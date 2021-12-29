С 2003 года в стране действует мораторий на смертную казнь, но указ не запрещал судам выносить такие приговоры.

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Касым-Жомарт Токаев Фото с сайта правительства Казахстана

Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, полностью исключающую смертную казнь из уголовного кодекса страны. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Закон исключает понятие «исполнение наказания в виде смертной казни» из уголовно-процессуального кодекса, а также аннулирует оговорку о назначении такого наказания за особо тяжкие преступления в военное время. Это право Казахстан оставил за собой после подписания Токаевым закона «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».

Во время рассмотрения закона в мажилисе сенаторы предлагали убрать смертную казнь из 13 статей уголовного кодекса, но разрешить выносить соотвествующий приговор за особо тяжкие преступления военного характера. Однако в ноябре Токаев призвал отменить исключительную меру наказания «без каких-либо оговорок».

Полная отмена смертной казни будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами, обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь. Арман Кажахметов глава комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса

Казахстан обязался отменить смертную казнь в сентябре 2020 года, когда присоединился к соответствующему международному протоколу. Документ подписал в ООН постоянный представитель страны. Мажилис принял законопроект в разработку в ноябре 2020 года.