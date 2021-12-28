{"id":996,"title":"\u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u044d\u043c\u043e-\u0440\u044d\u043f\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=996&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/496664-poslushat-novoe-zvezda-emo-repa-juice-wrld-rasskazyvaet-svoyu-istoriyu-dazhe-posle-smerti&placeBit=1&hash=0c3dd2b2180d041c2203495c85e82eaf77e8a573016532176e4c4f9c3688a74e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Основатель Signal обвинил Telegram в ненадёжности. Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США Статьи редакции

По его мнению, американские конкуренты недовольны, что не могут достичь такого же роста.

93
2487 просмотров

Мокси Марлинспайк заявил, что команда телеграма хранит все данные пользователей в открытом формате в облаке. Дуров в ответ обвинил американские приложения в передаче информации третьим лицам.

«Telegram хранит все ваши контакты, группы, медиа и каждое сообщение, что вы когда-либо пересылали или получали, в виде открытого текста на своих серверах», — написал в твиттере основатель Signal. По его словам, мессенджер не использует систему сквозного шифрования по умолчанию и любой его сотрудник может легко получить доступ к личным данным пользователей.

Moxie Marlinspike @moxie
It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."

Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:

1/

Он предложил тест: удалить телеграм и установить на новом телефоне аккаунт с тем же номером. «Вы тут же увидите все медиа, которыми делились, все свои группы. Как? Это все на их серверах, в виде простого текста», — написал Марлинспайк. Он считает, что мессенджер фейсбука Messenger и WhatsApp надёжнее телеграма.

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что его команда «придерживается своего обещания сохранять конфиденциальность пользователей», а американские приложения, например, WhatsApp, в реальном времени передают данные третьим лицам, несмотря на заявления о сквозном шифровании. В своём посте он сослался на отчёт ФБР и расследование The Rolling Stone: в нём говорится, что WhatsApp и iMessage предоставляли ФБР данные о пользователях в режиме реального времени без постановления суда «в большинстве случаев».

Дуров написал, что разработчики мессенджеров по приказу американских властей вшивают в приложения бэкдоры, которые спецслужбы используют для взлома смартфонов и получения приватной информации о пользователях. «Некоторые приложения с самого начала финансировались государственными агентствами, например, Anom, Signal», — отметил он.

Я слышал, что наши американские конкуренты недовольны тем, что не могут добиться такого же роста, как Telegram, несмотря на значительные инвестиции в маркетинг (то, во что Telegram никогда не приходилось вкладывать деньги). Но для того, чтобы сравниться с нами, им нужно сначала убедиться, что их действия соответствуют маркетинговым заявлениям. До тех пор утечки данных и проблемы с безопасностью в их приложениях, к сожалению, останутся неизбежными.

Павел Дуров
основатель телеграма

#новости #мессенджеры #telegram #signal

93
21
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
93 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Владимир Жуков

Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США
 Знакомый словесный приём

Ответить
37
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Действительно, Дуров что-то совсем уже "не палится"

Ответить
6
Развернуть ветку
испанский смех

Дуров еще никогда так не был близок к провалу

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

argumentum ad hominem — «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

это не ошибка, а демагогический приём

Ответить
6
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Это относилось не к словам Дурова, а к комментарию, на который я отвечал - комментарию Жукова.
Не всякая аппеляция к США - демагогический приём.

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

всякая

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Ну а в чем он не прав

Ответить
3
Развернуть ветку
умный человек

Без базара, нужно пытаться избегать таких фраз, чтобы не приплели

Ответить
0
Развернуть ветку
Анатолий Смолов

Я слышал, что наши американские конкуренты недовольны тем…
 Я прочитал это голосом Путина. Ну это же практически «наши американские партнёры».

Кстати, если другие мессенджеры передают данные властям, это совсем не аргумент за то, что этого не делает Telegram. Гарантии Дурова, не очень-то надёжны. Все же помнят, что в Telegram никогда не будет рекламы. Или что Дуров не катал на капоте того мента.

Ответить
2
Развернуть ветку
Бетонный чайник

так он не опроверг инфу, что данные хранятся на их серверах просто текстом?

Ответить
19
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Классическое: " а вы госдолг США видели?"

Ответить
20
Развернуть ветку
испанский смех

от создателя:
«Некоторые приложения с самого начала финансировались государственными агентствами, например, Anom, Signal», — отметил он.

