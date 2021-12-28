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Новости
Сергей Исенеков

В китайском «Макдоналдсе» поставили велотренажёры вместо стульев. Они помогают сбросить калории и зарядить телефон Статьи редакции

В компании заявили, что нововведение поможет клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания фастфуда.

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1521 просмотров
Видео @cris13yu

16 декабря пользователь тиктока опубликовал видео, как одна из девушек сидит в «Макдоналдсе» на велотренажёре вместо стула и крутит педали. Ролик за несколько дней стал вирусным и набрал 2,4 миллиона лайков.

После этого китайский «Макдоналдс» подтвердил, что запускает в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Велотренажёры уже поставили в двух заведениях — в Гуандуне и Шанхае. Программу назвали реакцией на политику правительства в области низких выбросов углерода.

Фото Hypebeast

Велотренажёр присоединён к столику, который упирается в стену. Само устройство изготовлено из переработанных пластиковых материалов. Компания заявила, что начнёт собирать отзывы от клиентов, чтобы в дальнейшем распространить идею на другие города Китая.

Велотренажёры помогут уменьшить чувство вины за идею съесть фастфуд. Также в процессе вращения педалей вырабатывается экологически чистое электричество, благодаря которому любой посетитель легко сможет зарядить свой гаджет.

представитель китайского отделения «Макдоналдс»

При этом в соцсетях многие отмечают, что идея такого тренажёра — не самая лучшая. По их мнению, не каждый захочет заниматься кардиотренировкой во время обеда или перекуса и на глазах у многих людей.

Критики нововведения также отметили, что лишь малое количество людей будут действительно крутить педали, как это показано в ролике. Пока одна девушка использует велотренажёр по назначению, мужчина рядом просто сидит и ничего не делает.

#новости #китай #макдональдс

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61 комментарий
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Антигравитационный торт

какой тупизм

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30
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Сергей Лукин

Подробнее:
1) чтобы сбросить калории, полученные хотя бы с одного гамбургера, нужно !активно! и очень долго крутить педали.
2) заниматься активностью во время приема пищи - не самая лучшая затея
3) [точно не знаю, но вроде] такой тренажер не вырабатывает достаточно электричества для зарядки телефона.

Итого: это маркетинговый ход макдака.

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13
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Владимир Жуков

чтобы сбросить калории, полученные хотя бы с одного гамбургера, нужно !активно! и очень долго крутить педали.
 Калорийность гамбургера - 251 ккал
Одной чайной ложки сахара - 399 кКал

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–4
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Ян Фёдоров

в ложке сахара около 25 килокалорий, чел

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7
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Gehrman Marchuk

Не мешай пирожку жить в манямирке, у него просто кость широкая

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0
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Владимир Жуков
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0
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Candy Boy

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/912.php
399 ккал на 100 г
28 ккал на 7 г

Калорийность Сахар песок. Химический состав и…
Калорийность Сахар песок. Химический состав и пищевая ценность.
health-diet.ru
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0
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Ян Фёдоров

не, в ложке рил относительно мало калорий, попробуй дальше страницы гугла пройти. а в одном бургере как раз больше 251ккал. это только на 100г, обычно бургер потяжелее будет. в бигмаке, например, больше 500ккал

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Андрей Малинин
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Бетонный чайник

я бы уже из-за чая весил кг 250

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rustyrazor

У сахара на 100 грамм 400 ккал, чайная ложка - 5-7 грамм.

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Бетонный чайник

Смотря какая ложка. Металличечкая или пластиковая

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Candy Boy

После этого еще и больше жрать начнут - "а че, я же сбрасываю!"

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Bellero Font

какой подробный анализ для такого очевидного вывода

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Бетонный чайник

поможет клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания фастфуда.
 То есть поедать фастфуд на велотренажёре им стыдно не будет? Выглядет же нелепее. Интересно.

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13
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Максим Соколовский

А зачем вообще должно быть стыдно из за того что ешь бургер?

