Опубликован проект поправок в Конституцию Белоруссии: у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность Статьи редакции
Один человек не сможет быть главой государства больше двух сроков.
Проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения. Дату референдума объявят позднее. Об этом сказано на сайте правового интернет-портала страны.
- Согласно документу, один и тот же человек может быть президентом Белоруссии не более двух сроков.
- Ограничение на число президентских сроков начнёт действовать после вступления в должность вновь избранного президента.
- Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.
- Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.
- Также за парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при «стойкой неспособности по состоянию здоровья».
- Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
- В случает гибели главы государства вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям совбеза.
- В документе также сказано о том, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства.
- Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.
- Проект изменений в Конституцию страны исключает военную агрессию со своей стороны против других государств.
- Срок полномочий парламента увеличивается с четырёх до пяти лет. Его нельзя будет распустить не только в первый, но и в последний год полномочий.
- В документе также сказано о том, что необходимо ввести Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Собранию переходит право назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома.
- Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.
Летом 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подготовке к поправкам в Конституцию страны. По словам главы государства, эта мера должна стать первым шагом к переменам внутри страны.
После массовых протестов из-за результатов президентских выборов Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. Для этого он созвал комиссию из 36 человек, которая занялась рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.
Ой как неожиданно
Удобно
и приятно?
И приятно
Дурной пример всегда заразителен
Чёт хуй маленький получился
Если что Лукашенко в отличии от Путина обнуление не так нужно, ибо у него по прошлой конституции был безлимит
Какой смысл от этих всех пожизненних неприкосновенностей, если можно внести поправки отменяющие эти поправки.
зачем? в 21 веке с законами работают по agile
В правовом государстве всё не так просто: обратную силу может иметь только тот закон, который смягчает или отменяет ответственность, а устанавливающий или ужесточающий — нет.
Думаете после них останутся правовые государства?
Дать время сбежать.
Так надо сначала арестовать, а потом уже неприкосновенность отменять.
если можно внести поправки отменяющие эти поправки
Их уже некуда вносить будет через пару лет.
Так он же типа подстраховался:
В документе также сказано о том, что необходимо ввести Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Собранию переходит право назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома.
Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.
Я как гражданин Кыргызстана официально заявляю, что все эти законы неприкосновенности это полный бред который можно отменить в любой момент под любым предлогом.
А Грузия?
экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
А ещё автомат и комбайн.
И полный бункер картошки
Он сам её туда натаскает.
Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
Ой как удобно получается. Такие вещи вообще работают?
Мол ты сам творил беззаконие все это время, а потом прикрываешь себя законом 🤷♂️
Да. Есть примеры где это сработало.
Лучше не станет. Скриньте. Закосплеит Назарбаева, а оппозиция и бедные люди останутся гнить в тюрьме
Опять удар в спину Путину получается. Он то приемника не нашёл
Зачем ему искать приемника? Он ещё один президентский срок сидеть будет. Возраст позволяет
Нормальный ход.
Стравливаешь в стране свой народ,
В случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления. Также за парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при «стойкой неспособности по состоянию здоровья».
а потом говоришь - у меня лапки.
Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
Ну ты сравнил Ельцина и этого монстра.
У ельцина же небыло законодательной неприкосновенности вроде? Только на словах. А Путин своему слову хозяин!
Первым указом, подписанным Владимиром Путиным на посту президента РФ, стал Указ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
УКАЗ от 31 декабря 1999 г. N 1763
О ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕКРАТИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ
https://aif.ru/dontknows/file/1475256
у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
как мы знаем, поправки в основной закон можно внести быстро и отменить эту норму :)
А когда Белоруссия присоединится к России?
Пока лукашенко у власти никогда
Как ни парадоксально, но именно он, из-за особенностей своего характера, является гарантом этого. Для него независимость=трон=страна, кроме президентства он ничего не умеет делать, он сам это говорит, поэтому свое место он никому не отдаст добровольно. Другое дело, тот кто придет на его место, если будет чел из его окружения, то его гораздо проще будет склонить к интеграции.
Зачем? Она и так на 100% лояльна Кремлю.
Но ведь Путин сказал, что "Лукашенко - сложный переговорщик". Или как-то так
других государства.
спасибо!
а куда перекочевали ковид новости? или пока что никто не умирает уже?
да уж странно. каждый день 2 года был новостью а теперь перестал. видимо не ковид делает новости а наоборот
Да всем уже срать, ковид теперь уже как новости о погибших в ДТП - ну умер и умер, по Лебедичу
Пiхуй
Ф беларусы
Been good to know ya. А могли бы вместе с Украиной в Европу двигаться и дружить.
Терпение до добра не доводит
А это новый толчок к их возобновлению
Нет. Люди уже поняли, какую цену они будут платить хотя бы за намек на то, что они не поддерживают Лукашенко (те самые суды за носки неправильного цвета и трусы на балконе неправильного цвета). Думаешь там способно заново организоваться движение?
Потому что он долбаеб. Не устану это повторять
И это те уступки, которые он готовил чтобы снизить недовольства?
недовольство снизилось само собой
наебунькал
Он никого не обманывает, он в открытую говорит: "Да, я ахуел, и что?"
Удобно
Хорошо, что есть на свете вещи неподвластные никому )
Вроде пули в голове президента?
Но я бы отметил, что собирают отзывы о проекте, и , возможно, что-то изменят/отменят.
Ееее поправки
«Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием
...
Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.»
Ясно-понятно...
Как-то не вериться, что в Беларуси может быть другой президент.
Президент может стать пожизненным Сенатором. Сколько ошибок с слове «Ситх»
Оказывается в Белоруссии есть сенат!
у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
Какой удобный для вас результат!
Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
это мем или прикол?
Это реальность
Что я могу сказать про эти поправки: как только покинет пост, то убьют в этот же день. Но, конечно, убить не смогут потому-что он будет уже в Ростове.