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Новости
Яна Ломакина

Юрия Хованского освободили из СИЗО спустя семь месяцев после ареста — суд исполнил просьбу следствия Статьи редакции

До 8 января 2022 года блогеру запретили определённые действия: выходить из дома ночью, посещать мероприятия и пользоваться интернетом.

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Хованский в суде Фото Давида Френкеля/«Медиазона»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга по просьбе следствия изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за его песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Его отпустили из-под ареста в здании суда, сообщают «Медиазона» и «Фонтанка».

8 января 2022 года должен был истечь срок постановления о содержании Хованского под стражей в СИЗО. Суд заменил арест на запрет определенных действий. Хованскому нельзя будет выходить из дома в с 18:00 до 10:00, приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия, использовать средства связи, в том числе интернет, общаться со свидетелями по делу (за исключением девушки Марии Нелюбовой и родителей) и средствами массовой информации.

Фото Давида Френкеля/«Медиазона»

Следователь объяснил желание изменить Хованскому меру пресечения изменениями обстоятельств дела: блогер не может скрыться, так как у него забрали загранпаспорт, а из-за коронавирусных ограничений не может выехать из страны. Кроме того, по мнению следствия, у него не получится уничтожить материалы дела, так как их защитили после компьютерной экспертизы, написала в своём телеграм-канале девушка Хованского Мария Нелюбова.

Мария Нелюбова перед заседанием предположила, что следствие подало ходатайство из-за «общественного давления»  Видео Максим Друковский / TJ

По мнению Хованского, следствие попросило изменить меру пресечения, поскольку «стало невозможным отрицать очевидное, что по делу прошёл срок давности».

Перед заседанием суд получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV», как пишет пресс-служба, «в нецензурных выражениях» потребовал выпустить Хованского. У здания суда собралось множество людей, чтобы поддержать блогера.

Фото Максим Друковский/TJ
Видео Максим Друковский/TJ
Видео Максим Друковский/TJ

Блогер Юрий Хованский находился в следственном изоляторе больше полугода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

В открытом письме 29 ноября блогер отметил, что исполнил песню в 2012 году — по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам Хованского, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что он пел трек в 2018 году.

26 декабря следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Хованского — с ареста на запрет определённых действий.

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Фото «Коммерсанта»

#новости #терроризм #хованский

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Руденко Сергей

Беги Юра, беги

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105
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Ответный чувак

Зачем ему бежать? Ведь произошла чудовищная ошибка!

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8
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Ответный чувак

Путин был в ярости когда узнал

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5
1 комментарий
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Виктор Омай

а как он может покинуть страну без паспорта?

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6
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Ответный чувак

В анусе барыги

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8
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Андрей Петкевич

хз, пусть срочно башляет кому-то, делает поддельный, и бежит в Украину. Не вижу, что хорошее его ждет иначе.

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0
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Ответный чувак

😑😑😑

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–2
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Борис Уткин

Покинул здание

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83
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Ответный чувак

без бенг бенг бенг

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12
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Ответный чувак

после

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4
1 комментарий
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Ответный чувак

Напоминаю что хованский все равно пес уебанский

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57
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Роман Морозов

Теперь он мученик во имя нас

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9
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Ответный чувак

Надеюсь первыми он обосрет либертарианцев только когда

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–1
1 комментарий
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Ш

пёс-мученик

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0
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Иван Прохоров

А ты, наркоман спайсовый?

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0
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Ответный чувак

Он мох....

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2
1 комментарий
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Ответный чувак

Что я?

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0
3 комментария
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Andrey Alyushin

Ларин, чушка ебаная!

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1
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Ответный чувак

как же низко пала планка "хороших новостей" у нас в стране

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48
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Дмитрий Чехов

Как известно, «хорошо это не когда не бьют, а когда долго били и перестали»

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8
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Ответный чувак

Юрию Хорватскому

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17
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Рыжий

В СИЗО погоняло дали

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62
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Рыжий Барнс

Криминальный авторитет Юра Хорватский

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0
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Яна Ломакина

Простите, друзья, клятая автозамена

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1
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velvetdust

Вы с телефона что ли сайт ведете?

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8
1 комментарий
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Ze Katze

Госдеп?

