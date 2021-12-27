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Новости
Sasha Shambilova

Жительницу Первоуральска приговорили к году условно из-за пиратской программы на офисных компьютерах Статьи редакции

Её обвиняли в нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами. Женщине грозило шесть лет колонии.

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Фото Людмилы Исламовой, E1

Первоуральский городской суд признал Людмилу Исламову виновной в нарушении авторских прав в особо крупном размере с использованием служебного положения. Её приговорили к году условно из-за пиратской версии программы 1С, которую нашли на компьютерах в офисе. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Руслана Ишанова.

Исламовой грозило шесть лет колонии, но мировое соглашение с правообладателем и наличие трёх несовершеннолетних детей смягчили приговор, отмечает адвокат. Тем не менее, женщина собирается обжаловать решение суда.

Обвинительный приговор сильно повлияет на её жизнь. Могут быть проблемы как с предпринимательской деятельностью, так и у её детей, потому информация о её признании виновной, даже несмотря на то, что дело было прекращено, будет храниться в информационном центре МВД.

Руслан Ишамов
адвокат

Как сообщает E1, Исламова учредила свою фирму по производству деталей трубопровода. В 2020 году отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) провёл неожиданную проверку в её офисе — на семи компьютерах обнаружили пиратскую версию 1С.

Сама Исламова заявляет, что лицензию получила на 23 рабочих местах, хотя компьютеров офисе 14. При проверке она не волновалась, а после обнаружения пиратской программы думала, что вопрос решится мирно. Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей. При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей, а также заявило, что её установили по предварительному сговору.

На заседании суда представитель 1С также отказался от претензий. Исламова рассказала, что параллельно завели ещё одно дело на системного администратора и директора фирмы — бывшего мужа женщины. Их обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Сисадмин признался, что он установил пиратскую программу на семь компьютеров по приказу директора, но бывший муж Исламовой это отрицает.

#новости #суды #пиратство

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Stanley H. Tweedle

Ну это конечно премия за особую сообразительность пиратский софт в бизнесе использовать

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20
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Смертельный динозавр

Меня как-то в библиотеке колледжа библиотекарша попросила винду поставить, спросил, есть лицензия, на что услышал «что это?».
Сказал что не буду ничего ставить)
Родственник ещё лет в 12 говорил — никому не ставь пиратский софт, так это и помню до сих пор)

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12
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Ху Эмай

надо было им линукс поставить в библиотеке

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15
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Рыжий

Это слишком жестоко

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3
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Смертельный динозавр

по-моему, убунта какая гораздо проще в использовании, чем винда

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0
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Смертельный динозавр

Смешно

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3
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Смертельный динозавр

программы можно из единого места поставить, не то что в винде

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1
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Mahmud

Винда хотя бы не принуждает тебя учить ею пользоваться как студента

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3
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Рыжий

Ну так себе претензия. Дело привычки. Иначе по такому признаку можно сказать, что все ОС не торт, кроме Винды

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3
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Mahmud

Дело привычки.
 Да ну, я бы так не сказал. Дело привычки это переход с Яблока на тот же Ведроид, а смена Винды на Убунту это как уход от любящих родителей к бухающему трудовику, к которому ты будешь привыкать сквозь кровь и пот

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1
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Mr R

Боже, да пользуйтесь вы своим десктопным линуксом на здоровье, обычных юзеров зачем этим забагованым говном обмазывать? Сервак на unix-ах поднять - мило дело и вопросов не вызывает. Но опенсорсный десктоп для ежедневного использования никогда не будет доведён до ума, имхо.

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2
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Смертельный динозавр

Так себе преимущество

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0
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Артур Мудрик

единое место это добавить ресурс и сделать апт инсталл?

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0
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Ху Эмай

да они бы не заметили разницы

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1
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Смертельный динозавр

Я предложил — отказалась)
Там и так альт стоял

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1
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Рыжий

Вроде бы лет 10 назад были истории о том, как комп мастеров по вызову ловили. Проводили типа "контрольную закупку", вызывали мастера, договаривались об установке пиратского софта. Тот приезжал по адресу, ставил и минут через 5 в квартиру заходила полиция

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9
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Chikk

В квартирах такого не делали. В пустом офисе (оборудовали скрытым, в соседнем ждали понятые и т.д.) происходили такие штуки, тема знакомая и имела место быть. Особенно в 2005-2008 годах.

