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Яна Ломакина

Омская ритуальная служба открыла сервис по поздравлению умерших с Новым годом. На письма отвечает Dead Morose Статьи редакции

По мнению сотрудников фирмы, это «помогает психологически облегчить потерю близких».

Акцию «Письмо усопшим 2022» запустил союз ритуальных организаций «Наследие». Видео с описанием услуги фирма опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Согласно описанию, на электронные письма с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому ответит вымышленный персонаж – Dead Morose. По задумке сотрудников ритуальной службы, он «помогает психологически облегчить потерю близких». Сообщения нигде не публикуют и удаляют после ответа персонажа, утверждают в фирме.

В союзе ритуальных организаций рассказали изданию «Подъём», что на письма отвечают живые люди, а не бот. «По ночам пишут больше. Отвечаем всем по мере поступления писем, никого не оставляли. У нас хватает штата – большая компания. Прежде чем эту кампанию проводить, мы, конечно, сели и переговорили. Были готовы к разным моментам». По словам сотрудников, писем поступает много. «Мы не ожидали, что будет столько. Негатива вообще нет. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Всё как-то на самом деле очень душевно получилось. Такое вот душевное послание друг другу. Мы не пожалели ни капельки», — отметили в «Наследии».

#новости #регионы

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Бетонный чайник

Нужно сделать сервис, который поздравляет сотрудников ритуальных служб с приобретением Синдрома Долбаеба

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Coronadoden en een stroopwafel

Готово:

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tjournal.ru
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Bibba La Bibba

Где ссылка на оплату?

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Кремлёвый серебренник

В чём они долбаебы если им пишут?

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Имя И Фамилия
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Бетонный чайник

А поздравление где??

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Имя И Фамилия

поздравляю

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Бетонный чайник

Спасибо.

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Дмитрий Рунов

Это шутка такая или что? Они никогда не читали анекдот?/
Американские дети, приглашённые на кремлёвскую ёлку, испытали настоящий страх и ужас, когда погас свет и русские дети начали вызывать Угрюмого Мертвеца (Dead Morose! Dead Morose!)

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Бетонный чайник

И выкатили Ленина!

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3
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Бетонный чайник
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Бетонный чайник

Ded Inside

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1
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Бетонный чайник
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4
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Бетонный чайник

Dead Morose
Есть теория, что американофил Сталин это и имел в виду, когда впервые, в 1937 году, привел в Кремль "Деда Мороза"

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2
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Бетонный чайник

что?

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АТВ

Похоронщики какие-то особо одарённые люди. Каждый год под пращдники из разных уголков страны приходят про них интересные новости разной степени безумности

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ziggy stardust

Скоро.

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Бетонный чайник

Европейские практики? Кто разрешил?

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Morgan

Слабенько, нужно так.

В Южной Корее мать смогла «встретиться» с…
На корейском ТВ показали крайне эмоциональную сцену, поднимающую новые вопросы о «цифровой смерти».
tjournal.ru
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Бетонный чайник

Идея принадлежала Гуфу

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Рыжий
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Maxim Mishin

Искал тэг ИА Панорама и не нашел

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The Last S

Мир ебнулся совсем.

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