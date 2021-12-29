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Пользователи менеджера паролей LastPass получили предупреждения о попытке входа в аккаунты. Сервис отрицает взлом Статьи редакции

Уведомления пришли из-за ботов и внутренней ошибки системы, заявили в компании.

28 декабря на форуме Hacker News появились около 200 сообщений пользователей LastPass о том, что сервис отправил им предупреждения о попытках входа в систему, сообщает The Verge.

Greg Technology @technology_greg
Something very strange and bad is happening to a lot of people's @LastPass accounts. I posted this to Hacker News and it gathered 192 comments, including 7 separate reports of master password breaches & login attempts from the same Brazil IP range. Uhh. https://news.ycombinator.com/item?id=29705957`
Что-то очень странное и плохое происходит с аккаунтами многих людей на LastPass. Я разместил это на Hacker News, и получил 192 комментария, включая 7 отчётов о взломах мастер-пароля и попытках входа в систему с IP-адресов в Бразилии.

Сначала представители сервиса заявили, что предупреждения связаны с ботами, которые пытались взломать аккаунты LastPass, но у них не получилось.

Позже вице-президент LastPass рассказал The Verge о внутреннем расследовании в компании, которое выявило внутреннюю ошибку сервиса.

Нет признаков того, что аккаунты пользователей LastPass взломали и данные попали к мошенникам. Наше расследование также установило, что предупреждения системы безопасности могли быть отправлены некоторым пользователям по ошибке. Проблему решили.

Дэн ДеМишель
вице-президент LastPass

#новости #безопасность #взломы

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Айзеблакетбрасорк

Лучший вариант - хорошая память

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Сталин спас Россию

Если ты можешь запомнить все свои пароли - у тебя хреновые пароли

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Ответный чувак

или ты не умеешь строить логику построения паролей

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Сталин спас Россию

Лучшая логика построения паролей - алгоритм на генераторе случайных чисел

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Ответный чувак

поведение генераторов можно попытаться предугадать. а вот не зная человека лично отгадывать его любимое аниме можно вечность

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Ответный чувак

Fullmetal Alchemist

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2
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Ответный чувак

Черт, теперь все пароли менять :(

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Ответный чувак

я такого даже не знаю

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Ответный чувак

Кадр из этого аниме, разве не узнаёшь?

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3
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Ответный чувак
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2
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Ответный чувак

лучшее

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Сталин спас Россию

поведение генераторов можно попытаться предугадать
Удачи угадать хотя бы 20 случайных символов)))

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Ответный чувак

ты же вроде как айтишник, должен знать что случайного генератора не бывает, они все псевдослучайные, чаще всего на timestamp основывают генерацию

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Ответный чувак

У него есть аппаратный рандомизатор на основе атома цезия

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6
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Ответный чувак

А есть аппаратный дешифратор на основе паяльника и ануса

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1
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Ответный чувак

им можно перестараться и человек вообще забудет пароль

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Ответный чувак

Всегда найдётся следующий в очереди

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Ответный чувак

Это всё доёбы на тему теоретических рисков.
На практике такое возможно, но чисто в лабораторных условиях)

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Сталин спас Россию

Я знаю что это диванные теоретизирования. Как угадаешь пароль из 20 случайных символов - пиши.

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Ответный чувак

бесплатно? очередь займи

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Матвей Коновалов

чаще всего на timestamp основывают генерацию
 создатели популярных менеджеров паролей не настолько тупы

банальный /dev/urandom в линуксе дает очень качественный рандом

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Ответный чувак

а на чем основан в реализации, по твоему, ммм?

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Матвей Коновалов

он хватается за любые источники энтропии — ввод от пользователя, эвенты различных устройств, сетевые пакеты, задержки доступа I/O, etc.

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Ответный чувак

на момент времени x

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Матвей Коновалов

Нет, не на момент времени
Ну и если бы было так и ты бы знал точное время чтения из /dev/random — как ты сможешь восстановить все события, которые повлияли на seed генератора с момента загрузки системы до данного времени?

