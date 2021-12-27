Исходный код «Госуслуг» оказался в открытом доступе. Личных данных нет, но есть цифровые сертификаты Статьи редакции
Данные взяли с регионального сайта Пензенской области.
25 декабря на хакерском сайте Сybersec появилась публикация, в которой автор выложил в открытой доступ исходный код «Госуслуг». По его словам, данные скачали с ресурсов с поддоменов mos.ru.
Автор Сybersec обнаружил открытый репозиторий, в котором находился исходный код «Госуслуг» в формате .git и в незашифрованном виде. Помимо исходников, в утечке содержатся сертификаты ЕСИА, которые можно использовать для взлома аккаунтов.
После изучения кода выяснилось, что «Госуслуги» созданы на движке «Битрикс», а система авторизации ЕСИА — на базе OpenID. Автор отметил, что его изучение поможет найти другие уязвимости системы и закрыть их или обернуть в свою сторону и выкрасть данные пользователей.
Также в статье автор рассказал, что перед публикацией обратился к администрации «Госуслуг», чтобы рассказать об утечке данных. Однако там лишь попросили у него детальное описание утечки и её подтверждение, а после и вовсе перестали отвечать.
27 декабря основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян подтвердил изданию «Код Дурова» факт утечки. При этом он отметил, что речь идёт об исходном коде Регионального портала госуслуг (РПГУ) Пензенской области. По данным эксперта, пользовательские данные утечка не затронула.
Читатель телеграм-канала Denis Sexy IT также рассказал, что федеральные «Госуслуги» и mos.ru в утечке не при чём. Он отметил, что ущерба безопасности нет, так как региональные сайты — «тонкие клиенты основной ЕСИА-системы».
«Госуслуги» созданы на движке «Битрикс»
Вот это неожиданность. Внезапно. Срочно в номер. :)
1С - она вся такая. Вершина говнокода и говнологики, однако... Да...
Если все понимают что у них ни софт а говно, то чего же другой нормальный не используют?
Удобная штука
Когда и если работает, а не 500-ми сыплет. :D
Я тоже так думал, пока не столкнулся с нетривиальными задачами. Удивился сколько неработающих сервисов там.
+ всякие приколы имеются. Например, когда прописывался в квартиру, записался на госуслугах на определённое время, а по факту просто пришёл и встал в ебейшую живую очередь на пару часов.
короче, лучше чем с бабками в очередях ругаться, но как сервис всё ещё говно
Я тут хотел дом зарегистрировать. Нашёл на госуслугах нужную услугу, написано - услуга предоставляется росреестром. Ну ок. Ищу как получить услугу - нихуя нет. Нашёл где-то маленькую ссылку на сайт Росреестра. Перешёл. Там проебал минут 40 пока искал как записаться. Нашёл - нужно зарегистрировать кабинет. Ну ок, поебался с записью. Ближайшая запись оказалась через месяц. Ну ладно. В нужный день в нужное время приезжаю - сука все закрыто и надпись «в связи с карантином мы не принимаем посетителей с марта 2021 года». Ебучий случай. Звоню на горячую линию узнавать какого хуя, говорю - записался через ваш сайт.
- какой наш сайт?!
- росреестр.ру
- у нас нет записи через сайт
- в личном кабинете!
- а, да, есть, но она не работает.
- в смысле не работает?! А как я записался?
- не, записаться можно, но она не записывает. У нас сейчас вообще записи нет.
- а как мне попасть на приём, мне нужно дом зарегистрировать
- ну так идите в мфц!
- а почему НИГДЕ нет это ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ?! Ни на сайте госуслуг, ни на вашем сайте?
- есть, в новостях было
Просто надо смотреть новости и первый канал 24 часа в сутки, ну
Да, всё лучше. Но лично я до сих пор не понимаю, нахуя вна гос. сайте, в который я гружу паспорта, данные и прочая, нахуя там вкорячена Метрика?
У меня в разных местах жительства не работала запись к врачу. В одном месте приходилось звонить в поликлинику для записи, в другом через горздрав.
шо не так с битрикс? амо надо подключать?
Есть два Битрикса - Битрикс 24 и 1С Битрикс, речь о втором, про сайты(cms систему), а не про CRM
а
Согласен, нейминг говно, путает людей, могли бы как-то скреаклить
Пиндосы опять насрали гос.айтишникам в штаны
Это гейропеец Линус виноват. Мстит за белофинскую.
Перешли на отечественное ПО!
О, сколько нам в будущем открытий чудных еще предстоит.
ну качество страдает в любом случает, одно тянет за собой другое.
есть куча ПО (зарубежного), поверх всей сетевой инфраструктуры, которая препятствует утечкам.
1C: Кремль
Не парьтесь, все ваши данные из госуслуг уже и так украдены или проданы так или иначе
скочал, ща разверну
эх, помню сайтики для гос органов на друпале
Это правда, что любой коммент в Новостях собирает 100 лайков в секунду?
***«Госуслуги» созданы на движке «Битрикс»,***
Мама роди меня обратно. Я догадывался что там что то кривое, но не настолько же.
Ладно, уговорили, зайду сейчас на ачат в свой профиль а/или/м и гляну что интересное писали, качать конечно не буду