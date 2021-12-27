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Новости
Сергей Исенеков

Исходный код «Госуслуг» оказался в открытом доступе. Личных данных нет, но есть цифровые сертификаты Статьи редакции

Данные взяли с регионального сайта Пензенской области.

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Фото РИА «Новости»

25 декабря на хакерском сайте Сybersec появилась публикация, в которой автор выложил в открытой доступ исходный код «Госуслуг». По его словам, данные скачали с ресурсов с поддоменов mos.ru.

Автор Сybersec обнаружил открытый репозиторий, в котором находился исходный код «Госуслуг» в формате .git и в незашифрованном виде. Помимо исходников, в утечке содержатся сертификаты ЕСИА, которые можно использовать для взлома аккаунтов.

Я уж не знаю логику разрабов, но они зачастую думают, что если они пилят на поддоменах, то это безопасно. Но увы. Многочислиненные инструменты позволяют выяснить имена сабдоменов, и вот тогда приходит писец. Что и произошло с mos.ru.

На поддоменах .mos.ru яростно принебрегали ограничениями к каталогам .git. Я не знаю какова ситуация сейчас, проблему я зарепортил. В сухом остатке осталась куча исходного кода, которым я с удовольствием делюсь с вами.

из текста Сybersec

После изучения кода выяснилось, что «Госуслуги» созданы на движке «Битрикс», а система авторизации ЕСИА — на базе OpenID. Автор отметил, что его изучение поможет найти другие уязвимости системы и закрыть их или обернуть в свою сторону и выкрасть данные пользователей.

Также в статье автор рассказал, что перед публикацией обратился к администрации «Госуслуг», чтобы рассказать об утечке данных. Однако там лишь попросили у него детальное описание утечки и её подтверждение, а после и вовсе перестали отвечать.

Фото Сybersec

27 декабря основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян подтвердил изданию «Код Дурова» факт утечки. При этом он отметил, что речь идёт об исходном коде Регионального портала госуслуг (РПГУ) Пензенской области. По данным эксперта, пользовательские данные утечка не затронула.

Читатель телеграм-канала Denis Sexy IT также рассказал, что федеральные «Госуслуги» и mos.ru в утечке не при чём. Он отметил, что ущерба безопасности нет, так как региональные сайты — «тонкие клиенты основной ЕСИА-системы».

#новости #сливы #госуслуги

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Chikk

«Госуслуги» созданы на движке «Битрикс»
 Вот это неожиданность. Внезапно. Срочно в номер. :)

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14
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Смертельный динозавр

Говно работает на эталонном лицензионном говнище. Вот неожиданность

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33
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Смертельный динозавр

Вообще битрикс - охуенные! Так монетизировать говно - это просто высший пилотаж

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14
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Chikk

1С - она вся такая. Вершина говнокода и говнологики, однако... Да...

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5
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Смертельный динозавр

Однако главным оказались не программистские понты))

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1
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Neten

Если все понимают что у них ни софт а говно, то чего же другой нормальный не используют?

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0
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Смертельный динозавр

Я бы не стал называть госуслуги говном. Удобная штука.

Но про битрикс согласен на все сто.

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5
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Chikk

Удобная штука
 Когда и если работает, а не 500-ми сыплет. :D

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6
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Смертельный динозавр

У меня с ними скорее не было проблем, чем были. Всё лучше очередей и прочей хуеты в условном паспортном столе.

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7
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Michael Scott

Я тоже так думал, пока не столкнулся с нетривиальными задачами. Удивился сколько неработающих сервисов там.

+ всякие приколы имеются. Например, когда прописывался в квартиру, записался на госуслугах на определённое время, а по факту просто пришёл и встал в ебейшую живую очередь на пару часов.

короче, лучше чем с бабками в очередях ругаться, но как сервис всё ещё говно

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4
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Смертельный динозавр

