Размер премии составил 47,2 тысячи рублей. Чиновник перевёл деньги в благотворительную организацию.

Фото пресс-службы правительства Пензенской области



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко премировал вице-губернатора Сергея Федотова, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе также отметили, что все деньги Федотов перевёл в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

В декабре 2021 года Следственный комитет по Пензенской области рассказал, что сотрудница администрации Каменского района пыталась дать взятку Федотову. Таким образом она хотела выиграть в конкурсе на должность главы администрации района. Вице-губернатор от предложенных денег отказался.

По факту взятки возбудили уголовное дело, а женщину отправили под домашний арест. Губернатор региона поблагодарил Федотова «за принципиальную позицию» и пообещал ему выплатить премию.