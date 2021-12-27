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Сергей Исенеков

Опубликован проект поправок в Конституцию Белоруссии: у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность Статьи редакции

Один человек не сможет быть главой государства больше двух сроков.

Проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения. Дату референдума объявят позднее. Об этом сказано на сайте правового интернет-портала страны.

  • Согласно документу, один и тот же человек может быть президентом Белоруссии не более двух сроков.
  • Ограничение на число президентских сроков начнёт действовать после вступления в должность вновь избранного президента.
  • Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.
  • Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.
  • Также за парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при «стойкой неспособности по состоянию здоровья».
  • Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
  • В случает гибели главы государства вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям совбеза.
  • В документе также сказано о том, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства.
  • Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.
  • Проект изменений в Конституцию страны исключает военную агрессию со своей стороны против других государств.
  • Срок полномочий парламента увеличивается с четырёх до пяти лет. Его нельзя будет распустить не только в первый, но и в последний год полномочий.
  • В документе также сказано о том, что необходимо ввести Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Собранию переходит право назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома.
  • Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.

Летом 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подготовке к поправкам в Конституцию страны. По словам главы государства, эта мера должна стать первым шагом к переменам внутри страны.

После массовых протестов из-за результатов президентских выборов Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. Для этого он созвал комиссию из 36 человек, которая занялась рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

#новости #белоруссия

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Сталин спас Россию

Ой как неожиданно

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Смертельный динозавр

И приятно?

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Король Роман

Удобно

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Ху Эмай

и приятно?

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5
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Смертельный динозавр

Сразу видно порядочного человека.

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3
8 комментариев
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Смертельный динозавр

И приятно?

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1
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taraskiy lotots

И приятно

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1
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Смертельный динозавр

И бан листочка в аниме?

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1
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Федя Прозоров

Дурной пример всегда заразителен

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Смертельный динозавр

Ограничение на число президентских сроков начнёт действовать после вступления в должность вновь избранного президента.
Два брата-обнулята

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Смертельный динозавр

Один хуй, другой лопата.

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10
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пепси

Чёт хуй маленький получился

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4 комментария
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Смертельный динозавр

Кто есть кто думайте сами.

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1
2 комментария
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Михаил Зеленин

Если что Лукашенко в отличии от Путина обнуление не так нужно, ибо у него по прошлой конституции был безлимит

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7
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Смертельный динозавр

Но все равно решил обнулиться из зависти

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3
1 комментарий
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Sergei Aleksandrovich

Какой смысл от этих всех пожизненних неприкосновенностей, если можно внести поправки отменяющие эти поправки.

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35
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Смертельный динозавр

Для этого и пожизненное сенаторство. Новые поправки должен одобрить парламент, а там бывшие президенты и их свита.

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9
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Иван

зачем? в 21 веке с законами работают по agile

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3
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Смертельный динозавр

ну это типа щитов из игр

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6
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Смертельный динозавр

Это будет покушением на конституционность, после чего ЕС будет защищать экс-президента, ведь так нельзя!

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3
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Мисс Целлофан

В правовом государстве всё не так просто: обратную силу может иметь только тот закон, который смягчает или отменяет ответственность, а устанавливающий или ужесточающий — нет.

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Азат Салихьянов

Думаете после них останутся правовые государства?

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4
1 комментарий
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Дефицитный Сервелат

Дать время сбежать.

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0
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Gedevan

Так надо сначала арестовать, а потом уже неприкосновенность отменять.

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2
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Тимур Мансонуров

если можно внести поправки отменяющие эти поправки
Их уже некуда вносить будет через пару лет.

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0
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Романелло Кивогенс

Так он же типа подстраховался:

В документе также сказано о том, что необходимо ввести Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Собранию переходит право назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома.
Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.

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0
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Amanageldi Myrzabekov

Я как гражданин Кыргызстана официально заявляю, что все эти законы неприкосновенности это полный бред который можно отменить в любой момент под любым предлогом.

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21
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Смертельный динозавр

Лайк за самую живую политику на просторах СНГ

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19
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Marhal_New _Arleana

А Грузия?

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0
12 комментариев
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aliftin

экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
 А ещё автомат и комбайн.

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13
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Антон Лисин

И полный бункер картошки

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aliftin

Он сам её туда натаскает.

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Sanek Igoshev

Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
Ой как удобно получается. Такие вещи вообще работают?

Мол ты сам творил беззаконие все это время, а потом прикрываешь себя законом 🤷‍♂️

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10
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Смертельный динозавр

Там надо внести поправку, дописать "Всё равно вы ничего не докажете"

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7
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vlad novikov

Да. Есть примеры где это сработало.

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Смертельный динозавр

Вообще он, похоже, все списал у путина

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1
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Смертельный динозавр

А тот у Назарбаева. Казахи опять показали своё превосходство.

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15
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Смертельный динозавр

за это поплатился аккаунтом Орлов

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4
1 комментарий
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Marhal_New _Arleana

Лучше не станет. Скриньте. Закосплеит Назарбаева, а оппозиция и бедные люди останутся гнить в тюрьме

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5
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Михаил Зеленин

Опять удар в спину Путину получается. Он то приемника не нашёл

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–1
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Marhal_New _Arleana

Зачем ему искать приемника? Он ещё один президентский срок сидеть будет. Возраст позволяет

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1
2 комментария
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FOX
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5
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Иван

Нормальный ход.

