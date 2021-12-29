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Сергей Исенеков

Вице-губернатору Пензенской области выплатили премию за то, что он отказался от взятки в три миллиона рублей Статьи редакции

Размер премии составил 47,2 тысячи рублей. Чиновник перевёл деньги в благотворительную организацию.

Фото пресс-службы правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко премировал вице-губернатора Сергея Федотова, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе также отметили, что все деньги Федотов перевёл в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

В декабре 2021 года Следственный комитет по Пензенской области рассказал, что сотрудница администрации Каменского района пыталась дать взятку Федотову. Таким образом она хотела выиграть в конкурсе на должность главы администрации района. Вице-губернатор от предложенных денег отказался.

По факту взятки возбудили уголовное дело, а женщину отправили под домашний арест. Губернатор региона поблагодарил Федотова

«за принципиальную позицию» и пообещал ему выплатить премию.

#новости #взятки

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Андрей Кнорозов

Хороший мужик, либералы, какие вопросы? Типа его не должны премировать за пресеченную коррупцию? А вы уверены, что не взяли бы три ляма? Или сммщики больше поднимают?

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Ответный чувак

ЭТО СКОЛЬКО ЖЕ ОН ВОРУЕТ ЧТО ТРИ ЛЯМА НЕ ВЗЯЛ?? АА?? ММ??

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Андрей Кнорозов

Либерал не повышай на меня шрифт

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BTopHuk

Да как ты мог такое подумать!? Ему за державу обидно же

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сироп от щекотки

А что еще либералам делать, кроме как в комментах вопросы задавать?

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Имя И Фамилия

Строить железную дорогу, копать руду. Да много чего можно придумать

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2
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сироп от щекотки

Та ну не, это для глубинного народа.
Дальше столиков в жан-жаке чет не хочется выходить

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Ответный чувак

нет, не должны (ничего плохого в этом нет, но обстановка,наверное, не та)
да,уверен
за смм не знаю

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Имя И Фамилия

Ну и перевёл он кстати не собакам ебучим

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Ответный чувак

Вот да

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Сталин спас Россию

Он наверное охренел от такого оскорбления - какие-то вшивые 3 миллиона предлагают

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6
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Антон Пострунин

Хорошая добрая новость. Молодец вицегубернатор, молодец губернатор. Чаще бы так. Но увы.

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3
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Сталин спас Россию

Ты тоже молодец

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3
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Имя И Фамилия

отказался от взятки в три миллиона рублей
 Взял 2,9

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3
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Ответный чувак

Верю

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Ответный чувак

Горжусь.

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Алексей Горячев

Интересно сколько на должности откатить можно, что за нее дают 3 млн.

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BTopHuk

🥲

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onrafire

Вот это герой! 👍 😍

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Adir Hartmann

*не берет от не своих* (а может и реально такой вот уникум)

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Ответный чувак

ну так все норм

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Michael Konovalov

А премия в 3.5 миллиона.

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R Oma

сотрудница администрации сработала непрофессионально

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