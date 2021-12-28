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Сергей Исенеков

Умер французский шоумен Григорий Богданов — один из мемных братьев-близнецов Статьи редакции

Он прославился в интернете после мема, где его брат раздавал приказы по телефону.

Фото AFP

Телеведущий и герой популярного мема Григорий «Гришка» Богданов, прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем Богдановым благодаря пластическим операциям, скончался во Франции. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Агентство уточняет, что Богданов скончался в больнице в окружении семьи. «Окружённый любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», — сказано в заявлении семьи.

Григорий Богданов родился во Франции в 1949 году в семье русского художника. Вместе с братом он прославился тем, что вёл научно-популярные телепрограммы на телевидении, а также публиковал статьи и книги, посвящённые научной фантастике и философии.

В 2020 году братья Богдановы прославились благодаря мему, где мужчина раздаёт приказы по телефону — он требует то обвалить курс рубля, то начать пандемию. В мемах по телефону разговаривал Игорь, брат погибшего Григория.

#новости

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Bad Mother Fucker
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Бетонный чайник

Ну ты и мразь

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Бетонный чайник

Брызнул

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Mi Sui

Вытирай теперь

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Степан Анейчик

чем

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Бетонный чайник

Усами

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FOX

чем

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Бетонный чайник

Брызгами

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испанский смех

начинайте оформлять завещание

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папа Кырр

Мда, рано Парфёнов Намедни 21 снял.

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Юрий Самойлов
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Люц Шнайдер

«прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем Богдановым благодаря пластическим операциям»

Странно, но в Википедии написано, что:

«прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвящённых космологии и научной фантастике»

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Neketa Fo

Душноватое уточнение. Прославился он на весь мир или в России не работой ведущим

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Люц Шнайдер

Ну уж точно не пластическими операциями.

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Neketa Fo

а чем? я его только по красивому лицу знаю. Впервые слышу про телешоу

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Люц Шнайдер

Много ты знаешь о его пластических операциях? Давай только без поиска в интернете.

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Люц Шнайдер

@Сергей Исенеков

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Alexei Kuksin

Надеюсь покойный не поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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Сталин спас Россию

Он их задумал и реализовал

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Yan Petrov

PUMP IT

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Robert Johansson

Ждем эпичные выпуски Low Budget Stories

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Neketa Fo

ебать, так их там двое было???

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Павел Морозов

Лупа и Пупа

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Бетонный чайник

Сначала Просвирнин, теперь Григорий Богданов... Что за неделя такая?

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Бетонный чайник

Отсчёт Судного дня

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Илья Комаров
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Кристиан Бедгер

Ну и кто теперь звонить будет ?!

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aliftin

Другой брат с двух рук.

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Андрей Галицкий

а до этого то кто звонил? и кому?

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испанский смех

шакал ебучий на АТС!

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Thomas O'Harriedge

Ой

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