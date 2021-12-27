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Новости
Артём Мазанов

Умер экс-главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна Статьи редакции

Ему было 35 лет.

321
15 521 просмотров

По данным источника ТАСС, Просвирнин погиб, выпав из окна жилого дома около магазина «Армения» на Тверском бульваре в Москве. Источники Mash уточнили, что журналист, предположительно, находился в состоянии опьянения.

По данным телеграм-канала 112, соседи слышали, что в квартире ругаются. В последних твиттах он тоже рассказывал о ссоре.

Просвирнин — журналист и основатель националистического издания «Спутник и погром». В 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт за «распространение информации экстремистского и террористического характера». По данным сайта SimilarWeb, месячная аудитория Sputnikipogrom.com на 17 июня 2020 года составил 1,4 миллиона посетителей.

Генпрокуратура называла издание одним из ресурсов националистического толка, которые «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

#происшествия #новости

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321 комментарий
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Борис Уткин

Наконец скинул лишний вес

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116
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Ermolay Nikolaev

Зря смеётесь, это большая потеря для русского мира

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54
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Ermolay Nikolaev

Я бы даже сказал, что на националистическом движении теперь можно ставить жирную точку

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119
7 комментариев
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Борис Уткин

У русского мира 2 союзника - просвирин и тесак

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11
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Смертельный динозавр

Из окна

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4
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своегооо

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26
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своего

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7
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своего

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7
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Sweety bread

Гостиничного номера своего

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7
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Смертельный динозавр

Гостиничного номера своего

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6
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Kirill Semin

Гостиничного номера своего

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6
1 комментарий
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папа Кырр

ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА СВОЕГО

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3
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Ваня Севентьев

Жаль

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2
12 комментариев
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andorus

Гостиничного номера своего

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2
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Смертельный динозавр

на седьмом этаже. Это как шестой, но на один повыше.

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1
1 комментарий
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vladimir chaly

Гостиничного номееераааа своооегоооо! Бац!

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1
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Neketa Fo

Рановато подвели итоги комментариев года

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7
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Русский Кексик

Давай пофетшеймь пострадавшего

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3
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Denis Shiryaev

Это локальный мем с Лепры, погибший там постоянно сам писал про это в свое время

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9
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Neketa Fo

Пострадавшего от излишнего веса

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3
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Andrew Muralov

фашишейминг

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1
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Магомед Магомедов

Сук

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5
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Maus

Я честно не понимаю, жёсткая, грустная и подозрительная новость, почему тут в комментах так много непонятных шуток над смертью человека, причем нал смертью вовсе не отрицательной личности

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37
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Андрей Охапкин

Он был за русских, а здесь такое не ценят...

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55
1 комментарий
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Сталин спас Россию

Быть только за русских это просто тупо, потому и не ценят. Тем более, немало достижений России на самом деле сделаны иностранцами.

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3
5 комментариев
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Oleg Vorogushin

Какой смысл быть за русских, если с ними и так Бог?

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5
1 комментарий
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Славик Денисов

Угу, кто такой русский по определению покойного? Это тот, кто ежемесячно покупает подписку СиП. И добавить нечего.

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4
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Michael Scott

Нацики это деструктивное сообщество преимущественно из тешащих своё эго агрессивных идиотов, мало общего имеющих с любовью к родине. Над смертью не люблю каламбурить, но сабжа не жаль вообще как лидера этого сообщества.

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4
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Alex Bernhardt

Человек натурально призывал убивать других людей.

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21
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Юрий Ручимский

Неотрицательная личность организовала сбор средств на покупку БТР для убийства украинцев на украинской земле. Поэтому земля стекловатой. Лично я сожалею только о том, что он так и не предстал перед судом за финансирование терроризма.

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17
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Директор интернета

TJournal — это пропагандистский ресурс со своей повесткой.
Этой повестке Егор не нравился, к сожалению.

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7
16 комментариев
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ziggy stardust

Нихуя себе не отрицательной.

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11
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Смертельный динозавр

смертью вовсе не отрицательной личности
Ну типа.

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10
14 комментариев
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Смертельный динозавр

Почему не отрицательной, чел откровенный зигомет, поддерживал оккупацию Донбасса и тд, чисто животное (порося)

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6
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Роман Минаков

Когда фошизд Тесак присел в тюрячке на бутылку, тоже плакал?)

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–5
2 комментария
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Аристотель Аваносов

Отрицательной личности, но смерти радоваться не надо.

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2
2 комментария
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Artur Abizgeldin

Человек с ником и аватаром Мауса жалеет нациста, как иронично

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2
1 комментарий
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Stanley H. Tweedle

Поход на Киев отменяется

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41
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Stanley H. Tweedle

Печально видеть как персонажи юности уходят, конечно. Лежала б там Симоньян, было бы намного лучше.

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46
24 комментария
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Лим Кирсанов

Полет

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1
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stikerman

Что-то в 2021 часто из окон выпадают

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27
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Русский Кексик

Инфляция гравитации

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35
13 комментариев
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DarkFire

Не выпали, а отрицательно влетели

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2
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некипишуй

а есть какая-то статистика?

