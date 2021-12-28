Омская ритуальная служба открыла сервис по поздравлению умерших с Новым годом. На письма отвечает Dead Morose Статьи редакции
По мнению сотрудников фирмы, это «помогает психологически облегчить потерю близких».
Акцию «Письмо усопшим 2022» запустил союз ритуальных организаций «Наследие». Видео с описанием услуги фирма опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».
Согласно описанию, на электронные письма с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому ответит вымышленный персонаж – Dead Morose. По задумке сотрудников ритуальной службы, он «помогает психологически облегчить потерю близких». Сообщения нигде не публикуют и удаляют после ответа персонажа, утверждают в фирме.
В союзе ритуальных организаций рассказали изданию «Подъём», что на письма отвечают живые люди, а не бот. «По ночам пишут больше. Отвечаем всем по мере поступления писем, никого не оставляли. У нас хватает штата – большая компания. Прежде чем эту кампанию проводить, мы, конечно, сели и переговорили. Были готовы к разным моментам». По словам сотрудников, писем поступает много. «Мы не ожидали, что будет столько. Негатива вообще нет. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Всё как-то на самом деле очень душевно получилось. Такое вот душевное послание друг другу. Мы не пожалели ни капельки», — отметили в «Наследии».
Готово:
Где ссылка на оплату?
В чём они долбаебы если им пишут?
поздравляю
Это шутка такая или что? Они никогда не читали анекдот?/
Американские дети, приглашённые на кремлёвскую ёлку, испытали настоящий страх и ужас, когда погас свет и русские дети начали вызывать Угрюмого Мертвеца (Dead Morose! Dead Morose!)
Похоронщики какие-то особо одарённые люди. Каждый год под пращдники из разных уголков страны приходят про них интересные новости разной степени безумности
Скоро.
Слабенько, нужно так.
Искал тэг ИА Панорама и не нашел
Мир ебнулся совсем.