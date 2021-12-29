По словам специалистов, единственной проблемой новой системы может стать вероятность дублирования информации одного человека при слиянии баз данных.

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В 2022 году разработают механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Хинштейн уточнил, что создание новой ЕБС не планируется, а предполагается проведение технических и нормативных доработок подсистем уже существующей. По его словам, с помощью переноса баз данных коммерческие структуры будут иметь доступ к «лёгкой» биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне.

В качестве примера председатель комитета Госдумы приводит базы данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии. «Вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека. Но эти точки в портрет система собрать не сможет», — сказал Хинштейн.

Представитель Роскомназдоре рассказал изданию, что новое законодательство, которое закрепляет за ЕБС статус государственной информационной системы (ГИС), позволит коммерческим компаниям собирать биометрические данные граждан с соблюдением установленных требований и под контролем уполномоченных ведомств. При этом в Райффайзенбанке отметили, что рост интереса к биометрии со стороны клиентов «сдержанный». По их мнению, запуск новых сценариев «наверняка улучшит динамику».