Жительницу Первоуральска приговорили к году условно из-за пиратской программы на офисных компьютерах Статьи редакции
Её обвиняли в нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами. Женщине грозило шесть лет колонии.
Первоуральский городской суд признал Людмилу Исламову виновной в нарушении авторских прав в особо крупном размере с использованием служебного положения. Её приговорили к году условно из-за пиратской версии программы 1С, которую нашли на компьютерах в офисе. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Руслана Ишанова.
Исламовой грозило шесть лет колонии, но мировое соглашение с правообладателем и наличие трёх несовершеннолетних детей смягчили приговор, отмечает адвокат. Тем не менее, женщина собирается обжаловать решение суда.
Как сообщает E1, Исламова учредила свою фирму по производству деталей трубопровода. В 2020 году отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) провёл неожиданную проверку в её офисе — на семи компьютерах обнаружили пиратскую версию 1С.
Сама Исламова заявляет, что лицензию получила на 23 рабочих местах, хотя компьютеров офисе 14. При проверке она не волновалась, а после обнаружения пиратской программы думала, что вопрос решится мирно. Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей. При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей, а также заявило, что её установили по предварительному сговору.
На заседании суда представитель 1С также отказался от претензий. Исламова рассказала, что параллельно завели ещё одно дело на системного администратора и директора фирмы — бывшего мужа женщины. Их обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Сисадмин признался, что он установил пиратскую программу на семь компьютеров по приказу директора, но бывший муж Исламовой это отрицает.
Ну это конечно премия за особую сообразительность пиратский софт в бизнесе использовать
надо было им линукс поставить в библиотеке
Это слишком жестоко
Винда хотя бы не принуждает тебя учить ею пользоваться как студента
Ну так себе претензия. Дело привычки. Иначе по такому признаку можно сказать, что все ОС не торт, кроме Винды
Дело привычки.
Да ну, я бы так не сказал. Дело привычки это переход с Яблока на тот же Ведроид, а смена Винды на Убунту это как уход от любящих родителей к бухающему трудовику, к которому ты будешь привыкать сквозь кровь и пот
Боже, да пользуйтесь вы своим десктопным линуксом на здоровье, обычных юзеров зачем этим забагованым говном обмазывать? Сервак на unix-ах поднять - мило дело и вопросов не вызывает. Но опенсорсный десктоп для ежедневного использования никогда не будет доведён до ума, имхо.
единое место это добавить ресурс и сделать апт инсталл?
да они бы не заметили разницы
Вроде бы лет 10 назад были истории о том, как комп мастеров по вызову ловили. Проводили типа "контрольную закупку", вызывали мастера, договаривались об установке пиратского софта. Тот приезжал по адресу, ставил и минут через 5 в квартиру заходила полиция
В квартирах такого не делали. В пустом офисе (оборудовали скрытым, в соседнем ждали понятые и т.д.) происходили такие штуки, тема знакомая и имела место быть. Особенно в 2005-2008 годах.
я именно про квартиры такое слышал. Вообще звучит логично, т.к пиратский софт незаконен в принципе, а не только в организациях
Я не слышал, я работал с этим. В том числе и из-за таких вот "рейдов" цены на всю эту "комп. помощь" были такими высокими - закладывалось в прайс выплаты по "залётам". :)
пиздец
Это и сейчас случается в некоторых регионах, правда очень редко. Ну и бывает другая ситуация, возможно тут так и было. Админа ловят за жопу на той «квартирный» выезд, он потом сдаёт кому ставил в конторах. Ментов не интересует ситуация в квартире, но это повод.
Ставишь Винду с сайта MS. Там триал на месяц. А купит лицензию она или нет, тебя вообще не касается.
можно ж поставить и не активировать, пусть себе пиликает что нужна активация
Куда?????
Можно подумать, что приблизительно 147% малого и микронанобизнеса в России не использует пиратский софт.
Так и есть.
В чём заключается токсичность, если они отказались от претензий?
В том, что я нередко вижу такие новости
Ну так если её программный продукт незаконно используют.
Так не было лицензии. Ты новость читал? Предпринимать выплатила компенсацию.
Ну ты чудной конечно. Ты хоть раз видел, чтобы кто-то сознавался? Даже пьяный в усмерть водитель до того, как ему сунут трубку в рот, божится что не пил, а потом такой: ну да, выпил, но немного.
Там вот ниже написано.
«При проверке она не волновалась, а после обнаружения пиратской программы думала, что вопрос решится мирно. Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей.»
Ну или виновный заплатил 165, чтобы урегулировать вопрос без суда.
так тут фирма не подавала иск и отказалась от претензий по мировому соглашению
Не помню, рассказывал ли тут...
Мой приятель админил в компании-дилере одного крупного российского предприятия. Всё лицензионное — Винда, 1С... Но тут приходит проверка и обнаруживают кряк для 1С (сама 1С не крякнутая). Всё, опечатываем компы, будем забирать. Кое-как уговорил их, чтобы разрешили хотя бы базы скопировать. Из соседнего кабинета зашёл по удалёнке и уничтожил кряк. Выходит — ребята! Ну не может быть там никакого кряка! Давайте ещё раз посмотрим! Посмотрели — действительно нет. Поняли, конечно, как оно произошло, но поезд уже ушёл.
с тех пор никому не дают скопировать базы
Это же основы, пиратишь что-то от 1С - только на сервера заграничные ставь. :)
Вторая история за последнее время про такие отжатия организаций. Что там, все ещё не 90ые?
Она связалась с правообладателями 1С и выплатила им штраф в 165 тысяч рублей.
При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей, а также заявило, что её установили по представительному сговору.
Внимание вопрос: откуда у следаков взялись ещё 500к? Причем ровно 500к
Накладные расходы.
на пиво
И откуда вот вы такие берётесь? Пора бы знать, что никакого пива в следствии. Только коньяк, исключительно! :)
У нас тут серьёзная тематика - законность. Нельзя вот так размазывать, лишь точность и душнота! :)
Тут не доебаться. Оправдан! :D
два миллиона забыл
два 1000000 шесть 100 шестьдесят 5 тысяч ₽
Я чот не понял:
а) Если 1С претензий не имеет, на каком основании уголовка и год срока?
б) Если 1С суммы хватает, откуда еще 2.5 ляма взялось, и в случае выплаты - КОМУ они пойдут? (1С же отказалось от претензий)
на экспертизе поставят все что надо
Статья найдётся, как говорится
Интересно, это только потому что это 1С? Мне кажется, пиратки зарубежных прог у нас врядли кого-то волнуют.
Помню в новостях, что за пиратку винды крупно штрафовали
Скорее это потому что дяде Коле из МВД захотелось повышения
Волнуют. Так как
1) галочку в плане много кому хочется
2) много представителей зарубежного софта официально присутствуют в РФ, есть с кем судиться
Сомнения большие, что она не знала, что пиратская версия у нее где то стоит.
При этом следствие оценило ущерб от использования нелицензионной программы в два миллиона 665 тысяч рублей
2 миллиона 600 шестьдесят 5 тысяч ₽
поработает над собой годик, выдет станет на онлифансе зарабатывать миллионы
mew
пойду скачаю киберпанк 2077 с рутрекера
Для физиков и юриков разное применение закона.