Президент Казахстана подписал закон о полной отмене смертной казни Статьи редакции
С 2003 года в стране действует мораторий на смертную казнь, но указ не запрещал судам выносить такие приговоры.
Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, полностью исключающую смертную казнь из уголовного кодекса страны. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.
Закон исключает понятие «исполнение наказания в виде смертной казни» из уголовно-процессуального кодекса, а также аннулирует оговорку о назначении такого наказания за особо тяжкие преступления в военное время. Это право Казахстан оставил за собой после подписания Токаевым закона «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».
Во время рассмотрения закона в мажилисе сенаторы предлагали убрать смертную казнь из 13 статей уголовного кодекса, но разрешить выносить соотвествующий приговор за особо тяжкие преступления военного характера. Однако в ноябре Токаев призвал отменить исключительную меру наказания «без каких-либо оговорок».
Казахстан обязался отменить смертную казнь в сентябре 2020 года, когда присоединился к соответствующему международному протоколу. Документ подписал в ООН постоянный представитель страны. Мажилис принял законопроект в разработку в ноябре 2020 года.
В 2003 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввёл мораторий на смертную казнь. Согласно указу, исполнение таких приговоров приостановили, но суды всё ещё могли назначать это наказание. В качестве альтернативного наказания в стране применяется пожизненное заключение.
Наконец-то можно вылезать из укрытия
Сверхлюди
это все остальные люди недоказахи
тем временем у нас
И правильно, смертная казнь удел варваров.
Из параллельной вселенной