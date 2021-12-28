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Новости
Sasha Shambilova

Правительство РФ в 10 раз сократило порог особо крупного размера для метадона — с килограмма до 100 грамм Статьи редакции

Также уменьшилась граница значительного и крупного размеров.

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Правительство внесло изменения в нормативные акты, которые регулируют оборот наркотиков. Как заметил РБК, среди изменений — сокращение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров для распространённого опиоида метадона.

Теперь значительным объёмом метадона считается 0,2 грамма вместо 0,5, крупным — грамм вместо 2,5. Для особо крупного размера границу опустили в 10 раз: с килограмма до ста грамм. Прежние значения соответствовали таковым для героина. Сокращать пороги для него не стали.

Поправки разработало МВД, они направлены на «совершенствование контроля» над оборотом наркотических и психотропных веществ. От пороговых значений зависит тяжесть уголовного наказания. Согласно статье 228 УК РФ, приобретение, хранение и сбыт наркотиков в значительном размере влечёт штраф или тюремный срок до трёх лет, в крупном размере — срок до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет.

В пояснительной записке сообщается, что за пять лет в стране увеличились масса изъятий метадона из незаконного оборота и количество установленных фактов его «монопотребления». По данным МВД, средняя разовая доза наркотика — 0,05 грамма. Из этого следует, что уголовная ответственность по старым правилам наступила бы только в случае хранения объёма, равного десяти средним дозам.

Указанное обстоятельство активно используется всей «криминальной цепочкой» наркодельцов, стремящихся избежать уголовной ответственности.

МВД

Юрист и член рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства при комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству Арсений Левинсон рассказал РБК, что изменения порогов для метадона направлены на криминализацию наркопотребления и на облегчение работы полиции. Он считает, что это не поможет снизить доступность наркотиков, а пользы в ужесточении «и так чрезвычайно репрессивных положений» нет. По словам Левинсона, грамм — это количество вещества, которое наркозависимые приобретают на несколько дней употребления.

Это позволяет полиции заниматься имитацией борьбы с наркотиками. Отчитываться о раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, пресечении оборота наркотиков в «крупном» размере, а в действительности изымать только граммы, сажать наркопотребителей и при этом бездействовать в пресечении реального наркобизнеса, закрывать глаза на распространение килограммов и тонн наркотиков.

Арсений Левинсон
юрист

Метадон — это синтетический опиоид, который в некоторых странах применяют для лечения наркозависимости при заместительной терапии. В России вещество полностью запрещено для распространения, в том числе в медицинских целях.

#новости #наркотики #право

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Ужасные репрессии кровавого режима, портят всё новогоднее настроение.

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12
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Бетонный чайник

Всё правильно. Для героиновых и подобных наркоманов существует только одно лечение — живительная эвтаназия

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–27
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Бетонный чайник

че будем делать с алкашами, великий мудрец?

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28
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Бетонный чайник

На завод — лечить трудотерапией.

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–1
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Бетонный чайник

есть проблема касательно заводов...они все в китае

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27
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Бетонный чайник

Значит нужно легализовать рабство

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–1
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Бетонный чайник

вы случайно не шпионите на Легион Цезаря или типа того ?

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11
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Vladimir Vorobyev

Мистер Хаус, это вы?

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2
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Бетонный чайник
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2
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Бетонный чайник
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8
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Бетонный чайник

Это волчанка

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2
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Бетонный чайник

Рабство экономически не выгодно. Сталинские лагеря коммунисты свернули не потому что это было очень плохо, а потому что было дорого поддерживать всю инфраструктуру.

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4
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Бетонный чайник

Пиздобол.

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0
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Бетонный чайник

через "а" пишется, заводчанин

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3
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Ирина Китаева

на заводе сам мастер тебе нальет чтоб работалось лучше

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0
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Бетонный чайник

предлагаю профилактический пинок с пыра

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4
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Chikk

Будем не заниматься приплетением и комментировать в рамках темы новости. :)

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–6
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Матвей Коновалов

где приплетение? алкаши не наркоманы?

