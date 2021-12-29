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Новости
Яна Ломакина

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» Статьи редакции

По мнению прокуратуры, помогающая политзаключённым организация формирует «негативное восприятие российской судебной системы».

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Фото Эмина Джафарова / «Коммерсантъ»

Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» из-за «систематического» нарушения закона об «иностранных агентах». Об этом сообщает «Медиазона».

На заседании суда прокурор обвинил «Мемориал» в участии «во всех протестных движениях». По его мнению, ведя списки политзаключённых, организация способствует «формированию негативного восприятия судебной системы России». Кроме того, центр поддерживает проект «ОВД-инфо», который, как утверждает прокурор, занимается оправданием экстремизма.

Он добавил, что «Мемориал» показывает «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам, нарушает права граждан и право на доступ к информации». Кроме того, правозащитный центр ведёт «непрозрачную» финансовую деятельность, существует на деньги иностранных источников, не отчитываясь о них. Прокуратура настаивала, что «Мемориал» «систематически» нарушал требования к маркировке «иностранным агентом».

Зал для трансляций в Мосгорсуде Фото Юлии Сугуевой / «Медиазона»

Представители «Мемориала» сравнили обвинения прокуратуры с обвинениями советских диссидентов, пишет «Дождь». Защищающий интересы правозащитного центра юрист Григорий Вайпан на заседании процитировал приговор в отношении советского правозащитника Сергея Ковалёва: «Клеветнически отражает законные действия советских правоохранительных органов». По мнению Вайпана, цитаты из приговора соотносятся с формулировками претензий прокуратуры к «Мемориалу».

Председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов уверен, что, закрывая правозащитные организации, государство пытается «разбить красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить саму проблему». Адвокат Илья Новиков также заявил, что прокуратура решила ликвидировать «Мемориал» по политическим мотивам.

Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России, гражданского общества и государства. [Её запрет] подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов [политики России].

Александр Черкасов
председатель совета «Мемориала»

28 декабря суд ликвидировал международное общество «Мемориал». Оно занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Иск в Верховный суд Генпрокуратура подала в ноябре.

Ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» прокуратура попросила также из-за отсутствия маркировок на сайте.

«Мемориал» — одна из старейших правозащитных организаций в России. Её создали в 1989 году при участии академика Андрея Сахарова. Главное направление деятельности центра — сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. После распада СССР и изменения политической ситуации в стране организация стала помогать и российским политзаключённым.

#новости #иноагенты #мемориал

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FOX

https://twitter.com/Russia_calls/status/1475800546145677313?s=20

La Russie parle @Russia_calls
Из 322 начальников республиканских НКВД, краёв и областей и подразделений центрального аппарата, занимавших эти посты в разные моменты периода с июля 1934 г. по сентябрь 1938 г., был арестован 241 человек (почти 75 %).

Ну если люди необучаемые, то что поделать ¯\_(ツ)_/¯
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25
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FOX

(удалил картинку)

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0
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Руденко Сергей

(видел удаленную картинку)

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5 комментариев
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Николай Бойко

а можно описание для тех, кто не успел?

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Ху Эмай

Мне наверное должно быть стыдно, но я не знаю, что это за Мемориал такой

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3
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Рыжий

На tj такое не прощают

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14
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Ху Эмай

Я щас попытаюсь разобраться о чем речь

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1
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BTopHuk

Взял страну с Мемориалом, оставит на швабре

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6
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Ответный чувак

Отмена

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4
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Антигравитационный торт

Галю звать?

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7
2 комментария
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Федя Прозоров

Слава богу не знаешь

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Ху Эмай

Я разобрался, нужная вещь была, жаль, что закрывают

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24 комментария
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Ответный чувак

Минусим его!

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Ху Эмай

согласен, я сильно рисковал написав этот коммент!

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2 комментария
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BTopHuk

Ату!

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BTopHuk

Мне к уже полмешка отгрузили за икону Навального. Сов.. тупые уебаны

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4 комментария
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Ответный чувак

Не переживайте. В СССР граждане тоже ничего не знали и жили счастливо! Лучше, чем на загнивающем Западе.

