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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов Статьи редакции

В ведомстве заявили, что стриминговый сервис обеспечил соблюдение всех требований действующего российского законодательства.

28
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Скриншот TJ

Роскомнадзор включил Netflix в список аудиовизуальных сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Как следует из реестра, стриминговую платформу включили в реестр во вторник, 28 декабря. Владельцем ресурса указано ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое является оператором Netflix в России. В компании подтвердили факт внесения сервиса в список аудиовизуальных сервисов.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал «Известиям», что внесение Netflix в реестр — положительный момент. По его словам, это должно обеспечить равенство иностранного и отечественных сервисов перед законодательством России и поставить всех игроков российского рынка в более равные условия.

Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.

В середине мая 2021 года российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр Роскомнадзора. По их мнению, аудитория сервиса превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр.

#новости #netflix #роскомнадзор

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28 комментариев
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Бетонный чайник

Что это значит? Блокировка в любой непонятной ситуации?

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9
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Бетонный чайник

заставят снимать патриотичные фильмы про войну, где СССР всех победила

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17
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Бетонный чайник

Сталин будет негром

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2
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Бетонный чайник

Негром-лесбиянкой...

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Владимир Старик

И трансом

Теперь точно наговорили на бан

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1
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badResistor

я такое даже посмотрел бы!

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Дмитрий Алексеенков

@Сталин спас Россию осуждаем, конечно

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лала лало

А советских дедов не расстреливали другие советские деды, а наоборот, воскрешали

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1
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Viktor Vasilyev

У нас чет снимают наоборот) за редким исключением)

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Vladimir Vorobyev

Это значит, что их попросили раскрыть источники финансирования и сказать, на кого они работают

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2
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Сергей Новиков

Ура, не блокают пока

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0
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FOX

найдут гей фильмы, оскорбления ветеренов, путина и оштрафуют

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1
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aliftin

Они пока ещё не придумали как и за что, но уже заняли выжидательную позицию.

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испанский смех

будет теперь сливать переписку гебне

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Бетонный чайник

Ясно ..Ждём Соловьёва с ведром говна на NETFLIX.

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Бетонный чайник

Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
 Нежелательных?

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Сергей Новиков

Так его будут блокать или нет? Я когда вижу новость начинающуюся с: "Роскомнадзор...". Мне уже страшно становится.

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1
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Бетонный чайник

В реестр включены следующие АВС: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн

https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-AudiovisualService/

Открытые данные
Открытые данные
rkn.gov.ru
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Илья Синица

Это каким образом выполнили то?
Скреп и так нет духовных, ну вы чего там, РКН?

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0
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Бетонный чайник

Ты посмотри кто владеет нетфликсом в россии

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Бетонный чайник

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА ?

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Бетонный чайник

Во главе с простой...?

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Бетонный чайник
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4
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Илья Синица

Почему-то сразу вспомнился анекдот:
Однажды в Google:
— Господин Брин, вы просили купить Моторолу. Мы купили.
— Какую модель?
— Модель?!

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Степан Анейчик

панчлайн считывается уже на второй фразе

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Владимир Старик

Продались

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Бетонный чайник

Роскомнадзор внёс Netflix в реестр
Иностранных агентов?
Нежелательных организаций?
Экстремистских материалов?
Запрещенных сайтов?

аудиовизуальных сервисов
Эээ?

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Guzel Ayupova

блокировка запрещенного контента
тупо сидят весь день смотрят сиричи в конторах и просят блюррить сиги

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