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6
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Chikk

Если отвечу тебе, что это другое, ты же не поверишь, так? Значит - отвечать смысла нет. :)

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–10
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Матвей Коновалов

Я ж не мнение спрашиваю, а факты/доводы с хера ли это приплетение, когда назвали частный случай наркомании.

Алкоголь это психоактивное вещество, которым люди могут злоупотреблять. От того, что к злоупотреблению алкоголем придумали специфичный термин "алкоголизм" наркоманией оно не перестало быть.

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5
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Chikk

Типичное упрощение ситуации на фоне явного желания подушнить. Снова не стану отвечать.

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–11
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Антигравитационный торт

ну наркоманов больше чем алкашей

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–7
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Бетонный чайник

зарегистрированных?

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5
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Антигравитационный торт

любых

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–2
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Бетонный чайник

перестал осуждать героиновых наркоманов после того, как первый раз пытался бросить курить

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3
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Бетонный чайник

О, я бросил с большим трудом. Это было невероятно тяжело. А если говорить о том, что героин вызывает ещё большую зависимость с сильным болевым синдромом при прекращении приема, - то это вообще наверное жопа.

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2
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Бетонный чайник

та там вроде ниче сложного. ты просто не хотел бросать

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–1
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Бетонный чайник

очень хотел и было очень тяжело

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0
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TJaba

Нарколог в треде?

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0
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Бетонный чайник

Героиноввй наркоман

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1
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Bibba La Bibba

Как зубной врач с опытом могу сказать, что лучше эвтаназия для людей с повторным кариесом

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0
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TJaba

Ты так без денег останешься
(но эт не точно)

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2
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Bibba La Bibba

А я еще подрабатываю с лопатой ночью 👀

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0
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Бетонный чайник

О, это я

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0
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Бетонный чайник

То есть теперь рядовых барыг будут записывать в крупных наркомафиози, вместо того, чтобы ловить реальных крупных наркомафиози.

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6
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Бетонный чайник

При ловле крупных есть шанс выйти на начальство.

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13
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Степан Литвинов

Есть риск

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8
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Бетонный чайник

Теперь?

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0
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Бетонный чайник

не борьба с наркотрафиком, а контроль оборота.

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11
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Бетонный чайник

Метадон — это синтетический опиоид, который в некоторых странах применяют для лечения наркозависимости при заместительниц терапии. В России вещество полностью запрещено для распространения, в том числе в медицинских целях.
 И это полный пиздец. Государство даже не пытается помочь героинозависимым. На Украине вот есть заместительная терапия метадоном, и когда зелёные человечки отхапали Крым, то куча людей осталась без лечения, никаких хэппи эндов там не было.

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5
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Бетонный чайник

Заставили людей либо бросать свои дома и уезжать на Украину, либо возвращаться на героин. Надо же быть такими пидорасами.

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7
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Аркадий Иванов

Какой ужас.

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1
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Бетонный чайник

Метадон такая же хрень, если не хуже, чем героин.
Это синтетический наркотик, он чуть слабее героина в опиумном эквиваленте.
Берут героинового наркомана и сажают на метадон.
Придумали годах в 60-х. Потом, поняли, что толку мало, практически везде отменили.

https://informburo.kz/mneniya/aleksandr-tonkopryadchenko/geroin-ili-metadon-smert-ot-kakogo-iz-etih-narkotikov-predpochtitelney.html

Героин или метадон – смерть от какого из этих…
Запад давно отказался от заместительной метадоновой терапии, а Казахстан ещё только собирается на…
informburo.kz
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0
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Юрій Білозеров

это интернет или технологии?

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4
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Жабка

Подкидывать на значительный и крупный объем стало дешевле.

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4
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A patient patient

И подкинуть 100 грамм проще, чем кило

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0
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Максим Соколовский

Аче всмысле
Ловишь барыгу
Конфискуешь найденное
Реализуешь конфискат для ловли еще одного барыги
?????
Профит

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darxx13 .