Ответить
2
Развернуть ветку
Neurotoxin001

Тут инфа о шифровании их облака:
https://telegram.org/faq#q-so-how-do-you-encrypt-data
https://core.telegram.org/techfaq
https://telegram.org/privacy#3-1-basic-account-data
Telegram - это облачный сервис. Мы храним сообщения, фотографии, видео и документы из ваших облачных чатов на наших серверах, чтобы вы могли в любое время получить доступ к своим данным с любого из ваших устройств, не прибегая к сторонним резервным копиям. Все данные хранятся в сильно зашифрованном виде, а ключи шифрования в каждом случае хранятся в нескольких других центрах обработки данных в разных юрисдикциях. Таким образом, местные инженеры или физические злоумышленники не могут получить доступ к пользовательским данным.
А в 2017 Дуров объяснил, почему не использует сквозное шифрование для всех чатов:
https://telegra.ph/Why-Isnt-Telegram-End-to-End-Encrypted-by-Default-08-14

Ответить
9
Развернуть ветку
Ян Фёдоров

меня бесит, что они до сих пор не сделали синхронизируемые секретные чаты как в Signal. а то неудобно вести переписку на одном устройстве

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Ну это значит, что данные из чата будут лежать на чьих-то серверах, звучит не очень безопасно

Ответить
1
Развернуть ветку
Анатолий Смолов

Совсем необязательно. Можно передать сообщения с устройства на устройство без того, чтобы сервер мог их прочитать. Так в общем-то и происходит общение в любом секретном чате.

Ответить
2
Развернуть ветку
Ян Фёдоров

данные из чата всегда будут лежать на серверах

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

* А почему на десктопе нет секретных чатов?
* А почему нельзя удалить все свои сообщения в чате?
* А почему нельзя удалить данные из того чата откуда тебя удалили?

Ответить
1
Развернуть ветку
Valery Kirichenko

* А почему на десктопе нет секретных чатов?
 Потому что Telegram Desktop архитектурно так сделан, что у него нет локального хранилища сообщений. А без него не имеет смысла делать секретные чаты.

Ответить
1
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Не понял почему нет на дектопе секретных чатов. Ну кроме того, что Паше пофиг на секретность и приватность.

Ответить
0
Развернуть ветку
Neurotoxin001

Telegram Desktop пилит всего один разработчик, он туда даже статистику каналов уже второй год запилить не может, а ты о секретных чатах.

Можно юзать сторонние клиенты, например в Unigram для винды есть секретные чаты.

Ответить
1
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Не понимаю почему это для меня, как пользователя, является каким-то оправданием. Телеграм не секретный и не приватный в сравнении с другими мессенджерами, структура хранения данных сомнительная. Я это не оцениваю, просто факт.

Ответить
0
Развернуть ветку
Neurotoxin001

Тебя ведь никто не заставляет им пользоваться. Тут всё на доверии к Паше. Да, это плохо, но других вариантов, кроме как не использовать телегу - нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

На маке есть кстати, но не в Telegram Desktop (Qt), а в нативной Swift-версии

Ответить
0
Развернуть ветку
Valery Kirichenko

Забыл про это написать)

Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

* А почему нельзя удалить все свои сообщения в чате?
 Можно, последнее время есть даже функция автоматической подчистки на интервале
* А почему нельзя удалить данные из того чата откуда тебя удалили?
 А с какого хуя? И что это даст для реальной безопасности, а не теоретической? Ведь все эти данные давно могут быть скопированы другими участниками.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Можно, последнее время есть даже функция автоматической подчистки на интервале
 Нет, нельзя, функция подчистки это пыль в глаза, а не функция. Вот я писал в общем чате, написал 5000 сообщений. Как их удалить? Ползать по всем у чату поиском и выделять по 100 штук. Офигенно!
А с какого хуя? И что это даст для реальной безопасности, а не теоретической?
 С того, что там могут быть мои персональные данные, которые нужно удалить. Вот с такого хуя.

Ответить
2
Развернуть ветку
Бетонный чайник

пыль в глаза, а не функция.
Не понял, что тебя не устраивает-то, см. скрин.

Вот с такого хуя.
 Ты полностью проигнорировал факт, что эти сообщения давно сохранены другими участниками чата. И пятью роботами, которые в чате подключены. Ты как путин, важнее картинка а не реальная безопасность?

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Прочти внимательно:

Вот я писал в общем чате, написал 5000 сообщений. Как их удалить? Ползать по всем у чату поиском и выделять по 100 штук?

