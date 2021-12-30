Суд отказался приостановить начисление неустойки Google по иску «Царьграда» Статьи редакции
Её сумма может превысить весь объем мирового богатства, подсчитали в компании.
Google просил не начислять штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда на время рассмотрения апелляционной жалобы. Решение суда по кассационной жалобе компании опубликовано 29 декабря. Детали рассмотрения заявления в карточке дела не приводятся.
Google 27 декабря обжаловал решение суда по иску «Царьграда» и попросил приостановить начисление штрафа. Компания отметила, что судебные решения приняты в отношении российского юрлица ООО «Гугл», а решение суда исполнено американским ответчиком.
Также компания просила приостановить начисление неустойки на время рассмотрения жалобы. По подсчётам Google, за полтора года её сумма превысит объём всего мирового богатства, которое оценивают больше чем в 500 триллионов долларов.
Google заблокировал ютуб-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть ютуб-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировал ютуб-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда. Причём каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза.
Согласно решению, Google должен полностью разблокировать ютуб-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».
21 декабря в «Царьграде» заявили, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.
В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть ютуб-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
Гоу хом на православный патриотичный рутюб, уважаемые психбольные
Это не смешно. Гугл покинет рынок.
У Гугла столько ресурсов на судебные разбирательства, что она может 99 таких «Царьградов» выебать в судебном порядке, найдя 99 лазеек в законодательстве любой страны. Им просто пока что похуй.
это работает в случае рабочего и законного суда
это работает в случае рабочего и законного суда
Расскажите это Турции и Туркмении.
А как «покидание рынка» будет выглядеть?
Забанит всех русских в гугле
Думаю нет, глянут сколько они налогов платят и все решат
О нет, как же мы без AdWords
Ждем когда гугл даст заднюю
Страна чудес, не иначе
Жду когда гугл блоканет все андроиды граждан РФ пока не скинуться на штраф для своего государства