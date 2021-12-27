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Новости
Sasha Shambilova

В Петербурге напротив храма появилась статуя ангела, который делает селфи Статьи редакции

Фигуру посадили на дорожный знак. По правилам, её должны убрать ночью.

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1591 просмотров
Фото «Фонтанки»

На Невском проспекте напротив базилики Святой Екатерины заметили фигуру ангела, который делает селфи на фоне храма. Об этом сообщает «Фонтанка».

В городском комитете по транспорту сообщили, что «в рамках технического обслуживания остановочных знаков с них удаляются посторонние объявления и предметы». Обычно такие работы проводят ночью.

Фото «Фонтанки»

С июля 2021 года в России выросло число дел, связанных с полуобнажёнными фотографиями, снятыми рядом с храмами. К ответственности привлекают по статьям об оскорблении чувств верующих: за осень завели четыре таких дела, два из которых — в Петербурге. Одна из девушек выложила снимок в трусах напротив Исаакиевского собора, ещё двое подростков сфотографировались со спущенными штанами у Спаса на Крови.

Разборы
Саша Кириллова
От отдела полиции до храма: как в России возбуждают дела о публикации обнажённых фото в соцсетях — хронология Статьи редакции

Какие-то снимки полицейские находят самостоятельно с помощью «интернет-мониторинга», а другие присылают активисты.

Иллюстрация TJ

#новости #петербург

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Смертельный динозавр

Оскорбление верующих? кидаем монетку

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12
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Смертельный динозавр

Будут искать того, кто это сделал, а фигурку закатают БТРом

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2
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Смертельный динозавр

150 следователей по особо важным делам на низком старте

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9
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Смертельный динозавр

просто должна же быть точка, до которой подобные штуки могли бы использоваться РПЦ как легкий самопиар

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Смертельный динозавр

Для этого у РПЦ должна быть самоирония

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Ochered Syka

И отец-маркетолог

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Michael Konovalov

Найдут страницу ВКонтакте этого ангела и в 7 утра постучатся люди в форме.

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2
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Смертельный динозавр

значит вариант классик

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1
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Смертельный динозавр

Постучались в Жемчужные Врата, но Апостол Петр не открыл

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1
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Имя И Фамилия

Орёл. Решка
Орёл. Решка
Орёл. Решка
Орёл. Ещё раз
Орёл. Решка
Орёл. Решка
Мне похуй... Мне тоже
Базаришь? Конечно

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1
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Смертельный динозавр

так а что решили-то?

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Имя И Фамилия

Что ты пирожочек.
:3

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2
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Смертельный динозавр

значит я тоже пойду под суд 👉👈?

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2
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Имя И Фамилия

Нет, если скинешь фотку жопы

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2
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Смертельный динозавр

это сделка со следствием 👉👈???

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2
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Имя И Фамилия

Я переговорил с прокуратурой и мы сошлись на этом...

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Смертельный динозавр

а теперь вы сойдетесь на мне, да???

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Федя Прозоров

Зачем ему скидывать фото жопы, если есть для этого тег

#ню_для_волков_по_сб — подборка статей на TJ
Новости про интернет: тренды, скандалы, технологии и медиа.
tjournal.ru
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Смертельный динозавр

«Гречка - очень плохо, Монеточка - отличные тексты, голос омерзительный».

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1
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испанский смех

Don't Blink!

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6
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Дефицитный Сервелат
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6
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испанский смех

😬

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3
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Имя И Фамилия

Какая же хуйня

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4
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Имя И Фамилия

Я не про пост, пост топ

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2
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испанский смех

пост - полный провал,
Ну не то чтобы кал,
ну и не как первые два

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0
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Рыжий

И что это означает? На TJ есть любители современного искусства?

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3
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Федя Прозоров

Я люблю современное искусство

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3
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Рыжий

Тогда предположи что должен означать ангелочек, который делает селфи. Я пока вот не врубаюсь. Но я глупый

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Федя Прозоров

Это критика общества потребления. Предметы культуры стали объектами для красивой фоточки в инсте от очередной «багини» с айфоном, они не ценят эстетическую и духовную нагрузку храма как памятника, им бы только сделать сэлфи для монетизации своей жизни.

Фигурка по виду типа мраморная, что может обозначать хрупкость ценностей и красоты. Также в этой хрупкости может быть социальный комментарий, потому что поставили фигурку на автобусный указатель, а Смольный любит уничтожать арт-объекты, поэтому и эта фигурка будет неминуемо утилизирована.

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8
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Рыжий

Звучит складно, спасибо

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4
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испанский смех

гладко стелет фраерок

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4
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Федя Прозоров

вечер в хату

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испанский смех

арестантам?

