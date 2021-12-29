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Новости
Яна Ломакина

«Медиазона»: по версии ФСБ, блогер Инса Ландер склоняла своего друга к терроризму, обсуждая с ним ислам в соцсетях Статьи редакции

Следствие нашло признаки преступления в переписке во «ВКонтакте» 2014 года.

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Фото из личного архива Инсы

Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году. Следствие нашло признаки склонения к терроризму в нескольких сообщениях с рассуждениями об исламе и боевых действиях в Сирии, выяснила «Медиазона».

Сестра блогера Мари рассказала изданию, что с 17 до 27 лет Инса была истовой мусульманкой: носила хиджаб и соблюдала все обряды. Мари предполагает, что на девушку повлиял её религиозный дед, который ездил по всему СССР и строил мечети. Как объясняет подруга Инсы Соня Грезе, период наибольшего религиозного рвения в жизни девушки совпал с утратой: «У девочки была ситуация в жизни, когда она нашла спасение в религии. У нее болела мама очень долго, с рецидивами».

В 2010 году Инса отправилась учиться в женское мусульманское учебное заведение медресе в дагестанском селе Ново-Саситли. Через три года учреждение закрыли — формально, из-за отсутствия документов. По словам директора медресе, власти не хотели, чтобы «жёны, вдовы и дети боевиков спокойно учились». И сама Инса, и её близкие отметили, что в 2018 году девушка отошла от ислама и начала вести светский образ жизни. «Религия не дала ей того костыля, которого она так искала», — пояснила её сестра.

Во время учёбы в медресе Инса познакомилась в интернете с Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка. По версии следствия, девушка пыталась склонить его к террористической деятельности пока общалась с ним во «ВКонтакте». Эксперт ФСБ нашёл в переписке три фрагмента, в которых, по его мнению есть признаки преступления:

  • 19 января 2014 года Инса написала Умару: «… Женись на нормальной праведной мусульманке. А еще лучше <…> — чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом <…>». Вечером следующего дня молодые люди обсуждали мусульманские представления о жизни после смерти. По мнению эксперта, жертвенность в данной коммуникации допускает трактовку смерти в ходе насильственных действий по отношению к врагам ислама»;
  • Сообщение Инсы от 23 января: «Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала, ни минуты. […] Сделала бы дуа [обращение к Аллаху, мольба о помощи и заботе], запаслась бы упованием на Аллаха и вперёд. Нет возможности в КБ? А что другие регионы? Хоть куда иди. Или Саид должен был например […] А фарз айн как будто не объявили в Шаме? Да, далеко, да, помощь требуется тут прежде всего, но если тут ты максимум умудришься просто прихватить с собой двух-трёх, то там хоть больше сделаешь». В этом сообщении, заключает следствие, Инса оправдывала насильственные действия и хотела привлечь Умара к «деятельности террористических организаций, не конкретизированных в переписке»;
  • Третий упомянутый в экспертизе фрагмент — переписка 24 января. Инса спрашивает собеседника: «Ты знал, что Докку шахидом стал?». Специалист делает вывод: речь о главе террористического «Имарата Кавказ» Докку Умарове.

Сам Дугужев в разговоре со следователем заявил, что понял сообщения Инсы точно так же, как и эксперт ФСБ. По его мнению, знакомая хотела, чтобы он вступил в какое-нибудь террористическое сообщество.

Умер Дужуев не впервые сотрудничает со следствием. За месяц до ареста Инсы его осудили на 10 тысяч штрафа за недоносительство о своём знакомом, уехавшем воевать в Сирию. По версии следствия, он переписывался со своим односельчанином, знал, что тот уехал, но не сообщил об этом в полицию. Дужуев полностью признал вину, раскаялся и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления».

Как предполагает «Медиазона», первоначально сотрудников ФСБ интересовал именно Дужуев. Оперативники начали изучать его переписку в феврале 2021 года.

