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Новости
Sasha Shambilova

ФСБ возбудила дело против жителя Владимирской области. Он не сообщил о постах знакомого c оправданием теракта во Франции Статьи редакции

По версии следствия, мужчина сделал это умышленно. Его обвиняют в несообщение о преступлении.

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В октябре 2020 года житель Республики Коми на своей странице во «ВКонтакте» разместил посты с положительной оценкой действий террориста, который обезглавил преподавателя в городе Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Спустя год он рассказал об этом знакомому, который якобы умышленно не стал сообщать о записях во время допроса в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей или лишение свободы до года.

Как сообщает ТАСС, автор поста — гражданин одной из стран Средней Азии. Его задержали в Москве, после чего перевели с Сыктывкар, а для проведения следственных действий направили во Владимирскую область. По данным источника информагентства, он находится в СИЗО.

В этот же 29 декабря в Омской области возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который также оправдывал теракт во Франции в комментариях. В следственном комитет «Коммерсанту» рассказали, что такие заявления он оставлял и под новостями о трагедии.

В октябре 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин обезглавили 47-летнего преподавателя истории и географии Самюэля Пати. Это произошло вскоре после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция.

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Во Франции обезглавили учителя после лекции с карикатурами на Мухаммеда. Подозревают 18-летнего россиянина. Главное Статьи редакции

Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и обращение к Макрону.

Полиция возле места происшествия в городе Конфлан-Сент-Онорин Reuters

#новости #право #терактподпарижем

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Ответный чувак

Посадят за недонос! Браво!

Даже я такого не ожидал

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Ответный чувак

и завершающая будет - нам кажется вы могли бы совершить преступление

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7
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Владимир Старик

Презумпция гипотетической виновности, получается
Новое слово в мировой законотворческой и правовой деятельности!

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1
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Трансгендолет

Блин теперь нужно каждый день проверять посты всех знакомых и друзей получается

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6
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Ответный чувак

Я тебя не знаю, если что

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8
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Ответный чувак

И тжшников

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1
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Ответный чувак

пизда..

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1
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Ответный чувак

И тебя тоже не знаю

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0
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Ответный чувак

ты чего, ДРУГ

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2
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Ответный чувак

Рот закрой

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0
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Ответный чувак

И тебя не знаю

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0
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Люц Шнайдер

Блт, удаляюсь с тэжэ. Ну вас на йух

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5
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Bartashevish- kun

Не 37 год, твёрдо и чётко.

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3
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Ответный чувак

Чёрный воронок же не приедет.

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1
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Bartashevish- kun

Приедет, с надписью "хлеб".

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2
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Ответный чувак

Синие

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Ответный чувак

киты

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Ответный чувак

Встали на дыбы.

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1
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VladimirV

А вот почему в СССР писали много доносов

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3
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Ответный чувак

Довлатов не осветил этот аспект

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Ответный чувак

Ты же не думал что РУССКИЕ доносчики просто так?

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0
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Ответный чувак

чего?

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Андрей Рядькин

Хабиба пост кидай, лайки получай

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KingOfTheDivan

Когда посадят Нурмагомедова и подобных?

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Chikk

вКонтактик...

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Paladin 404992

Хабиба посадят теперь?

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Клапауций

...

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Сергей Сергеич

Пздц мутная история какая-то. Мне кажется там на самом все сложнее. Но получается, скоро можно будет сажать за то, что кто-то там сказал о чем-то про кого-то кто что-то подумал или не подумал и сказал, а кто-то не рассказал, но подумал, но даже после этого не рассказал, хотя ему рассказали, но не подумали? Нормас.

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Джон Кроули

Раскрутили маховик репресий для фбк, навального и прочих врагов народа, а когда враги кончились, маховик не остановить, гребут всех подряд. Вот и судья заговорил о возвращении смертной казни. Россияне- вам пизда!

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Ответный чувак

сразу del (хотя и за это могут принять, если захотят)

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