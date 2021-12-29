ФСБ возбудила дело против жителя Владимирской области. Он не сообщил о постах знакомого c оправданием теракта во Франции Статьи редакции
По версии следствия, мужчина сделал это умышленно. Его обвиняют в несообщение о преступлении.
В октябре 2020 года житель Республики Коми на своей странице во «ВКонтакте» разместил посты с положительной оценкой действий террориста, который обезглавил преподавателя в городе Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Спустя год он рассказал об этом знакомому, который якобы умышленно не стал сообщать о записях во время допроса в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей или лишение свободы до года.
Как сообщает ТАСС, автор поста — гражданин одной из стран Средней Азии. Его задержали в Москве, после чего перевели с Сыктывкар, а для проведения следственных действий направили во Владимирскую область. По данным источника информагентства, он находится в СИЗО.
В этот же 29 декабря в Омской области возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который также оправдывал теракт во Франции в комментариях. В следственном комитет «Коммерсанту» рассказали, что такие заявления он оставлял и под новостями о трагедии.
В октябре 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин обезглавили 47-летнего преподавателя истории и географии Самюэля Пати. Это произошло вскоре после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция.
Презумпция гипотетической виновности, получается
Новое слово в мировой законотворческой и правовой деятельности!
Блин теперь нужно каждый день проверять посты всех знакомых и друзей получается
Блт, удаляюсь с тэжэ. Ну вас на йух
Не 37 год, твёрдо и чётко.
Приедет, с надписью "хлеб".
А вот почему в СССР писали много доносов
Хабиба пост кидай, лайки получай
Когда посадят Нурмагомедова и подобных?
вКонтактик...
Хабиба посадят теперь?
...
Пздц мутная история какая-то. Мне кажется там на самом все сложнее. Но получается, скоро можно будет сажать за то, что кто-то там сказал о чем-то про кого-то кто что-то подумал или не подумал и сказал, а кто-то не рассказал, но подумал, но даже после этого не рассказал, хотя ему рассказали, но не подумали? Нормас.
Раскрутили маховик репресий для фбк, навального и прочих врагов народа, а когда враги кончились, маховик не остановить, гребут всех подряд. Вот и судья заговорил о возвращении смертной казни. Россияне- вам пизда!