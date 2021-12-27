Умер экс-главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна Статьи редакции
Ему было 35 лет.
По данным источника ТАСС, Просвирнин погиб, выпав из окна жилого дома около магазина «Армения» на Тверском бульваре в Москве. Источники Mash уточнили, что журналист, предположительно, находился в состоянии опьянения.
По данным телеграм-канала 112, соседи слышали, что в квартире ругаются. В последних твиттах он тоже рассказывал о ссоре.
Просвирнин — журналист и основатель националистического издания «Спутник и погром». В 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт за «распространение информации экстремистского и террористического характера». По данным сайта SimilarWeb, месячная аудитория Sputnikipogrom.com на 17 июня 2020 года составил 1,4 миллиона посетителей.
Генпрокуратура называла издание одним из ресурсов националистического толка, которые «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».
Наконец скинул лишний вес
Зря смеётесь, это большая потеря для русского мира
Я бы даже сказал, что на националистическом движении теперь можно ставить жирную точку
У русского мира 2 союзника - просвирин и тесак
Гостиничного номера своего
Гостиничного номера своего
ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА СВОЕГО
Жаль
Гостиничного номера своего
Гостиничного номееераааа своооегоооо! Бац!
Рановато подвели итоги комментариев года
Давай пофетшеймь пострадавшего
Это локальный мем с Лепры, погибший там постоянно сам писал про это в свое время
Пострадавшего от излишнего веса
фашишейминг
Сук
Я честно не понимаю, жёсткая, грустная и подозрительная новость, почему тут в комментах так много непонятных шуток над смертью человека, причем нал смертью вовсе не отрицательной личности
Он был за русских, а здесь такое не ценят...
Быть только за русских это просто тупо, потому и не ценят. Тем более, немало достижений России на самом деле сделаны иностранцами.
Какой смысл быть за русских, если с ними и так Бог?
Угу, кто такой русский по определению покойного? Это тот, кто ежемесячно покупает подписку СиП. И добавить нечего.
Нацики это деструктивное сообщество преимущественно из тешащих своё эго агрессивных идиотов, мало общего имеющих с любовью к родине. Над смертью не люблю каламбурить, но сабжа не жаль вообще как лидера этого сообщества.
Человек натурально призывал убивать других людей.
Неотрицательная личность организовала сбор средств на покупку БТР для убийства украинцев на украинской земле. Поэтому земля стекловатой. Лично я сожалею только о том, что он так и не предстал перед судом за финансирование терроризма.
TJournal — это пропагандистский ресурс со своей повесткой.
Этой повестке Егор не нравился, к сожалению.
Нихуя себе не отрицательной.
Когда фошизд Тесак присел в тюрячке на бутылку, тоже плакал?)
Отрицательной личности, но смерти радоваться не надо.
Человек с ником и аватаром Мауса жалеет нациста, как иронично
Поход на Киев отменяется
Печально видеть как персонажи юности уходят, конечно. Лежала б там Симоньян, было бы намного лучше.
Полет
Что-то в 2021 часто из окон выпадают
Инфляция гравитации
Не выпали, а отрицательно влетели
а есть какая-то статистика?
"Чо-то меня расхуярило"
А это по всей видимости, жена
Чет расхуярило
Картинка появилась после смерти Марцинкевича
Чёт я переживаю за Леху Навального теперь
А где продолжение мема? Дескать ой, в дверь не войдет, давайте этот диван через окно попробуем
Так вот как Роскомнадзор теперь блокирует контент
кто те люди которые плюсуют лахтобота новорега?
@Zoibana @colorless совесть есть?
Походу жена с кавказцем поебалась, чего трепетное сердечко нацика вынести не смогло
@Рыжий чего порвался?
почему пишет на чуждом языке?
а можно без "походу", в чтонибудь что можно проверить?
У меня только один вопрос к тжшникам, а что смешного?
Пора вспоминать уже давно забытые анекдоты, вот этот в тему:
Когда Егор Просвирнин умер, для него пришлось открыть отдельное кладбище.
Сдох империалист и шовинист, да и хуй с ним
Слишком грубо для тж. Тут токсичный сарказм тоньше и мягче.
в ахуе с комментов, человек умер вообще-то
Ну вот все и радуются.
О, русские наконец-то САЛО УРОНИЛИ
принц репостит*
Трек Русская школа курения. Прикольная песня.
А я думал, чего это люстра в квартире зашаталась...
Зачем Ёжик разделся перед этим и зачем выкидывал нож в окно 🤔
Нужно снять биографическое кино "Сало и бетон"
Комментарий удален
<<а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали
Девушка оказалась трансФСБшником?
какие каменты хорошие
скоро баяны рваться начнут
Ушла эпоха
Комментарий удален
надо было целиком переписку из тви кинуть, нацика порвало, что его жена "русофобка" и ему в реплаях пациенты единомышленники говорят о том, что своих жен в таких случаях пиздят
русские скрепы 💪
Светлая память
Жаль, что не в тюрьме сдох, но и так сойдёт.
Как он так далеко прыгнул? Прям на дороге
У его соседей под окном прошёл русский фарш
Либеральное глобохомо всё-таки добралось. Печально.
земля говном
Че там на лепре жара? Посмотрите, мне с айфона 13 про не посмотреть сейчас