По мнению прокуратуры, помогающая политзаключённым организация формирует «негативное восприятие российской судебной системы».

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Фото Эмина Джафарова / «Коммерсантъ»

Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» из-за «систематического» нарушения закона об «иностранных агентах». Об этом сообщает «Медиазона».

На заседании суда прокурор обвинил «Мемориал» в участии «во всех протестных движениях». По его мнению, ведя списки политзаключённых, организация способствует «формированию негативного восприятия судебной системы России». Кроме того, центр поддерживает проект «ОВД-инфо», который, как утверждает прокурор, занимается оправданием экстремизма.

Он добавил, что «Мемориал» показывает «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам, нарушает права граждан и право на доступ к информации». Кроме того, правозащитный центр ведёт «непрозрачную» финансовую деятельность, существует на деньги иностранных источников, не отчитываясь о них. Прокуратура настаивала, что «Мемориал» «систематически» нарушал требования к маркировке «иностранным агентом».

Зал для трансляций в Мосгорсуде Фото Юлии Сугуевой / «Медиазона»

Представители «Мемориала» сравнили обвинения прокуратуры с обвинениями советских диссидентов, пишет «Дождь». Защищающий интересы правозащитного центра юрист Григорий Вайпан на заседании процитировал приговор в отношении советского правозащитника Сергея Ковалёва: «Клеветнически отражает законные действия советских правоохранительных органов». По мнению Вайпана, цитаты из приговора соотносятся с формулировками претензий прокуратуры к «Мемориалу».

Председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов уверен, что, закрывая правозащитные организации, государство пытается «разбить красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить саму проблему». Адвокат Илья Новиков также заявил, что прокуратура решила ликвидировать «Мемориал» по политическим мотивам.

Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России, гражданского общества и государства. [Её запрет] подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов [политики России]. Александр Черкасов председатель совета «Мемориала»

28 декабря суд ликвидировал международное общество «Мемориал». Оно занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Иск в Верховный суд Генпрокуратура подала в ноябре.

Ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» прокуратура попросила также из-за отсутствия маркировок на сайте.