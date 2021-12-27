В Петербурге напротив храма появилась статуя ангела, который делает селфи

В городском комитете по транспорту сообщили, что «в рамках технического обслуживания остановочных знаков с них удаляются посторонние объявления и предметы». Обычно такие работы проводят ночью.

С июля 2021 года в России выросло число дел, связанных с полуобнажёнными фотографиями, снятыми рядом с храмами. К ответственности привлекают по статьям об оскорблении чувств верующих: за осень завели четыре таких дела, два из которых — в Петербурге. Одна из девушек выложила снимок в трусах напротив Исаакиевского собора, ещё двое подростков сфотографировались со спущенными штанами у Спаса на Крови.