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8
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испанский смех

да еще и за здоровье Сергея Семеныча

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0
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Бетонный чайник

Есть во время занятий спорта не вредно?

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8
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Candy Boy

Затошнить может, а так похуй

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13
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Бетонный чайник

Так даже лучше. Больше съесть можно.

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10
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Бетонный чайник
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1
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Виктор Огай

Ну хз, переваривание тоже спорно. Как минимум не так тщательно прожевываешь и так вредную плохоусвояемую пищу

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0
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Андрей Апанасик

Не похуй.

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0
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Candy Boy

Почему тебе не похуй?

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0
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Андрей Апанасик

Люблю азиаток.

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Candy Boy

Толстеньких?

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0
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Бетонный чайник

Кому не похуй.

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1
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Николай Бойко

Я иду в макдональдс, чтобы погонять на велотренажере

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10
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испанский смех

это поза для принятия золотого дождя?

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0
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Николай Бойко
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0
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Bitchcraft

Врачи: для занятия спортом вам нужно выждать около 2 часов и ничего не есть
Китайский Макдональдс: похуй абсолютно

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7
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испанский смех

никто:
абсолютно никто:
Китайский Макдональдс: похуй абсолютно

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0
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Бетонный чайник

китайский гражданин должен быть стройный и счастливый. спасибо великий си цзиньпин за возможность

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6
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испанский смех

Велотренажёр присоединён к столику, который упирается в стену.

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5
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Бетонный чайник

на стену надо портрет товарища Хи с цитатами повесить
польза будет

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1
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Бетонный чайник

Кринжанул.

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4
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Бетонный чайник

китай очень умный!

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2
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Бетонный чайник
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5
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Бетонный чайник

Заебал этот мем, но именно эту вариацию люблю.

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1
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испанский смех

впервые вижу

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0
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Имя Фамилия

В итоге на этих велотренажерах будут сидеть зумеры занимая столик и ничего не заказывая.

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3
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Андрей Апанасик

Кофе, бургер и велотренажёр.

Они, походу, хотят просто убить своих клиентов нахуй.

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3
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Бетонный чайник

Минус миска калорий

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2
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Бетонный чайник

Ну тупыые. До первого заворота кишок.

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2
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Бетонный чайник

голый маркетинг, пользы, смысла - ноль

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2
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Бетонный чайник

Это даже не маркетинг, а просто PR любой ценой. Видимо напросились на консультацию к пиарщику Бургер Кинга.

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0
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Oldfag TV

В компании заявили, что нововведение поможет клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания фастфуда.
 Восхитительное заявление. "Мы понимаем, что вам стыдно жрать то, что мы производим, но вы не стыдитесь — вот вам велотренажёр, физнагрузка убивает чувство стыда".

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2
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Бетонный чайник

От этого не будет наоборот еще больше хотеться есть?

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1
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испанский смех

двигаться во время поедания вообще опасно пиздец, еще и сидя крутить педали

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1
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Бетонный чайник

Афроамериканское зеркало

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Николай Бойко

Желтоамериканское, так сказать

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Комментарий удален

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Brown Zweig

Пока одна девушка использует велотренажёр по назначению, мужчина рядом просто сидит и ничего не делает.
Так на пятой секунде же мужчина крутит педали

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Бетонный чайник

Шаблон для мема.

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Бетонный чайник

Кайф

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испанский смех

чистый

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Закомплексованная Душа

Прикольно, я бы покрутил педали

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Бетонный чайник

А нет ли каких-нибудь приспособлений, которые бы помогали справляться китайцам со стыдом из-за отношения к населению Уйгурского региона?

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испанский смех

есть, кошкожена

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No Name

Непонятно, вроде и смешно, а вроде и кринж, ну короче , типичный Китай

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D K

Профанация. Чтоб от кардио был хоть какой-то толк педали надо крутить минимум 2 часа. В макдачной это делать никто не будет.

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Бетонный чайник

Блэт, мэтрица

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