Стравливаешь в стране свой народ,

В случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления. Также за парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при «стойкой неспособности по состоянию здоровья».
а потом говоришь - у меня лапки.

Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.

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5
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Смертельный динозавр

у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
 Чисто Ельцинский ход.

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Marhal_New _Arleana

Ну ты сравнил Ельцина и этого монстра.

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Gedevan

У ельцина же небыло законодательной неприкосновенности вроде? Только на словах. А Путин своему слову хозяин!

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Смертельный динозавр
Статья 3. Неприкосновенность Президента…
Статья 3. Неприкосновенность Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих…
www.consultant.ru
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Романелло Кивогенс

Первым указом, подписанным Владимиром Путиным на посту президента РФ, стал Указ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

УКАЗ от 31 декабря 1999 г. N 1763
О ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕКРАТИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ
 https://aif.ru/dontknows/file/1475256

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Иван

у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
как мы знаем, поправки в основной закон можно внести быстро и отменить эту норму :)

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Vyacheslav Khristolyubov
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Люц Шнайдер

А когда Белоруссия присоединится к России?

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Смертельный динозавр

Когда понадобится выход к белорусскому морю.

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Александр Добриневский

Пока лукашенко у власти никогда
Как ни парадоксально, но именно он, из-за особенностей своего характера, является гарантом этого. Для него независимость=трон=страна, кроме президентства он ничего не умеет делать, он сам это говорит, поэтому свое место он никому не отдаст добровольно. Другое дело, тот кто придет на его место, если будет чел из его окружения, то его гораздо проще будет склонить к интеграции.

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Смертельный динозавр

Нет, для него важна только власть. Именно за неё он и держится. Если независимость ему её обеспечит, то будет независимость, хоть только формальная, но независимость.

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Marhal_New _Arleana

Зачем? Она и так на 100% лояльна Кремлю.

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Андрей Охапкин

Но ведь Путин сказал, что "Лукашенко - сложный переговорщик". Или как-то так

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2 комментария
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Богдан Криницкий

других государства.

@Сергей Исенеков

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Сергей Исенеков

спасибо!

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Мишки Гамми

а куда перекочевали ковид новости? или пока что никто не умирает уже?

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Смертельный динозавр

ковид перестал быть новостью...

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Мишки Гамми

да уж странно. каждый день 2 года был новостью а теперь перестал. видимо не ковид делает новости а наоборот

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Рыжий

Да всем уже срать, ковид теперь уже как новости о погибших в ДТП - ну умер и умер, по Лебедичу

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Рыжий

Пiхуй

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пепси

Ф беларусы

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Marhal_New _Arleana

Been good to know ya. А могли бы вместе с Украиной в Европу двигаться и дружить.

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пепси

Терпение до добра не доводит

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Смертельный динозавр

Не понял нахуя. Там же вроде как массовые протесты поутихли. А это новый толчок к их возобновлению. Причём люди уже более обучены и консолидированы.

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Рыжий

А это новый толчок к их возобновлению
 Нет. Люди уже поняли, какую цену они будут платить хотя бы за намек на то, что они не поддерживают Лукашенко (те самые суды за носки неправильного цвета и трусы на балконе неправильного цвета). Думаешь там способно заново организоваться движение?

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4 комментария
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Victor Aristov

Потому что он долбаеб. Не устану это повторять

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Павел Каташев

И это те уступки, которые он готовил чтобы снизить недовольства?

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испанский смех

недовольство снизилось само собой

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Смертельный динозавр

смена расстановки мебели

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испанский смех

наебунькал

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Андрей Охапкин

Он никого не обманывает, он в открытую говорит: "Да, я ахуел, и что?"

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Андрей Охапкин

Удобно

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Ochered Syka

Хорошо, что есть на свете вещи неподвластные никому )

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Bibba La Bibba

Вроде пули в голове президента?

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Иван

Но я бы отметил, что собирают отзывы о проекте, и , возможно, что-то изменят/отменят.

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Смертельный динозавр

запретят отменять неприкосновенность?

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1 комментарий
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Смертельный динозавр

Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.
 А может быть и не избран! Интрига!

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Смертельный динозавр

Ещё один обнуленышь…

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Дизайнер Павленко

Ееее поправки

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Андрей

«Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием
...
Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.»

Ясно-понятно...

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0
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vlad novikov

Как-то не вериться, что в Беларуси может быть другой президент.

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0
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Смертельный динозавр

Президент другой то будет, а вот изменятся ли порядки - меловероятно

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No Name

Президент может стать пожизненным Сенатором. Сколько ошибок с слове «Ситх»

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Михаил Зеленин

Оказывается в Белоруссии есть сенат!

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Дефицитный Сервелат
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ИгорьOK

у экс-президента будет пожизненная неприкосновенность
Какой удобный для вас результат!

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N.N.

Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.
 это мем или прикол?

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Имя Фамилия

Это реальность

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Имя Фамилия

Что я могу сказать про эти поправки: как только покинет пост, то убьют в этот же день. Но, конечно, убить не смогут потому-что он будет уже в Ростове.

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