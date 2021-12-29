«Фото: Юрий Хованский после выхода из СИЗО»

С журналистами он не пообщался из-за судебного запрета.

29 декабря суд в Петербурге отменил арест Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Блогера выпустили из СИЗО, ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.