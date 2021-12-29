Вице-губернатору Пензенской области выплатили премию за то, что он отказался от взятки в три миллиона рублей Статьи редакции
Размер премии составил 47,2 тысячи рублей. Чиновник перевёл деньги в благотворительную организацию.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко премировал вице-губернатора Сергея Федотова, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В пресс-службе также отметили, что все деньги Федотов перевёл в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».
В декабре 2021 года Следственный комитет по Пензенской области рассказал, что сотрудница администрации Каменского района пыталась дать взятку Федотову. Таким образом она хотела выиграть в конкурсе на должность главы администрации района. Вице-губернатор от предложенных денег отказался.
По факту взятки возбудили уголовное дело, а женщину отправили под домашний арест. Губернатор региона поблагодарил Федотова
«за принципиальную позицию» и пообещал ему выплатить премию.
Хороший мужик, либералы, какие вопросы? Типа его не должны премировать за пресеченную коррупцию? А вы уверены, что не взяли бы три ляма? Или сммщики больше поднимают?
Либерал не повышай на меня шрифт
Да как ты мог такое подумать!? Ему за державу обидно же
А что еще либералам делать, кроме как в комментах вопросы задавать?
Строить железную дорогу, копать руду. Да много чего можно придумать
Та ну не, это для глубинного народа.
Дальше столиков в жан-жаке чет не хочется выходить
Ну и перевёл он кстати не собакам ебучим
Он наверное охренел от такого оскорбления - какие-то вшивые 3 миллиона предлагают
Хорошая добрая новость. Молодец вицегубернатор, молодец губернатор. Чаще бы так. Но увы.
Ты тоже молодец
отказался от взятки в три миллиона рублей
Взял 2,9
Интересно сколько на должности откатить можно, что за нее дают 3 млн.
🥲
Вот это герой! 👍 😍
*не берет от не своих* (а может и реально такой вот уникум)
А премия в 3.5 миллиона.
сотрудница администрации сработала непрофессионально