Я тут хотел дом зарегистрировать. Нашёл на госуслугах нужную услугу, написано - услуга предоставляется росреестром. Ну ок. Ищу как получить услугу - нихуя нет. Нашёл где-то маленькую ссылку на сайт Росреестра. Перешёл. Там проебал минут 40 пока искал как записаться. Нашёл - нужно зарегистрировать кабинет. Ну ок, поебался с записью. Ближайшая запись оказалась через месяц. Ну ладно. В нужный день в нужное время приезжаю - сука все закрыто и надпись «в связи с карантином мы не принимаем посетителей с марта 2021 года». Ебучий случай. Звоню на горячую линию узнавать какого хуя, говорю - записался через ваш сайт.
- какой наш сайт?!
- росреестр.ру
- у нас нет записи через сайт
- в личном кабинете!
- а, да, есть, но она не работает.
- в смысле не работает?! А как я записался?
- не, записаться можно, но она не записывает. У нас сейчас вообще записи нет.
- а как мне попасть на приём, мне нужно дом зарегистрировать
- ну так идите в мфц!
- а почему НИГДЕ нет это ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ?! Ни на сайте госуслуг, ни на вашем сайте?
- есть, в новостях было

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11
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Коровка говорит мууу

Просто надо смотреть новости и первый канал 24 часа в сутки, ну

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0
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Chikk

Да, всё лучше. Но лично я до сих пор не понимаю, нахуя вна гос. сайте, в который я гружу паспорта, данные и прочая, нахуя там вкорячена Метрика?

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2
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Смертельный динозавр

Ты ещё спроси почему оно на битриксе, лол.

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4
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Дмитрий Чернышов

У меня в разных местах жительства не работала запись к врачу. В одном месте приходилось звонить в поликлинику для записи, в другом через горздрав.

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1
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Андрей Рядькин

шо не так с битрикс? амо надо подключать?

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0
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Коровка говорит мууу

Есть два Битрикса - Битрикс 24 и 1С Битрикс, речь о втором, про сайты(cms систему), а не про CRM

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0
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Андрей Рядькин

а

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1
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Коровка говорит мууу

Согласен, нейминг говно, путает людей, могли бы как-то скреаклить

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0
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Смертельный динозавр

попросили у него детальное описание утечки и её подтверждение, а после и вовсе перестали отвечать.
 Красиво.

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10
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Смертельный динозавр

Нихуя не удивлен, ГИС ЖКХ - аналогично

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2
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Поридж из Порижа

Пиндосы опять насрали гос.айтишникам в штаны

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4
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Смертельный динозавр

Это легализация материалов западных спецслужб

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1
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Ivan Boldyrev

Это гейропеец Линус виноват. Мстит за белофинскую.

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0
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Смертельный динозавр

Зал славы

По кайфу

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3
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Смертельный динозавр

Звучит как СИЗО

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1
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Смертельный динозавр

Зал Славы Зайцева

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1
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FOX

Перешли на отечественное ПО!
О, сколько нам в будущем открытий чудных еще предстоит.

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3
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Смертельный динозавр

Да там дело вряд ли в этом, раз репу вообще в открытом виде держали, даже не закрыли в изолированный сегмент или паролем

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0
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FOX

ну качество страдает в любом случает, одно тянет за собой другое.
есть куча ПО (зарубежного), поверх всей сетевой инфраструктуры, которая препятствует утечкам.

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0
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Смертельный динозавр

Есть gitlab, но там просто как обычно, распилили все деньги, а на остатки отдалил подряд какой-нибудь мелкой галере, которая на коленке и наклепала хз что, а запросов на безопасность и не было вовсе

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Максим Ростокин

1C: Кремль

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3
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Смертельный динозавр

Ждём введения функционала учёта расстрелов.

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Смертельный динозавр

Читатель телеграм-канала Denis Sexy IT
Не читатель телеграм-канала, а бородатый орнитолог в розовой толстовке

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1
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Смертельный динозавр

Дыня Секси ТЖ
 Ник тебе новый придумал. И аву.

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6
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Смертельный динозавр

Отвратительно

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0
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Michael Scott

Не парьтесь, все ваши данные из госуслуг уже и так украдены или проданы так или иначе

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2
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Михаил Павлович

скочал, ща разверну

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Михаил Павлович

эх, помню сайтики для гос органов на друпале

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Смертельный динозавр

Надеюсь, бекап базы и конфигурационные файлы с паролями в репозитории тоже имеются? По всем канонам

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Ху Эмай

Это правда, что любой коммент в Новостях собирает 100 лайков в секунду?

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Смертельный динозавр

https://www.youtube.com/watch?v=LKo0D8Ot4hY

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Друз Фаруэл

***«Госуслуги» созданы на движке «Битрикс»,***
Мама роди меня обратно. Я догадывался что там что то кривое, но не настолько же.

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Таки Так

Ладно, уговорили, зайду сейчас на ачат в свой профиль а/или/м и гляну что интересное писали, качать конечно не буду

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