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1
2 комментария
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Alexander A. Zhuravkov

Ах оставьте , так даже лучше получилось, появился какой-то международный размах и маститость

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1
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Ответный чувак

так уж и быть в честь такого дня простим

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0
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Ответный чувак

Следаки просто соскучились по гта рп

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19
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Ответный чувак

Опять общественное мнение ничего не решает?

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11
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Рыжий

Пока что нет. Когда его оправдают или хотя бы штраф дадут просто - тогда можно будет сказать, что общество зарешало

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11
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nonsense

Ты же не думаешь что без общественного резонанса, следаки вдруг бы смилостивились, и попросили о смене меры пресечения?
Другое дело, что я считаю они это делают скорее чтобы помочь себе, погасить кампанию в поддержку, а посадить через полгода.
Но в любом случае невиновный человек в своей кровати лучше, чем он же на нарах. Так что общественное возмущение в целом дало позитивный результат.

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4
4 комментария
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Genesi5 ­

А как же Иван Голунов?

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0
2 комментария
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Unknown

Нет, не решает
Глубоко похуй на эти страдания блогеров и 10 калек у суда, это личная инициатива чья либо
___
Надеюсь он слиняет из РФ и все

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3
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Андрей Рядькин

Контент план Собчак

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2
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Genesi5 ­

Нет, не решает. Власти лишь изредка идут на уступки. Просто в случае с Ховой и Голуновым фабрикаторы сработали максимально грязно, чтобы что-то было невозможно опровергнуть.

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1
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Serhii

В РФ - ничего не решает

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0
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Ответный чувак

Ненавистные либералы

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0
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Ответный чувак

Правачки заставили левачков спасти хованского

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0
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Ответный чувак

Батя дома

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5
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Ответный чувак

Батя в 300 метрах от дома.

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29
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Ответный чувак

300
 отсоси у рэп-артиста

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–4
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Ответный чувак

А это домашний адрес его?

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0
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Яня

Юрию Хорватскому

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2
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Ответный чувак

Пёс закарпатский

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37
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Ответный чувак

Ору

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4
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Chikk

не может скрыться, так как у него забрали загранпаспорт
 Это серьёзный аргумент.

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11
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Ответный чувак

А как без него? Через посольство какой-либо другой страны?

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1
5 комментариев
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Chikk

У меня, например, три заграна. Все рабочие и все на разные фамилии/имена. Таковы реалии, таков закон. Да и граница - это не кругом забор.

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1
20 комментариев
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Трансгендолет

Ну вот и оттепель, либералы!

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9
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Ответный чувак

Интересно, сможет ли свалить

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6
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Рыжий

Окольными путями сможет, наверное

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1
2 комментария
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Антон Лисин

Да кому он нужен

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0
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Marhal_New _Arleana

Как скоро он окажется не в России?

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4
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Рыжий

Чем скорее - тем лучше. Долбоебы не должны в тюрьме сидеть

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1
3 комментария
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Имя И Фамилия

Победа гражданского общества Украины, как всегда.

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5
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Ответный чувак

Запрет использовать интернет
 И чем это лучше, чем тюрьма?

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1
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Иван Рыжанков

Человек может нормально отоспаться, хотя бы

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4
2 комментария
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Vovonyka .

Чё там за песня-то ваще? Хоть бы напел кто.

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0
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Рыжий

Тов майор, ну слишком жирно

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6
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Ответный чувак

Норд-ост, пел Юра, был охуенный
Сколько русских детей убило
Салман Радуев, пел он, типа должен спонсировать новый теракт

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0
14 комментариев
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Ответный чувак

Поздравляю!
Вот оно, новогоднее чудо!

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1
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Alexandr Strijov

То есть тысячи СМИ, все русскоязычные блогеры от вилсы до какого-нибудь побединского, до твич стримеров и тиктокеров, реперы типа оксимирона, медузы, Варламовы и прочие прочие инфлюенсеры в совокупности наверное с сотней миллионов аудитории бились полгода и даже дольше, десятки телеграм каналов в поддержку, одиночные пикеты и все все все, хованский потратил миллионы рублей на адвокатов, миллионы рублей донатов и вот они бились и бились и бились за освобождение ни в чем неповинного человека, который просто так сидел в СИЗО по не написанным ещё тогда законам, по несуществующим статьям и вот победа?
Это точно победа, я просто не могу понять, нужны эксперты.
Причем ему даже нельзя пользоваться интернетом

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1
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Ответный чувак

условка, выход из СИЗО, в России - это точно победа

так уж повелось

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0
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Ответный чувак

Ниче се... А как 7 месяцев жизни компенсировать теперь ?

