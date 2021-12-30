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Новости
Sasha Shambilova

«Медиазону» признали «иноагентом» из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на девять СМИ, включённых в такой реестр Статьи редакции

Среди них — «Медуза», «Радио Свобода» и «Настоящее время».

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Основанием для включения в реестр «иностранных агентов» Минюст посчитал доход от Google-рекламы — показа баннеров, расположенных на сайте. С июня 2020 года по июль 2021 года учредитель «Медиазоны» ООО «ЗП» получил 700 тысяч рублей от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google. Об этом сообщает само издание со ссылкой на документы Минюста, полученные редакцией.

Также Роскомнадзор нашёл ссылки на девять СМИ, признанных «иностранными агентами». Это «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время». Кроме этого, «Медиазоны» цитировала журналистов Льва Пономарёва, Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарью Апахончич, включённых в реестр «иноагентов».

Минюст признал «иноагентами» «Медиазону», главного редактора издания Сергея Смирнова и его издателя Петра Верзилова в конце сентября. Редакция обжалует это решение.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Разборы
Яна Ломакина
Кого и за что российские власти включили в реестр СМИ-иностранных агентов — список Минюста (обновляемый) Статьи редакции

«Проект», «Медуза», «Важные истории» — медиа-участники реестра, в котором уже более 80 строк, либо закрываются, либо продолжают работу с большим трудом.

Фото Василия Шапошникова/«Коммерсантъ»

#новости #медиа

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Страстной микрофон

Основанием для включения в реестр «иностранных агентов» Минюст посчитал доход от Google-рекламы — показа баннеров, расположенных на сайте.
О-па, золотое дно откопали!
За это можно привлечь каждый второй сайт во всем интернете

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Страстной микрофон

Пойдем донос на Ленту и Риа новости писать

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Страстной микрофон

ЭТО ДРУГОЕ, ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ

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Александр Борродач

Это прецедент для признания блогеров СМИ-иноагентами, которые останутся на ютубе после его блокировки.

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Страстной микрофон

ты имеешь в виду тех блогеров, которых еще не посадили?

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Трансгендолет

из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на девять СМИ
Короче лайфхак — можно признавать инагентом, если в диомене есть латинские буквы и все.

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7
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Страстной микрофон

Либо если есть английская точка. А ты докажи, что её печатали на русской раскладке!

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4
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Страстной микрофон
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7
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Страстной микрофон

с такой логикой можно конечно выйти на тему, что раз смартфон изготовлен в китае, значит ты спонсируешься и работаешь на китайскую разведку

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3
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Страстной микрофон

Да

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4
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Страстной микрофон

не, нельзя. на нефритового стержня нельзя плохо говорить, зассут

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