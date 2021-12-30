Такое временное удостоверение личности действует десять лет.

Карта для человека без гражданства будет содержать изображение лица и отпечатков пальцев владельца, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

Кроме того, на электронный носитель удостоверения загрузят персональную информацию, например, сведения о вакцинации от коронавируса. Документ будет действовать десять лет с момента записи биометрических данных.

МВД запланировало выдавать в виде карты с чипом и вид на жительство.

В августе 2021 года в России вступили в силу законодательные поправки, дающие возможность выдавать лицам без гражданства временное удостоверение личности. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД, в стране за три месяца такой документ получили 400 человек.