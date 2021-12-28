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Sasha Shambilova

Минприроды привлечёт казаков к охране лесов и патрулированию во время режима ЧС Статьи редакции

В ведомстве отметили, что сейчас они помогают регионам охранять природу и проводить рейды по обнаружению незаконных свалок бесплатно.

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным организациям, агентствам и госучреждениям нанимать казаков для охраны лесов и обеспечения экологической безопасности. Они будут участвовать в рейдах и патрулированиях во время режима ЧС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания Минприроды.

Эту информацию подтвердили изданию в самом ведомстве. Там рассказали, что в системе министерства есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. К работе они приступят после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрациями особо охраняемых природных территорий (ООПТ), семь из которых уже готовы к этому.

В Минприроды также сообщили, что сейчас казаки бесплатно участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок и помогают регионам в природоохранной деятельности. Ведомство предложило включить в нацпроект «Экология» дополнительные мероприятия, которые позволят финансировать деятельность отрядов из госбюджета.

Источник «Коммерсанта», который знаком с работой ведомства в отношении казаков, заявил, что идею интегрировать их в госслужбу поддержал Владимир Путин. По его данным, лесники получают маленькую зарплату, из-за чего и появился план заключать договоры с казаками на год. Он рассказал, что практику уже опробовали, теперь её собираются масштабировать. Но основной проект в сфере развития казачества — создание батальонов в Росгвардии, о чём рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, всего в «государственной и иной службе» задействованы 30 тысяч человек. Из них 15 тысяч казаков вместе с правоохранительными органами занимаются охраной общественного порядка, 1,2 тысячи охраняют границы, 10 тысяч ликвидируют чрезвычайные ситуации и 4,2 тысячи задействованы в природоохранных мероприятиях.

#новости #казаки #росгвардия

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aliftin

Ожидание: казаки помогают тушить пожары, спасают животных.
Реальность: казаки ходят по пляжам и даебываются до людей с сигаретой.

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21
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Бетонный чайник

А потом ещё и дагестанцев совращают

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4
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Candy Boy

А почему именно казаков? Почему не толкинистов, например, или вахоёбов?

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5
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Дергачёв Максим

Потому что они дремучие как сибирские леса и повадки как у животных 🤣

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1
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Кузькин отец

казахов же

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4
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сироп от щекотки

Я так понимаю, кто-то просто в это в живую играется

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4
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Руслан Турченко

Может быть сначала стоит попробовать поднять довольствие лесной службе, а не делегировать полномочия всяким самозванцам, исконно-посконным алкоголикам и разложенцам?

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3
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Владимир Керенский

Давно иноагентом не был?

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0
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Andrew Muralov

Надо чтобы ещё портал гей.ру одновременно там акция по очищению леса организовал. Весело будет.

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2
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Бетонный чайник

этот сайт заблочен типа

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0
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Andrew Muralov

Много лет не заходил)

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0
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Дергачёв Максим

Кому как не им,знать всё о животных, любооо!!!

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2
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Бетонный чайник

Снова ряженые

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2
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Соколов Андрей

Эти бездельники- алкоты и работа, вещи несовместимые.

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2
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Бетонный чайник

А есть чем казаки ещё не занимаются? И в интернете детей защищают, и геев на улице отлавливают. Странная структура какая-то.

Хотя с лесами это хорошая инициатива.

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0
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Бетонный чайник

геев будут в лесах искать

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Бетонный чайник

Штирлиц подходил к лесу и увидел голубые ели.
Когда он подошел ещё ближе, то увидел, что голубые не только ели, но и пили.

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2
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Рыжий

Хотя с лесами это хорошая инициатива.
 Наверняка будет извращена и вывернута в сторону закошмаривания людей. От казаков чего еще ожидать

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3
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Sergey Lashkin

Так казаки - никто в юридическом плане. И я не понимаю, как минприроды сможет дать им права на задержание и другие действия в отношении нарушителей и ненарушителей.
У нас в городе был уже случай, когда эти ряженые ушлепки перегородили въезд на пляж и просто не пускали людей под предлогом того, что люди захламляют территорию и тд. и вообще это частная дорога

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Фамилия и имя

Кизяки

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Michael Konovalov

А нагайками бить людей на митингах уже не надо?

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Богдан Криницкий

ему из которых уже готовы к этому.

@Sasha Shambilova

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Бетонный чайник

Будут деревья нагайками хуярить?

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