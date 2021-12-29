Уведомления пришли из-за ботов и внутренней ошибки системы, заявили в компании.

28 декабря на форуме Hacker News появились около 200 сообщений пользователей LastPass о том, что сервис отправил им предупреждения о попытках входа в систему, сообщает The Verge.

Greg Technology @technology_greg Something very strange and bad is happening to a lot of people's @LastPass accounts. I posted this to Hacker News and it gathered 192 comments, including 7 separate reports of master password breaches & login attempts from the same Brazil IP range. Uhh. https://news.ycombinator.com/item?id=29705957 Что-то очень странное и плохое происходит с аккаунтами многих людей на LastPass. Я разместил это на Hacker News, и получил 192 комментария, включая 7 отчётов о взломах мастер-пароля и попытках входа в систему с IP-адресов в Бразилии.

Сначала представители сервиса заявили, что предупреждения связаны с ботами, которые пытались взломать аккаунты LastPass, но у них не получилось.

Позже вице-президент LastPass рассказал The Verge о внутреннем расследовании в компании, которое выявило внутреннюю ошибку сервиса.

Нет признаков того, что аккаунты пользователей LastPass взломали и данные попали к мошенникам. Наше расследование также установило, что предупреждения системы безопасности могли быть отправлены некоторым пользователям по ошибке. Проблему решили. Дэн ДеМишель вице-президент LastPass