«Медиазона»: по версии ФСБ, блогер Инса Ландер склоняла своего друга к терроризму, обсуждая с ним ислам в соцсетях Статьи редакции
Следствие нашло признаки преступления в переписке во «ВКонтакте» 2014 года.
Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году. Следствие нашло признаки склонения к терроризму в нескольких сообщениях с рассуждениями об исламе и боевых действиях в Сирии, выяснила «Медиазона».
Сестра блогера Мари рассказала изданию, что с 17 до 27 лет Инса была истовой мусульманкой: носила хиджаб и соблюдала все обряды. Мари предполагает, что на девушку повлиял её религиозный дед, который ездил по всему СССР и строил мечети. Как объясняет подруга Инсы Соня Грезе, период наибольшего религиозного рвения в жизни девушки совпал с утратой: «У девочки была ситуация в жизни, когда она нашла спасение в религии. У нее болела мама очень долго, с рецидивами».
В 2010 году Инса отправилась учиться в женское мусульманское учебное заведение медресе в дагестанском селе Ново-Саситли. Через три года учреждение закрыли — формально, из-за отсутствия документов. По словам директора медресе, власти не хотели, чтобы «жёны, вдовы и дети боевиков спокойно учились». И сама Инса, и её близкие отметили, что в 2018 году девушка отошла от ислама и начала вести светский образ жизни. «Религия не дала ей того костыля, которого она так искала», — пояснила её сестра.
Во время учёбы в медресе Инса познакомилась в интернете с Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка. По версии следствия, девушка пыталась склонить его к террористической деятельности пока общалась с ним во «ВКонтакте». Эксперт ФСБ нашёл в переписке три фрагмента, в которых, по его мнению есть признаки преступления:
- 19 января 2014 года Инса написала Умару: «… Женись на нормальной праведной мусульманке. А еще лучше <…> — чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом <…>». Вечером следующего дня молодые люди обсуждали мусульманские представления о жизни после смерти. По мнению эксперта, жертвенность в данной коммуникации допускает трактовку смерти в ходе насильственных действий по отношению к врагам ислама»;
- Сообщение Инсы от 23 января: «Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала, ни минуты. […] Сделала бы дуа [обращение к Аллаху, мольба о помощи и заботе], запаслась бы упованием на Аллаха и вперёд. Нет возможности в КБ? А что другие регионы? Хоть куда иди. Или Саид должен был например […] А фарз айн как будто не объявили в Шаме? Да, далеко, да, помощь требуется тут прежде всего, но если тут ты максимум умудришься просто прихватить с собой двух-трёх, то там хоть больше сделаешь». В этом сообщении, заключает следствие, Инса оправдывала насильственные действия и хотела привлечь Умара к «деятельности террористических организаций, не конкретизированных в переписке»;
- Третий упомянутый в экспертизе фрагмент — переписка 24 января. Инса спрашивает собеседника: «Ты знал, что Докку шахидом стал?». Специалист делает вывод: речь о главе террористического «Имарата Кавказ» Докку Умарове.
Сам Дугужев в разговоре со следователем заявил, что понял сообщения Инсы точно так же, как и эксперт ФСБ. По его мнению, знакомая хотела, чтобы он вступил в какое-нибудь террористическое сообщество.
Как предполагает «Медиазона», первоначально сотрудников ФСБ интересовал именно Дужуев. Оперативники начали изучать его переписку в феврале 2021 года.
Адвокат Инсы Дмитрий Захватов рассказал изданию, что на первом допросе, Инса в присутствии государственного юриста, испугавшись, признала вину. Он отмечает, что защита откажется от этой позиции и будет писать жалобы.
9 декабря Инсу Ландер отправили под домашний арест по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка через соцсеть «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 16 декабря её включили в перечень террористов и экстремистов.
Близкие девушки говорили, что не знают, с чем связано обвинение. По их словам, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.
А теперь еще и за личные (уже нет) сообщения.
Как же эти пидоры заебали с раскопками переписок, стримов и тд вконтакте. У самих небось остались шутки про смену власти, надо только поискать
Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году.
Ахуеть. Но самый забавный факт, что когда я запрашиваю всю свою переписку вк, то мне присылают начиная от 2017 года диалоги, хотя я в вк сижу с 2008. То есть когда чекистам надо, то вк им полторы тыщи скринов намутит с твоей перепиской, а когда тебе самому, то присылают относительно недавние диалоги. Ясно-понятно.
Так может она просто не чистила диалоги (Статью не читал если че)
Как чистить диалоги?
Теперь ясно, почему все так повально удаляются с тж - боятся, что через 8 лет притянут за пропаганду лгбт
superstar -
Знают даже дети.
Обеспечит высший класс
Супердетектив.
капитан климов superstar -
Знают все на свете.
День и ночь за нас с тобой
Он ведет незримый бой.
Да, на Россию-24 просто так не попадают
вот п.... ой
Регистрация на ТЖ — это уже одобрение лгбт
Согласен
ээ палехчи вася, я старовер, не одобряю всей этой движухи
А зачем удаляться, если можно просто отказаться от гражданства?
