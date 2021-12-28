В союзе ритуальных организаций рассказали изданию «Подъём», что на письма отвечают живые люди, а не бот. «По ночам пишут больше. Отвечаем всем по мере поступления писем, никого не оставляли. У нас хватает штата – большая компания. Прежде чем эту кампанию проводить, мы, конечно, сели и переговорили. Были готовы к разным моментам». По словам сотрудников, писем поступает много. «Мы не ожидали, что будет столько. Негатива вообще нет. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Всё как-то на самом деле очень душевно получилось. Такое вот душевное послание друг другу. Мы не пожалели ни капельки», — отметили в «Наследии».