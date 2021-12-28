Умер французский шоумен Григорий Богданов — один из мемных братьев-близнецов Статьи редакции
Он прославился в интернете после мема, где его брат раздавал приказы по телефону.
Телеведущий и герой популярного мема Григорий «Гришка» Богданов, прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем Богдановым благодаря пластическим операциям, скончался во Франции. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.
Агентство уточняет, что Богданов скончался в больнице в окружении семьи. «Окружённый любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», — сказано в заявлении семьи.
Григорий Богданов родился во Франции в 1949 году в семье русского художника. Вместе с братом он прославился тем, что вёл научно-популярные телепрограммы на телевидении, а также публиковал статьи и книги, посвящённые научной фантастике и философии.
В 2020 году братья Богдановы прославились благодаря мему, где мужчина раздаёт приказы по телефону — он требует то обвалить курс рубля, то начать пандемию. В мемах по телефону разговаривал Игорь, брат погибшего Григория.
Вытирай теперь
чем
чем
начинайте оформлять завещание
Мда, рано Парфёнов Намедни 21 снял.
«прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем Богдановым благодаря пластическим операциям»
Странно, но в Википедии написано, что:
«прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвящённых космологии и научной фантастике»
Душноватое уточнение. Прославился он на весь мир или в России не работой ведущим
Ну уж точно не пластическими операциями.
а чем? я его только по красивому лицу знаю. Впервые слышу про телешоу
Много ты знаешь о его пластических операциях? Давай только без поиска в интернете.
Надеюсь покойный не поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе.
Он их задумал и реализовал
PUMP IT
Ждем эпичные выпуски Low Budget Stories
ебать, так их там двое было???
Лупа и Пупа
Ну и кто теперь звонить будет ?!
Другой брат с двух рук.
а до этого то кто звонил? и кому?
шакал ебучий на АТС!
Ой