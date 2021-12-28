Правительство РФ в 10 раз сократило порог особо крупного размера для метадона — с килограмма до 100 грамм Статьи редакции
Также уменьшилась граница значительного и крупного размеров.
Правительство внесло изменения в нормативные акты, которые регулируют оборот наркотиков. Как заметил РБК, среди изменений — сокращение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров для распространённого опиоида метадона.
Теперь значительным объёмом метадона считается 0,2 грамма вместо 0,5, крупным — грамм вместо 2,5. Для особо крупного размера границу опустили в 10 раз: с килограмма до ста грамм. Прежние значения соответствовали таковым для героина. Сокращать пороги для него не стали.
Поправки разработало МВД, они направлены на «совершенствование контроля» над оборотом наркотических и психотропных веществ. От пороговых значений зависит тяжесть уголовного наказания. Согласно статье 228 УК РФ, приобретение, хранение и сбыт наркотиков в значительном размере влечёт штраф или тюремный срок до трёх лет, в крупном размере — срок до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет.
В пояснительной записке сообщается, что за пять лет в стране увеличились масса изъятий метадона из незаконного оборота и количество установленных фактов его «монопотребления». По данным МВД, средняя разовая доза наркотика — 0,05 грамма. Из этого следует, что уголовная ответственность по старым правилам наступила бы только в случае хранения объёма, равного десяти средним дозам.
Юрист и член рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства при комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству Арсений Левинсон рассказал РБК, что изменения порогов для метадона направлены на криминализацию наркопотребления и на облегчение работы полиции. Он считает, что это не поможет снизить доступность наркотиков, а пользы в ужесточении «и так чрезвычайно репрессивных положений» нет. По словам Левинсона, грамм — это количество вещества, которое наркозависимые приобретают на несколько дней употребления.
Метадон — это синтетический опиоид, который в некоторых странах применяют для лечения наркозависимости при заместительной терапии. В России вещество полностью запрещено для распространения, в том числе в медицинских целях.
Ужасные репрессии кровавого режима, портят всё новогоднее настроение.
Мистер Хаус, это вы?
на заводе сам мастер тебе нальет чтоб работалось лучше
Будем не заниматься приплетением и комментировать в рамках темы новости. :)
где приплетение? алкаши не наркоманы?
Если отвечу тебе, что это другое, ты же не поверишь, так? Значит - отвечать смысла нет. :)
Я ж не мнение спрашиваю, а факты/доводы с хера ли это приплетение, когда назвали частный случай наркомании.
Алкоголь это психоактивное вещество, которым люди могут злоупотреблять. От того, что к злоупотреблению алкоголем придумали специфичный термин "алкоголизм" наркоманией оно не перестало быть.
Типичное упрощение ситуации на фоне явного желания подушнить. Снова не стану отвечать.
ну наркоманов больше чем алкашей
любых
Нарколог в треде?
Как зубной врач с опытом могу сказать, что лучше эвтаназия для людей с повторным кариесом
Ты так без денег останешься
(но эт не точно)
А я еще подрабатываю с лопатой ночью 👀
Есть риск
Метадон — это синтетический опиоид, который в некоторых странах применяют для лечения наркозависимости при заместительниц терапии. В России вещество полностью запрещено для распространения, в том числе в медицинских целях.
И это полный пиздец. Государство даже не пытается помочь героинозависимым. На Украине вот есть заместительная терапия метадоном, и когда зелёные человечки отхапали Крым, то куча людей осталась без лечения, никаких хэппи эндов там не было.
Какой ужас.
Метадон такая же хрень, если не хуже, чем героин.
Это синтетический наркотик, он чуть слабее героина в опиумном эквиваленте.
Берут героинового наркомана и сажают на метадон.
Придумали годах в 60-х. Потом, поняли, что толку мало, практически везде отменили.
https://informburo.kz/mneniya/aleksandr-tonkopryadchenko/geroin-ili-metadon-smert-ot-kakogo-iz-etih-narkotikov-predpochtitelney.html
это интернет или технологии?
Подкидывать на значительный и крупный объем стало дешевле.
И подкинуть 100 грамм проще, чем кило
Аче всмысле
Ловишь барыгу
Конфискуешь найденное
Реализуешь конфискат для ловли еще одного барыги
?????
Профит
Да ну, обычная грызня конкурентов. У нас нет типичного для любой страны ведомства по борьбе с наркотиками, есть только по контролю за оборотом, а это другое совершенно.
чисто чтобы палочки было проще рубить
Ну заебись, хоть тюрьмы заполним, а то чё это они пустые стоят.
У полиции тоже кризис, на всех не напасешься
Джон Леннон жаловался своему доктору: "Мы отошли от героиновой ломки за три дня, а теперь уже пять месяцев не можем избавиться от метадона!" И действительно, героиновая ломка продолжается несколько дней, а метадоновая – несколько недель. При отмене метадона наркоман испытывает такие нечеловеческие страдания, что самостоятельно отказаться от препарата (в отличие от героина), он просто не сможет. Да и передозировка метадона случается гораздо чаще, чем героиновая: у метадона замедленное действие и наркоман не может реально оценить, какая именно доза ему нужна, чтобы "догнаться" и не умереть.
а он чо, прет так же как хмурый? Зачем тогда его как заместительную терапию используют? Я думал, как раз потому что не прет.
Да он прёт. Эту заместительную терапию придумали в 60-х, потом - практически отказались. Герыч было заменили на синтетический препарат, который чуть-чуть слабее его в опиумном эквиваленте.
Почитай вот:
https://informburo.kz/mneniya/aleksandr-tonkopryadchenko/geroin-ili-metadon-smert-ot-kakogo-iz-etih-narkotikov-predpochtitelney.html
Не всё так просто:
Сегодня за рубежом от метадоновых программ отказываются вообще либо очень жёстко их регламентируют. Для того чтобы в них вступить, человек должен: не принимать никаких других наркотиков, кроме опиатов, быть не моложе 20 лет, находиться на учете по наркомании не менее четырёх лет, причём использовать наркотики внутривенно, исчерпать все прочие возможности добровольного лечения от наркомании, то есть не менее трёх раз безуспешно пролечиться в наркологических реабилитационных центрах. При этом метадоновые наркоманы несколько раз в неделю должны сдавать анализы мочи на содержание в ней других наркотиков. Если проштрафился – сразу исключается из программы. После того как на Западе лечить "подобное подобным" отказались, и ажиотаж вокруг метадона сошёл на нет, на многочисленных складах остались залежи этого лекарства. Перепродать их наркодилерам рука не поднимается, а выбрасывать жалко. И тогда метадон начал "овладевать массами" в Восточной Европе, а также проникать в некоторые страны СНГ. Причём проталкивание его осуществляется нередко из откровенно корыстных побуждений, не имеющих ничего общего с реальной заботой о спасении больных наркоманией людей.
Это говорит о том, что метадон стал намного качественее.
Проспал новость
то есть стало законнее
Оперативника тяжело носить чтоб досыпать