Да ну, обычная грызня конкурентов. У нас нет типичного для любой страны ведомства по борьбе с наркотиками, есть только по контролю за оборотом, а это другое совершенно.

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3
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Бетонный чайник

Какие-то теории заговора. ведомства если нет, а кто борется тогда?

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–2
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Maus Colt

чисто чтобы палочки было проще рубить

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2
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Бетонный чайник

Милорд, в тюрьмах заканчивается бесплатная рабочая сила

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1
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Бетонный чайник

направлены на облегчение работы полиции
 Лучше писать в формулировке "направлены на облегчение работы господ полицейских"

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1
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glimpse unthinkable

Ну заебись, хоть тюрьмы заполним, а то чё это они пустые стоят.

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1
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NavaGava

У полиции тоже кризис, на всех не напасешься

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1
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Бетонный чайник

щас я вам покажу метадон

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0
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Бетонный чайник

бля не

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0
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Бетонный чайник

щас же опасно шутить в интернете с использованием образов представителей власти

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0
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Бетонный чайник

я зассал и слился. извините

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11
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Бетонный чайник

Джон Леннон жаловался своему доктору: "Мы отошли от героиновой ломки за три дня, а теперь уже пять месяцев не можем избавиться от метадона!" И действительно, героиновая ломка продолжается несколько дней, а метадоновая – несколько недель. При отмене метадона наркоман испытывает такие нечеловеческие страдания, что самостоятельно отказаться от препарата (в отличие от героина), он просто не сможет. Да и передозировка метадона случается гораздо чаще, чем героиновая: у метадона замедленное действие и наркоман не может реально оценить, какая именно доза ему нужна, чтобы "догнаться" и не умереть.

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0
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Beerman

а он чо, прет так же как хмурый? Зачем тогда его как заместительную терапию используют? Я думал, как раз потому что не прет.

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1
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Бетонный чайник

Да он прёт. Эту заместительную терапию придумали в 60-х, потом - практически отказались. Герыч было заменили на синтетический препарат, который чуть-чуть слабее его в опиумном эквиваленте.

Почитай вот:

https://informburo.kz/mneniya/aleksandr-tonkopryadchenko/geroin-ili-metadon-smert-ot-kakogo-iz-etih-narkotikov-predpochtitelney.html

Героин или метадон – смерть от какого из этих…
Запад давно отказался от заместительной метадоновой терапии, а Казахстан ещё только собирается на…
informburo.kz
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0
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Бетонный чайник

Кто отказался, если до сих пор повсеместно используется в Америках и ЕС?

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1
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Бетонный чайник

Не всё так просто:
Сегодня за рубежом от метадоновых программ отказываются вообще либо очень жёстко их регламентируют. Для того чтобы в них вступить, человек должен: не принимать никаких других наркотиков, кроме опиатов, быть не моложе 20 лет, находиться на учете по наркомании не менее четырёх лет, причём использовать наркотики внутривенно, исчерпать все прочие возможности добровольного лечения от наркомании, то есть не менее трёх раз безуспешно пролечиться в наркологических реабилитационных центрах. При этом метадоновые наркоманы несколько раз в неделю должны сдавать анализы мочи на содержание в ней других наркотиков. Если проштрафился – сразу исключается из программы. После того как на Западе лечить "подобное подобным" отказались, и ажиотаж вокруг метадона сошёл на нет, на многочисленных складах остались залежи этого лекарства. Перепродать их наркодилерам рука не поднимается, а выбрасывать жалко. И тогда метадон начал "овладевать массами" в Восточной Европе, а также проникать в некоторые страны СНГ. Причём проталкивание его осуществляется нередко из откровенно корыстных побуждений, не имеющих ничего общего с реальной заботой о спасении больных наркоманией людей.

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Andrew Muralov

Это говорит о том, что метадон стал намного качественее.

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Алексей Горячев

Проспал новость

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Николай Сергеев

то есть стало законнее

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VladimirV

Оперативника тяжело носить чтоб досыпать

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