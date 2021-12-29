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Новости
Сергей Исенеков

Netflix будет обязан показывать 20 российских телеканалов из-за внесения в реестр аудиовизуальных сервисов Статьи редакции

Требование вступит в силу в марте 2022 года.

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Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Об этом рассказал ТАСС глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По словам, Бырдина, Netflix должен исполнять требования статьи 10.5 закона «Об информации». Он также добавил, что выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо. При этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала.

Акции или доли российских онлайн-кинотеатров владельцам иностранных видеосервисов не принадлежат, а вот сервис Netflix, включая сайт Netflix.com и приложения под различные платформы, принадлежит зарегистрированной в США компании Netflix Inc. По идее, для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнёра или обратиться в специальную правительственную комиссию, чтобы сохранить 100% контроль.

Алексей Бырдин
глава ассоциации «Интернет-видео»

Глава глава ассоциации «Интернет-видео» также отметил, что приветствует решение Роскомнадзора включить Netflix в соответствующий реестр.

Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных сервисов касалось только российских компаний, лёд тронулся. Целый ряд иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие.

Алексей Бырдин
глава ассоциации «Интернет-видео»

Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.

В середине мая 2021 года российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр Роскомнадзора. По их мнению, аудитория сервиса превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр. 28 декабря Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

#новости #netflix #роскомнадзор

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aliftin
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aliftin

@Oldfag TV , зря лайкнул, ты в эту двадцатку не входишь.

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6
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Oldfag TV
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2
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aliftin

Я старался.

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2
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Ответный чувак

Блин, это всё как-то нелепо.

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27
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aliftin

Да было понятно сразу что будет какой-то подвох. Хотите работать на нашем рынке? Извольте немного прогнуться. Если посмотреть немного с другой стороны, то эта новость даже ничего - если Netflix готов вносить такое говно в свою библиотеку, то значит ему не насрать на российский рынок.

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6
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Ответный чувак

вносить такое говно
 Оскорбляет ли это чувства верующих??

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7
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Ответный чувак

Телеканал это бизнес, бизнес это деньги, а деньги это от лукавого. Получается , сам телеканал этот не особо радовать должен

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4
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rustyrazor

Так мб он работает на добровольных началах, а ведущие и другой стафф питаются святым духом.

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1
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Ответный чувак

До сих пор считаю кстати лучшей сатирой на религию Metro: Exodus с тамошними антиэлектрическими сектантами. "электричество есть грех!"

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3
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rustyrazor

Года два уже собираюсь в него поиграть "на следующей неделе", но все руки не доходят))

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1
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Konstantin Wirz

У них хоть бог (рыба) реальный был

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1
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Кобзон Хиггса

односолодовым

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Victor Aristov

На спасе 2-3 программы адекватные, остальное инфомусор

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Упоротый Голубь

Что за программы? Вопрос без сарказма, просто реально интересно что там может быть адекватного

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0
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Bibba La Bibba

Дебаты иногда прикольные, если гости адекватные

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Evil Pechenka

Извольте немного прогнуться.
«Россия 24» это не «немного».

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Хенрик Квинто

Ну вообще, ОТР и Культура вполне приличные каналы на фоне прочего говна. Во всяком случае, там попадается адекватный контент.

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Ashot Rager

Адекватный, но устаревший и очень скучный.

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Victor Aristov

Кал говна, жаль нетфликс

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The Sandman

А чем стс и пятница плохи?

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Ответный чувак

Да ничем, но им есть на фоне чего потеряться.

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0
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Marco Pagot

В других странах тоже заставляют Netflix включать свои госканалы? Есть международный опыт?

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14
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Victor Aristov

В других странах негров линчуют, а мы просто каналы просим добавить!!!

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18
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IO

Да, как ни странно. Сам в шоке.

https://appleinsider.com/articles/20/12/09/new-eu-legislation-proposes-30-european-content-minimum-for-apple-tv-netflix

New EU legislation proposes 30% 'European…
In an attempt to level the playing field for European content creators, EU lawmakers are proposing…
appleinsider.com
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3
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Алексей Логачев

Ты намеренно людям пиздишь или нет? Какой-то законопроект, который никуда не прошел (уже факт, статья от декабря 2020 года, этот законопроект УЖЕ отклонили), более того, даже в этом законопроекте написано не об обязательном включении какого-то определенного набора телеканалов, контента, не важно, а просто о том, чтобы стриминги держали определенную долю контента европейского (фильмов и сериалов), это чуток разные вещи.

Но еще раз повторюсь, это даже не приняли, да, дебильные законопроекты на рассмотрение вносят и в Европе, но в этом и суть демократии, что полную ересь отклоняют за счет представительства разных партий, а если говорить о европарламенте, то там еще и разные страны.

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5
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IO

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14307/new-rules-for-audiovisual-media-services-approved-by-parliament

Так что пацанчик, за базар ответишь?

