Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В ведомстве заявили, что стриминговый сервис обеспечил соблюдение всех требований действующего российского законодательства.

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Роскомнадзор включил Netflix в список аудиовизуальных сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Как следует из реестра, стриминговую платформу включили в реестр во вторник, 28 декабря. Владельцем ресурса указано ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое является оператором Netflix в России. В компании подтвердили факт внесения сервиса в список аудиовизуальных сервисов.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал «Известиям», что внесение Netflix в реестр — положительный момент. По его словам, это должно обеспечить равенство иностранного и отечественных сервисов перед законодательством России и поставить всех игроков российского рынка в более равные условия.

Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.