{"id":975,"title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b TJ \u0442\u0440\u0430\u0442\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0444\u0435, \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b \u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0435\u0434\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=975&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/493659-paket&placeBit=1&hash=ee4dfae91fb37142b255b2610ef2409605b63e95bc33efb0a48f1f086d68e7cf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Минцифры перенесёт биометрические данные россиян от банков в​ Единую систему. Сами банки не смогут оставить себе копии Статьи редакции

По словам специалистов, единственной проблемой новой системы может стать вероятность дублирования информации одного человека при слиянии баз данных.

9
721 просмотров

В 2022 году разработают механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Хинштейн уточнил, что создание новой ЕБС не планируется, а предполагается проведение технических и нормативных доработок подсистем уже существующей. По его словам, с помощью переноса баз данных коммерческие структуры будут иметь доступ к «лёгкой» биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне.

В качестве примера председатель комитета Госдумы приводит базы данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии. «Вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека. Но эти точки в портрет система собрать не сможет», — сказал Хинштейн.

Представитель Роскомназдоре рассказал изданию, что новое законодательство, которое закрепляет за ЕБС статус государственной информационной системы (ГИС), позволит коммерческим компаниям собирать биометрические данные граждан с соблюдением установленных требований и под контролем уполномоченных ведомств. При этом в Райффайзенбанке отметили, что рост интереса к биометрии со стороны клиентов «сдержанный». По их мнению, запуск новых сценариев «наверняка улучшит динамику».

ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минкомсвязи (сейчас Минцифры» и Банка России. Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично, в отделении банков. При этом, уточняют «Ведомости» ЕБС не пользуется особой популярностью – всего в системе за три года её существования зарегистрировано около 216 тысяч пользователей.

#новости #биометрия #банки

9
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ответный чувак

надеюсь на битриксе

Ответить
10
Развернуть ветку
Ответный чувак

АХАХАХАХ

Ответить
1
Развернуть ветку
Федя Прозоров

За ЕБС (нет.)

Ответить
3
Развернуть ветку
Ответный чувак

Как же заколебали с этой биометрией. То альфа мозги ебёт, то сбер. И ладно бы отставали после отказа, так начинается А ПОЧЕМУ??? ДА ДАВАЙТЕ ЭТО ВАЖНО!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Я три года не могу позвонить в банк, чтобы сказать - ДА ЭТО МОЯ БИОМЕТРИЯ

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответный чувак

Эту случайно не та самая есиа, которую на днях исходники утащили ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Там не ЕСИА была же

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответный чувак

А, там были сертификаты есиашные

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Бочаров

Кто-нибудь, объясните зачем это нужно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null