Банально все движения мыши, например. Логгер? Ну ок, сетевой траффик тоже весь сниффать будешь? И в PCI-e шину вклинишься чтоб поймать все пакеты от моей конкретной видюхи? Кабы очевидна практическая нереализуемость такого, ибо с физическим доступом к железкам проще сразу бекдор вкорячить/пропатчить ядро с кривым рандомом.

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1
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Ответный чувак

согласен. но все эти дополнительные меры выступают скорее в роли соли , усложнения дешифровки. но базовый алгоритм начинается с алгоритма которому нужно некое базовое значение с которым начать оперировать.
в теории возможно разугадать, другое дело что делать это будут скорее по косвенным признакам , по дампам или по уязвимостям, например нулевых дней, через которых можно будет пролезть за данными минуя шифровку.
только всё это дорого будет

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Ответный чувак

а вот не зная человека лично отгадывать его любимое аниме можно вечность
 А потом найти его обсуждения на каком-нибудь аниме-форуме

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1
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Ответный чувак

а он такой хуйяк и использовал только кратные 3 позиции символов

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Ответный чувак

Тут в игру вступают вероятности.
Соц инженерия и можно довольно часто понять, какой пароль использовал человек

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0
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Ответный чувак

Можно совмещать

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Рыжий

не обязательно. Можно использовать один и тот же пароль, но хешировать его, а для хэша использовать соль в виде домена сайта, например

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2
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Сталин спас Россию

А можно не ебать мозг и запомнить один хороший длинный пароль, чтобы использовать его для менеджера паролей. Локального, разумеется.

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Рыжий

Тоже норм тема. Но локальный менеджер паролей несет в себе еще одну уязвимость в виде пароля на хранилище, через которое будет идти синхронизация (ведь у тебя как минимум 2 устройства, где нужны пароли, телефон и комп). Но да, запомнить 2 сложный пароля можно

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Сталин спас Россию

Нахрен все эти синхронизации) На смартфонах пароли обычно не нужны, ибо есть сканер отпечатка и графический ключ.

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Ответный чувак

Многие пользуются сайтами в инете через телефон, и постоянно пароли вводить после протухания сессии штука не очень приятная

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1
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ziggy stardust

Кипас с базой в облаке и локальным ключом с паролем практически полностью закрывает эту проблему.

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Ответный чувак

А локальный менеджер паролей — это gpg + текстовый файлик

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Сергей Топоров

Недавно к этому пришёл и так рад, забыть пароли просто невозможно, а вот подобрать его злоумышленникам я желаю удачи и крепких нервов

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Ответный чувак

Хранить свои пароли в онлайне выглядит плохим вариантом.

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5
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Сталин спас Россию

Вот тут согласен, любой онлайн-сервис хранения паролей это шиза

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3
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Иван Кондратьев

Выкладывать шифрованный тарболл в облако вроде не так страшно?
А если страшно то можно хостить бэкенд самому.

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Кремлёвый серебренник
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mt

Попробовал посчитать для своего пароля - получилась энтропия 49. А он короче первого. Так что слишком много допущений в комиксе.

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Ответный чувак

Ну я использую более 5 паролей, сгенерированные случайно, помню половину часто используемых

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0
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Ответный чувак

Зачем пользоваться менеджерами паролей, если есть есть дефолтные приложения?

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1
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Chikk

Модно, молодёжно, так посоветовали на крутом форуме, паранойя, нужное подчеркнуть.

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2
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Сталин спас Россию

Что за дефолтные приложения?

