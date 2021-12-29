Netflix обяжут показывать 20 российских телеканалов из-за внесения в реестр аудиовизуальных сервисов Статьи редакции
Требование вступит в силу в марте 2022 года.
Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Об этом рассказал ТАСС глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
По словам, Бырдина, Netflix должен исполнять требования статьи 10.5 закона «Об информации». Он также добавил, что выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо. При этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала.
Глава глава ассоциации «Интернет-видео» также отметил, что приветствует решение Роскомнадзора включить Netflix в соответствующий реестр.
Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.
В середине мая 2021 года российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр Роскомнадзора. По их мнению, аудитория сервиса превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр. 28 декабря Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.
@Oldfag TV , зря лайкнул, ты в эту двадцатку не входишь.
Да было понятно сразу что будет какой-то подвох. Хотите работать на нашем рынке? Извольте немного прогнуться. Если посмотреть немного с другой стороны, то эта новость даже ничего - если Netflix готов вносить такое говно в свою библиотеку, то значит ему не насрать на российский рынок.
Извольте немного прогнуться.
«Россия 24» это не «немного».
Ну вообще, ОТР и Культура вполне приличные каналы на фоне прочего говна. Во всяком случае, там попадается адекватный контент.
Кал говна, жаль нетфликс
А чем стс и пятница плохи?
А что значит "канал" на нетфликсе? Я их там не видел. Есть именно контент, а значит это совсем не 20 позиций в итоге, а куда больше.
В других странах тоже заставляют Netflix включать свои госканалы? Есть международный опыт?
В других странах негров линчуют, а мы просто каналы просим добавить!!!
Да, как ни странно. Сам в шоке.
https://appleinsider.com/articles/20/12/09/new-eu-legislation-proposes-30-european-content-minimum-for-apple-tv-netflix
Ты намеренно людям пиздишь или нет? Какой-то законопроект, который никуда не прошел (уже факт, статья от декабря 2020 года, этот законопроект УЖЕ отклонили), более того, даже в этом законопроекте написано не об обязательном включении какого-то определенного набора телеканалов, контента, не важно, а просто о том, чтобы стриминги держали определенную долю контента европейского (фильмов и сериалов), это чуток разные вещи.
Но еще раз повторюсь, это даже не приняли, да, дебильные законопроекты на рассмотрение вносят и в Европе, но в этом и суть демократии, что полную ересь отклоняют за счет представительства разных партий, а если говорить о европарламенте, то там еще и разные страны.
Мда. Пиздец, значит, везде.
Путин недавно рассказывал про международный опыт, на тэжэ рвались.
Обожаю, когда бездарности садятся на шею одаренных. В школе наблюдал такое, на работе постоянно — таков менталитет, ничего не поделаешь.
Ну, если одарённый не может защищаться - то, конечно, сядут. Если будет слабо защищаться - посадят.
Объективно, не вижу ничего бездарного в том, чтобы не имея мозгов или творческих задатков, доить одарённостей... Вполне себе такое естественное возможностное разнообразие.
В конце концов, "Если ты такой умный, то почему ты такой слабый?".
Если ты такой умный, то почему ты такой слабый?
Пока у тебя были "пресс качат, бегит, анжуманя", он прокачивал мозги и это занимает куда больше сил и времени. И если общество ориентировано на первых, а не на вторых, то вместо условных Масков получает условных Рогозиных и живёт в жопе.
Чё не смеётесь, не смешно, не поняли?
Это Россия!!
Так не смотрите. Слава богу, что пока есть такая возможность. Я вообще не понимаю кто это смотрит, коме зрителей 60+, но их на том же нетфликсе единицы
Скоро начнется геноцид контента
Гомонегров придётся удалять
О, нет... Надеюсь, их можно будет убрать с глаз долой.
Вот у либералов бомбанёт, когда первый канал на нетфликсе будет популярнее нового сезона какого-нибудь очередного блм-сериальчика
Зрители первого не платят за контент же, не?
Так сделают это только для нашего региона, лол
Мир и не заметит
Не будет. Аудитория не та, а накручивать на нетфликсе дороговато выйдет.
Популярный первый канал))) популярный!
