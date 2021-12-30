Её сумма может превысить весь объем мирового богатства, подсчитали в компании.

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Google просил не начислять штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда на время рассмотрения апелляционной жалобы. Решение суда по кассационной жалобе компании опубликовано 29 декабря. Детали рассмотрения заявления в карточке дела не приводятся.

Google 27 декабря обжаловал решение суда по иску «Царьграда» и попросил приостановить начисление штрафа. Компания отметила, что судебные решения приняты в отношении российского юрлица ООО «Гугл», а решение суда исполнено американским ответчиком.

Также компания просила приостановить начисление неустойки на время рассмотрения жалобы. По подсчётам Google, за полтора года её сумма превысит объём всего мирового богатства, которое оценивают больше чем в 500 триллионов долларов.

Google заблокировал ютуб-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть ютуб-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».

16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировал ютуб-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда. Причём каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза.

Согласно решению, Google должен полностью разблокировать ютуб-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».