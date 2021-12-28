Верховный суд ликвидировал международное общество «Мемориал» Статьи редакции
По мнению прокуратуры, организация систематически нарушала закон об «иноагентах».
Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала» из-за отсутствия маркировок «иностранного агента». Об этом сообщает «Медиазона».
На заседании прокурор Алексей Жафяров заявил, что организация «обеляет нацистских преступников, хотя жалуется, что вместо государства делает работу по реабилитации жертв». Он перечислил имена 11 пособников нацизма, которых якобы нашли в базах «Мемориала». Представительница Минюста отметила, что «Мемориал» намеренно нарушает закон об «иноагентах» и попросила удовлетворить иск.
Исполнительный директор организации Елена Жемкова заявила, что «Мемориал» признаёт и справляет свои ошибки. Юрист Григорий Вайпан подчеркнул, что нарушение законодательства об «иноагентах» не может быть основанием для ликвидации. На это же обратил внимание адвокат Михаил Бирюков, заявив, что международным организациям не могут присваивать такой статус, согласно позиции Конституционного суда.
Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский сообщил, что организация собирается обжаловать решение суда и, если понадобится, обратится в ЕСПЧ, передаёт корреспондент «Медузы».
Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Иск в Верховный суд Генпрокуратура подала в ноябре.
Московская прокуратура также потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» на том же основании. После подачи исков правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.
Почему мы, потомки победителей, должны наблюдать сейчас реабилитацию нацистов?
Вы потомки НКВДшников и у вас жопа горит когда раскапывают и рассказывают имена ваших дедов-палачей. Потомок победителей блять
А «лживый образ» это видимо рассекреченные исторические документы и места массовых расстрелов
Фадееву в Томске задержали (сам из Томска), Мемориал уничтожили (прадеда расстреляли засекреченные мудаки), отличный денёк
Уже нет сил и желания ни чего-то остроумного сострить, ни чего-то негативного, просто заебало всё, заебало.
С Новым Годом, дорогие друзья, с новым годом
Сука, что на следующий год то будет? Чего закроют и за кем придут?
лучше не будет
Мемориал создает лживый образ СССР как террористического государства.
Ну и в чём Мемориал не прав?
Статья 100 часть 500, оправдание оправдателей от 10 до 20 лет, молодой человек
еще одна ступенька в Австралию
Невероятно сложно поверить, что этот человек верит в то, что он говорит.
Ну, истинно в это верить и получить золотой унитаз ещё приятнее
Террора не было. Твёрдо и чётко. В ГУЛАГ без причин не отсылали. Государство всегда право. Ничего не забыл?
гулаг это социальный лифт
Перед празниками как раз
Ну, стрелять в спину безоружным это в генах в принципе
Кто может платить за реабилитацию нацизма, мне просто интересно?
деньги от солдат НАТО!
Пидарасы
ДА КАК ОНИ ПОСМЕЛИ!!!! ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВОЕВАТЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ!!!!!!!!!!
так они и воюют
Мемориал создает лживый образ СССР как террористического государства.
Ой ну это конечно серьезное дело, расстрелять всех родственников вплоть до 5 колена.
Цирк мракобесия
Наверное потому, что за это кто-то платит. Это истинная причина того, что «Мемориал» пытается активно откреститься от статуса иностранного агента.
Наверное
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Хорошие новости, еще бы срок за реабилитацию нацизма.
А есть отличия?
За реабилитацию большевизма.
он разве еще не в сизо сидит?
Какая неожиданность
Been good to know ya
Просто суки и сказать более нечего!
потомки победителей
потомки советской отрицательной селекции.
Оперативно. Какого хуя они не работают с такой скоростью постоянно?
Учатся только
Ну ликвидировал и ликвидировал
@Вахтёр @Олег Ивахнов @Ромашечка ликвидируйте пациента