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Рыжий

Норм рофлишь

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2
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Arthur Sergeev

Место работы Максима Рычкова.

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–2
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Ху Эмай

кто это?

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10 комментариев
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FOX

Поправки работают!
Поправки в Конституцию РФ направлены на недопущение фальсификации истории страны

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12
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Федя Прозоров

Это не фальсификация истории, а создание образа халтурных судебных органов

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1
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Антигравитационный торт

Опять, вчера же уже ликвидировали

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2
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Рыжий

Вчера коронный, сегодня похоронный

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Alexei Kuksin

Це не то. Те занимались сохранением памяти жертв Репрессий. А эти правозащитной деятельностью.

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7
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Антигравитационный торт

а что названия одинаковые?

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1 комментарий
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Chikk

Контрольный.

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Ответный чувак

нарушает права граждан и право на доступ к информации
"А что такое право? Это и есть самая большая несвобода" (Елена Мизулина)

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7
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Рыжий

да прочитайте уже какую-нибудь другую книгу! (с)

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rustyrazor

Гарри Поттера уже прочитали, а кроме него и 1984 других книг вроде не существует.

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4
9 комментариев
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Ответный чувак

Что поделаешь, если это самая лучшая книга

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2 комментария
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VladimirV

Напоминаю,что нацисты до последнего скрывали крематории.
Боялись огласки.
Вот и чекисты боятся огласки

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6
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Рыжий

Ножками уже сучат? Чекисты

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–3
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VladimirV

Ну мы поняли что вы за людоедов

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1
2 комментария
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Комментарий удален

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Ответный чувак

@Санитар лахта протекает

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2 комментария
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VladimirV

Евреев же тоже не просто так.. по мнению националсоциалистов они заслужили..
Один в один пропаганда была

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4
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Трансгендолет

нарушает права граждан и право на доступ к информации
Не РКН, ломающий весь интернет и цензирурующий контент нарушает это право, а организация которая публикует статьи.

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5
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Ответный чувак

"Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен" (Елена Мизулина)

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Мистер Андерсон

показывает «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ
 вы сами этой Конституцией подтёрлись показательно

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Федя Прозоров

С одной стороны, плохо, что мемориал распустили, с другой стороны - их деятельность слишком топорная

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–9
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Ху Эмай

откуда вы во всем этом разбираетесь?

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Рыжий

Если жить в интернете в пузыре либеральных ресурсов - то и ты будешь разбираться в том, о чем большинство даже не слышало

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2 комментария
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Федя Прозоров

Я там был пару раз на их мероприятиях, да и среди гуманитариев они на слуху

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Kirill Semin

Я вам запрещаю правозащищать!

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Александр Батрак

А в новом году Путин начнёт войну с Украиной, и вы, сидя в окопе где-то под Черниговом, будете писать коменты типа «ну дед совсем очумел», язвить и отшучиваться, в то время как жизнь ваша безвозвратно утрачена

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Рыжий

А в новом году
 Ну ты че, уже ж сказали, 31 числа в атаку пойдем

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Ответный чувак

пока оно было в легальном поле, можнео было контролировать.
ну теперь всё это разоблачительство уйдет в подполье и народные массы. хотели больше всяких мифов, теорий заговора и полную неконтролируемую инфосуету - получайте

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Ответный чувак

хотели
 Вообще-то да. Стратегия белого шума уже лет 10 в рунете.

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Ответный чувак

сами же рано или поздно потом в фактах запутаются

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2 комментария
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Денис Фадеев

Да их и до этого было не так чтобы и мало.

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Marhal_New _Arleana

F

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Борис Воронцов

С одной стороны, хорошо, что прикрыли помойку, но с другой - кто будет поставлять мемы?

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Борис Воронцов

Хотя я думаю, что не "Мемориалом" единым живы. Есть же "Открытый список", "Бессмертный барак" и другие

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