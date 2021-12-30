Среди них — «Медуза», «Радио Свобода» и «Настоящее время».

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Основанием для включения в реестр «иностранных агентов» Минюст посчитал доход от Google-рекламы — показа баннеров, расположенных на сайте. С июня 2020 года по июль 2021 года учредитель «Медиазоны» ООО «ЗП» получил 700 тысяч рублей от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google. Об этом сообщает само издание со ссылкой на документы Минюста, полученные редакцией.

Также Роскомнадзор нашёл ссылки на девять СМИ, признанных «иностранными агентами». Это «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время». Кроме этого, «Медиазоны» цитировала журналистов Льва Пономарёва, Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарью Апахончич, включённых в реестр «иноагентов».

Минюст признал «иноагентами» «Медиазону», главного редактора издания Сергея Смирнова и его издателя Петра Верзилова в конце сентября. Редакция обжалует это решение.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.