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Яна Ломакина

МВД начнёт выдавать лицам без гражданства карты с чипом и биометрией Статьи редакции

Такое временное удостоверение личности действует десять лет.

Карта для человека без гражданства будет содержать изображение лица и отпечатков пальцев владельца, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

Кроме того, на электронный носитель удостоверения загрузят персональную информацию, например, сведения о вакцинации от коронавируса. Документ будет действовать десять лет с момента записи биометрических данных.

МВД запланировало выдавать в виде карты с чипом и вид на жительство.

В августе 2021 года в России вступили в силу законодательные поправки, дающие возможность выдавать лицам без гражданства временное удостоверение личности. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД, в стране за три месяца такой документ получили 400 человек.

#новости #биометрия

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Страстной микрофон

карты с чипом
 Стоп, а вакцинация тогда зачем??

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Трансгендолет

карты — резервный канал чипирования

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Страстной микрофон

Как запасной ключ. Если не считается чип из днк

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4
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Страстной микрофон

Потому что незаконопослушные граждане могут умышлено менять свой днк в целях нарушения работоспособности чипа

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Страстной микрофон

Тонкий клиент.

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aliftin

Там же все написано:
временное удостоверение личности действует десять лет
А вакцину нужно обновлять раз в пол года.

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Страстной микрофон

Карту потерять можно, а тут наверняка всё.

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aliftin

Ну да, есть небольшой проеб. Думаю когда они это поймут, то начнут вшивать пластиковые карты под кожу.

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Alex

неграждане имеют проблему с доступом к вакцинации. так что это основной канал чипизации

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