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Chikk

Браузер. Остальное нах не нужно. :P

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Сталин спас Россию

Удачи пользоваться интернет-банками и мессенджерами через браузер

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2
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Ответный чувак

Хз, айфон сам генерирует пароли по 20 символов, сам их сохраняет в менеджер паролей. Придумал один надежный пароль для системы и не ебёшь себе голову лишней информацией

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2
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Vitaly Tarakanov

Пароли в айклауде не особо кросплатформенные, будут работать только с сафари на маке. А ластпасс работает где угодно

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Vladislav Donets

Не особо? https://support.apple.com/en-gb/guide/icloud-windows/icw2babf5e03/icloud

Set up iCloud Passwords on your Windows computer
Set up iCloud Passwords in iCloud for Windows so you can manage and autofill your web passwords on…
support.apple.com
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Vitaly Tarakanov

То есть Firefox на винде, весь Linux и весь Android пролетают. А ещё у LastPass есть преимущество в виде десктопного приложения.
iCloud на винде это очень странная вещь. Apple анально огораживаются там, где не надо. Например: если у тебя на айфоне сафари и на винде хром, то закладки можно синхронизировать через айклауд. А вот если у тебя хром уже на маке, то ты не можешь синхронизировать эти закладки через айклауд, они запретили тому же браузерному расширению работать на маке. По крайней мере так было у меня несколько лет назад, с тех пор не проверял.

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Chikk

У меня телефон есть, я в него могу позвонить. Не хватало ещё буквы в чатики писать. Фу, бесовщина.

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Сталин спас Россию

Ясно

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Chikk

Да, сегодня охуенно солнечный день. И всё в белой изморози. Красивое.

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Ответный чувак
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Ответный чувак

А если устройств больше? На разных ос?

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Ответный чувак

надежные китайские дефолтные менеджеры

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MedievalRain

Хром на PC хранит пароли в открытом виде.

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Имя И Фамилия

Чтобы у тебя их не спиздила первая же этого желающая софтина.

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Александр

Keepass + синхронизация через личный NextCloud.
Либо же новомодный Bitwaren
Но лучше первый вариант

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Ответный чувак

У меня Bitwarden (точнее Vaultwarden, ибо оригинал - жирный) на личном сервере

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Александр

У меня NextCloud на личном NAS. Уже долго.

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Ответный чувак

Пользуюсь больше 10 лет (сейчас уже как запасной вариант висит, переехал), за это время у них был минимум один крупный взлом. Сейчас никаких писем не приходило.

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Павел Мухунов

Перешёл на bitwarden когда lastpass стали делить приложение на мобилку/десктоп в бесплатной версии. А платная стоит дорого и содержит ненужное барахло.

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Igor Antarov

Есть разница в удобстве между bitwarden и lastpass? Что заметнее всего?

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Ответный чувак

они уже давно испортились, а это был совсем скотский ход. правда, я узнал совсем недавно, потому что почти не пользуюсь. иногда какой-нибудь совсем старый пароль вытягиваю.

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пепси

.txt зашифрованный по AES через VeraCrypt

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Ответный чувак

VeraCrypt вообще обязан к употреблению на любом личном ПК. им даже просто нешифрованные контейнеры удобно нарезать для переноса данных

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пепси

Шаришь

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пепси

Помню как на батином компе прятал порнуху в скрытом томе тогда ещё через TrueCrypt

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Ответный чувак

а он и не особо искал, потому что тоже прятал

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пепси

like father, like son

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MangaloriANAL
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Ответный чувак

Если взломали LastPass, то это уже не новость.
Если НЕ взломали LastPass - вот это уже новость.

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Закомплексованная Душа

Чо, не было инфы что взламывали LastPass

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Ответный чувак

16 июня 2015
 https://habr.com/ru/post/357776/

LastPass взломан, что дальше?
Сегодня ночью по Сети разошлась новость о том, что сервис хранения паролей LastPass взломан. Сама…
habr.com
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Закомплексованная Душа

Там хэши паролей, скорее всего они были с солью, так что почти бесполезны

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Ответный чувак

Но их и до этого взламывали (о чём говорится в статье)
Моё доверие к ним подорвано, хотя какое-то время пользовался. Перешёл на Bitwarden

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Закомплексованная Душа

Ясно, я с года 2011го использую, вроде ничего не украли )

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Закомплексованная Душа

О, я им пользуюсь

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Anton Aksenov

LastPass
 Нахуя? Есть же блокнот.

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