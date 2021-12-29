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Артём Мазанов

Фото: Юрий Хованский после выхода из СИЗО Статьи редакции

С журналистами он не пообщался из-за судебного запрета.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

29 декабря суд в Петербурге отменил арест Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Блогера выпустили из СИЗО, ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

#хованский #новости

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Ответный чувак

отъебитесь от парня, ему чисто дали передохнуть

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Ответный чувак

похавать шавухи и обратно

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Ответный чувак

щас бы предал кого нибудь ради вкусной шавухи

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0
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Ответный чувак

Россию?

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Geletey Ivan

матушку

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Ответный чувак

предай свою жопу оторви от стула сходи купи

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Ответный чувак

уже

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Люц Шнайдер

Покушать шоколадных конфет из подарочка

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Слава Инженеров

что то на духовочном языке?

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Ответный чувак

А может ты отъебись

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–2
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Ответный чувак
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Евгений Кочин

Одна из самых любимых цитат в кино

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Валерий Третьяков

что за фильм?

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Евгений Кочин

Отступники

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Денис Файзулин

интерстеллар

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Алексей Нездайминов

Почему у него Путин водитель? Куда он его повёз?

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7
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Иван Демченко

Вообще-то это Александр Глебыч Невзоров.

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4
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Gedevan

Какой ещё невзоров? Это Терминатор.

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Максим Шпилёв

в бункер

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Слава Инженеров

В 2007 год

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Дизайнер Павленко

Это значит его вообще отпустили и просто запретили что-то делать? Или же ещё будет суд и дело продолжается?

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Ответный чувак

загадка жака фреско, на ответ даётся 10 дней

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18
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Xenia White

Из телеги его девушки «Юру отпустили . Есть ряд ограничений. Интернет, средства связи и т.д. А 8 января продление... То есть он может вернуться в СИЗО»

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5
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stikerman

Потрахоцо отпустили, дело еще в деле

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3
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Глеб Орлов

У медисона уже есть новая тян

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Ответный чувак

будет суд дело продолжается

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3
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Ответный чувак

Это мера пресечения которая действует до суда. Его могут как оправдать на суде, так и признать виновным. Просто до вынесения приговора будет чилить дома, а не чалить в СИЗО. Ну и да, эту меру могут изменить на более жёсткую в любой момент.

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2
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Chikk

Почему на машинке, а не на ОТ? Совсем далеки от народа блогеры эти...

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Sask Vaks

Ему до машины еле дали дойти. На ОТ добирался бы вечность из за репортеров и в итоге не добрался бы, увидели бы где нибудь интервью прессе и обратно отправили. Отстаньте от человека

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Дизайнер Павленко

Удивительно конечно иногда поворачивается история. 5 лет назад никто и подумать бы не мог, что в 2021 году весь Твитер будет следить за делом Хованского якобы об оправдании терроризма. А сегодня вот такие фоточки…

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Аркадий Иванов

Почему 5 лет? Месяцев 7-8.

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gchk

невиновного человека отпускают и это большая новость.

потерпим еще?

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Paladin 404992

Ребята , не забудьте прочитать моё расследование на Гузель!

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Владислав Недзвецкий

В гузке? Гузле? Что мне надо подписать

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Последний выдох миллениала

ладно

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Тарас Макух

Раньше делали обзоры на сырки, а сейчас делают расследование на гузель

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Paladin 404992

Прочитай статью, освещение данной проблемы очень важно для общества

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Бригадир железнодорожного пути

привет

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Ответный чувак

я хуею с вас

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Бригадир железнодорожного пути
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Ответный чувак

я должен этот ребус отгадать или че?

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Бригадир железнодорожного пути

да

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Ответный чувак

ну нахер

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Ответный чувак

ну отлично, уже неплохо

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Андрей

Самый пиздец тут - а зачем его держать 7 месяцев в СИЗО? но за это уже никто в этой стране не ответит

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Hypnotic Poison

Наныл

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Sanek Igoshev

вот дурак мог же просто молча потерпеть

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Ответный чувак

«Фото: Юрий Хованский после выхода из СИЗО»

ЮРИЙ ХОВАНСКИЙ ИЗ СИЗО ЧТО, БЛЯДЬ? ПОКУРИЛ? ПОКАКАЛ? ВЫПИЛ?

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Тарас Макух

Это безличное предложение, без подлежащего
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/odnosostavnye-predlozheniia-14618/vidy-odnosostavnykh-predlozhenii-13942/re-e321e77c-f73c-4612-b5c5-43e2aacf3dcf

Односоставные предложения — урок. Русский язык…
Урок по теме Односоставные предложения. Теоретические материалы и задания Русский язык, 8 класс…
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Сергей Панфилов

Ну норм, рад за него. Жаль конечно, что Зуева не отпустили ещё

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Donnie Darko

Йоооооптить! Ну наконец-то!

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Nikolaus Erney

Стукачёк ? Поди с Хованским вместе подпевал?

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Nikolaus Erney

На месте Хованского безопаснее было бы в СИЗО чаёк попивать... А то родственники погибших от терактов могут навестить невзначай... А там как обычно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений... Был ушлёпок и нет ушлёпка...

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Nikolaus Erney

#Хованскийтеррорист, за тот текст что он пел, его нужно привязать к установке ГРАД и дёрнуть фитиль... Кстати он всё ещё Хованский или уже Хованская?

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Donnie Darko

Ну я как бы хуй знает, @Вахтёр , чекни че кого?

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