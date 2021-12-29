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Роскомнадзор: Google, Apple, Meta и другие компании игнорируют требование открыть офисы в РФ к 1 января Статьи редакции

В ведомстве не хотят сразу же прибегать к ограничительным мерам.

О том, что ни одна из зарубежных IT-компаний, подпадающих под закон о «приземлении», не выполнила все его требования, представители Роскомнадзора рассказали газете «Известия».

Помимо открытия в РФ собственного представительства, сервисы обязали создать личный кабинет на сайте ведомства, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.

В Роскомнадзоре заявили, что о применении санкций против не подчиняющихся закону компаний задумаются только 1 января, когда тот вступит в силу. Однако ведомство готово дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог и работают над тем, чтобы удовлетворить все требования. О каких компаниях идёт речь и какой конкретно срок им могут предоставить, в ведомстве не уточнили.

В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify.

По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу, а также ограничения платежей и полная или частичная блокировка сервисов на территории страны. В Роскомнадзоре подчёркивают, что к замедлению трафика или ограничению доступа будут прибегать только в крайних случаях, а начнут с экономических санкций.

#новости #роскомнадзор #meta #google #apple

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Ответный чувак

ни одна из зарубежных IT-компаний, подпадающих под закон о «приземлении», не выполнила все его требования
Как же приятно это слышать!

Зарубежные IT-компании отнеслись к путинскому "закону" именно так, как нужно относиться к путинским "законам"

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35
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Serge

Рано радоваться.

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9
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Ответный чувак

Пока можно порадоваться. Хороших новостей мало!

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6
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Alexander Nosov

Приятно, что наконец поебывают помойки типа ФБ.

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–8
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Ответный чувак

нихуя хорошего в том что тарищ майор получит админку к фб нет. блять почему так сложно смотреть дальше своего носа

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7
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Витя Яковлюк

Если пользуешься такой помойкой для чего-то, за что тебя могут посадить или взять на карандаш, то зря. Для таких дел есть телега и виктор. Тех, кто этого не понимает в любом случае рано или поздно посадят на бутылку, это естественный отбор

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0
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Ответный чувак

бляяяяяяяяяя да читают вашу телегу

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1
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Андрей Апанасик

Роскомнадзор: ну отмкройте омфисы в РФ к 1 ямнваря, ну помжалуйста.

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20
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Ответный чувак

намн онмчень хонмчется вас штрамфовать а то у мнас омпомзиционеры закомнчились

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16
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Максим Соколовский

реперы есть

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2
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Федя Прозоров

и стундаперы

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Mikki Rurk

Они бедные

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0
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Nick Rosenberg

Роскомнадзор сообщает о невыполнении требований

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11
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alien Alina

полная или частичная блокировка сервисов на территории страны
 Яндекс готовится жировать

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4
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Ivar Ragnarsson

Яндекс не вывезет рынок, если Гугл и Эпл прикроют. Они не только про поисковую систему и айфончики.

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2
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alien Alina

Думаешь властям не пiхуй?

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3
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Ivar Ragnarsson

Не пихуй. Экономика окончательно по пизде пойдет. Гугловские сервисы повсюду

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1
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Максим Соколовский

все по сценарию

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1
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Ответный чувак

Однако ведомство готово дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог и работают над тем, чтобы удовлетворить все требования.

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0
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alien Alina

Ну это всё хз, так что Яндекс может продолжать потирать ручки

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1
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Ответный чувак

как там дела с предустановкой приложений ? вроде как обязали, а вроде как пiхуй

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Ответный чувак

Недавно переустанавливал macOS, он написал что-то про "по закону нужно установить российские программы", потом открылся App Store, который написал что-то вроде "не найдено" и на этом всё

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3
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Михаил Павлович

на днях взял новый ондройд для звонилки, там было дохера предустановленного мусора. пришлось сносить

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0
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Nick Rosenberg

на самом деле плачевно, вендоры роняя кал бегут выполнять

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Ответный чувак

ну оно же один хуй выпиливается как и стоковые предустановленные, через ADB?

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Nick Rosenberg

зависит от вендора, где-то вполне возможно без рута не снести

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Ответный чувак

дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог
Какой диалог? О чем с вами разговаривать? Это какой-то прием из криминального мира, что ли?

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Ответный чувак

шестая серия убойной силы с диалогоми дукалиса на стрелке с бандитами "это наша корова! и мы её доим!"

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Ответный чувак

не ну вы поняли эта чушпана реально попутала, не сечет что фраера чисто замес кидают .

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Ответный чувак

а если серьезно, то как бы с какого перепугу то ? а газпром в делавере и майл ру в южной каролине когда офисы откроют?

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5
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Ответный чувак

Совершенно не понимаю, почему не приземлить их и не выписать штраф за несоблюдение каких-нибудь экологических норм на 10% оборота

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2
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Арина Маланчук

но у Гугла и Эппла есть офисы в России... и вероятно, они не выполнили другие требования, а не открытие офиса в России

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1
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Огурцы

Не знаю наверняка, но уверен, что это дочки маркетинговых компаний, но не головных

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1
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Ответный чувак

По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу
 В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google

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Иван

а также разместить на собственных ресурсах ... счётчик посещаемости.
какой URL у этой фиговины?

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Ответный чувак

Это же какие серверные мощности нужны такому счётчику посещаемости?

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Ответный чувак

li.ru

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Наблюдатель

Роскомнадзор заставит стриминговую платформу Netflix транслировать Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, ОТР, телеканал "Спас", телеканал Минобороны "Звезда", канал Союзного государства России и Беларуси "Мир" из-за внесения Netflix в государственный реестр аудиовизуальных сервисов.
https://lenta.ru/news/2021/12/29/netflix_tv/

Netflix обяжут показывать 20 российских…
Стриминговую платформу Netflix обяжут показывать в России 20 телеканалов после внесения в реестр…
lenta.ru
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Fedor Molchanov

Да не может быть

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Сергей Панфилов

Так недавно же в какой-то российский офис Гугла с обыском приходили

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NavaGava

Странно и почему же ?🌚

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