Следствие нашло признаки преступления в переписке во «ВКонтакте» 2014 года.

{"id":502449} 4084 просмотров Слушать

Фото из личного архива Инсы

Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году. Следствие нашло признаки склонения к терроризму в нескольких сообщениях с рассуждениями об исламе и боевых действиях в Сирии, выяснила «Медиазона».

Сестра блогера Мари рассказала изданию, что с 17 до 27 лет Инса была истовой мусульманкой: носила хиджаб и соблюдала все обряды. Мари предполагает, что на девушку повлиял её религиозный дед, который ездил по всему СССР и строил мечети. Как объясняет подруга Инсы Соня Грезе, период наибольшего религиозного рвения в жизни девушки совпал с утратой: «У девочки была ситуация в жизни, когда она нашла спасение в религии. У нее болела мама очень долго, с рецидивами».

В 2010 году Инса отправилась учиться в женское мусульманское учебное заведение медресе в дагестанском селе Ново-Саситли. Через три года учреждение закрыли — формально, из-за отсутствия документов. По словам директора медресе, власти не хотели, чтобы «жёны, вдовы и дети боевиков спокойно учились». И сама Инса, и её близкие отметили, что в 2018 году девушка отошла от ислама и начала вести светский образ жизни. «Религия не дала ей того костыля, которого она так искала», — пояснила её сестра.

Во время учёбы в медресе Инса познакомилась в интернете с Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка. По версии следствия, девушка пыталась склонить его к террористической деятельности пока общалась с ним во «ВКонтакте». Эксперт ФСБ нашёл в переписке три фрагмента, в которых, по его мнению есть признаки преступления:

19 января 2014 года Инса написала Умару: «… Женись на нормальной праведной мусульманке. А еще лучше <…> — чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом <…>». Вечером следующего дня молодые люди обсуждали мусульманские представления о жизни после смерти. По мнению эксперта, жертвенность в данной коммуникации допускает трактовку смерти в ходе насильственных действий по отношению к врагам ислама»;

Сообщение Инсы от 23 января: «Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала, ни минуты. […] Сделала бы дуа [обращение к Аллаху, мольба о помощи и заботе], запаслась бы упованием на Аллаха и вперёд. Нет возможности в КБ? А что другие регионы? Хоть куда иди. Или Саид должен был например […] А фарз айн как будто не объявили в Шаме? Да, далеко, да, помощь требуется тут прежде всего, но если тут ты максимум умудришься просто прихватить с собой двух-трёх, то там хоть больше сделаешь». В этом сообщении, заключает следствие, Инса оправдывала насильственные действия и хотела привлечь Умара к «деятельности террористических организаций, не конкретизированных в переписке»;

Третий упомянутый в экспертизе фрагмент — переписка 24 января. Инса спрашивает собеседника: «Ты знал, что Докку шахидом стал?». Специалист делает вывод: речь о главе террористического «Имарата Кавказ» Докку Умарове.



Сам Дугужев в разговоре со следователем заявил, что понял сообщения Инсы точно так же, как и эксперт ФСБ. По его мнению, знакомая хотела, чтобы он вступил в какое-нибудь террористическое сообщество.

Умер Дужуев не впервые сотрудничает со следствием. За месяц до ареста Инсы его осудили на 10 тысяч штрафа за недоносительство о своём знакомом, уехавшем воевать в Сирию. По версии следствия, он переписывался со своим односельчанином, знал, что тот уехал, но не сообщил об этом в полицию. Дужуев полностью признал вину, раскаялся и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления».

Как предполагает «Медиазона», первоначально сотрудников ФСБ интересовал именно Дужуев. Оперативники начали изучать его переписку в феврале 2021 года.

Адвокат Инсы Дмитрий Захватов рассказал изданию, что на первом допросе, Инса в присутствии государственного юриста, испугавшись, признала вину. Он отмечает, что защита откажется от этой позиции и будет писать жалобы.

9 декабря Инсу Ландер отправили под домашний арест по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка через соцсеть «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 16 декабря её включили в перечень террористов и экстремистов.

Близкие девушки говорили, что не знают, с чем связано обвинение. По их словам, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.