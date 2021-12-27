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Новости
Артём Мазанов

Умер экс-главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирин. Он выпал из окна Статьи редакции

Ему было 35 лет.

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8049 просмотров

По данным источника ТАСС, Просвирин погиб, выпав из окна жилого дома около магазина «Армения» на Тверском бульваре в Москве. Источники Mash уточнили, что журналист, предположительно, находился в состоянии опьянения.

По данным телеграм-канала 112, соседи слышали, что в квартире ругаются. В последних твиттах он тоже рассказывал о ссоре.

Просвирнин — журналист и основатель националистического издания «Спутник и погром». В 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт за «распространение информации экстремистского и террористического характера». По данным сайта SimilarWeb, месячная аудитория Sputnikipogrom.com на 17 июня 2020 года составил 1,4 миллиона посетителей.

Генпрокуратура называла издание одним из ресурсов националистического толка, которые «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

#происшествия #новости

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189 комментариев
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Борис Уткин

Наконец скинул лишний вес

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70
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Ermolay Nikolaev

Зря смеётесь, это большая потеря для русского мира

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27
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Ermolay Nikolaev

Я бы даже сказал, что на националистическом движении теперь можно ставить жирную точку

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68
5 комментариев
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Борис Уткин

У русского мира 2 союзника - просвирин и тесак

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5
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Neketa Fo

Рановато подвели итоги комментариев года

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6
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Магомед Магомедов

Сук

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5
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Смертельный динозавр

Из окна

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1
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своегооо

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12
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своего

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6
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своего

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5
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своего

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5
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Sweety bread

Гостиничного номера своего

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5
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Kirill Semin

Гостиничного номера своего

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4
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папа Кырр

ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА СВОЕГО

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2
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Ваня Севентьев

Жаль

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0
10 комментариев
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vladimir chaly

Гостиничного номееераааа своооегоооо! Бац!

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0
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Русский Кексик

Давай пофетшеймь пострадавшего

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2
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Denis Shiryaev

Это локальный мем с Лепры, погибший там постоянно сам писал про это в свое время

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6
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Neketa Fo

Пострадавшего от излишнего веса

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2
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Andrew Muralov

фашишейминг

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Stanley H. Tweedle

Поход на Киев отменяется

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27
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Stanley H. Tweedle

Печально видеть как персонажи юности уходят, конечно. Лежала б там Симоньян, было бы намного лучше.

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28
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Русский Кексик

Западные ценности
@
Человеческая жизнь бесценна
@
Лежала б там Симоньян

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18
16 комментариев
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Лим Кирсанов

Полет

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0
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stikerman

Что-то в 2021 часто из окон выпадают

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18
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Русский Кексик

Инфляция гравитации

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20
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stikerman

Наверно какой-то флешмоб

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6
4 комментария
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Madegghead

опять тот же вопос?
Что с тж?
люди плюсуют лахтобота новорега.
@colorless @Кирилл Тиунов @Bad Mother Fucker

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1
6 комментариев
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некипишуй

а есть какая-то статистика?

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0
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Maus

Я честно не понимаю, жёсткая, грустная и подозрительная новость, почему тут в комментах так много непонятных шуток над смертью человека, причем нал смертью вовсе не отрицательной личности

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12
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Андрей Охапкин

Он был за русских, а здесь такое не ценят...

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23
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Сталин спас Россию

Быть только за русских это просто тупо, потому и не ценят. Тем более, немало достижений России на самом деле сделаны иностранцами.

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–1
3 комментария
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Славик Денисов

Угу, кто такой русский по определению покойного? Это тот, кто ежемесячно покупает подписку СиП. И добавить нечего.

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0
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Директор интернета

TJournal — это пропагандистский ресурс со своей повесткой.
Этой повестке Егор не нравился, к сожалению.

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4
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Maus

Кстати почему так? Тип считается если ты прогрессивный и оппозиционный, то имеешь право быть только леваком?
Если так то мерзко

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3
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ziggy stardust

Нихуя себе не отрицательной.

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4
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Alex Bernhardt

Человек натурально призывал убивать других людей.

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2
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Роман Минаков

Когда фошизд Тесак присел в тюрячке на бутылку, тоже плакал?)

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–3
2 комментария
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Аристотель Аваносов

Отрицательной личности, но смерти радоваться не надо.

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0
1 комментарий
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Русский Кексик

Так вот как Роскомнадзор теперь блокирует контент

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16
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Madegghead

кто те люди которые плюсуют лахтобота новорега?
@Zoibana @colorless совесть есть?

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0
3 комментария
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Victor Aristov
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16
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Айгиз Кабиров

"Чо-то меня расхуярило"

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2
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Victor Aristov

А это по всей видимости, жена

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1
8 комментариев
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Сталин спас Россию

Походу жена с кавказцем поебалась, чего трепетное сердечко нацика вынести не смогло

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7
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Сталин спас Россию

@Рыжий чего порвался?