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Адвокат Инсы Дмитрий Захватов рассказал изданию, что на первом допросе, Инса в присутствии государственного юриста, испугавшись, признала вину. Он отмечает, что защита откажется от этой позиции и будет писать жалобы.

9 декабря Инсу Ландер отправили под домашний арест по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка через соцсеть «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 16 декабря её включили в перечень террористов и экстремистов.

Близкие девушки говорили, что не знают, с чем связано обвинение. По их словам, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.

Интернет
Даша Лейзаренко
От разоблачений школьниц до чиновников: кто такая Инса Ландер и что происходит вокруг её ареста по делу о терроризме Статьи редакции

Блогерша начинала со «сливов» подростков, которые просили донаты в твиттере. Затем она дошла до серьёзных расследований, а теперь, по данным СМИ, ей вменяют вербовку в ИГИЛ* через соцсети.

#новости #блогеры #соцсети #терроризм

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stikerman

А теперь еще и за личные (уже нет) сообщения.

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61
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Bibba La Bibba

Как же эти пидоры заебали с раскопками переписок, стримов и тд вконтакте. У самих небось остались шутки про смену власти, надо только поискать

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30
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Ответный чувак

Есть такая работа, сынок, читать переписки ВК до 2014 года

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22
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Игнат Теремов

Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году.

Ахуеть. Но самый забавный факт, что когда я запрашиваю всю свою переписку вк, то мне присылают начиная от 2017 года диалоги, хотя я в вк сижу с 2008. То есть когда чекистам надо, то вк им полторы тыщи скринов намутит с твоей перепиской, а когда тебе самому, то присылают относительно недавние диалоги. Ясно-понятно.

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18
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Tape Arsonist

Так может она просто не чистила диалоги (Статью не читал если че)

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0
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Sail

Как чистить диалоги?

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0
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Федя Прозоров

Теперь ясно, почему все так повально удаляются с тж - боятся, что через 8 лет притянут за пропаганду лгбт

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14
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Ответный чувак

Климов всех сдаст

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8
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Ответный чувак

капитан климов

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10
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Последний выдох миллениала

superstar -
Знают даже дети.
Обеспечит высший класс
Супердетектив.
капитан климов superstar -
Знают все на свете.
День и ночь за нас с тобой
Он ведет незримый бой.

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3
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Федя Прозоров

Да, на Россию-24 просто так не попадают

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0
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Argumenta Ambigua

вот п.... ой

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0
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пепси

Регистрация на ТЖ — это уже одобрение лгбт

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1
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Федя Прозоров

Согласен

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2
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Olegio Dr

ээ палехчи вася, я старовер, не одобряю всей этой движухи

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1
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Роман Олегович

А зачем удаляться, если можно просто отказаться от гражданства?

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0
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Ответный чувак

Как?

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0
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Роман Олегович

Получаешь гражданство в другой стране, и в посольстве своей прежней страны отказываешься от гражданства, если долгов и тяжб не имеешь, конечно

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0
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Joke Rofler

Охренеть как просто звучит, как же я сам не понял, молодец!

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3
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Андрей Иванов

Нихуя ты ловко придумал. Я даже сначала и не понял.

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1
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Chikk

вКонтактик - это просто прекрасно. Скоро СК РФ в него можно будет переименовать смело. :)

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11
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Vladimir Vorobyev

SK.com

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4
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Chikk

Какая-то неправославная у вас доменная зона. Пройдёмте, товарищ.

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2
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Сталин спас Россию

Умер Дужуев не впервые сотрудничает со следствием
Умер Дужуев, но не впервые сотрудничает со следствием

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12
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Marhal_New _Arleana

Сотрудники ФСБ изучили почти полторы тысячи скриншотов из личной переписки блогера Инсы Ландер во «ВКонтакте» с её знакомым в 2014 году.
 F

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9
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Владимир Старик

Умер Дужуев
А чё умер-то?

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2
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Последний выдох миллениала
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10
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Владимир Старик

Баян смешной, конечно, но чё умер-то Дужуев, я не пойму

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0
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Последний выдох миллениала

Умер Дужуев

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4
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Ответный чувак

Да и трех с собой прихватил

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2
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Paladin 404992

а писали про какой то фонд , в итоге выяснилось , что она вербовщица игил

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–7
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Ответный чувак

При том, что там очевидно религиозная каша в голове, это сраных _3_ сообщения из 1500? Ты думаешь, средний порог рассуждений о жертвенной смерти на кухнях сильно ниже?

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6
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Paladin 404992

Я чета не пишу друзьям, что бы они вступали в ряды аллаха и шли за него умирать

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7
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Ответный чувак

Ты пишешь друзьям "баба не дала, бля ну пойди нажрись ебало разбей кому нибудь"

У них свои культурные коды. Но мой пост не про тебя изначально.

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0
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Paladin 404992

За разбей ебало не посадят лол, за призыв умирать за аллаха и взрывать русских посадят

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1
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Ответный чувак

Ещё раз — я не сравнивал с тобой. А с остальными той культуры.

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0
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Кирилл Ивлев

Разговоры на кухне таки еще не пишут.
А в этих потенциально есть состав.

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1
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пепси

не фонд, а фронт

фронтэнд

ещё и ЖС пропагандировала небось

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2
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Stanley H. Tweedle

Норм чо. Теперь пол расеи можно посадить по щелчку пальцев просто порывшись чо там граждане предатели писали до крымнаша в личках ВК.

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3
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Кирилл Ивлев

но она таки совсем не хороших ребят поддерживает.
Вот прямо плохих.

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0
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Сергей Степанов

Ну как бы террористов так и вербуют - обсуждая ислам. Это для кого-то новость?

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2
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Ответный чувак

Новость, что за подростковую дурость (из того что тут опубликованно не видно что он реально кого-то завербовала или что-то кто то после общения с ней стал террористом или уехал в сирри и т.д) судят. (хотя это и не новость, и дурость похоже не прошла раз она не поудаляла всё это.)

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0
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Кирилл Ивлев

В 27 лет подросток? с 17 по 27 она была неистовой муслимкой. Тебе не кажется, что в 27 уже не пидросток?

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1
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Ответный чувак

Государству не кажется, кстати, молодёжь уже до 35

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0
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Кирилл Ивлев

молодежь таки не подростки

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Ответный чувак

Я же конкретно про то что рассказано комментировал, а рассказано про 2014 год, а 20 лет считай подросток. (по лично моему мнению)

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0
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Ответный чувак

Слыш извинись

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0
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пепси

Соня Грезе
Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты

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2
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Ответный чувак

Да тут пол тж можно посадить, особенно отметившихся в подсайте Белоруссия и в темах связанных с ней, люде пишут вообще не думая. (и не про то что за это может быть, и вообще что они пишут.) Но в отличии от диванного терроризма, исламский штука реальная и кровавая, по нему работают. Попасть под каток проще простого. Хотя после дел по вк, странно что вообще она не по удаляла эту всю преписку, там вообще ментам обычным дали раздолье дела клепать, даже не фсб.

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1
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Ответный чувак

Но в отличии от диванного терроризма, исламский штука реальная и кровавая*, по нему работают.
* Если не совершается представителями свежеразрешенного движения талибан, запрещённого в россии.

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2
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Ответный чувак

запрещённого в россии
 *находящегося под санкциями ООН

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2
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Романелло Кивогенс

Ну во-первых, они могли изучать неё её переписку, а его. Или во Вконтакте если ты удаляешь своё сообщение, у собеседника оно тоже пропадает? Но даже если так, нельзя исключать, что ВК (до сих пор?) хранит даже удалённые сообщения:

https://tjournal.ru/news/75265-kakie-dannye-vkontakte-vydaet-polzovatelyam-iz-evrosoyuza-po-gdpr

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2
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Chikk

Почему же, почему же только ВК? Все хранят, в том числе и удалённое.

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1
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Романелло Кивогенс

Все - это кто?

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Рыжий

Все - это интернет-магазины, соц сети, сайты СМИ, любая хуйня, начиная от скольки-то там уников. И дело даже не в законах, а в "физических" ограничениях БД

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Ответный чувак

Ну хз, работал в проекте, связанным с хранением данных, был лишь мораторий на физическое уничтожение, и непродолжительный, после чего потихоньку данные стирались как в ДЦ, так и в БД

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Рыжий

Я в нескольких хайлоад проектах был, сначала помечалось на удаление (soft delete), потом (через несколько месяцев) перегонялось в таблицу архивную. Архивные таблицы пригождались, пару раз помню приходили запросы от полиции на пользователей, выдавали все данные, которые у нас были, и из архивных таблиц тоже. Это еще даже по пакета Яровой было

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1
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Ответный чувак

Ах вы стукачки.

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Ответный чувак

Таки GDPR немного теперь заставляет задумываться, но в целом предпочитают копить пока не ебанет.
С другой стороны, много софта написано так уебански, что для них базы по 100к записей уже пиздец тормоза, и "интеграторы" начинают советовать ПОЧИСТИТЬ БАЗУ.

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Ответный чувак

Ну это было на территории РФ, но потом, когда развивали локацию в Европе, то да, GDPR повлиял, но в целом ничего не поменялось в этом плане

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Chikk

Провайдеры, например. Сайты, которые стали СМИ и балуют в комменты. Ну и СОРМ по ключевым фразам - тут вообще ясен-красен. :)

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Ответный чувак

Я хз не сижу в вконтакте и никогда там не сидел, акк был для проформы и посмотерть спросить пару раз. Но тоже об этом подумал

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Кирилл Ивлев

Чет не получается у представителей мирной религии стать жертвами режима.
Ох как неожиданно

"Как предполагает «Медиазона», первоначально сотрудников ФСБ интересовал именно Дужуев. Оперативники начали изучать его переписку в феврале 2021 года."

ахуеть уу нее друзья. Вот это обличатель, пиздос

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Ответный чувак

Сдается мне, для гэбистов это ситуация успешной гонки за двумя зайцами

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Кирилл Ивлев

Хотели нахлобучить одного, а тут раз и деваха потенциальная ваххабитка.
Забавно, а ее братья по вере не отпиздят за не покрытую голову?

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Ответный чувак

Не, в смысле есть план по ваххабитам, а тут еще и расследователь-блохир.

А по сути, танчики-муслы слишком заметное явление чтобы мы остались вне культурного пласта.

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Кирилл Ивлев

Вполне, комбо, страйк.
А баба конечно теперь вызывает некоторые вопросы к своей персоне.

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Ответный чувак

Так, а ФСБ разве не нарушает чувств верующих прямо здесь?

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Ответный чувак

Это же классика: "Законы у нас пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною ими оправдываться и на них ссылаться." (шеф жандармов Бенкендорф)

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пепси

Ландер
А почему сразу не Хёсс? Или Румпфельдт?

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CrazyCat

А ее не слабо так колбасило из стороны в сторону. То к аллаху собиралась прихватив кого-то с собой, а то блогершей-расследовательницей заделалась.
Ну и да, вести такую переписочку во вконтактике это самой себе статью с пола поднять. Товарищ майор бдит.

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Ответный чувак

Бывает такое. В своё время у батиного приятеля какая-то херота в жизни случилось и тот прямо ударился в неистовое православие. Я тогда был в возрасте воинственного аметизма, так что каждый раз, когда чувак к нам заходил, у нас начинались адовые срачи.
А потом и я, и он как-то успокоились и перешли к умеренным позициям.

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Bartashevish- kun

Всё, в рай она не попадёт, скажите мне спасибо.

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Ганс Крот

Ну и поделом

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