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Федя Прозоров

всё на мази

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Федя Прозоров

Я люблю искусство

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Имя И Фамилия
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3
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Ху Эмай

А по моему тут другой подтекст. Это про лицемерие церкви. В наготе нет ничего против бога, о чем говорят изображения голых ангелочков.

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Смертельный динозавр

нет, церковь выступает против всего, что может пробуждать человеческие страсти, которые отвлекают от служения Богу, и секс тут на первом месте (следом идут прочие земные страсти в виде алкоголя и прочих средств достижения эйфории или пограничных психических состояний), в отличие от искусства, которое более чем полностью пригодно для служения Богу или церкви

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Федя Прозоров

Интересно, если бы Иисус жил в наши дни, то он бы одобрил идею, что надо быть собой?

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2
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Смертельный динозавр

это уже подстатийный разговор)

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Федя Прозоров

Жалко, ведь Иисус любит каждого

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Смертельный динозавр

Бог милосерден, а земные твари нет, увы

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Федя Прозоров

Увы, это наследство сложных тёмных веков, когда большинство населения работали в полях, денег на покупку продуктов не было и скромность во всём считалась добродетелью.

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Федя Прозоров

Но ведь ангел не голый, грудь прикрыта туникой, а ноги как будто в леггинсах

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Смертельный динозавр

в леггинсах
Это теперь проходит по статье пропаганды несовершеннолетних среди гомосексуализма

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1
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Федя Прозоров

Я смотрел телемагазин и леггинсы продают для домохозяек 35+

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Ху Эмай

может побоялись голого сделать

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Федя Прозоров

В иконографии даже времен возрождения ангелы не были голыми. Купидон и прочие мерзопакостные ангелочки - это фантазия отдельных художников

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Ху Эмай

какого цвета у тебя толстовка?

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Федя Прозоров

Радужного, я ж тжшник

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Ху Эмай

может то что ангелочки полуголые?

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Рыжий

Вроде бы они вообще бесполые. Т.е голые или нет - не имеет значения

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Ху Эмай

да какие бесполые, ты че, у амура член есть

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Ху Эмай

или даже вообще голые целиком и в церкви это норм

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Смертельный динозавр

А оно тебя- нет?

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Имя И Фамилия

В Петербурге напротив храма появилась статуя ангела, который делает селфи
С вас 1000 руб за консультацию

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Рыжий

Бля, тебе надо психологом идти ебошить

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1
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Смертельный динозавр

Вижу в руках айфон. Богоугодный телефон, похоже.

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1
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Смертельный динозавр

@Дизайн и архитектура нужно экспертное мнение

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Смертельный динозавр

то что вы ангел не значит что вас нельзя посадить...

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Рыжий

Даже Христа осудили на смертную казнь, лол

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2
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Смертельный динозавр

на шпиль

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Marhal_New _Arleana

Это мило.

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Vyacheslav Khristolyubov

Почему никто не использует ветхозаветных ангелов?

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Дефицитный Сервелат

…из средины его видно было подобие четырёх животных, — и таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их; и лица у них и крылья у них — у всех четырёх; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны лице тельца у всех четырёх и лице орла у всех четырёх. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; [огонь] ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колёс и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырёх одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырёх вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колёса подле [них]; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колёса. и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; [а] когда они останавливались, опускали крылья свои.
— Иез. 1:5-24

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Федя Прозоров

Ответ очевиден: человеку проще соотносить себя с антропоморфными сущностями. Поэтому бог и ангелы - люди, а фурри есть фурри

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Мишки Гамми

самопровокация. уберут. хотя с другой стороны в нынешнее время вера в ковид сильнее

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Андрей Охапкин

Мило

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Антигравитационный торт

нов

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Федя Прозоров

Как всегда, Смольный обcumился

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Антигравитационный торт

По правилам, её должны убрать ночью.
 что за правила такие?

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Смертельный динозавр

да вы угараете

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stikerman

Прикольно вышло

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Смертельный динозавр

Жаль, что уберут . . .

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Смертельный динозавр

За время существования «Чижика-Пыжика» его похищали семь раз, но каждый раз скульптура возвращалась на место или восстанавливалась заново.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)

Чижик-Пыжик (памятник)
«Чижик-Пыжик» — миниатюрная анималистическая скульптура в Санкт-Петербурге. Была установлена 19…
ru.wikipedia.org
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Максим Манчестер

cкоро за обоссаный джепег с шакалом будут 4 года давать

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Дефицитный Сервелат

4 года TJ Plus?

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