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1
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Рыжий

я именно про квартиры такое слышал. Вообще звучит логично, т.к пиратский софт незаконен в принципе, а не только в организациях

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1
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Chikk

Я не слышал, я работал с этим. В том числе и из-за таких вот "рейдов" цены на всю эту "комп. помощь" были такими высокими - закладывалось в прайс выплаты по "залётам". :)

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1
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Ху Эмай

пиздец

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Смертельный динозавр

Ага, и его однокурсников так ловили на тот момент

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Дмитрий Новик

Это и сейчас случается в некоторых регионах, правда очень редко. Ну и бывает другая ситуация, возможно тут так и было. Админа ловят за жопу на той «квартирный» выезд, он потом сдаёт кому ставил в конторах. Ментов не интересует ситуация в квартире, но это повод.

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Андрей Апанасик

Ставишь Винду с сайта MS. Там триал на месяц. А купит лицензию она или нет, тебя вообще не касается.

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3
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Смертельный динозавр

Это было в то время, когда с сайта мс ещё нельзя было скачать образ

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2
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Смертельный динозавр

В чём проблема посадить её за комп и подсказывать что нажимать?)

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0
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Смертельный динозавр

В том, что мне пришлось бы записывать на носители ОС и активаторы, и это всё было бы при мне. Понимаешь куда я клоню?)

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2
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Sergey Sergeev

можно ж поставить и не активировать, пусть себе пиликает что нужна активация

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1
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Смертельный динозавр

Можно вообще поставить макось, но человек другого хотел)

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пепси

Куда?????

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Смертельный динозавр

Куда??????

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0
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Icipher

Можно подумать, что приблизительно 147% малого и микронанобизнеса в России не использует пиратский софт.

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3
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Смертельный динозавр

Судя по новостям, 1С - очень токсичная фирма, лучше с ней не соприкасаться

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2
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Chikk

Так и есть.

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8
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Люц Шнайдер

В чём заключается токсичность, если они отказались от претензий?

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1
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Смертельный динозавр

В том, что я нередко вижу такие новости

Как покупка лицензии от 1С может обернуться…
Как один экземпляр 1С стоимостью 10 800 рублей превратился в шесть многопользовательских общей…
www.klerk.ru
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2
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Люц Шнайдер

Ну так если её программный продукт незаконно используют.

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Смертельный динозавр

Незаконно по мнению "экспертов". Каждый раз речь о том, что лицензия была куплена, а потом пришли "эксперты" и что-то нашли.

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Люц Шнайдер

Так не было лицензии. Ты новость читал? Предпринимать выплатила компенсацию.

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Смертельный динозавр

А вы читали?
Сама Исламова заявляет, что лицензию получила на 23 рабочих местах, хотя компьютеров офисе 14

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Люц Шнайдер

Ну ты чудной конечно. Ты хоть раз видел, чтобы кто-то сознавался? Даже пьяный в усмерть водитель до того, как ему сунут трубку в рот, божится что не пил, а потом такой: ну да, выпил, но немного.

Там вот ниже написано.

«При проверке она не волновалась, а после обнаружения пиратской программы думала, что вопрос решится мирно. Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей.»

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Смертельный динозавр

Невиновный человек заплатил 165 тысяч рублей, чтобы от нее отстали.

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Люц Шнайдер

Ну или виновный заплатил 165, чтобы урегулировать вопрос без суда.

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Sasha Shambilova

так тут фирма не подавала иск и отказалась от претензий по мировому соглашению

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Смертельный динозавр

Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей.
Значит, 1С все-таки посчитала себя ограбленной, просто заявляет, что этого штрафа ей достаточно. Но основания для уголовного преследования не исчезли.

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Ипполит Воробьянинов

Не помню, рассказывал ли тут...

