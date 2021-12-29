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Новости
Sasha Shambilova

В работе мобильного приложения «Альфа-банка» произошёл сбой. Пользователи не могут проверить баланс и перевести деньги Статьи редакции

Представители организации сообщили, что сервисы работают, но жалобы продолжают поступать.

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Скриншот TJ

По данным Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбои в мобильном приложении «Альфа-банка» около 11 часов утра. После 14:00 количество отчётов превысило тысячу. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Почти половина пользователей жалуются на невозможность зайти в приложение, примерно столько же отмечают проблемы в работе мобильного банкинга. Около 10% сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов «Альфа-банка».

В комментариях в официальной группе во «ВКонтаке» клиенты банка рассказали, что изначально в приложении высвечивалось уведомление о технических работах, но затем оно исчезло. При этом зайти всё также не получилось.

Некоторые также сообщили, что из-за сбоя не могут перевести деньги с карт «Альфа-банки» в другие банки. Деньги списываются, но не зачисляются на счёт. На карту организации средства также не поступают.

В комментарии РБК представители «Альфа-банка» рассказали, что сервисы могут сбоить в единичных случаях. Они заверили, что сейчас приложение работает.

Из-за технических работ мобильное приложение и интернет-банк могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях. Сейчас все сервисы работают стабильно.

представитель «Альфа-банка»

TJ направил запрос в «Альфа-банк», но не получил оперативного ответа.

Похожий сбой произошёл в мобильном приложении «Альфа-банка» в ноябре. Тогда представители организации также заверяли, что это случилось из-за технических работ, а с проблемами столкнулись лишь некоторые пользователи.

#новости #сбои

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Ответный чувак

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Ху Эмай

Альфа банк норм? Стоит завести счет там?

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Ответный чувак

Хуйня

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Ответный чувак

Без негатива

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Трансгендолет

vc почитай, там каждая вторая жалоба на банки — в сторону альфы))

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Ху Эмай

а на кого меньше всех жалоб?

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Трансгендолет

на бинбанк какой-нибудь, тк им никто не пользуется)))))

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Stanley H. Tweedle

Чот профитов не видно, кредитка у сбера лучше, дебетовая у тинькова

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онотолей харизматыч

на карту деньги тоже не поступают.

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Ответный чувак

мне тоже, хоть бы кто скинул

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Ответный чувак

Пришли номер карты и три цифры на обороте, а потом код из смс и я пришлю тебе новогодний подарок

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Ответный чувак

Потом в твиттере 2 ляма насобираешь, гарантирую

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Ху Эмай

Вот ты сейчас шутишь, а товарищ майор тебя уже в интернет мошенники записал.

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Ответный чувак

Петрович? Не, он знает что я свой

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Ответный чувак

звучит как бизнес-план

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Ответный чувак

Представители организации сообщили, что сервисы работают, но жалобы продолжают поступать.
 типичные программисты — «у нас всё работает»

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Ответный чувак

у меня все работает! Перезагрузите компьютер и протрите тряпочкой фары

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Ответный чувак

Проблема на вашей стороне

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Ответный чувак

Эх, кто-то null передаёт, как же так

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Вова Кот

А сторис смотреть можно?

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Валерий Парыгин

Уже могут

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Teddy Loaf

Не понимаю фанатичной дрочки на банки. Раскидываю по трем разным, чтобы не попадать в такие ситуации. Интерфейсы одинаковые сейчас у все, сервисы более-менее тоже. Выгода от кэшбеков копеечная, да и есть у всех.

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Андрей Лузин

Вчера при снятии налички была ошибка операции, деньги не выдало, но списались со счета.
Но в ТП сразу сказали, что видят мою проблему и в течение нескольких часов деньги вернулись на счет

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