В компании заявили, что нововведение поможет клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания фастфуда.

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16 декабря пользователь тиктока опубликовал видео, как одна из девушек сидит в «Макдоналдсе» на велотренажёре вместо стула и крутит педали. Ролик за несколько дней стал вирусным и набрал 2,4 миллиона лайков.

После этого китайский «Макдоналдс» подтвердил, что запускает в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Велотренажёры уже поставили в двух заведениях — в Гуандуне и Шанхае. Программу назвали реакцией на политику правительства в области низких выбросов углерода.

Фото Hypebeast



Велотренажёр присоединён к столику, который упирается в стену. Само устройство изготовлено из переработанных пластиковых материалов. Компания заявила, что начнёт собирать отзывы от клиентов, чтобы в дальнейшем распространить идею на другие города Китая.

Велотренажёры помогут уменьшить чувство вины за идею съесть фастфуд. Также в процессе вращения педалей вырабатывается экологически чистое электричество, благодаря которому любой посетитель легко сможет зарядить свой гаджет.

представитель китайского отделения «Макдоналдс»



При этом в соцсетях многие отмечают, что идея такого тренажёра — не самая лучшая. По их мнению, не каждый захочет заниматься кардиотренировкой во время обеда или перекуса и на глазах у многих людей.