Мой приятель админил в компании-дилере одного крупного российского предприятия. Всё лицензионное — Винда, 1С... Но тут приходит проверка и обнаруживают кряк для 1С (сама 1С не крякнутая). Всё, опечатываем компы, будем забирать. Кое-как уговорил их, чтобы разрешили хотя бы базы скопировать. Из соседнего кабинета зашёл по удалёнке и уничтожил кряк. Выходит — ребята! Ну не может быть там никакого кряка! Давайте ещё раз посмотрим! Посмотрели — действительно нет. Поняли, конечно, как оно произошло, но поезд уже ушёл.

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3
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Ху Эмай

с тех пор никому не дают скопировать базы

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1
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Chikk

Это же основы, пиратишь что-то от 1С - только на сервера заграничные ставь. :)

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3
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aliftin

Вторая история за последнее время про такие отжатия организаций. Что там, все ещё не 90ые?

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3
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Смертельный динозавр

Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей.
 При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей, а также заявило, что её установили по представительному сговору.
Внимание вопрос: откуда у следаков взялись ещё 500к? Причем ровно 500к

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Chikk

Накладные расходы.

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3
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Смертельный динозавр

+ налоги + доставка + на пиво

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5
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Chikk

на пиво
 И откуда вот вы такие берётесь? Пора бы знать, что никакого пива в следствии. Только коньяк, исключительно! :)

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0
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Смертельный динозавр

Под пивом может подразумеваться и коньяк, и ещё много чего одновременно, так что...

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0
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Chikk

У нас тут серьёзная тематика - законность. Нельзя вот так размазывать, лишь точность и душнота! :)

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0
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Смертельный динозавр

Отставить! Законность будет устанавливать суд!

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Chikk

Тут не доебаться. Оправдан! :D

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Смертельный динозавр

Комиссия при переводе через МВД Pay

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1
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Candy Boy

два миллиона забыл

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3
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Candy Boy

два 1000000 шесть 100 шестьдесят 5 тысяч ₽

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Max Maxim

Я чот не понял:
а) Если 1С претензий не имеет, на каком основании уголовка и год срока?
б) Если 1С суммы хватает, откуда еще 2.5 ляма взялось, и в случае выплаты - КОМУ они пойдут? (1С же отказалось от претензий)

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0
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Смертельный динозавр

1) Ив Роше тоже не имеет претензий к Навальному
2) Государству

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4
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Смертельный динозавр

У нас можно хоть 500 лицензий купить, если хотят доебаться - установят сами у себя, правовое же государство

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1
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Стас Фарбер

на экспертизе поставят все что надо

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Смертельный динозавр

про то и говорю

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Андрей Рядькин

Статья найдётся, как говорится

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Добро и позитив

Интересно, это только потому что это 1С? Мне кажется, пиратки зарубежных прог у нас врядли кого-то волнуют.

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0
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Paladin 404992

Помню в новостях, что за пиратку винды крупно штрафовали

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Mahmud

Скорее это потому что дяде Коле из МВД захотелось повышения

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Смертельный динозавр

у нас запрещено для бизнеса использовать пиратский софт. Но, да тут в основном на крики Контура и 1С бегают

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Рыжий

Волнуют. Так как
1) галочку в плане много кому хочется
2) много представителей зарубежного софта официально присутствуют в РФ, есть с кем судиться

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Смертельный динозавр

Сисадмин с плохо замазанными следами от электрошокера признался, что он установил пиратскую программу на семь компьютеров по приказу директора

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Arthur Sergeev

Сомнения большие, что она не знала, что пиратская версия у нее где то стоит.

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–2
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Смертельный динозавр

Айтишники ломают жизни.
Все им мало денег.

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0
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Maxim Donika

При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей
2 миллиона 600 шестьдесят 5 тысяч ₽

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Смертельный динозавр

Интересно ,сколько заплатила....?

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Ирина Китаева

поработает над собой годик, выдет станет на онлифансе зарабатывать миллионы

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–5
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Смертельный динозавр

Аврора (Евгений), ты?

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0
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Смертельный динозавр

аврора это Неу

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1
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Смертельный динозавр

new

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0
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Роман Александров

mew

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Смертельный динозавр

mem

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Ирина Китаева

пойду скачаю киберпанк 2077 с рутрекера

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–2
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Смертельный динозавр

Давай пиздуй.

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Никита Пинчук

Для физиков и юриков разное применение закона.

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