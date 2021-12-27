Ему было 35 лет.

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По данным источника ТАСС, Просвирин погиб, выпав из окна жилого дома около магазина «Армения» на Тверском бульваре в Москве. Источники Mash уточнили, что журналист, предположительно, находился в состоянии опьянения.

По данным телеграм-канала 112, соседи слышали, что в квартире ругаются. В последних твиттах он тоже рассказывал о ссоре.

Просвирнин — журналист и основатель националистического издания «Спутник и погром». В 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт за «распространение информации экстремистского и террористического характера». По данным сайта SimilarWeb, месячная аудитория Sputnikipogrom.com на 17 июня 2020 года составил 1,4 миллиона посетителей.