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–1
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Ответный чувак

Никак скажи спасибо без швабр было

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3
2 комментария
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Зарегистрировался только что

хованский компенсировал бабки которые люди потеряли на его рекламах пирамид?

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0
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gusigaga

На безрыбье и свобода Хованского новость. Ну и ладно, порадуюсь. Может чето в жизни поменяет к лучшему

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1
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Рыжий

Какая свобода, лол? Изменили меру пресечения, следствие еще идет и присесть лет на 6 он еще может

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1
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Ответный чувак

Вали, Хован

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1
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Ответный чувак

Ееее рассылка по действовала 💪

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1
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amd

Эта гнида через пару лет будет гнобить коллегу по цеху, попавшего под замес следственно-судебной системы РФ. Помяните мое слово.

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1
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Олег Веснин

он в бога поверил

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0
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Люц Шнайдер

С наступающим, Юрец!

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Ответный чувак

Так глядишь и Навального отпустят...

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Bad Mother Fucker

ахахахахахаха, смешная шутка

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Рыжий

Про него уже все забыли, лол

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Зарегистрировался только что

напоминаю хованский рекламировал пирамиды и опционы и еще много чего плохого

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–4
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Yufers

Не, ну раз опционы и пирамиды с выборами рекламировал, то и по беспределу его садить в тюрячку - есть богоугодное дело. Я тебя правильно понял?

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1
1 комментарий
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Рыжий

Много кто их рекламировал. Соболев вон вообще каперов рекламировал, всем все ок

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0
1 комментарий
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Люц Шнайдер

Бля, не могу найти свой комментарий про Путина и новогоднее желание. Блчть, может реально прочитал :)

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0
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Олег Веснин

про то как какой то ребенок напишет дедушке путину на елку чтоб хована освободили?)

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4 комментария
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Последний выдох миллениала

Интересно, что бы сказал по этому поводу сам Валериан Владимирович.

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Paladin 404992

Самый гуманный суд в мире в действие

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Ответный чувак

искренне рад!

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0
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Ответный чувак

Чего только не сделаешь ради оперативного комментария

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Миржан Досымбаев

Эго призыв валить всем несогласным заграницу - прямое доказательство постановки. Иноче эта пьянчуга не сталью чутью лдпр. Фу бляяя

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0
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Alexey Shirshov

Когда стрим?

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0
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Василий Сковорода

Ну всё, теперь можно приспустить штаны

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0
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Роман Трусов

Рад за Хову.
Ждём видос, как правильно войти в хату.

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0
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Sergei Sokov

Ему нельзя пользоваться интернетом

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0
1 комментарий
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Ответный чувак

Юра, ток не проебись: отложи «шаваПатруль» и походы за пивом до середины месяца.
Будь ласка.
Живи свободно.

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Алексей Куликов

Чем не повод снова напиться и исполнить какую-нибудь песню на видео.

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робот-бёрдвотчер

Не понял, а переписываться ему тоже нельзя? А то он неплохо "заспамил" яркими письмами, может поэтому-то так "хитро отпустили".

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0
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Николай Вакуленко

Без права использования интернета, а распечатки с тж считаются?

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Ответный чувак

Вот это новость, топчик. Только подумал, что он видео на полчаса-час запилит с рассказами что и как, а тут столько запретов. Капец.

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Robo Krabe

Хованский - герой нашего времени.
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Тут историку, очень умному ученому и хорошему человеку въебали 15 лет за то что тот интересовался расстрелами своих сограждан краснопузыми уебками и хоть бы кто что написал. Всем как будто поебать.
Но вот эту вульгарную скотину всем стало резко жалко.
Вы б хотя бы вспомнили кто он такой, Хованский ваш.
Что он пиздел и как себя вёл пока система его не начала крепить.
Да он вообще был помощником какого то депутата, если что.

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Ответный чувак

не пизди , про Дмитриева здесь тоже писали

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Александр Темченко

Ебать он сегодня угорит от синьки, поливать будет месяц не меньше

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Антон Лисин

Беги Юра за пивом и шавой

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