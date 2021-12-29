Представители организации сообщили, что сервисы работают, но жалобы продолжают поступать.

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Скриншот TJ

По данным Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбои в мобильном приложении «Альфа-банка» около 11 часов утра. После 14:00 количество отчётов превысило тысячу. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Почти половина пользователей жалуются на невозможность зайти в приложение, примерно столько же отмечают проблемы в работе мобильного банкинга. Около 10% сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов «Альфа-банка».

В комментариях в официальной группе во «ВКонтаке» клиенты банка рассказали, что изначально в приложении высвечивалось уведомление о технических работах, но затем оно исчезло. При этом зайти всё также не получилось.

Некоторые также сообщили, что из-за сбоя не могут перевести деньги с карт «Альфа-банки» в другие банки. Деньги списываются, но не зачисляются на счёт. На карту организации средства также не поступают.

В комментарии РБК представители «Альфа-банка» рассказали, что сервисы могут сбоить в единичных случаях. Они заверили, что сейчас приложение работает.

Из-за технических работ мобильное приложение и интернет-банк могли быть недоступны для клиентов в единичных случаях. Сейчас все сервисы работают стабильно. представитель «Альфа-банка»

TJ направил запрос в «Альфа-банк», но не получил оперативного ответа.