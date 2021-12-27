Я уж не знаю логику разрабов, но они зачастую думают, что если они пилят на поддоменах, то это безопасно. Но увы. Многочислиненные инструменты позволяют выяснить имена сабдоменов, и вот тогда приходит писец. Что и произошло с mos.ru.

На поддоменах .mos.ru яростно принебрегали ограничениями к каталогам .git. Я не знаю какова ситуация сейчас, проблему я зарепортил. В сухом остатке осталась куча исходного кода, которым я с удовольствием делюсь с вами.