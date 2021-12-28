В китайском «Макдоналдсе» поставили велотренажёры вместо стульев. Они помогают сбросить калории и зарядить телефон Статьи редакции
В компании заявили, что нововведение поможет клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания фастфуда.
16 декабря пользователь тиктока опубликовал видео, как одна из девушек сидит в «Макдоналдсе» на велотренажёре вместо стула и крутит педали. Ролик за несколько дней стал вирусным и набрал 2,4 миллиона лайков.
После этого китайский «Макдоналдс» подтвердил, что запускает в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Велотренажёры уже поставили в двух заведениях — в Гуандуне и Шанхае. Программу назвали реакцией на политику правительства в области низких выбросов углерода.
Велотренажёр присоединён к столику, который упирается в стену. Само устройство изготовлено из переработанных пластиковых материалов. Компания заявила, что начнёт собирать отзывы от клиентов, чтобы в дальнейшем распространить идею на другие города Китая.
При этом в соцсетях многие отмечают, что идея такого тренажёра — не самая лучшая. По их мнению, не каждый захочет заниматься кардиотренировкой во время обеда или перекуса и на глазах у многих людей.
Критики нововведения также отметили, что лишь малое количество людей будут действительно крутить педали, как это показано в ролике. Пока одна девушка использует велотренажёр по назначению, мужчина рядом просто сидит и ничего не делает.
какой тупизм
Подробнее:
1) чтобы сбросить калории, полученные хотя бы с одного гамбургера, нужно !активно! и очень долго крутить педали.
2) заниматься активностью во время приема пищи - не самая лучшая затея
3) [точно не знаю, но вроде] такой тренажер не вырабатывает достаточно электричества для зарядки телефона.
Итого: это маркетинговый ход макдака.
чтобы сбросить калории, полученные хотя бы с одного гамбургера, нужно !активно! и очень долго крутить педали.
Калорийность гамбургера - 251 ккал
Одной чайной ложки сахара - 399 кКал
в ложке сахара около 25 килокалорий, чел
Не мешай пирожку жить в манямирке, у него просто кость широкая
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/912.php
399 ккал на 100 г
28 ккал на 7 г
не, в ложке рил относительно мало калорий, попробуй дальше страницы гугла пройти. а в одном бургере как раз больше 251ккал. это только на 100г, обычно бургер потяжелее будет. в бигмаке, например, больше 500ккал
У сахара на 100 грамм 400 ккал, чайная ложка - 5-7 грамм.
После этого еще и больше жрать начнут - "а че, я же сбрасываю!"
какой подробный анализ для такого очевидного вывода
А зачем вообще должно быть стыдно из за того что ешь бургер?
да еще и за здоровье Сергея Семеныча
Затошнить может, а так похуй
Ну хз, переваривание тоже спорно. Как минимум не так тщательно прожевываешь и так вредную плохоусвояемую пищу
Не похуй.
Почему тебе не похуй?
Люблю азиаток.
Толстеньких?
Я иду в макдональдс, чтобы погонять на велотренажере
это поза для принятия золотого дождя?
Врачи: для занятия спортом вам нужно выждать около 2 часов и ничего не есть
Китайский Макдональдс: похуй абсолютно
никто:
абсолютно никто:
Китайский Макдональдс: похуй абсолютно
Велотренажёр присоединён к столику, который упирается в стену.
впервые вижу
В итоге на этих велотренажерах будут сидеть зумеры занимая столик и ничего не заказывая.
Кофе, бургер и велотренажёр.
Они, походу, хотят просто убить своих клиентов нахуй.
В компании заявили, что нововведение поможет клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания фастфуда.
Восхитительное заявление. "Мы понимаем, что вам стыдно жрать то, что мы производим, но вы не стыдитесь — вот вам велотренажёр, физнагрузка убивает чувство стыда".
двигаться во время поедания вообще опасно пиздец, еще и сидя крутить педали
Желтоамериканское, так сказать
Комментарий удален
Пока одна девушка использует велотренажёр по назначению, мужчина рядом просто сидит и ничего не делает.
Так на пятой секунде же мужчина крутит педали
чистый
Прикольно, я бы покрутил педали
есть, кошкожена
Непонятно, вроде и смешно, а вроде и кринж, ну короче , типичный Китай
Профанация. Чтоб от кардио был хоть какой-то толк педали надо крутить минимум 2 часа. В макдачной это делать никто не будет.