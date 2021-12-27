Один человек не сможет быть главой государства больше двух сроков.

Проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения. Дату референдума объявят позднее. Об этом сказано на сайте правового интернет-портала страны.

Согласно документу, один и тот же человек может быть президентом Белоруссии не более двух сроков.

Ограничение на число президентских сроков начнёт действовать после вступления в должность вновь избранного президента.



Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.



Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.



Также за парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при «стойкой неспособности по состоянию здоровья».

Президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.

В случает гибели главы государства вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям совбеза.



В документе также сказано о том, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства.

Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.



Проект изменений в Конституцию страны исключает военную агрессию со своей стороны против других государств.



Срок полномочий парламента увеличивается с четырёх до пяти лет. Его нельзя будет распустить не только в первый, но и в последний год полномочий.

В документе также сказано о том, что необходимо ввести Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Собранию переходит право назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома.

Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.

Летом 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подготовке к поправкам в Конституцию страны. По словам главы государства, эта мера должна стать первым шагом к переменам внутри страны.

После массовых протестов из-за результатов президентских выборов Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. Для этого он созвал комиссию из 36 человек, которая занялась рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.