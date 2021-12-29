Цукерберг начал проводить встречи с цифровыми аватарами вместо людей и призывает к этому остальных сотрудников Статьи редакции
Зачем? Во имя метавселенной, конечно.
В новом расследовании Wall Street Journal о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании несколько источников рассказали, что генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи в виртуальной реальности. Вместо руководителей он общается с их аватарами, а также призывает других сотрудников делать то же самое.
Как сообщает WSJ, Цукерберг полностью нацелен на «построение метавселенной, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета». По данным издания, «подразумевается, что Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом».
он просто фильмов насмотрелся, где голограммы были
Каждый вечер с аватарками на ТЖ общаюсь.
Рептилоиду влом разговаривать с людишками, ничего нового
когда зашел в конференцию с нескольких устройств
@Сергей Звезда ты следующий
То есть он признает, что у Фейсбука грязное прошлое???
чем это отличается от second life которой почти 20 лет? откуда вдруг такой ажиотаж?
а чем это отличается от вр чата?
Чтобы косплеить Донни Дарко, очевидно
Вместо руководителей он общается с их аватарами
Ну всё, поплыл парень. Недолго уже осталось до бесед с духами и зеркалами.
Это будет как Glassholes из гугла, которые ходили с google glassи это был кривд пиздец, но они ведь в будущее смотрят, оно ведь такое будет