New rules for audiovisual media services…
MEPs voted on updated rules on audiovisual media services, protecting children better, with…
www.europarl.europa.eu
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0
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Алексей Логачев

Так, погоди, я не понял, ты принес новость от 2020 года про ратификацию, а теперь ссылаешься на то, что новые правила приняты европарламентом. Если честно, врать не буду, я не очень разбираюсь какой путь должна пройти "бумага", чтобы стать уже по факту законом, которому должны следовать компании, но в данный момент Нетфликс не обязан держать какую-то долю контента - это факт.
Когда будет такой закон действовать - тогда и приходи. Я тебе с десяток сейчас инициатив накидаю, которые десятилетие не могут перейти в статус действующих.

Касательно того, что там компании комитят в Европейский контент, ну да, комитят - это своего рода лоббизм, то, что они об этом заявляют - это вообще как можно сравнивать с обязательным включением пропагондонских каналов?

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0
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IO

Закон был принят в 2018 году с отсрочкой вступления в силу на 2 года. Я тебе скинул ссылку что Apple TV+ и остальные уже начали инвестировать в ЕС чтобы попадать под его исполнение.

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0
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Алексей Логачев

Я нашел и почитал, действительно, я был не прав, тогда сорри. 30% контента должно быть произведено в Европе.

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2
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IO

Без обид бро

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1
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IO

Ну и как бы

https://appleinsider.com/articles/21/12/10/apple-tv-commits-to-investing-millions-to-make-french-shows

Apple TV+ commits to investing millions to make…
Apple TV+, Netflix, Amazon, and Disney+ have together committed up to $330 million per year to…
appleinsider.com
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0
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Marco Pagot

Мда. Пиздец, значит, везде.

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0
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Vladimir Vorobyev

Регуляторка

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Рудольф Нуриев

Регуляторесса

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1
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Ответный чувак

Рынок

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0
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Люц Шнайдер

Путин недавно рассказывал про международный опыт, на тэжэ рвались.

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Michael Konovalov

Чё не смеётесь, не смешно, не поняли?

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15
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BTopHuk
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14
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Exorcist

Скоро начнется геноцид контента

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12
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Andy

Гомонегров придётся удалять

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0
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Oz Print

Обожаю, когда бездарности садятся на шею одаренных. В школе наблюдал такое, на работе постоянно — таков менталитет, ничего не поделаешь.

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12
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citizen

Ну, если одарённый не может защищаться - то, конечно, сядут. Если будет слабо защищаться - посадят.
Объективно, не вижу ничего бездарного в том, чтобы не имея мозгов или творческих задатков, доить одарённостей... Вполне себе такое естественное возможностное разнообразие.
В конце концов, "Если ты такой умный, то почему ты такой слабый?".

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–2
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Ответный чувак

скоро от госговна нельзя будет вообще нигде спрятаться

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10
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Илья Мартынов

Так не смотрите. Слава богу, что пока есть такая возможность. Я вообще не понимаю кто это смотрит, коме зрителей 60+, но их на том же нетфликсе единицы

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1
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Andrey Voronin

О, нет... Надеюсь, их можно будет убрать с глаз долой.

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1
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Ответный чувак

Включается по умолчанию и 30 минут блокировка на переключение

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14
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Имя И Фамилия

Вот у либералов бомбанёт, когда первый канал на нетфликсе будет популярнее нового сезона какого-нибудь очередного блм-сериальчика

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5
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Skomorokh

Зрители первого не платят за контент же, не?

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1
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Имя И Фамилия

Да, все, кто смотрит первый канал - нищие, тупые, зашореные, не пользующиеся интернетом, не платящие за контент, бухающие 24/7, пиздящие своего ребёнка бюджетники-идиоты

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10
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Ответный чувак

Да

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10
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Имя И Фамилия

Пизда

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1
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Ответный чувак

вы не похожи на гинеколога...

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4
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Имя И Фамилия
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5
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Ответный чувак

😱😱😱

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1
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Ответный чувак

Да?

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2
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Имя И Фамилия

Пизда?

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3
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Ответный чувак

Zvezda

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0
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Skomorokh

Ну, не обязательно все вместе

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0
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Имя И Фамилия

Как это не всё вместе? Выписан из либералов.

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2
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Igor Tkhorik

Хоть один адекватный комментарий ))

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Имя И Фамилия

Поздравляю с первым комментарием

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Ответный чувак

забайтил

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Ответный чувак

меня ты почти забайтил, но 20$ есть 20$

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Илья Захаров

Так сделают это только для нашего региона, лол
Мир и не заметит

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Жабка

Не будет. Аудитория не та, а накручивать на нетфликсе дороговато выйдет.

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Anna Mityakova

Популярный первый канал))) популярный!

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Ответный чувак

Будет знать

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Ответный чувак

Вот же пидорасы

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Жабка

Это многоходовОчка. Следущий шаг меняем один из этих каналов на RT. Шах и мат за зарубежные сервисы, что прогнулись транслируют RT.

