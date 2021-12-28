Основатель Signal обвинил Telegram в ненадёжности. Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США Статьи редакции
По его мнению, американские конкуренты недовольны, что не могут достичь такого же роста.
Мокси Марлинспайк заявил, что команда телеграма хранит все данные пользователей в открытом формате в облаке. Дуров в ответ обвинил американские приложения в передаче информации третьим лицам.
«Telegram хранит все ваши контакты, группы, медиа и каждое сообщение, что вы когда-либо пересылали или получали, в виде открытого текста на своих серверах», — написал в твиттере основатель Signal. По его словам, мессенджер не использует систему сквозного шифрования по умолчанию и любой его сотрудник может легко получить доступ к личным данным пользователей.
Он предложил тест: удалить телеграм и установить на новом телефоне аккаунт с тем же номером. «Вы тут же увидите все медиа, которыми делились, все свои группы. Как? Это все на их серверах, в виде простого текста», — написал Марлинспайк. Он считает, что мессенджер фейсбука Messenger и WhatsApp надёжнее телеграма.
Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что его команда «придерживается своего обещания сохранять конфиденциальность пользователей», а американские приложения, например, WhatsApp, в реальном времени передают данные третьим лицам, несмотря на заявления о сквозном шифровании. В своём посте он сослался на отчёт ФБР и расследование The Rolling Stone: в нём говорится, что WhatsApp и iMessage предоставляли ФБР данные о пользователях в режиме реального времени без постановления суда «в большинстве случаев».
Дуров написал, что разработчики мессенджеров по приказу американских властей вшивают в приложения бэкдоры, которые спецслужбы используют для взлома смартфонов и получения приватной информации о пользователях. «Некоторые приложения с самого начала финансировались государственными агентствами, например, Anom, Signal», — отметил он.
Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США
Знакомый словесный приём
Действительно, Дуров что-то совсем уже "не палится"
Дуров еще никогда так не был близок к провалу
argumentum ad hominem — «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения.
это не ошибка, а демагогический приём
всякая
Ну а в чем он не прав
Без базара, нужно пытаться избегать таких фраз, чтобы не приплели
Я слышал, что наши американские конкуренты недовольны тем…
Я прочитал это голосом Путина. Ну это же практически «наши американские партнёры».
Кстати, если другие мессенджеры передают данные властям, это совсем не аргумент за то, что этого не делает Telegram. Гарантии Дурова, не очень-то надёжны. Все же помнят, что в Telegram никогда не будет рекламы. Или что Дуров не катал на капоте того мента.
от создателя:
«Некоторые приложения с самого начала финансировались государственными агентствами, например, Anom, Signal», — отметил он.
Тут инфа о шифровании их облака:
https://telegram.org/faq#q-so-how-do-you-encrypt-data
https://core.telegram.org/techfaq
https://telegram.org/privacy#3-1-basic-account-data
Telegram - это облачный сервис. Мы храним сообщения, фотографии, видео и документы из ваших облачных чатов на наших серверах, чтобы вы могли в любое время получить доступ к своим данным с любого из ваших устройств, не прибегая к сторонним резервным копиям. Все данные хранятся в сильно зашифрованном виде, а ключи шифрования в каждом случае хранятся в нескольких других центрах обработки данных в разных юрисдикциях. Таким образом, местные инженеры или физические злоумышленники не могут получить доступ к пользовательским данным.
А в 2017 Дуров объяснил, почему не использует сквозное шифрование для всех чатов:
https://telegra.ph/Why-Isnt-Telegram-End-to-End-Encrypted-by-Default-08-14
меня бесит, что они до сих пор не сделали синхронизируемые секретные чаты как в Signal. а то неудобно вести переписку на одном устройстве
Ну это значит, что данные из чата будут лежать на чьих-то серверах, звучит не очень безопасно
Совсем необязательно. Можно передать сообщения с устройства на устройство без того, чтобы сервер мог их прочитать. Так в общем-то и происходит общение в любом секретном чате.
данные из чата всегда будут лежать на серверах
* А почему на десктопе нет секретных чатов?
* А почему нельзя удалить все свои сообщения в чате?
