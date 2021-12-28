По мнению прокуратуры, организация систематически нарушала закон об «иноагентах».

{"id":501653} 1852 просмотров

У Верховного суда после оглашения решения Видео «Медиазоны»

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала» из-за отсутствия маркировок «иностранного агента». Об этом сообщает «Медиазона».

На заседании прокурор Алексей Жафяров заявил, что организация «обеляет нацистских преступников, хотя жалуется, что вместо государства делает работу по реабилитации жертв». Он перечислил имена 11 пособников нацизма, которых якобы нашли в базах «Мемориала». Представительница Минюста отметила, что «Мемориал» намеренно нарушает закон об «иноагентах» и попросила удовлетворить иск.

Мемориал создаёт лживый образ СССР как террористического государства. Почему мы, потомки победителей, должны наблюдать сейчас реабилитацию нацистов? Наверное потому, что за это кто-то платит. Это истинная причина того, что «Мемориал» пытается активно откреститься от статуса иностранного агента. Алексей Жафяров прокурор

Исполнительный директор организации Елена Жемкова заявила, что «Мемориал» признаёт и справляет свои ошибки. Юрист Григорий Вайпан подчеркнул, что нарушение законодательства об «иноагентах» не может быть основанием для ликвидации. На это же обратил внимание адвокат Михаил Бирюков, заявив, что международным организациям не могут присваивать такой статус, согласно позиции Конституционного суда.

Общество «Мемориал» содействует здоровью нации. Устранить «Мемориал» сейчас из истории страны — значит посодействовать таким представлениям о государстве: «Государство всегда право, патриотизм равно власть». Генри Резник адвокат

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский сообщил, что организация собирается обжаловать решение суда и, если понадобится, обратится в ЕСПЧ, передаёт корреспондент «Медузы».

Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Иск в Верховный суд Генпрокуратура подала в ноябре.

Московская прокуратура также потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» на том же основании. После подачи исков правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.