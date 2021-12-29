Роскомнадзор: Google, Apple, Meta и другие компании игнорируют требование открыть офисы в РФ к 1 января Статьи редакции
В ведомстве не хотят сразу же прибегать к ограничительным мерам.
О том, что ни одна из зарубежных IT-компаний, подпадающих под закон о «приземлении», не выполнила все его требования, представители Роскомнадзора рассказали газете «Известия».
Помимо открытия в РФ собственного представительства, сервисы обязали создать личный кабинет на сайте ведомства, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
В Роскомнадзоре заявили, что о применении санкций против не подчиняющихся закону компаний задумаются только 1 января, когда тот вступит в силу. Однако ведомство готово дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог и работают над тем, чтобы удовлетворить все требования. О каких компаниях идёт речь и какой конкретно срок им могут предоставить, в ведомстве не уточнили.
В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify.
По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу, а также ограничения платежей и полная или частичная блокировка сервисов на территории страны. В Роскомнадзоре подчёркивают, что к замедлению трафика или ограничению доступа будут прибегать только в крайних случаях, а начнут с экономических санкций.
Рано радоваться.
Приятно, что наконец поебывают помойки типа ФБ.
Если пользуешься такой помойкой для чего-то, за что тебя могут посадить или взять на карандаш, то зря. Для таких дел есть телега и виктор. Тех, кто этого не понимает в любом случае рано или поздно посадят на бутылку, это естественный отбор
Роскомнадзор: ну отмкройте омфисы в РФ к 1 ямнваря, ну помжалуйста.
реперы есть
и стундаперы
Они бедные
Роскомнадзор сообщает о невыполнении требований
полная или частичная блокировка сервисов на территории страны
Яндекс готовится жировать
Яндекс не вывезет рынок, если Гугл и Эпл прикроют. Они не только про поисковую систему и айфончики.
Думаешь властям не пiхуй?
Не пихуй. Экономика окончательно по пизде пойдет. Гугловские сервисы повсюду
все по сценарию
Ну это всё хз, так что Яндекс может продолжать потирать ручки
на днях взял новый ондройд для звонилки, там было дохера предустановленного мусора. пришлось сносить
на самом деле плачевно, вендоры роняя кал бегут выполнять
зависит от вендора, где-то вполне возможно без рута не снести
но у Гугла и Эппла есть офисы в России... и вероятно, они не выполнили другие требования, а не открытие офиса в России
Не знаю наверняка, но уверен, что это дочки маркетинговых компаний, но не головных
а также разместить на собственных ресурсах ... счётчик посещаемости.
какой URL у этой фиговины?
Роскомнадзор заставит стриминговую платформу Netflix транслировать Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, ОТР, телеканал "Спас", телеканал Минобороны "Звезда", канал Союзного государства России и Беларуси "Мир" из-за внесения Netflix в государственный реестр аудиовизуальных сервисов.
https://lenta.ru/news/2021/12/29/netflix_tv/
Да не может быть
Так недавно же в какой-то российский офис Гугла с обыском приходили
Странно и почему же ?🌚