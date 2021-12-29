Требование вступит в силу в марте 2022 года.

{"id":502263} 5100 просмотров Слушать

Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Об этом рассказал ТАСС глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По словам, Бырдина, Netflix должен исполнять требования статьи 10.5 закона «Об информации». Он также добавил, что выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо. При этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала.

Акции или доли российских онлайн-кинотеатров владельцам иностранных видеосервисов не принадлежат, а вот сервис Netflix, включая сайт Netflix.com и приложения под различные платформы, принадлежит зарегистрированной в США компании Netflix Inc. По идее, для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнёра или обратиться в специальную правительственную комиссию, чтобы сохранить 100% контроль. Алексей Бырдин

глава ассоциации «Интернет-видео»

Глава глава ассоциации «Интернет-видео» также отметил, что приветствует решение Роскомнадзора включить Netflix в соответствующий реестр.

Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных сервисов касалось только российских компаний, лёд тронулся. Целый ряд иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие. Алексей Бырдин глава ассоциации «Интернет-видео»

Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.