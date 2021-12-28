Минприроды привлечёт казаков к охране лесов и патрулированию во время режима ЧС Статьи редакции
В ведомстве отметили, что сейчас они помогают регионам охранять природу и проводить рейды по обнаружению незаконных свалок бесплатно.
Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным организациям, агентствам и госучреждениям нанимать казаков для охраны лесов и обеспечения экологической безопасности. Они будут участвовать в рейдах и патрулированиях во время режима ЧС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания Минприроды.
Эту информацию подтвердили изданию в самом ведомстве. Там рассказали, что в системе министерства есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. К работе они приступят после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрациями особо охраняемых природных территорий (ООПТ), семь из которых уже готовы к этому.
В Минприроды также сообщили, что сейчас казаки бесплатно участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок и помогают регионам в природоохранной деятельности. Ведомство предложило включить в нацпроект «Экология» дополнительные мероприятия, которые позволят финансировать деятельность отрядов из госбюджета.
Источник «Коммерсанта», который знаком с работой ведомства в отношении казаков, заявил, что идею интегрировать их в госслужбу поддержал Владимир Путин. По его данным, лесники получают маленькую зарплату, из-за чего и появился план заключать договоры с казаками на год. Он рассказал, что практику уже опробовали, теперь её собираются масштабировать. Но основной проект в сфере развития казачества — создание батальонов в Росгвардии, о чём рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По данным атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, всего в «государственной и иной службе» задействованы 30 тысяч человек. Из них 15 тысяч казаков вместе с правоохранительными органами занимаются охраной общественного порядка, 1,2 тысячи охраняют границы, 10 тысяч ликвидируют чрезвычайные ситуации и 4,2 тысячи задействованы в природоохранных мероприятиях.
Ожидание: казаки помогают тушить пожары, спасают животных.
Реальность: казаки ходят по пляжам и даебываются до людей с сигаретой.
А почему именно казаков? Почему не толкинистов, например, или вахоёбов?
Потому что они дремучие как сибирские леса и повадки как у животных 🤣
казахов же
Я так понимаю, кто-то просто в это в живую играется
Может быть сначала стоит попробовать поднять довольствие лесной службе, а не делегировать полномочия всяким самозванцам, исконно-посконным алкоголикам и разложенцам?
Давно иноагентом не был?
Надо чтобы ещё портал гей.ру одновременно там акция по очищению леса организовал. Весело будет.
Много лет не заходил)
Кому как не им,знать всё о животных, любооо!!!
Эти бездельники- алкоты и работа, вещи несовместимые.
Хотя с лесами это хорошая инициатива.
Наверняка будет извращена и вывернута в сторону закошмаривания людей. От казаков чего еще ожидать
Так казаки - никто в юридическом плане. И я не понимаю, как минприроды сможет дать им права на задержание и другие действия в отношении нарушителей и ненарушителей.
У нас в городе был уже случай, когда эти ряженые ушлепки перегородили въезд на пляж и просто не пускали людей под предлогом того, что люди захламляют территорию и тд. и вообще это частная дорога
Кизяки
А нагайками бить людей на митингах уже не надо?
ему из которых уже готовы к этому.