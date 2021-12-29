Netflix после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов обязали распространять 20 российских телеканалов Статьи редакции
Требование вступит в силу в марте 2022 года.
Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Об этом рассказал ТАСС глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
По словам, Бырдина, Netflix должен исполнять требования статьи 10.5 закона «Об информации». Он также добавил, что выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо. При этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала.
Глава глава ассоциации «Интернет-видео» также отметил, что приветствует решение Роскомнадзора включить Netflix в соответствующий реестр.
Роскомнадзор создал реестр аудивизуальных сервисов в конце 2020 года с целью мониторинга запрещённого контента в онлайн-кинотеатрах, которые доступны на территории России. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Всего в реестре находится 26 аудиовизуальных сервисов. Среди них — ivi, Megogo, More.tv, «Кинопоиск», Okko и другие.
В середине мая 2021 года российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр Роскомнадзора. По их мнению, аудитория сервиса превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр. 28 декабря Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.