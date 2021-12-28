В ведомстве отметили, что сейчас они помогают регионам охранять природу и проводить рейды по обнаружению незаконных свалок бесплатно.

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным организациям, агентствам и госучреждениям нанимать казаков для охраны лесов и обеспечения экологической безопасности. Они будут участвовать в рейдах и патрулированиях во время режима ЧС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания Минприроды.

Эту информацию подтвердили изданию в самом ведомстве. Там рассказали, что в системе министерства есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. К работе они приступят после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрациями особо охраняемых природных территорий (ООПТ), семь из которых уже готовы к этому.

В Минприроды также сообщили, что сейчас казаки бесплатно участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок и помогают регионам в природоохранной деятельности. Ведомство предложило включить в нацпроект «Экология» дополнительные мероприятия, которые позволят финансировать деятельность отрядов из госбюджета.

Источник «Коммерсанта», который знаком с работой ведомства в отношении казаков, заявил, что идею интегрировать их в госслужбу поддержал Владимир Путин. По его данным, лесники получают маленькую зарплату, из-за чего и появился план заключать договоры с казаками на год. Он рассказал, что практику уже опробовали, теперь её собираются масштабировать. Но основной проект в сфере развития казачества — создание батальонов в Росгвардии, о чём рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, всего в «государственной и иной службе» задействованы 30 тысяч человек. Из них 15 тысяч казаков вместе с правоохранительными органами занимаются охраной общественного порядка, 1,2 тысячи охраняют границы, 10 тысяч ликвидируют чрезвычайные ситуации и 4,2 тысячи задействованы в природоохранных мероприятиях.