Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов Статьи редакции
В ведомстве заявили, что стриминговый сервис обеспечил соблюдение всех требований действующего российского законодательства.
Роскомнадзор включил Netflix в список аудиовизуальных сервисов. Об этом пишет ТАСС.
Как следует из реестра, стриминговую платформу включили в реестр во вторник, 28 декабря. Владельцем ресурса указано ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое является оператором Netflix в России. В компании подтвердили факт внесения сервиса в список аудиовизуальных сервисов.
Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал «Известиям», что внесение Netflix в реестр — положительный момент. По его словам, это должно обеспечить равенство иностранного и отечественных сервисов перед законодательством России и поставить всех игроков российского рынка в более равные условия.
Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.
В середине мая 2021 года российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр Роскомнадзора. По их мнению, аудитория сервиса превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр.
И трансом
Теперь точно наговорили на бан
я такое даже посмотрел бы!
@Сталин спас Россию осуждаем, конечно
А советских дедов не расстреливали другие советские деды, а наоборот, воскрешали
У нас чет снимают наоборот) за редким исключением)
Это значит, что их попросили раскрыть источники финансирования и сказать, на кого они работают
Ура, не блокают пока
найдут гей фильмы, оскорбления ветеренов, путина и оштрафуют
Они пока ещё не придумали как и за что, но уже заняли выжидательную позицию.
будет теперь сливать переписку гебне
Так его будут блокать или нет? Я когда вижу новость начинающуюся с: "Роскомнадзор...". Мне уже страшно становится.
В реестр включены следующие АВС: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн
Это каким образом выполнили то?
Скреп и так нет духовных, ну вы чего там, РКН?
Почему-то сразу вспомнился анекдот:
Однажды в Google:
— Господин Брин, вы просили купить Моторолу. Мы купили.
— Какую модель?
— Модель?!
панчлайн считывается уже на второй фразе
Продались
блокировка запрещенного контента
тупо сидят весь день смотрят сиричи в конторах и просят блюррить сиги