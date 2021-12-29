По версии следствия, мужчина сделал это умышленно. Его обвиняют в несообщение о преступлении.

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В октябре 2020 года житель Республики Коми на своей странице во «ВКонтакте» разместил посты с положительной оценкой действий террориста, который обезглавил преподавателя в городе Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Спустя год он рассказал об этом знакомому, который якобы умышленно не стал сообщать о записях во время допроса в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей или лишение свободы до года.

Как сообщает ТАСС, автор поста — гражданин одной из стран Средней Азии. Его задержали в Москве, после чего перевели с Сыктывкар, а для проведения следственных действий направили во Владимирскую область. По данным источника информагентства, он находится в СИЗО.

В этот же 29 декабря в Омской области возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который также оправдывал теракт во Франции в комментариях. В следственном комитет «Коммерсанту» рассказали, что такие заявления он оставлял и под новостями о трагедии.

В октябре 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин обезглавили 47-летнего преподавателя истории и географии Самюэля Пати. Это произошло вскоре после лекции о свободе слова, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция.