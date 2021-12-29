Юрия Хованского освободили из СИЗО спустя семь месяцев после ареста — суд исполнил просьбу следствия Статьи редакции
До 8 января 2022 года блогеру запретили определённые действия: выходить из дома ночью, посещать мероприятия и пользоваться интернетом.
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга по просьбе следствия изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за его песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Его отпустили из-под ареста в здании суда, сообщают «Медиазона» и «Фонтанка».
8 января 2022 года должен был истечь срок постановления о содержании Хованского под стражей в СИЗО. Суд заменил арест на запрет определенных действий. Хованскому нельзя будет выходить из дома в с 18:00 до 10:00, приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия, использовать средства связи, в том числе интернет, общаться со свидетелями по делу (за исключением девушки Марии Нелюбовой и родителей) и средствами массовой информации.
Следователь объяснил желание изменить Хованскому меру пресечения изменениями обстоятельств дела: блогер не может скрыться, так как у него забрали загранпаспорт, а из-за коронавирусных ограничений не может выехать из страны. Кроме того, по мнению следствия, у него не получится уничтожить материалы дела, так как их защитили после компьютерной экспертизы, написала в своём телеграм-канале девушка Хованского Мария Нелюбова.
По мнению Хованского, следствие попросило изменить меру пресечения, поскольку «стало невозможным отрицать очевидное, что по делу прошёл срок давности».
Перед заседанием суд получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV», как пишет пресс-служба, «в нецензурных выражениях» потребовал выпустить Хованского. У здания суда собралось множество людей, чтобы поддержать блогера.
Блогер Юрий Хованский находился в следственном изоляторе больше полугода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.
В открытом письме 29 ноября блогер отметил, что исполнил песню в 2012 году — по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам Хованского, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что он пел трек в 2018 году.
26 декабря следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Хованского — с ареста на запрет определённых действий.
Беги Юра, беги
а как он может покинуть страну без паспорта?
хз, пусть срочно башляет кому-то, делает поддельный, и бежит в Украину. Не вижу, что хорошее его ждет иначе.
Покинул здание
Теперь он мученик во имя нас
пёс-мученик
А ты, наркоман спайсовый?
Ларин, чушка ебаная!
Как известно, «хорошо это не когда не бьют, а когда долго били и перестали»
В СИЗО погоняло дали
Криминальный авторитет Юра Хорватский
Простите, друзья, клятая автозамена
Вы с телефона что ли сайт ведете?
Госдеп?
Ах оставьте , так даже лучше получилось, появился какой-то международный размах и маститость
Пока что нет. Когда его оправдают или хотя бы штраф дадут просто - тогда можно будет сказать, что общество зарешало
Ты же не думаешь что без общественного резонанса, следаки вдруг бы смилостивились, и попросили о смене меры пресечения?
Другое дело, что я считаю они это делают скорее чтобы помочь себе, погасить кампанию в поддержку, а посадить через полгода.
Но в любом случае невиновный человек в своей кровати лучше, чем он же на нарах. Так что общественное возмущение в целом дало позитивный результат.
А как же Иван Голунов?
Нет, не решает
Глубоко похуй на эти страдания блогеров и 10 калек у суда, это личная инициатива чья либо
___
Надеюсь он слиняет из РФ и все
Контент план Собчак
Нет, не решает. Власти лишь изредка идут на уступки. Просто в случае с Ховой и Голуновым фабрикаторы сработали максимально грязно, чтобы что-то было невозможно опровергнуть.
В РФ - ничего не решает
Юрию Хорватскому
не может скрыться, так как у него забрали загранпаспорт
Это серьёзный аргумент.
У меня, например, три заграна. Все рабочие и все на разные фамилии/имена. Таковы реалии, таков закон. Да и граница - это не кругом забор.
Ну вот и оттепель, либералы!
Окольными путями сможет, наверное
Да кому он нужен
Как скоро он окажется не в России?
Чем скорее - тем лучше. Долбоебы не должны в тюрьме сидеть
Победа гражданского общества Украины, как всегда.
Человек может нормально отоспаться, хотя бы
Чё там за песня-то ваще? Хоть бы напел кто.
Тов майор, ну слишком жирно
То есть тысячи СМИ, все русскоязычные блогеры от вилсы до какого-нибудь побединского, до твич стримеров и тиктокеров, реперы типа оксимирона, медузы, Варламовы и прочие прочие инфлюенсеры в совокупности наверное с сотней миллионов аудитории бились полгода и даже дольше, десятки телеграм каналов в поддержку, одиночные пикеты и все все все, хованский потратил миллионы рублей на адвокатов, миллионы рублей донатов и вот они бились и бились и бились за освобождение ни в чем неповинного человека, который просто так сидел в СИЗО по не написанным ещё тогда законам, по несуществующим статьям и вот победа?
Это точно победа, я просто не могу понять, нужны эксперты.
Причем ему даже нельзя пользоваться интернетом
хованский компенсировал бабки которые люди потеряли на его рекламах пирамид?
На безрыбье и свобода Хованского новость. Ну и ладно, порадуюсь. Может чето в жизни поменяет к лучшему
Какая свобода, лол? Изменили меру пресечения, следствие еще идет и присесть лет на 6 он еще может
Эта гнида через пару лет будет гнобить коллегу по цеху, попавшего под замес следственно-судебной системы РФ. Помяните мое слово.
он в бога поверил
С наступающим, Юрец!
ахахахахахаха, смешная шутка
Про него уже все забыли, лол
напоминаю хованский рекламировал пирамиды и опционы и еще много чего плохого
Не, ну раз опционы и пирамиды с выборами рекламировал, то и по беспределу его садить в тюрячку - есть богоугодное дело. Я тебя правильно понял?
Много кто их рекламировал. Соболев вон вообще каперов рекламировал, всем все ок
Бля, не могу найти свой комментарий про Путина и новогоднее желание. Блчть, может реально прочитал :)
про то как какой то ребенок напишет дедушке путину на елку чтоб хована освободили?)
Интересно, что бы сказал по этому поводу сам Валериан Владимирович.
Самый гуманный суд в мире в действие
Эго призыв валить всем несогласным заграницу - прямое доказательство постановки. Иноче эта пьянчуга не сталью чутью лдпр. Фу бляяя
Когда стрим?
Ну всё, теперь можно приспустить штаны
Рад за Хову.
Ждём видос, как правильно войти в хату.
Ему нельзя пользоваться интернетом
Чем не повод снова напиться и исполнить какую-нибудь песню на видео.
Не понял, а переписываться ему тоже нельзя? А то он неплохо "заспамил" яркими письмами, может поэтому-то так "хитро отпустили".
Без права использования интернета, а распечатки с тж считаются?
Хованский - герой нашего времени.
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Тут историку, очень умному ученому и хорошему человеку въебали 15 лет за то что тот интересовался расстрелами своих сограждан краснопузыми уебками и хоть бы кто что написал. Всем как будто поебать.
Но вот эту вульгарную скотину всем стало резко жалко.
Вы б хотя бы вспомнили кто он такой, Хованский ваш.
Что он пиздел и как себя вёл пока система его не начала крепить.
Да он вообще был помощником какого то депутата, если что.
Ебать он сегодня угорит от синьки, поливать будет месяц не меньше
Беги Юра за пивом и шавой