* А почему нельзя удалить данные из того чата откуда тебя удалили?
* А почему на десктопе нет секретных чатов?
Потому что Telegram Desktop архитектурно так сделан, что у него нет локального хранилища сообщений. А без него не имеет смысла делать секретные чаты.
Не понял почему нет на дектопе секретных чатов. Ну кроме того, что Паше пофиг на секретность и приватность.
Telegram Desktop пилит всего один разработчик, он туда даже статистику каналов уже второй год запилить не может, а ты о секретных чатах.
Можно юзать сторонние клиенты, например в Unigram для винды есть секретные чаты.
Не понимаю почему это для меня, как пользователя, является каким-то оправданием. Телеграм не секретный и не приватный в сравнении с другими мессенджерами, структура хранения данных сомнительная. Я это не оцениваю, просто факт.
Тебя ведь никто не заставляет им пользоваться. Тут всё на доверии к Паше. Да, это плохо, но других вариантов, кроме как не использовать телегу - нет.
Забыл про это написать)
* А почему нельзя удалить все свои сообщения в чате?
Можно, последнее время есть даже функция автоматической подчистки на интервале
* А почему нельзя удалить данные из того чата откуда тебя удалили?
А с какого хуя? И что это даст для реальной безопасности, а не теоретической? Ведь все эти данные давно могут быть скопированы другими участниками.
Можно, последнее время есть даже функция автоматической подчистки на интервале
Нет, нельзя, функция подчистки это пыль в глаза, а не функция. Вот я писал в общем чате, написал 5000 сообщений. Как их удалить? Ползать по всем у чату поиском и выделять по 100 штук. Офигенно!
А с какого хуя? И что это даст для реальной безопасности, а не теоретической?
С того, что там могут быть мои персональные данные, которые нужно удалить. Вот с такого хуя.
пыль в глаза, а не функция.
Не понял, что тебя не устраивает-то, см. скрин.
Вот с такого хуя.
Ты полностью проигнорировал факт, что эти сообщения давно сохранены другими участниками чата. И пятью роботами, которые в чате подключены. Ты как путин, важнее картинка а не реальная безопасность?
Прочти внимательно:
Вот я писал в общем чате, написал 5000 сообщений. Как их удалить? Ползать по всем у чату поиском и выделять по 100 штук?
Ты как путин,
А ты как Володин. Херню какую-то несёшь из-за любви к Паше.
Как их удалить? Ползать по всем у чату поиском и выделять по 100 штук?
Абстрактно — никак. Потому что функция удаления у других участников в любом случае недоступна через 48 часов. Если же ты в принципе хочешь писать в чатик без специально фиксируемых следов, так сказать — то ставишь на него, чатик, такое свойство которое я показал выше.
Херню какую-то
Неудобные вопросы? Ещё раз, удаление у других участников "в вакууме" бессмысленно, они уже сто раз скопировали. Удаление здесь и сейчас (48 часов) — разумный компромисс, может, ты действительно написал что-то что не хотел, а на той стороне не успели зафиксировать.
В клиенте для макос есть секретные чаты.
Потому что тут мало плюсов:
https://bugs.telegram.org/c/1163
https://bugs.telegram.org/c/3587
а, ну тогда ладно
у телеграма же есть описание как хранится
ключ шифрования разбит на части и части хранятся в разных юрисдикциях
выемка сервера в одной юрисдикции не раскроет данные
твоя переписка закрыта ключом сервера,
этот ключ не хранится в целом виде на сервере, но он доступен системе
публичный ключ сервера как раз нужен, он есть в клиенте, можешь в исходниках посмотреть
иходники же открыты
Всё твоё "шифрование" оказывается нахуй не нужным, даже если оно там в каком-то виде и было.
шифрование нужно, чтобы третьи лица не смогли прочитать переписку, после выемки сервера по решению суда
чтобы зашифровать переписку без доступа сервера к ней, нужно сквозное шифрование, оно есть в секретных чатах,
но тогда не будет синхронизации
Если третье лицо в виде ФСБ просто попросит доступ к переписке, то Дуров вполне эти данные сможет передать.
