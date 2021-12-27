Умер экс-главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирин. Он выпал из окна Статьи редакции
Ему было 35 лет.
По данным источника ТАСС, Просвирин погиб, выпав из окна жилого дома около магазина «Армения» на Тверском бульваре в Москве. Источники Mash уточнили, что журналист, предположительно, находился в состоянии опьянения.
По данным телеграм-канала 112, соседи слышали, что в квартире ругаются. В последних твиттах он тоже рассказывал о ссоре.
Просвирнин — журналист и основатель националистического издания «Спутник и погром». В 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт за «распространение информации экстремистского и террористического характера». По данным сайта SimilarWeb, месячная аудитория Sputnikipogrom.com на 17 июня 2020 года составил 1,4 миллиона посетителей.
Генпрокуратура называла издание одним из ресурсов националистического толка, которые «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».
Наконец скинул лишний вес
Зря смеётесь, это большая потеря для русского мира
Я бы даже сказал, что на националистическом движении теперь можно ставить жирную точку
У русского мира 2 союзника - просвирин и тесак
Рановато подвели итоги комментариев года
Сук
Гостиничного номера своего
Гостиничного номера своего
ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА СВОЕГО
Жаль
Гостиничного номееераааа своооегоооо! Бац!
Давай пофетшеймь пострадавшего
Это локальный мем с Лепры, погибший там постоянно сам писал про это в свое время
Пострадавшего от излишнего веса
фашишейминг
Поход на Киев отменяется
Печально видеть как персонажи юности уходят, конечно. Лежала б там Симоньян, было бы намного лучше.
Западные ценности
@
Человеческая жизнь бесценна
@
Лежала б там Симоньян
Полет
Что-то в 2021 часто из окон выпадают
Инфляция гравитации
Наверно какой-то флешмоб
опять тот же вопос?
Что с тж?
люди плюсуют лахтобота новорега.
@colorless @Кирилл Тиунов @Bad Mother Fucker
а есть какая-то статистика?
Я честно не понимаю, жёсткая, грустная и подозрительная новость, почему тут в комментах так много непонятных шуток над смертью человека, причем нал смертью вовсе не отрицательной личности
Он был за русских, а здесь такое не ценят...
Быть только за русских это просто тупо, потому и не ценят. Тем более, немало достижений России на самом деле сделаны иностранцами.
Угу, кто такой русский по определению покойного? Это тот, кто ежемесячно покупает подписку СиП. И добавить нечего.
TJournal — это пропагандистский ресурс со своей повесткой.
Этой повестке Егор не нравился, к сожалению.
Кстати почему так? Тип считается если ты прогрессивный и оппозиционный, то имеешь право быть только леваком?
Если так то мерзко
Нихуя себе не отрицательной.
Человек натурально призывал убивать других людей.
Когда фошизд Тесак присел в тюрячке на бутылку, тоже плакал?)
Отрицательной личности, но смерти радоваться не надо.
Так вот как Роскомнадзор теперь блокирует контент
кто те люди которые плюсуют лахтобота новорега?
@Zoibana @colorless совесть есть?
"Чо-то меня расхуярило"
А это по всей видимости, жена
Походу жена с кавказцем поебалась, чего трепетное сердечко нацика вынести не смогло
@Рыжий чего порвался?
почему пишет на чуждом языке?
а можно без "походу", в чтонибудь что можно проверить?
Пора вспоминать уже давно забытые анекдоты, вот этот в тему:
Когда Егор Просвирнин умер, для него пришлось открыть отдельное кладбище.
Картинка появилась после смерти Марцинкевича
А где продолжение мема? Дескать ой, в дверь не войдет, давайте этот диван через окно попробуем
Чёт я переживаю за Леху Навального теперь
принц репостит*
Трек Русская школа курения. Прикольная песня.
А я думал, чего это люстра в квартире зашаталась...
Комментарий удален
Сдох империалист и шовинист, да и хуй с ним
О, русские наконец-то САЛО УРОНИЛИ
У меня только один вопрос к тжшникам, а что смешного?
Нужно снять биографическое кино "Сало и бетон"
Светлая память
Зачем Ёжик разделся перед этим и зачем выкидывал нож в окно 🤔
<<а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали
Девушка оказалась трансФСБшником?
какие каменты хорошие
скоро баяны рваться начнут
Ушла эпоха
(нет)
Эта эпоха ушла лет 6 назад еще
Жаль, что не в тюрьме сдох, но и так сойдёт.
Как он так далеко прыгнул? Прям на дороге
мда, и завершающий момент с парковкой скорой и падением ограждения
Либеральное глобохомо всё-таки добралось. Печально.
это хохлы
А чё не помнить? Стримы делол, на дебатах коммуняк разводил
#некрологи пжлст
Тот кого блокировал Роскомнадзор, сделал [РОСКОМНАДЗОР]
У него была жена?
Жена выкинула? Как можно выпасть из окна зимой ?
Повезло упасть не у ресторана, а то жена бы еще иски оплачивала
А кто следующий? Дыркин подавится помидоркой?
земля говном
Не было в твиттере этих постов
а нет, они в ответах лежали
Че там на лепре жара? Посмотрите, мне с айфона 13 про не посмотреть сейчас
6 постов
Вот что с врагами сери Иванова случается. Один не поддержал и в сизо. Другой размазался по асфальту. Жмиль и Стас, остерегайтесь!