Чтобы было понятнее, вот кто входит в этот реестр и информация об исполнении требований закона об обязательной трансляции (всех) телеканалов (поправьте в комментариях, если ошиблись):
1. Премьер – не исполняет
2. Окко – не исполняет
3. Кинопоиск – не исполняет
4. Ростелеком – исполняет
5. Старт.ру – не исполняет
6. SPB TB – исполняет
7. Смотрим.ру – не исполняет
8. МегаФон – исполняет
9. Триколор – исполняет
10. Билайн – исполняет
11. НТВ-Плюс – исполняет
12. Матч ТВ – не исполняет
13. Ivi – не исполняет
14. Амедиатека – не исполняет
15. ЭР-Телеком – исполняет
16. Megogo – исполняет
17. 1 канал – не исполняет
18. More.tv – не исполняет
19. НТВ – не исполняет
20. Лайм ТВ – исполняет
21. Кион – исполняет
22. 24ТВ – исполняет
23. Peers.TV – исполняет
24. Лайт ТВ – исполняет
25. Netflix – не исполняет
Список этот можно упростить до нескольких тезисов:
- операторы платного ТВ исполняют требования просто потому, что они операторы платного ТВ
- ни один из интернет-кинотеатров (Кион не в счет, ибо он часть платного ТВ от МТС) требований не исполняет (и не будет исполнять)
- ни один из сервисов телеканалов (НТВ, 1 канал и прочие) требований не исполняет (и не будет исполнять)
Ситуация патовая, потому как условный Премьер не будет транслировать СТС, Матч ТВ не будет транслировать ВГТРК, который, в свою очередь, не будет транслировать НТВ. И так далее. И так далее.
Ну а Кинопоиску, который активно эту тему раскачивает, советуем для начала включить трансляцию всех телеканалов. Ну, или трусы надеть, или крестик снять. А то как-то смешно получается.
Своим можно, а нетфликс будем штрафовать.
- О, ты подключил Нетфликс!
- Конечно, теперь мы сможем нормально посмотреть скабееву
Это многоходовОчка. Следущий шаг меняем один из этих каналов на RT. Шах и мат за зарубежные сервисы, что прогнулись транслируют RT.
Crunchyroll и другие
Новость конечно так себе, но анимешники соснут, и это греет душу.
Это по умолчанию, а тут ещё и на анимешников дополнительно надежда
@Ромашечка не грусти(
Так тебе загнивающий Netflix.
Стим и Нетфликс два моих предела. Я готов выходить.
Таки нашли способ вещать свою пропаганду милинеалам.
Зумерам приготовиться, тикток на очереди.
тикток на очереди
Ты, наверное, пропустил момент, когда блокировали в тиктоке инструкции по общению с полицией при задержании на митингах и распространение инфы о митингах. И когда пропагандоны лезли с ковидом ("сидите дома" или "идите вакцинируйтесь")
И как тебе Кальмар?
Да чё все так переполошились? Эти 20 каналов будут на главной и неудаляемые? Никто же не заставляет их смотреть, они просто будут в библиотеке, просто доступны для абонентов при желании. Тысячи всякого треша доступны на нетфликсе, про которые никто не знает, ну будет еще плюс 20, ппц прям переполошились?
Мне кажется это какое-то смещение фокуса с главного - нетфликс теперь в реестре ркн и они могут мониторить его именем российского закона. Наверняка есть и плюсы для Нетфликса от такого статуса, но и запросы на удаление или блокировку определенного контента теперь будут прилетать к ним регулярно. Что тоже легко избежать - просто маркировать контент корректно. Если в контенте затрагивается тема лгбт - ставить 18+ для России, даже если это детский фильм. Особенно если это детский фильм.
Вот и все. Я что-то упустил, коллеги?
18+ не спасёт, если захотят удалить нужную документалку
☹️
Долбоёбы сами подписали себе смертный приговор
По идее
Я такой оборот использую, когда вообще не понимаю, о чем говорю, а сказать что-то нужно. Думаю, здесь происходит тоже самое
Повод оплатить подписку.
Все равно через зарубежный аккаунт захожу, поэтому влияния они на это не имеют
"с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах" - в чём смысол телеканалы добавлять?
Следующий этап видимо будет "Россиян обяжут смотреть 20 российских каналов"