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0
2 комментария
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Victor Aristov
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31
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Айгиз Кабиров

"Чо-то меня расхуярило"

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5
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Victor Aristov

А это по всей видимости, жена

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2
15 комментариев
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Евгений Плетнев

Чет расхуярило

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0
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Айгиз Кабиров

Картинка появилась после смерти Марцинкевича

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29
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Mordegard Glezgorv

Чёт я переживаю за Леху Навального теперь

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1
6 комментариев
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Алексей Иванов

А где продолжение мема? Дескать ой, в дверь не войдет, давайте этот диван через окно попробуем

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1
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Русский Кексик

Так вот как Роскомнадзор теперь блокирует контент

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23
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Madegghead

кто те люди которые плюсуют лахтобота новорега?
@Zoibana @colorless совесть есть?

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–2
3 комментария
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Сталин спас Россию

Походу жена с кавказцем поебалась, чего трепетное сердечко нацика вынести не смогло

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9
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Сталин спас Россию

@Рыжий чего порвался?

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1
9 комментариев
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Андрей Рядькин

почему пишет на чуждом языке?

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0
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некипишуй

а можно без "походу", в чтонибудь что можно проверить?

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0
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Alexandr Strijov

У меня только один вопрос к тжшникам, а что смешного?

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10
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Смертельный динозавр

Убил себя русский нацик, причём максимально потешным для русского нацика путём по зашкварным для русского нацика причинам.

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16
11 комментариев
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Dmitry

Пора вспоминать уже давно забытые анекдоты, вот этот в тему:
Когда Егор Просвирнин умер, для него пришлось открыть отдельное кладбище.

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18
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iPhone 13 Pro Max

Сдох империалист и шовинист, да и хуй с ним

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–12
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CrazyCat

Слишком грубо для тж. Тут токсичный сарказм тоньше и мягче.

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1
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Alina Trifonova

в ахуе с комментов, человек умер вообще-то

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4
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Смертельный динозавр

Когда сдох Гитлер или Сталин - надо было тоже грустить?

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9
3 комментария
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Alexey A.

Ну вот все и радуются.

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3
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Смертельный динозавр

неправильно горюют

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0
2 комментария
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Paul Potseluev

О, русские наконец-то САЛО УРОНИЛИ

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7
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Смертельный динозавр

В интернете столько смешного но,
ты репостишь спутник и погром

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9
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Κύριλλος

принц репостит*

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3
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Люц Шнайдер

Трек Русская школа курения. Прикольная песня.

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0
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Ermolay Nikolaev

А я думал, чего это люстра в квартире зашаталась...

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7
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Seon
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7
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Смертельный динозавр

Бляяяя

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2
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Смертельный динозавр

Поругался сам с собой и выпал из окна

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4
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Смертельный динозавр

Пишут, что он до этого коньяк пил

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4
2 комментария
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Фома Платонов

Зачем Ёжик разделся перед этим и зачем выкидывал нож в окно 🤔

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6
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Смертельный динозавр

Как бы я к его мнениям и творчеству не относился, но...
ХУЯСЕ

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6
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Дионисий Висла

Нужно снять биографическое кино "Сало и бетон"

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1
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Смертельный динозавр

История борьбы (с дивана).

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Борис Юринов

<<а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали
Девушка оказалась трансФСБшником?

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5
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Bad Mother Fucker

какие каменты хорошие

скоро баяны рваться начнут

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Дизайнер Павленко

Ушла эпоха

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1
4 комментария
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Смертельный динозавр

Упала

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10
1 комментарий
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unidentified flying BASTARD 🌈

надо было целиком переписку из тви кинуть, нацика порвало, что его жена "русофобка" и ему в реплаях пациенты единомышленники говорят о том, что своих жен в таких случаях пиздят

русские скрепы 💪

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3
3 комментария
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Zee Zao

Светлая память

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3
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Андрей Васильев
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1
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Смертельный динозавр

Последние годы ничего из себя не представлял, даже удивительно, что к его смерти такое внимание.

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13 комментариев
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ziggy stardust

Жаль, что не в тюрьме сдох, но и так сойдёт.

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–2
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Паша Цветомузыка

Как он так далеко прыгнул? Прям на дороге

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6 комментариев
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Смертельный динозавр

35 лет?!

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Степан Анейчик

У его соседей под окном прошёл русский фарш

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Смертельный динозавр

https://t.me/astrakhanistan/4066

степной новиоп
умер егор просвирнин — человек, который обещал мне, что мои дети будут стоять на коленях перед его детьми и извиняться за русофобию. теперь точно не будут, но мы и до этого не сильно сомневались. соболезную родным и близким
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2
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Он Самый
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Seon
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2 комментария
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Директор интернета

Либеральное глобохомо всё-таки добралось. Печально.

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1
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Смертельный динозавр

Его ещё кто-то помнит?

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3 комментария
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Иван Сидоров

земля говном

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испанский смех

Че там на лепре жара? Посмотрите, мне с айфона 13 про не посмотреть сейчас

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5 комментариев
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Ещё 33 комментария
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