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2
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Ответный чувак
Content Review
Какую-то нездоровую реакцию вызвал тот факт, что РКН включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Особенно смешно выглядят сообщения, что теперь-то Netflix будет обязан транслировать телеканалы из двух мультиплексов. Смешно потому, что мало кто эту обязанность исполняет....
Какую-то нездоровую реакцию вызвал тот факт, что РКН включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Особенно смешно выглядят сообщения, что теперь-то Netflix будет обязан транслировать телеканалы из двух мультиплексов. Смешно потому, что мало кто эту обязанность исполняет.

Чтобы было понятнее, вот кто входит в этот реестр и информация об исполнении требований закона об обязательной трансляции (всех) телеканалов (поправьте в комментариях, если ошиблись):
1. Премьер – не исполняет
2. Окко – не исполняет
3. Кинопоиск – не исполняет
4. Ростелеком – исполняет
5. Старт.ру – не исполняет
6. SPB TB – исполняет
7. Смотрим.ру – не исполняет
8. МегаФон – исполняет
9. Триколор – исполняет
10. Билайн – исполняет
11. НТВ-Плюс – исполняет
12. Матч ТВ – не исполняет
13. Ivi – не исполняет
14. Амедиатека – не исполняет
15. ЭР-Телеком – исполняет
16. Megogo – исполняет
17. 1 канал – не исполняет
18. More.tv – не исполняет
19. НТВ – не исполняет
20. Лайм ТВ – исполняет
21. Кион – исполняет
22. 24ТВ – исполняет
23. Peers.TV – исполняет
24. Лайт ТВ – исполняет
25. Netflix – не исполняет

Список этот можно упростить до нескольких тезисов:
- операторы платного ТВ исполняют требования просто потому, что они операторы платного ТВ
- ни один из интернет-кинотеатров (Кион не в счет, ибо он часть платного ТВ от МТС) требований не исполняет (и не будет исполнять)
- ни один из сервисов телеканалов (НТВ, 1 канал и прочие) требований не исполняет (и не будет исполнять)

Ситуация патовая, потому как условный Премьер не будет транслировать СТС, Матч ТВ не будет транслировать ВГТРК, который, в свою очередь, не будет транслировать НТВ. И так далее. И так далее.

Ну а Кинопоиску, который активно эту тему раскачивает, советуем для начала включить трансляцию всех телеканалов. Ну, или трусы надеть, или крестик снять. А то как-то смешно получается.
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2
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Имя И Фамилия

Crunchyroll и другие
 Новость конечно так себе, но анимешники соснут, и это греет душу.

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Ответный чувак

Вот не анимешники то по итогу соснут

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2
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Имя И Фамилия

Это по умолчанию, а тут ещё и на анимешников дополнительно надежда

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1
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Ответный чувак

@Ромашечка не грусти(

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Ответный чувак

Хорошо, посмотрю пса по НТВ, хоть поржу

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Ответный чувак

если не шутка-хуютка, то надо просто проанализировать свою жизнь за те три дня (или за неделю и три последних дня), проверить сон и еду
апатия случается, но если вдруг станет долгой - ты сам знаешь, что это значит
удачно проржаться тебе

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Salesman

Стим и Нетфликс два моих предела. Я готов выходить.

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1
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Anna Mityakova

- О, ты подключил Нетфликс!
- Конечно, теперь мы сможем нормально посмотреть скабееву

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Михаил

Так тебе загнивающий Netflix.

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French potato

☹️

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Ответный чувак

Осталось нетфликсу план поставить по количеству зрителей пропагандон-пакета

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Ответный чувак

Только Кальмара досмотрел . . .

А как это работать будет, у Netflix ведь платный контент.

Или эти умники хотят, чтобы русский пакет Netflix вещал just for free?

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Andy

Долбоёбы сами подписали себе смертный приговор

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Ответный чувак

Да это говнище все равно будут обходить стороной

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Da Luxe

Да чё все так переполошились? Эти 20 каналов будут на главной и неудаляемые? Никто же не заставляет их смотреть, они просто будут в библиотеке, просто доступны для абонентов при желании. Тысячи всякого треша доступны на нетфликсе, про которые никто не знает, ну будет еще плюс 20, ппц прям переполошились?
Мне кажется это какое-то смещение фокуса с главного - нетфликс теперь в реестре ркн и они могут мониторить его именем российского закона. Наверняка есть и плюсы для Нетфликса от такого статуса, но и запросы на удаление или блокировку определенного контента теперь будут прилетать к ним регулярно. Что тоже легко избежать - просто маркировать контент корректно. Если в контенте затрагивается тема лгбт - ставить 18+ для России, даже если это детский фильм. Особенно если это детский фильм.
Вот и все. Я что-то упустил, коллеги?

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Владислав Косинов

Таки нашли способ вещать свою пропаганду милинеалам.
Зумерам приготовиться, тикток на очереди.

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No Charge

По идее
 Я такой оборот использую, когда вообще не понимаю, о чем говорю, а сказать что-то нужно. Думаю, здесь происходит тоже самое

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