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Новости
Sasha Shambilova

Верховный суд ликвидировал международное общество «Мемориал» Статьи редакции

По мнению прокуратуры, организация систематически нарушала закон об «иноагентах».

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У Верховного суда после оглашения решения Видео «Медиазоны»

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала» из-за отсутствия маркировок «иностранного агента». Об этом сообщает «Медиазона».

На заседании прокурор Алексей Жафяров заявил, что организация «обеляет нацистских преступников, хотя жалуется, что вместо государства делает работу по реабилитации жертв». Он перечислил имена 11 пособников нацизма, которых якобы нашли в базах «Мемориала». Представительница Минюста отметила, что «Мемориал» намеренно нарушает закон об «иноагентах» и попросила удовлетворить иск.

Мемориал создаёт лживый образ СССР как террористического государства.

Почему мы, потомки победителей, должны наблюдать сейчас реабилитацию нацистов? Наверное потому, что за это кто-то платит. Это истинная причина того, что «Мемориал» пытается активно откреститься от статуса иностранного агента.

Алексей Жафяров
прокурор

Исполнительный директор организации Елена Жемкова заявила, что «Мемориал» признаёт и справляет свои ошибки. Юрист Григорий Вайпан подчеркнул, что нарушение законодательства об «иноагентах» не может быть основанием для ликвидации. На это же обратил внимание адвокат Михаил Бирюков, заявив, что международным организациям не могут присваивать такой статус, согласно позиции Конституционного суда.

Общество «Мемориал» содействует здоровью нации. Устранить «Мемориал» сейчас из истории страны — значит посодействовать таким представлениям о государстве: «Государство всегда право, патриотизм равно власть».

Генри Резник
адвокат

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский сообщил, что организация собирается обжаловать решение суда и, если понадобится, обратится в ЕСПЧ, передаёт корреспондент «Медузы».

Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Иск в Верховный суд Генпрокуратура подала в ноябре.

Московская прокуратура также потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» на том же основании. После подачи исков правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.

#новости #иноагенты #мемориал

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46 комментариев
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Рудольф Нуриев

Почему мы, потомки победителей, должны наблюдать сейчас реабилитацию нацистов?
 Вы потомки НКВДшников и у вас жопа горит когда раскапывают и рассказывают имена ваших дедов-палачей. Потомок победителей блять
А «лживый образ» это видимо рассекреченные исторические документы и места массовых расстрелов

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67
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Бетонный чайник

Ты бы так с площади вещал уже бы давно поднял страну с колен

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2
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Бетонный чайник

Ты на оксимирона не гони

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2
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Бетонный чайник

Запретить! Закрыть! Уничтожить! Секретно!

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0
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Бетонный чайник

БЕСПЛАТНЫЙ ДМС СОТРУДНИКАМ

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0
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Бетонный чайник

Сообщение удалено

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0
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Илья Синица

Фадееву в Томске задержали (сам из Томска), Мемориал уничтожили (прадеда расстреляли засекреченные мудаки), отличный денёк
Уже нет сил и желания ни чего-то остроумного сострить, ни чего-то негативного, просто заебало всё, заебало.

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24
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Илья Синица

С Новым Годом, дорогие друзья, с новым годом
Сука, что на следующий год то будет? Чего закроют и за кем придут?

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8
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испанский смех

лучше не будет

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4
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Stanley H. Tweedle

Мемориал создает лживый образ СССР как террористического государства.

Ну и в чём Мемориал не прав?

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14
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Дмитрий Киселев

Статья 100 часть 500, оправдание оправдателей от 10 до 20 лет, молодой человек

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2
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Бетонный чайник

Ещё одна ступенька в пропасть

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6
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испанский смех

еще одна ступенька в Австралию

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1
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Ivar Ragnarsson

Невероятно сложно поверить, что этот человек верит в то, что он говорит.

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5
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Бетонный чайник

Ложь дело мерзкое, конечно, но золотой унитаз это золотой унитаз

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2
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Dr. Acula

Ну, истинно в это верить и получить золотой унитаз ещё приятнее

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2
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Darth Felus

Террора не было. Твёрдо и чётко. В ГУЛАГ без причин не отсылали. Государство всегда право. Ничего не забыл?

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5
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испанский смех

гулаг это социальный лифт

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1
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Бетонный чайник

Путь к новым репрессиям открыт.

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4
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Бетонный чайник

Чем мемориал мешал?

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0
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Александр Добриневский

Перед празниками как раз
Ну, стрелять в спину безоружным это в генах в принципе

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4
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Бетонный чайник

Пиздец

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3
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Michael Konovalov

Кто может платить за реабилитацию нацизма, мне просто интересно?

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2
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Бетонный чайник

Украина, но у Украины денег нет, но там фашизм, и деньги платят, но денег у них нет, они уже умерли без газа, нечем платить, но деньги есть

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2
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испанский смех

деньги от солдат НАТО!

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0
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БЕ3HOГNM

Пидарасы

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2
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Даниил Слесарчук

ДА КАК ОНИ ПОСМЕЛИ!!!! ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВОЕВАТЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ!!!!!!!!!!

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2
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испанский смех

так они и воюют

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0
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Трансгендолет

Мемориал создает лживый образ СССР как террористического государства.
 Ой ну это конечно серьезное дело, расстрелять всех родственников вплоть до 5 колена.

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2
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red blue
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2
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red blue

https://www.youtube.com/watch?v=bW2lWJnuhc8

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0
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Mahmud

Цирк мракобесия

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испанский смех

Наверное потому, что за это кто-то платит. Это истинная причина того, что «Мемориал» пытается активно откреститься от статуса иностранного агента.
 Наверное
 ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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2
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Dt

Хорошие новости, еще бы срок за реабилитацию нацизма.

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–18
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VladimirV

А есть отличия?

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Зянон

За реабилитацию большевизма.

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3
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Бетонный чайник

подарок от деда (мороза)

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1
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испанский смех

он разве еще не в сизо сидит?

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0
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Мразь

Какая неожиданность

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Marhal_New _Arleana

Been good to know ya

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Flexx U

Просто суки и сказать более нечего!

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Gong

потомки победителей
 потомки советской отрицательной селекции.

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Василий Сковорода

Оперативно. Какого хуя они не работают с такой скоростью постоянно?

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–1
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VladimirV

Учатся только

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АТВ

Ну ликвидировал и ликвидировал

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–6
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Бетонный чайник

@Вахтёр @Олег Ивахнов @Ромашечка ликвидируйте пациента

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