Ты как путин,
 А ты как Володин. Херню какую-то несёшь из-за любви к Паше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Как их удалить? Ползать по всем у чату поиском и выделять по 100 штук?
 Абстрактно — никак. Потому что функция удаления у других участников в любом случае недоступна через 48 часов. Если же ты в принципе хочешь писать в чатик без специально фиксируемых следов, так сказать — то ставишь на него, чатик, такое свойство которое я показал выше.

Херню какую-то
 Неудобные вопросы? Ещё раз, удаление у других участников "в вакууме" бессмысленно, они уже сто раз скопировали. Удаление здесь и сейчас (48 часов) — разумный компромисс, может, ты действительно написал что-то что не хотел, а на той стороне не успели зафиксировать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Neurotoxin001

В клиенте для макос есть секретные чаты.
Потому что тут мало плюсов:
https://bugs.telegram.org/c/1163
https://bugs.telegram.org/c/3587

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

есть клиент из магазина под названием Unigram, там есть секретные чаты

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

а, ну тогда ладно

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj

у телеграма же есть описание как хранится

ключ шифрования разбит на части и части хранятся в разных юрисдикциях

выемка сервера в одной юрисдикции не раскроет данные

Ответить
4
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Логинишься с нового устройства и у тебя вся переписка и контакты подгружаются безо всякого ввода каких-либо ключей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj

твоя переписка закрыта ключом сервера,

этот ключ не хранится в целом виде на сервере, но он доступен системе

Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Ага, да, а чтобы на клиенте её просмотреть никакой ключ не требуется. Схуяле ты решил, что хоть что-то там вообще зашифровано?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj

публичный ключ сервера как раз нужен, он есть в клиенте, можешь в исходниках посмотреть

иходники же открыты

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

публичный ключ сервера как раз нужен
Я захожу с нового устройства и подгружается вся переписка. Всё твоё "шифрование" оказывается нахуй не нужным, даже если оно там в каком-то виде и было.

иходники же открыты
Исходники сервера?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Dr Serj

Всё твоё "шифрование" оказывается нахуй не нужным, даже если оно там в каком-то виде и было.
 шифрование нужно, чтобы третьи лица не смогли прочитать переписку, после выемки сервера по решению суда

чтобы зашифровать переписку без доступа сервера к ней, нужно сквозное шифрование, оно есть в секретных чатах,
но тогда не будет синхронизации

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladislav Donets

Если третье лицо в виде ФСБ просто попросит доступ к переписке, то Дуров вполне эти данные сможет передать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj

эта защита от принуждения судом раскрытия переписки, нужно выиграть суд во всех юрисдикциях где хранятся части ключа

если телеграм сам захочет, то передать переписку несекретных чатов конечно сможет

но этот запрос и выдача переписки будет в материалах дела и когда станет известно, то все оттуда побегут)

Ответить
1
Развернуть ветку
Neurotoxin001

Дуров объяснял почему закрыты исходники сервера:
https://telegra.ph/Why-isnt-Telegram-server-code-open-source-01-09
https://telegra.ph/Pavel-Durov-answered-a-number-of-questions-in-his-chat-01-11

а чтобы на клиенте её просмотреть никакой ключ не требуется
 Сначала почитай, как работает шифрование, прежде чем писать такое.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иванов Иван

Так в посте же как раз говорят о том, что шифрование НЕ применяется. Или я чего-то не понимаю?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj

это гипербола, он имел в виду, что у сервиса есть ключ и они могут прочитать сообщения, но это и не скрывали

сквозное шифрование в секртеных частах

Ответить
1
Развернуть ветку
Анатолий Смолов

Как это помешает Дурову или другим сотрудникам читать эти сообщения? Или передать их кому они захотят? Или опубликовать их в открытом доступе?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj

сотрудникам это не помешает, эта защита от судебных решений,

чтобы собрать ключ, нужны решения судов во всех юрисдикциях, где хранят его части

от чтения сотрудниками только секретный чат поможет

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Ну, это была бы прямая ложь. Да, хранятся, если это не приватный чат

Ответить
1
Развернуть ветку
Dr Serj

в плейнтексте там не хранится конечно, это фантазии Мокси Марлинспайк

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

вот именно, ведь плаинтекстом хранятся пароли!

Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

И явки

Ответить
2
Развернуть ветку
Groosha

Мокси тот ещё кадр

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Властям США - да без проблем, пусть передают.

