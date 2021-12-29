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Sasha Shambilova

Цукерберг начал проводить встречи с цифровыми аватарами вместо людей и призывает к этому остальных сотрудников Статьи редакции

Зачем? Во имя метавселенной, конечно.

Фото Reuters

В новом расследовании Wall Street Journal о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании несколько источников рассказали, что генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи в виртуальной реальности. Вместо руководителей он общается с их аватарами, а также призывает других сотрудников делать то же самое.

Как сообщает WSJ, Цукерберг полностью нацелен на «построение метавселенной, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета». По данным издания, «подразумевается, что Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом».

#meta #facebook #цукерберг #микро

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Ответный чувак

«построение метавселенной, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета»

Уважаемые слушатели, вы стали свидетелями шизофазии

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Ответный чувак

Зачем?
 Да потому что он шиз какой-то.

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10
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stikerman

он просто фильмов насмотрелся, где голограммы были

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Bartashevish- kun

Каждый вечер с аватарками на ТЖ общаюсь.

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Ответный чувак

у рептилоида видимо аренда тела уже кончается. потихоньку переносит себя в новую вселенную

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4
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Ответный чувак

окончательно там ёбнулся

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Трансгендолет

Рептилоиду влом разговаривать с людишками, ничего нового

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2
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Ответный чувак

или...

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Трансгендолет

когда зашел в конференцию с нескольких устройств

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Ответный чувак
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Roman Persianinov

@Сергей Звезда ты следующий

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Ху Эмай

То есть он признает, что у Фейсбука грязное прошлое???

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Ответный чувак

Давайте перевернем эту страницу

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sardelkin

чем это отличается от second life которой почти 20 лет? откуда вдруг такой ажиотаж?

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さよう なら

а чем это отличается от вр чата?

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Ответный чувак

скоро ради маркетинга признается что вместо жены ебёт аватары

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Ответный чувак

Ожидание: генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи в виртуальной реальности.

Реальность:

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Ответный чувак

Может хоть фесбук истратит всё бабло на эту хуйкню и схлопнется наконец

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Ответный чувак

Зачем ему аватар, задница вроде норм и в реале

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Диас Молдашев

Чтобы косплеить Донни Дарко, очевидно

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Chikk

Вместо руководителей он общается с их аватарами
 Ну всё, поплыл парень. Недолго уже осталось до бесед с духами и зеркалами.

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Selfish Ledger

Это будет как Glassholes из гугла, которые ходили с google glassи это был кривд пиздец, но они ведь в будущее смотрят, оно ведь такое будет

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Ответный чувак

Как сообщает WSJ, Зюганов полностью нацелен на «построение коммунизма, захватывающего идеального мира, который он описал как следующую фазу социализма». По данным издания, «подразумевается, что КПСС должна смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом».

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Ответный чувак

Цукерберг предлагает играть в ММОРПГ?

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