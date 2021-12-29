До 8 января 2022 года блогеру запретили определённые действия: выходить из дома ночью, посещать мероприятия и пользоваться интернетом.

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Хованский в суде Фото Давида Френкеля/«Медиазона»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга по просьбе следствия изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за его песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Его отпустили из-под ареста в здании суда, сообщают «Медиазона» и «Фонтанка».

8 января 2022 года должен был истечь срок постановления о содержании Хованского под стражей в СИЗО. Суд заменил арест на запрет определенных действий. Хованскому нельзя будет выходить из дома в с 18:00 до 10:00, приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия, использовать средства связи, в том числе интернет, общаться со свидетелями по делу (за исключением девушки Марии Нелюбовой и родителей) и средствами массовой информации.

Фото Давида Френкеля/«Медиазона»

Следователь объяснил желание изменить Хованскому меру пресечения изменениями обстоятельств дела: блогер не может скрыться, так как у него забрали загранпаспорт, а из-за коронавирусных ограничений не может выехать из страны. Кроме того, по мнению следствия, у него не получится уничтожить материалы дела, так как их защитили после компьютерной экспертизы, написала в своём телеграм-канале девушка Хованского Мария Нелюбова.

Мария Нелюбова перед заседанием предположила, что следствие подало ходатайство из-за «общественного давления» Видео Максим Друковский / TJ

По мнению Хованского, следствие попросило изменить меру пресечения, поскольку «стало невозможным отрицать очевидное, что по делу прошёл срок давности».

Перед заседанием суд получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV», как пишет пресс-служба, «в нецензурных выражениях» потребовал выпустить Хованского. У здания суда собралось множество людей, чтобы поддержать блогера.

Фото Максим Друковский/TJ

Видео Максим Друковский/TJ

Видео Максим Друковский/TJ

Блогер Юрий Хованский находился в следственном изоляторе больше полугода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

В открытом письме 29 ноября блогер отметил, что исполнил песню в 2012 году — по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам Хованского, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что он пел трек в 2018 году.

26 декабря следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Хованского — с ареста на запрет определённых действий.