Получаешь гражданство в другой стране, и в посольстве своей прежней страны отказываешься от гражданства, если долгов и тяжб не имеешь, конечно
Охренеть как просто звучит, как же я сам не понял, молодец!
Нихуя ты ловко придумал. Я даже сначала и не понял.
вКонтактик - это просто прекрасно. Скоро СК РФ в него можно будет переименовать смело. :)
SK.com
Какая-то неправославная у вас доменная зона. Пройдёмте, товарищ.
Умер Дужуев не впервые сотрудничает со следствием
Умер Дужуев, но не впервые сотрудничает со следствием
Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году.
F
Умер Дужуев
А чё умер-то?
Баян смешной, конечно, но чё умер-то Дужуев, я не пойму
Умер Дужуев
а писали про какой то фонд , в итоге выяснилось , что она вербовщица игил
Я чета не пишу друзьям, что бы они вступали в ряды аллаха и шли за него умирать
За разбей ебало не посадят лол, за призыв умирать за аллаха и взрывать русских посадят
Разговоры на кухне таки еще не пишут.
А в этих потенциально есть состав.
не фонд, а фронт
фронтэнд
ещё и ЖС пропагандировала небось
Норм чо. Теперь пол расеи можно посадить по щелчку пальцев просто порывшись чо там граждане предатели писали до крымнаша в личках ВК.
но она таки совсем не хороших ребят поддерживает.
Вот прямо плохих.
Ну как бы террористов так и вербуют - обсуждая ислам. Это для кого-то новость?
Новость, что за подростковую дурость (из того что тут опубликованно не видно что он реально кого-то завербовала или что-то кто то после общения с ней стал террористом или уехал в сирри и т.д) судят. (хотя это и не новость, и дурость похоже не прошла раз она не поудаляла всё это.)
В 27 лет подросток? с 17 по 27 она была неистовой муслимкой. Тебе не кажется, что в 27 уже не пидросток?
молодежь таки не подростки
Соня Грезе
Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты
Да тут пол тж можно посадить, особенно отметившихся в подсайте Белоруссия и в темах связанных с ней, люде пишут вообще не думая. (и не про то что за это может быть, и вообще что они пишут.) Но в отличии от диванного терроризма, исламский штука реальная и кровавая, по нему работают. Попасть под каток проще простого. Хотя после дел по вк, странно что вообще она не по удаляла эту всю преписку, там вообще ментам обычным дали раздолье дела клепать, даже не фсб.
Ну во-первых, они могли изучать неё её переписку, а его. Или во Вконтакте если ты удаляешь своё сообщение, у собеседника оно тоже пропадает? Но даже если так, нельзя исключать, что ВК (до сих пор?) хранит даже удалённые сообщения:
https://tjournal.ru/news/75265-kakie-dannye-vkontakte-vydaet-polzovatelyam-iz-evrosoyuza-po-gdpr
Почему же, почему же только ВК? Все хранят, в том числе и удалённое.
Все - это кто?
Все - это интернет-магазины, соц сети, сайты СМИ, любая хуйня, начиная от скольки-то там уников. И дело даже не в законах, а в "физических" ограничениях БД
Я в нескольких хайлоад проектах был, сначала помечалось на удаление (soft delete), потом (через несколько месяцев) перегонялось в таблицу архивную. Архивные таблицы пригождались, пару раз помню приходили запросы от полиции на пользователей, выдавали все данные, которые у нас были, и из архивных таблиц тоже. Это еще даже по пакета Яровой было
Провайдеры, например. Сайты, которые стали СМИ и балуют в комменты. Ну и СОРМ по ключевым фразам - тут вообще ясен-красен. :)
Чет не получается у представителей мирной религии стать жертвами режима.
Ох как неожиданно
"Как предполагает «Медиазона», первоначально сотрудников ФСБ интересовал именно Дужуев. Оперативники начали изучать его переписку в феврале 2021 года."
ахуеть уу нее друзья. Вот это обличатель, пиздос
Хотели нахлобучить одного, а тут раз и деваха потенциальная ваххабитка.
Забавно, а ее братья по вере не отпиздят за не покрытую голову?
Вполне, комбо, страйк.
А баба конечно теперь вызывает некоторые вопросы к своей персоне.
Ландер
А почему сразу не Хёсс? Или Румпфельдт?
А ее не слабо так колбасило из стороны в сторону. То к аллаху собиралась прихватив кого-то с собой, а то блогершей-расследовательницей заделалась.
Ну и да, вести такую переписочку во вконтактике это самой себе статью с пола поднять. Товарищ майор бдит.
Бывает такое. В своё время у батиного приятеля какая-то херота в жизни случилось и тот прямо ударился в неистовое православие. Я тогда был в возрасте воинственного аметизма, так что каждый раз, когда чувак к нам заходил, у нас начинались адовые срачи.
А потом и я, и он как-то успокоились и перешли к умеренным позициям.
Всё, в рай она не попадёт, скажите мне спасибо.
Ну и поделом