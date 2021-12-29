Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» Статьи редакции
По мнению прокуратуры, помогающая политзаключённым организация формирует «негативное восприятие российской судебной системы».
Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» из-за «систематического» нарушения закона об «иностранных агентах». Об этом сообщает «Медиазона».
На заседании суда прокурор обвинил «Мемориал» в участии «во всех протестных движениях». По его мнению, ведя списки политзаключённых, организация способствует «формированию негативного восприятия судебной системы России». Кроме того, центр поддерживает проект «ОВД-инфо», который, как утверждает прокурор, занимается оправданием экстремизма.
Он добавил, что «Мемориал» показывает «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам, нарушает права граждан и право на доступ к информации». Кроме того, правозащитный центр ведёт «непрозрачную» финансовую деятельность, существует на деньги иностранных источников, не отчитываясь о них. Прокуратура настаивала, что «Мемориал» «систематически» нарушал требования к маркировке «иностранным агентом».
Представители «Мемориала» сравнили обвинения прокуратуры с обвинениями советских диссидентов, пишет «Дождь». Защищающий интересы правозащитного центра юрист Григорий Вайпан на заседании процитировал приговор в отношении советского правозащитника Сергея Ковалёва: «Клеветнически отражает законные действия советских правоохранительных органов». По мнению Вайпана, цитаты из приговора соотносятся с формулировками претензий прокуратуры к «Мемориалу».
Председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов уверен, что, закрывая правозащитные организации, государство пытается «разбить красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить саму проблему». Адвокат Илья Новиков также заявил, что прокуратура решила ликвидировать «Мемориал» по политическим мотивам.
28 декабря суд ликвидировал международное общество «Мемориал». Оно занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Иск в Верховный суд Генпрокуратура подала в ноябре.
Ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» прокуратура попросила также из-за отсутствия маркировок на сайте.
«Мемориал» — одна из старейших правозащитных организаций в России. Её создали в 1989 году при участии академика Андрея Сахарова. Главное направление деятельности центра — сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. После распада СССР и изменения политической ситуации в стране организация стала помогать и российским политзаключённым.
Ну если люди необучаемые, то что поделать ¯\_(ツ)_/¯
(удалил картинку)
(видел удаленную картинку)
а можно описание для тех, кто не успел?
Мне наверное должно быть стыдно, но я не знаю, что это за Мемориал такой
На tj такое не прощают
Я щас попытаюсь разобраться о чем речь
Взял страну с Мемориалом, оставит на швабре
Галю звать?
Слава богу не знаешь
Я разобрался, нужная вещь была, жаль, что закрывают
согласен, я сильно рисковал написав этот коммент!
Ату!
Мне к уже полмешка отгрузили за икону Навального. Сов.. тупые уебаны
Норм рофлишь
Место работы Максима Рычкова.
кто это?
Поправки работают!
Поправки в Конституцию РФ направлены на недопущение фальсификации истории страны
Это не фальсификация истории, а создание образа халтурных судебных органов
Опять, вчера же уже ликвидировали
Вчера коронный, сегодня похоронный
Це не то. Те занимались сохранением памяти жертв Репрессий. А эти правозащитной деятельностью.
а что названия одинаковые?
Контрольный.
да прочитайте уже какую-нибудь другую книгу! (с)
Гарри Поттера уже прочитали, а кроме него и 1984 других книг вроде не существует.
Напоминаю,что нацисты до последнего скрывали крематории.
Боялись огласки.
Вот и чекисты боятся огласки
Ножками уже сучат? Чекисты
Ну мы поняли что вы за людоедов
Комментарий удален
@Санитар лахта протекает
Евреев же тоже не просто так.. по мнению националсоциалистов они заслужили..
Один в один пропаганда была
нарушает права граждан и право на доступ к информации
Не РКН, ломающий весь интернет и цензирурующий контент нарушает это право, а организация которая публикует статьи.
показывает «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ
вы сами этой Конституцией подтёрлись показательно
С одной стороны, плохо, что мемориал распустили, с другой стороны - их деятельность слишком топорная
откуда вы во всем этом разбираетесь?
Если жить в интернете в пузыре либеральных ресурсов - то и ты будешь разбираться в том, о чем большинство даже не слышало
Я там был пару раз на их мероприятиях, да и среди гуманитариев они на слуху
Я вам запрещаю правозащищать!
А в новом году Путин начнёт войну с Украиной, и вы, сидя в окопе где-то под Черниговом, будете писать коменты типа «ну дед совсем очумел», язвить и отшучиваться, в то время как жизнь ваша безвозвратно утрачена
А в новом году
Ну ты че, уже ж сказали, 31 числа в атаку пойдем
Да их и до этого было не так чтобы и мало.
F
С одной стороны, хорошо, что прикрыли помойку, но с другой - кто будет поставлять мемы?
Хотя я думаю, что не "Мемориалом" единым живы. Есть же "Открытый список", "Бессмертный барак" и другие