Он прославился в интернете после мема, где его брат раздавал приказы по телефону.

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Телеведущий и герой популярного мема Григорий «Гришка» Богданов, прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем Богдановым благодаря пластическим операциям, скончался во Франции. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Агентство уточняет, что Богданов скончался в больнице в окружении семьи. «Окружённый любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», — сказано в заявлении семьи.

Григорий Богданов родился во Франции в 1949 году в семье русского художника. Вместе с братом он прославился тем, что вёл научно-популярные телепрограммы на телевидении, а также публиковал статьи и книги, посвящённые научной фантастике и философии.

В 2020 году братья Богдановы прославились благодаря мему, где мужчина раздаёт приказы по телефону — он требует то обвалить курс рубля, то начать пандемию. В мемах по телефону разговаривал Игорь, брат погибшего Григория.

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