эта защита от принуждения судом раскрытия переписки, нужно выиграть суд во всех юрисдикциях где хранятся части ключа
если телеграм сам захочет, то передать переписку несекретных чатов конечно сможет
но этот запрос и выдача переписки будет в материалах дела и когда станет известно, то все оттуда побегут)
Дуров объяснял почему закрыты исходники сервера:
https://telegra.ph/Why-isnt-Telegram-server-code-open-source-01-09
https://telegra.ph/Pavel-Durov-answered-a-number-of-questions-in-his-chat-01-11
а чтобы на клиенте её просмотреть никакой ключ не требуется
Сначала почитай, как работает шифрование, прежде чем писать такое.
Так в посте же как раз говорят о том, что шифрование НЕ применяется. Или я чего-то не понимаю?
это гипербола, он имел в виду, что у сервиса есть ключ и они могут прочитать сообщения, но это и не скрывали
сквозное шифрование в секртеных частах
Как это помешает Дурову или другим сотрудникам читать эти сообщения? Или передать их кому они захотят? Или опубликовать их в открытом доступе?
сотрудникам это не помешает, эта защита от судебных решений,
чтобы собрать ключ, нужны решения судов во всех юрисдикциях, где хранят его части
от чтения сотрудниками только секретный чат поможет
Ну, это была бы прямая ложь. Да, хранятся, если это не приватный чат
в плейнтексте там не хранится конечно, это фантазии Мокси Марлинспайк
вот именно, ведь плаинтекстом хранятся пароли!
Мокси тот ещё кадр
Властям США - да без проблем, пусть передают.
Честнейшие люди. Побыстрее бы уже наведи порядок во всем мире.
Попробуйте думать в оба направления, тут не одностороннее движение.
А вот…. Гхм… ну вы поняли
А вот
Конечно, конфа ещё свежа в памяти. А вообще очень хотелось написать демагогию про вКонтактик, но я сдержался. :)
в любом случае это лучше чем пидарашке .
- Телеграм ненадёжен
- А у вас негров линчуют
У кого о чем болит
передают данные властям США
Какой ужас. Боюсь теперь, что ко мне ФБР вломится. Надеюсь доблестное ФСБ нас защитит
что другие мессенджеры передают данные властям США
А телеграм передает данные властям РФ, все верно
По крайней мере не отрицает
свидетельство дурейки
Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что его команда гарантирует своим пользователям
@Яна Ломакина Что-то я не вижу в посте Дурова, что Павел лично или его команда что-то там гарантирует. Можете подсказать, что именно гарантируется, чем/кем и где это заявлено?
он может гарантировать всё что угодно
Основатель Signal обвинил Telegram в ненадёжности. Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США
знакомая риторика
Я слышал, что наши американские партнеры вообще-то негров линчуют, кхе-кхе, им бы своими проблемами заниматься а не, кхе-кхе, лезть в дела суверенных мессенджеров.
Проблема в том, что Телеграм в любой момент может слить всю переписку пользователя. И защищает от этого только вера, что «Паша хороший».
Зато ты заранее знаешь о рисках
Я бы предпочёл чтобы их было поменьше. Ну что-то типа по интерфейсу поближе к Телеграм или Line, а по политике обращения с данными что-то типа Tox. Но такого мессенджера нет. 🤷♀️
Ну разве что идти в Fediverse (Matrix, например). Но туда ещё народ переводить придётся, долго и нудно.
Выходит, что Telegram просто "меньшее зло"
1. Кому угодно.
2. По любой причине.
3. Просто скопирует данные со своих серверов.
Да, Паше вон тоже ответить нечего.
Есть 2 мессенджера:
1. Не имеет доступа к переписке пользователей.
2. Имеет доступ к переписке пользователей.
Не странно говорить на тему «А второй безопаснее, ведь его Паша делал»?
Мне странно, это противоречит здравому смыслу.
В цитате Дурова слово «конкуренты» пропущено
судя по приему "а вот в США" там пропущено слово "партнеры"
стратегические
С детства за Дурова 💪
Так пусть телеграм передает данные в США, а не в Россию
Дуров = База
лунная
there is no worse choice
Oh, there is