Ответить
10
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Честнейшие люди. Побыстрее бы уже наведи порядок во всем мире.

Ответить
5
Развернуть ветку
Chikk

Попробуйте думать в оба направления, тут не одностороннее движение.

Ответить
0
Развернуть ветку
Petr

А вот…. Гхм… ну вы поняли

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

А вот
 Конечно, конфа ещё свежа в памяти. А вообще очень хотелось написать демагогию про вКонтактик, но я сдержался. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
ฺ ฺ

в любом случае это лучше чем пидарашке .

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Маликов

- Телеграм ненадёжен
- А у вас негров линчуют

Ответить
12
Развернуть ветку
Рпош Ашршщ

У кого о чем болит

Ответить
0
Развернуть ветку
Леонидыч

передают данные властям США
 Какой ужас. Боюсь теперь, что ко мне ФБР вломится. Надеюсь доблестное ФСБ нас защитит

Ответить
6
Развернуть ветку
Qqshka

что другие мессенджеры передают данные властям США
А телеграм передает данные властям РФ, все верно

Ответить
4
Развернуть ветку
pancakeForev

По крайней мере не отрицает

Ответить
4
Развернуть ветку
испанский смех

свидетельство дурейки

Ответить
1
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что его команда гарантирует своим пользователям
 @Яна Ломакина Что-то я не вижу в посте Дурова, что Павел лично или его команда что-то там гарантирует. Можете подсказать, что именно гарантируется, чем/кем и где это заявлено?

Ответить
4
Развернуть ветку
испанский смех

он может гарантировать всё что угодно

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

Основатель Signal обвинил Telegram в ненадёжности. Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США
знакомая риторика

Ответить
2
Развернуть ветку
Нижний интернет

Я слышал, что наши американские партнеры вообще-то негров линчуют, кхе-кхе, им бы своими проблемами заниматься а не, кхе-кхе, лезть в дела суверенных мессенджеров.

Ответить
2
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Проблемы с этим какие? Секретные чаты есть с шифрованием - но они ДАЛЕКО не всем требуются.

Ответить
1
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Проблема в том, что Телеграм в любой момент может слить всю переписку пользователя. И защищает от этого только вера, что «Паша хороший».

Ответить
3
Развернуть ветку
Groosha

Зато ты заранее знаешь о рисках

Ответить
1
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Я бы предпочёл чтобы их было поменьше. Ну что-то типа по интерфейсу поближе к Телеграм или Line, а по политике обращения с данными что-то типа Tox. Но такого мессенджера нет. 🤷‍♀️

Ответить
0
Развернуть ветку
Groosha

Ну разве что идти в Fediverse (Matrix, например). Но туда ещё народ переводить придётся, долго и нудно.

Выходит, что Telegram просто "меньшее зло"

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Телеграм в любой момент может слить всю переписку пользователя
Кому? Зачем? Каким образом7

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

1. Кому угодно.
2. По любой причине.
3. Просто скопирует данные со своих серверов.

Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Крутые истории.

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Да, Паше вон тоже ответить нечего.

Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

У тебя же реально охуительные истории в духе "пыня может вот буквально щас кого угодно арестовать или даже убить". Нет, это не так работает. У всего есть нежелательные последствия, да и возможность порой бывает только гипотетическая.

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Есть 2 мессенджера:

1. Не имеет доступа к переписке пользователей.
2. Имеет доступ к переписке пользователей.

Не странно говорить на тему «А второй безопаснее, ведь его Паша делал»?

Мне странно, это противоречит здравому смыслу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Молодец, сказал почти как президент ) А вот у них в Америке!

Ответить
2
Развернуть ветку
Kokomo

В цитате Дурова слово «конкуренты» пропущено

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex

судя по приему "а вот в США" там пропущено слово "партнеры"

Ответить
3
Развернуть ветку
испанский смех

стратегические

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Пашка опять рот открыл

Ответить
1
Развернуть ветку
Gabe Logan Newell

С детства за Дурова 💪

Ответить
1
Развернуть ветку
Лев Толстой
Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

то, во что Telegram никогда не приходилось вкладывать деньги
 ага, прям из воздуха сам получается!😑

Ответить
1
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Так пусть телеграм передает данные в США, а не в Россию

Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

Дуров = База

Ответить
–1
Развернуть ветку
испанский смех

лунная

Ответить
2
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson
Ответить
0
Развернуть ветку
Праздничный Никита

there is no worse choice
Oh, there is

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 93 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null