В Петербурге напротив храма появилась статуя ангела, который делает селфи Статьи редакции
Фигуру посадили на дорожный знак. По правилам, её должны убрать ночью.
На Невском проспекте напротив базилики Святой Екатерины заметили фигуру ангела, который делает селфи на фоне храма. Об этом сообщает «Фонтанка».
В городском комитете по транспорту сообщили, что «в рамках технического обслуживания остановочных знаков с них удаляются посторонние объявления и предметы». Обычно такие работы проводят ночью.
С июля 2021 года в России выросло число дел, связанных с полуобнажёнными фотографиями, снятыми рядом с храмами. К ответственности привлекают по статьям об оскорблении чувств верующих: за осень завели четыре таких дела, два из которых — в Петербурге. Одна из девушек выложила снимок в трусах напротив Исаакиевского собора, ещё двое подростков сфотографировались со спущенными штанами у Спаса на Крови.
И отец-маркетолог
Найдут страницу ВКонтакте этого ангела и в 7 утра постучатся люди в форме.
Орёл. Решка
Орёл. Решка
Орёл. Решка
Орёл. Ещё раз
Орёл. Решка
Орёл. Решка
Мне похуй... Мне тоже
Базаришь? Конечно
Что ты пирожочек.
:3
Нет, если скинешь фотку жопы
Я переговорил с прокуратурой и мы сошлись на этом...
Зачем ему скидывать фото жопы, если есть для этого тег
Don't Blink!
😬
Какая же хуйня
Я не про пост, пост топ
пост - полный провал,
Ну не то чтобы кал,
ну и не как первые два
И что это означает? На TJ есть любители современного искусства?
Я люблю современное искусство
Тогда предположи что должен означать ангелочек, который делает селфи. Я пока вот не врубаюсь. Но я глупый
Это критика общества потребления. Предметы культуры стали объектами для красивой фоточки в инсте от очередной «багини» с айфоном, они не ценят эстетическую и духовную нагрузку храма как памятника, им бы только сделать сэлфи для монетизации своей жизни.
Фигурка по виду типа мраморная, что может обозначать хрупкость ценностей и красоты. Также в этой хрупкости может быть социальный комментарий, потому что поставили фигурку на автобусный указатель, а Смольный любит уничтожать арт-объекты, поэтому и эта фигурка будет неминуемо утилизирована.
Звучит складно, спасибо
гладко стелет фраерок
вечер в хату
арестантам?
всё на мази
Я люблю искусство
А по моему тут другой подтекст. Это про лицемерие церкви. В наготе нет ничего против бога, о чем говорят изображения голых ангелочков.
нет, церковь выступает против всего, что может пробуждать человеческие страсти, которые отвлекают от служения Богу, и секс тут на первом месте (следом идут прочие земные страсти в виде алкоголя и прочих средств достижения эйфории или пограничных психических состояний), в отличие от искусства, которое более чем полностью пригодно для служения Богу или церкви
Интересно, если бы Иисус жил в наши дни, то он бы одобрил идею, что надо быть собой?
Жалко, ведь Иисус любит каждого
Увы, это наследство сложных тёмных веков, когда большинство населения работали в полях, денег на покупку продуктов не было и скромность во всём считалась добродетелью.
Но ведь ангел не голый, грудь прикрыта туникой, а ноги как будто в леггинсах
Я смотрел телемагазин и леггинсы продают для домохозяек 35+
может побоялись голого сделать
В иконографии даже времен возрождения ангелы не были голыми. Купидон и прочие мерзопакостные ангелочки - это фантазия отдельных художников
какого цвета у тебя толстовка?
Радужного, я ж тжшник
может то что ангелочки полуголые?
Вроде бы они вообще бесполые. Т.е голые или нет - не имеет значения
да какие бесполые, ты че, у амура член есть
или даже вообще голые целиком и в церкви это норм
В Петербурге напротив храма появилась статуя ангела, который делает селфи
С вас 1000 руб за консультацию
Бля, тебе надо психологом идти ебошить
@Дизайн и архитектура нужно экспертное мнение
Даже Христа осудили на смертную казнь, лол
Это мило.
Почему никто не использует ветхозаветных ангелов?
…из средины его видно было подобие четырёх животных, — и таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их; и лица у них и крылья у них — у всех четырёх; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны лице тельца у всех четырёх и лице орла у всех четырёх. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; [огонь] ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колёс и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырёх одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырёх вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колёса подле [них]; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колёса. и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; [а] когда они останавливались, опускали крылья свои.
— Иез. 1:5-24
Ответ очевиден: человеку проще соотносить себя с антропоморфными сущностями. Поэтому бог и ангелы - люди, а фурри есть фурри
самопровокация. уберут. хотя с другой стороны в нынешнее время вера в ковид сильнее
Мило
нов
Как всегда, Смольный обcumился
По правилам, её должны убрать ночью.
что за правила такие?
Прикольно вышло
За время существования «Чижика-Пыжика» его похищали семь раз, но каждый раз скульптура возвращалась на место или восстанавливалась заново.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
cкоро за обоссаный джепег с шакалом будут 4 года давать
4 года TJ Plus?