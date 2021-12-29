Пользователи менеджера паролей LastPass получили предупреждения о попытке входа в аккаунты. Сервис отрицает взлом Статьи редакции
Уведомления пришли из-за ботов и внутренней ошибки системы, заявили в компании.
28 декабря на форуме Hacker News появились около 200 сообщений пользователей LastPass о том, что сервис отправил им предупреждения о попытках входа в систему, сообщает The Verge.
Сначала представители сервиса заявили, что предупреждения связаны с ботами, которые пытались взломать аккаунты LastPass, но у них не получилось.
Позже вице-президент LastPass рассказал The Verge о внутреннем расследовании в компании, которое выявило внутреннюю ошибку сервиса.
Лучший вариант - хорошая память
Если ты можешь запомнить все свои пароли - у тебя хреновые пароли
Лучшая логика построения паролей - алгоритм на генераторе случайных чисел
поведение генераторов можно попытаться предугадать
Удачи угадать хотя бы 20 случайных символов)))
Я знаю что это диванные теоретизирования. Как угадаешь пароль из 20 случайных символов - пиши.
чаще всего на timestamp основывают генерацию
создатели популярных менеджеров паролей не настолько тупы
банальный /dev/urandom в линуксе дает очень качественный рандом
он хватается за любые источники энтропии — ввод от пользователя, эвенты различных устройств, сетевые пакеты, задержки доступа I/O, etc.
Нет, не на момент времени
Ну и если бы было так и ты бы знал точное время чтения из /dev/random — как ты сможешь восстановить все события, которые повлияли на seed генератора с момента загрузки системы до данного времени?
Банально все движения мыши, например. Логгер? Ну ок, сетевой траффик тоже весь сниффать будешь? И в PCI-e шину вклинишься чтоб поймать все пакеты от моей конкретной видюхи? Кабы очевидна практическая нереализуемость такого, ибо с физическим доступом к железкам проще сразу бекдор вкорячить/пропатчить ядро с кривым рандомом.
согласен. но все эти дополнительные меры выступают скорее в роли соли , усложнения дешифровки. но базовый алгоритм начинается с алгоритма которому нужно некое базовое значение с которым начать оперировать.
в теории возможно разугадать, другое дело что делать это будут скорее по косвенным признакам , по дампам или по уязвимостям, например нулевых дней, через которых можно будет пролезть за данными минуя шифровку.
только всё это дорого будет
не обязательно. Можно использовать один и тот же пароль, но хешировать его, а для хэша использовать соль в виде домена сайта, например
А можно не ебать мозг и запомнить один хороший длинный пароль, чтобы использовать его для менеджера паролей. Локального, разумеется.
Тоже норм тема. Но локальный менеджер паролей несет в себе еще одну уязвимость в виде пароля на хранилище, через которое будет идти синхронизация (ведь у тебя как минимум 2 устройства, где нужны пароли, телефон и комп). Но да, запомнить 2 сложный пароля можно
Нахрен все эти синхронизации) На смартфонах пароли обычно не нужны, ибо есть сканер отпечатка и графический ключ.
Кипас с базой в облаке и локальным ключом с паролем практически полностью закрывает эту проблему.
Недавно к этому пришёл и так рад, забыть пароли просто невозможно, а вот подобрать его злоумышленникам я желаю удачи и крепких нервов
Вот тут согласен, любой онлайн-сервис хранения паролей это шиза
Выкладывать шифрованный тарболл в облако вроде не так страшно?
А если страшно то можно хостить бэкенд самому.
Попробовал посчитать для своего пароля - получилась энтропия 49. А он короче первого. Так что слишком много допущений в комиксе.
Модно, молодёжно, так посоветовали на крутом форуме, паранойя, нужное подчеркнуть.
Что за дефолтные приложения?
Браузер. Остальное нах не нужно. :P
Удачи пользоваться интернет-банками и мессенджерами через браузер
Пароли в айклауде не особо кросплатформенные, будут работать только с сафари на маке. А ластпасс работает где угодно
То есть Firefox на винде, весь Linux и весь Android пролетают. А ещё у LastPass есть преимущество в виде десктопного приложения.
iCloud на винде это очень странная вещь. Apple анально огораживаются там, где не надо. Например: если у тебя на айфоне сафари и на винде хром, то закладки можно синхронизировать через айклауд. А вот если у тебя хром уже на маке, то ты не можешь синхронизировать эти закладки через айклауд, они запретили тому же браузерному расширению работать на маке. По крайней мере так было у меня несколько лет назад, с тех пор не проверял.
У меня телефон есть, я в него могу позвонить. Не хватало ещё буквы в чатики писать. Фу, бесовщина.
Ясно
Да, сегодня охуенно солнечный день. И всё в белой изморози. Красивое.
Хром на PC хранит пароли в открытом виде.
Чтобы у тебя их не спиздила первая же этого желающая софтина.
Keepass + синхронизация через личный NextCloud.
Либо же новомодный Bitwaren
Но лучше первый вариант
У меня NextCloud на личном NAS. Уже долго.
Перешёл на bitwarden когда lastpass стали делить приложение на мобилку/десктоп в бесплатной версии. А платная стоит дорого и содержит ненужное барахло.
Есть разница в удобстве между bitwarden и lastpass? Что заметнее всего?
.txt зашифрованный по AES через VeraCrypt
Шаришь
Помню как на батином компе прятал порнуху в скрытом томе тогда ещё через TrueCrypt
like father, like son
Чо, не было инфы что взламывали LastPass
Там хэши паролей, скорее всего они были с солью, так что почти бесполезны
Ясно, я с года 2011го использую, вроде ничего не украли )
О, я им пользуюсь
LastPass
Нахуя? Есть же блокнот.