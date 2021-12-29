В работе мобильного приложения «Альфа-банка» произошёл сбой. Пользователи не могут проверить баланс и перевести деньги Статьи редакции
Представители организации сообщили, что сервисы работают, но жалобы продолжают поступать.
По данным Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбои в мобильном приложении «Альфа-банка» около 11 часов утра. После 14:00 количество отчётов превысило тысячу. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Почти половина пользователей жалуются на невозможность зайти в приложение, примерно столько же отмечают проблемы в работе мобильного банкинга. Около 10% сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов «Альфа-банка».
В комментариях в официальной группе во «ВКонтаке» клиенты банка рассказали, что изначально в приложении высвечивалось уведомление о технических работах, но затем оно исчезло. При этом зайти всё также не получилось.
Некоторые также сообщили, что из-за сбоя не могут перевести деньги с карт «Альфа-банки» в другие банки. Деньги списываются, но не зачисляются на счёт. На карту организации средства также не поступают.
В комментарии РБК представители «Альфа-банка» рассказали, что сервисы могут сбоить в единичных случаях. Они заверили, что сейчас приложение работает.
TJ направил запрос в «Альфа-банк», но не получил оперативного ответа.
Похожий сбой произошёл в мобильном приложении «Альфа-банка» в ноябре. Тогда представители организации также заверяли, что это случилось из-за технических работ, а с проблемами столкнулись лишь некоторые пользователи.
Альфа банк норм? Стоит завести счет там?
vc почитай, там каждая вторая жалоба на банки — в сторону альфы))
а на кого меньше всех жалоб?
на бинбанк какой-нибудь, тк им никто не пользуется)))))
Чот профитов не видно, кредитка у сбера лучше, дебетовая у тинькова
на карту деньги тоже не поступают.
Вот ты сейчас шутишь, а товарищ майор тебя уже в интернет мошенники записал.
А сторис смотреть можно?
Уже могут
Не понимаю фанатичной дрочки на банки. Раскидываю по трем разным, чтобы не попадать в такие ситуации. Интерфейсы одинаковые сейчас у все, сервисы более-менее тоже. Выгода от кэшбеков копеечная, да и есть у всех.
Вчера при снятии налички была ошибка операции, деньги не выдало, но списались со счета.
Но в ТП сразу сказали, что видят мою проблему и в течение нескольких часов деньги вернулись на счет