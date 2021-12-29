Фото: Юрий Хованский после выхода из СИЗО Статьи редакции
С журналистами он не пообщался из-за судебного запрета.
29 декабря суд в Петербурге отменил арест Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Блогера выпустили из СИЗО, ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
матушку
Покушать шоколадных конфет из подарочка
что то на духовочном языке?
Одна из самых любимых цитат в кино
что за фильм?
Отступники
интерстеллар
Почему у него Путин водитель? Куда он его повёз?
Вообще-то это Александр Глебыч Невзоров.
Какой ещё невзоров? Это Терминатор.
в бункер
В 2007 год
Это значит его вообще отпустили и просто запретили что-то делать? Или же ещё будет суд и дело продолжается?
Из телеги его девушки «Юру отпустили . Есть ряд ограничений. Интернет, средства связи и т.д. А 8 января продление... То есть он может вернуться в СИЗО»
Потрахоцо отпустили, дело еще в деле
У медисона уже есть новая тян
Почему на машинке, а не на ОТ? Совсем далеки от народа блогеры эти...
Ему до машины еле дали дойти. На ОТ добирался бы вечность из за репортеров и в итоге не добрался бы, увидели бы где нибудь интервью прессе и обратно отправили. Отстаньте от человека
Удивительно конечно иногда поворачивается история. 5 лет назад никто и подумать бы не мог, что в 2021 году весь Твитер будет следить за делом Хованского якобы об оправдании терроризма. А сегодня вот такие фоточки…
Почему 5 лет? Месяцев 7-8.
невиновного человека отпускают и это большая новость.
потерпим еще?
Ребята , не забудьте прочитать моё расследование на Гузель!
В гузке? Гузле? Что мне надо подписать
ладно
Раньше делали обзоры на сырки, а сейчас делают расследование на гузель
Прочитай статью, освещение данной проблемы очень важно для общества
привет
да
Самый пиздец тут - а зачем его держать 7 месяцев в СИЗО? но за это уже никто в этой стране не ответит
Наныл
вот дурак мог же просто молча потерпеть
Это безличное предложение, без подлежащего
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/odnosostavnye-predlozheniia-14618/vidy-odnosostavnykh-predlozhenii-13942/re-e321e77c-f73c-4612-b5c5-43e2aacf3dcf
Ну норм, рад за него. Жаль конечно, что Зуева не отпустили ещё
Йоооооптить! Ну наконец-то!
Стукачёк ? Поди с Хованским вместе подпевал?
На месте Хованского безопаснее было бы в СИЗО чаёк попивать... А то родственники погибших от терактов могут навестить невзначай... А там как обычно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений... Был ушлёпок и нет ушлёпка...
#Хованскийтеррорист, за тот текст что он пел, его нужно привязать к установке ГРАД и дёрнуть фитиль... Кстати он всё ещё Хованский или уже Хованская?
Ну я как бы хуй знает, @Вахтёр , чекни че кого?