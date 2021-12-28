Также уменьшилась граница значительного и крупного размеров.

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Правительство внесло изменения в нормативные акты, которые регулируют оборот наркотиков. Как заметил РБК, среди изменений — сокращение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров для распространённого опиоида метадона.

Теперь значительным объёмом метадона считается 0,2 грамма вместо 0,5, крупным — грамм вместо 2,5. Для особо крупного размера границу опустили в 10 раз: с килограмма до ста грамм. Прежние значения соответствовали таковым для героина. Сокращать пороги для него не стали.

Поправки разработало МВД, они направлены на «совершенствование контроля» над оборотом наркотических и психотропных веществ. От пороговых значений зависит тяжесть уголовного наказания. Согласно статье 228 УК РФ, приобретение, хранение и сбыт наркотиков в значительном размере влечёт штраф или тюремный срок до трёх лет, в крупном размере — срок до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет.

В пояснительной записке сообщается, что за пять лет в стране увеличились масса изъятий метадона из незаконного оборота и количество установленных фактов его «монопотребления». По данным МВД, средняя разовая доза наркотика — 0,05 грамма. Из этого следует, что уголовная ответственность по старым правилам наступила бы только в случае хранения объёма, равного десяти средним дозам.

Указанное обстоятельство активно используется всей «криминальной цепочкой» наркодельцов, стремящихся избежать уголовной ответственности. МВД

Юрист и член рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства при комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству Арсений Левинсон рассказал РБК, что изменения порогов для метадона направлены на криминализацию наркопотребления и на облегчение работы полиции. Он считает, что это не поможет снизить доступность наркотиков, а пользы в ужесточении «и так чрезвычайно репрессивных положений» нет. По словам Левинсона, грамм — это количество вещества, которое наркозависимые приобретают на несколько дней употребления.

Это позволяет полиции заниматься имитацией борьбы с наркотиками. Отчитываться о раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, пресечении оборота наркотиков в «крупном» размере, а в действительности изымать только граммы, сажать наркопотребителей и при этом бездействовать в пресечении реального наркобизнеса, закрывать глаза на распространение килограммов и тонн наркотиков. Арсений Левинсон юрист