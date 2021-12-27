Её обвиняли в нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами. Женщине грозило шесть лет колонии.

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Фото Людмилы Исламовой, E1

Первоуральский городской суд признал Людмилу Исламову виновной в нарушении авторских прав в особо крупном размере с использованием служебного положения. Её приговорили к году условно из-за пиратской версии программы 1С, которую нашли на компьютерах в офисе. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Руслана Ишанова.

Исламовой грозило шесть лет колонии, но мировое соглашение с правообладателем и наличие трёх несовершеннолетних детей смягчили приговор, отмечает адвокат. Тем не менее, женщина собирается обжаловать решение суда.

Обвинительный приговор сильно повлияет на её жизнь. Могут быть проблемы как с предпринимательской деятельностью, так и у её детей, потому информация о её признании виновной, даже несмотря на то, что дело было прекращено, будет храниться в информационном центре МВД. Руслан Ишамов адвокат

Как сообщает E1, Исламова учредила свою фирму по производству деталей трубопровода. В 2020 году отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) провёл неожиданную проверку в её офисе — на семи компьютерах обнаружили пиратскую версию 1С.

Сама Исламова заявляет, что лицензию получила на 23 рабочих местах, хотя компьютеров офисе 14. При проверке она не волновалась, а после обнаружения пиратской программы думала, что вопрос решится мирно. Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей. При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей, а также заявило, что её установили по предварительному сговору.