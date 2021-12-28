Основатель Signal обвинил Telegram в ненадёжности. Дуров ответил, что другие мессенджеры передают данные властям США

По его мнению, американские конкуренты недовольны, что не могут достичь такого же роста.

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Мокси Марлинспайк заявил, что команда телеграма хранит все данные пользователей в открытом формате в облаке. Дуров в ответ обвинил американские приложения в передаче информации третьим лицам.

«Telegram хранит все ваши контакты, группы, медиа и каждое сообщение, что вы когда-либо пересылали или получали, в виде открытого текста на своих серверах», — написал в твиттере основатель Signal. По его словам, мессенджер не использует систему сквозного шифрования по умолчанию и любой его сотрудник может легко получить доступ к личным данным пользователей.

Moxie Marlinspike @moxie It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."



Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:



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Он предложил тест: удалить телеграм и установить на новом телефоне аккаунт с тем же номером. «Вы тут же увидите все медиа, которыми делились, все свои группы. Как? Это все на их серверах, в виде простого текста», — написал Марлинспайк. Он считает, что мессенджер фейсбука Messenger и WhatsApp надёжнее телеграма.

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что его команда «придерживается своего обещания сохранять конфиденциальность пользователей», а американские приложения, например, WhatsApp, в реальном времени передают данные третьим лицам, несмотря на заявления о сквозном шифровании. В своём посте он сослался на отчёт ФБР и расследование The Rolling Stone: в нём говорится, что WhatsApp и iMessage предоставляли ФБР данные о пользователях в режиме реального времени без постановления суда «в большинстве случаев».

Дуров написал, что разработчики мессенджеров по приказу американских властей вшивают в приложения бэкдоры, которые спецслужбы используют для взлома смартфонов и получения приватной информации о пользователях. «Некоторые приложения с самого начала финансировались государственными агентствами, например, Anom, Signal», — отметил он.