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0
7 комментариев
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Андрей Рядькин

почему пишет на чуждом языке?

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0
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некипишуй

а можно без "походу", в чтонибудь что можно проверить?

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0
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Dmitry

Пора вспоминать уже давно забытые анекдоты, вот этот в тему:
Когда Егор Просвирнин умер, для него пришлось открыть отдельное кладбище.

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12
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Айгиз Кабиров

Картинка появилась после смерти Марцинкевича

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10
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Алексей Иванов

А где продолжение мема? Дескать ой, в дверь не войдет, давайте этот диван через окно попробуем

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0
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Mordegard Glezgorv

Чёт я переживаю за Леху Навального теперь

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0
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Смертельный динозавр

В интернете столько смешного но,
ты репостишь спутник и погром

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7
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Κύριλλος

принц репостит*

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2
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Люц Шнайдер

Трек Русская школа курения. Прикольная песня.

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0
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Ermolay Nikolaev

А я думал, чего это люстра в квартире зашаталась...

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5
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Смертельный динозавр

Поругался сам с собой и выпал из окна

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3
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Смертельный динозавр

Пишут, что он до этого коньяк пил

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4
2 комментария
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Комментарий удален

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iPhone 13 Pro Max

Сдох империалист и шовинист, да и хуй с ним

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–10
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Paul Potseluev

О, русские наконец-то САЛО УРОНИЛИ

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1
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Alexandr Strijov

У меня только один вопрос к тжшникам, а что смешного?

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2
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Смертельный динозавр

Убил себя русский нацик, причём максимально потешным для русского нацика путём по зашкварным для русского нацика причинам.

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4
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Дионисий Висла

Нужно снять биографическое кино "Сало и бетон"

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–1
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Смертельный динозавр

История борьбы (с дивана).

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0
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Смертельный динозавр

Собаке собачья смерть

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–1
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Zee Zao

Светлая память

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Фома Платонов

Зачем Ёжик разделся перед этим и зачем выкидывал нож в окно 🤔

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3
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Андрей Васильев
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1
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Смертельный динозавр

Последние годы ничего из себя не представлял, даже удивительно, что к его смерти такое внимание.

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0
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Смертельный динозавр

Даже вон не знают, что он похудел, лол.

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5
1 комментарий
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Смертельный динозавр

До меня это имя доносилось вроде только со стороны Светова. Зашел в твиттер Светова - он сожалеет об утрате, я не ошибся

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0
9 комментариев
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Борис Юринов

<<а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали
Девушка оказалась трансФСБшником?

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2
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Bad Mother Fucker

какие каменты хорошие

скоро баяны рваться начнут

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2
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Смертельный динозавр

Как бы я к его мнениям и творчеству не относился, но...
ХУЯСЕ

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2
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Смертельный динозавр

35 лет?!

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2
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Дизайнер Павленко

Ушла эпоха

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1
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Смертельный динозавр

Упала

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3
1 комментарий
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Дизайнер Павленко

(нет)

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1
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Рыжий

Эта эпоха ушла лет 6 назад еще

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0
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ziggy stardust

Жаль, что не в тюрьме сдох, но и так сойдёт.

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–1
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Паша Цветомузыка

Как он так далеко прыгнул? Прям на дороге

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Aram Mirzoyants

мда, и завершающий момент с парковкой скорой и падением ограждения

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2
2 комментария
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Директор интернета

Либеральное глобохомо всё-таки добралось. Печально.

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0
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некипишуй

это хохлы

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1
3 комментария
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Смертельный динозавр

Его ещё кто-то помнит?

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0
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Mahmud

А чё не помнить? Стримы делол, на дебатах коммуняк разводил

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2 комментария
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Рпош Ашршщ

#некрологи пжлст

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1
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ɔɥǝloʍǝǝʞ

Тот кого блокировал Роскомнадзор, сделал [РОСКОМНАДЗОР]

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1
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Полуслепой Пью

У него была жена?

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1
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Полуслепой Пью

Жена выкинула? Как можно выпасть из окна зимой ?

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1
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Exorcist

Повезло упасть не у ресторана, а то жена бы еще иски оплачивала

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Алексей Иванов

А кто следующий? Дыркин подавится помидоркой?

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Иван Сидоров

земля говном

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sweet leaf

Не было в твиттере этих постов

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sweet leaf

а нет, они в ответах лежали

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испанский смех

Че там на лепре жара? Посмотрите, мне с айфона 13 про не посмотреть сейчас

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Фома Платонов

6 постов

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Смертельный динозавр

Она еще существует?

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Vadim Nemnasev

Вот что с врагами сери Иванова случается. Один не поддержал и в сизо. Другой размазался по асфальту. Жмиль и Стас, остерегайтесь!

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