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Новости
Яна Ломакина

В системе управления придомовыми шлагбаумами нашли уязвимость. Через неё их можно блокировать или скачать личные данные Статьи редакции

Под угрозой оказались около трети шлагбаумов, установленных в Москве. Оператор систем въезда устранил ошибку и поблагодарил за её обнаружение.

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Компания Postuf, специализирующаяся на информационной безопасности, нашла уязвимость в системе управления придомовыми шлагбаумами от компании «АМ Видео». Ошибка могла стать причиной утечки персональных данных, следует из поста на «Хабре».

Уязвимость позволяла пользователям, заходящим на сайт «АМ Видео» через тестовый аккаунт, получить доступ к любым объектам системы компании. Для этого можно было подставлять ID камер или шлагбаумов, просто подбирая числовой идентификатор. Кроме того, система открывала доступ ко всем данным пользователей: именам, адресам, телефонам, маркам автомобилей. Уязвимость давала возможность блокировать придомовые шлагбаумы, рассылать пользователям системы уведомления или использовать их личные данные.

Адреса и телефонные номера шлагбаумов для их открытия Изображение с «Хабра»

Как уточнил в разговоре с РБК сооснователь Postuf Бекхан Гендаргеноевский, основная часть шлагбаумов «АМ Видео» — около 85% — установлена в Москве. Компания управляет почти третью шлагбаумов города, более 1500 штук.

Списки жильцов на объектах и их персональная информация Изображение с «Хабра»

По мнению Гендаргеноевского, уязвимость могла возникнуть из-за того, что «АМ Видео» разрабатывала систему своими силами. «Возможно, компания не потянула: код написали, а множество этапов его жизненного цикла, в том числе тестирование и безопасность, — не смогли», — сказал он.

Когда компании передали информацию об уязвимости, она сразу же её устранила, написал Гендаргеноевский. «Мы оперативно организовали работу, своевременно устранили найденную уязвимость. Благодарим компанию, которая её обнаружила. Не ошибается тот, кто не работает. Без ошибок и проблем никакая компания существовать не может», — сказал РБК учредитель «АМ Видео» Антон Уткин.

#новости #хабр #уязвимости

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Трансгендолет

В системе управления придомовыми шлагбаумами нашли уязвимость. Через неё их можно блокировать или скачать личные данные
Личные данные в системе управления шлакбаумами)))000

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14
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Страстной микрофон

Ну, там есть такое.

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3
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Трансгендолет

Мы слишком беспечно относимся к персданным

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10
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Роман Олегович

БДшнику жалко заплатить

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0
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Влад Кудинов

Вот только зачем оно там в этой системе?

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2
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Страстной микрофон

Номера машин не знаю - может там есть его определенние через камеру. А вот номера телефонов чтобы открывал только тем кто звонит с этих номеров

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1
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Трансгендолет

Номер можно было бы хешировать и сравнивать хэши!

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2
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Роман Олегович

Хорошая идея, но номеров слишком мало, за пару часов весь диапазон российских мобильных можно забрутфорсить, даже если bcrypt защищает.

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3
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Трансгендолет

Соль)) Правда при взломе к ней доступ тоже получат))

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0
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Роман Олегович

Ну да, она же явно указана в bcrypt

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1
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Влад Кудинов

Ну вот уже есть максимум - номер машины и телефона. Зачем туда просят вбивать ФИО и адрес мне не понятно

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1
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rayslava

Потому что это самое простое место, чтобы собрать всех автовладельцев, имеющих доступ во двор. Когда кто-то заблокировал машиной доступ для мусоровоза или там ещё как-нибудь припарковался на детской площадке, то понятно, кого нужно искать.

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1
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Роман Олегович

Эти данные должны быть только диспетчеру доступны, а не всем подряд

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1
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rayslava

Само собой. По-хорошему эти данные вообще должны храниться где-то в специализированном месте с нормальной защитой.
Но делают так, как получается и как возможно физически.

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Роман Олегович

Место можно быть и одно, лишь бы авторизация была настроена

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0
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rayslava

Какая авторизация у админки шлагбаума, о чём речь вообще? У нас сертификаты для сайта госуслуг в открытом доступе лежат, а security by obscurity всё ещё лучшее средство защиты.

Сейчас вот я с особенно дрожью наблюдаю за потугами сделать единую базу биометрии. Это будет прямо страшно: морда - не пароль и не паспорт, её просто так не поменяешь :(

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0
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Страстной микрофон

Ну типо да

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Максим Шпилёв

Зачем нужны шлагбаумы, заборы.. Все как в клетках..

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2
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Роман Олегович

Уголовники выходят и с хорошими знакомствами (чиновников, мэров и кто вместо них сидит) начинают бизнес, кроме решёток, которые видели последние года, ничего в голову больше не приходит

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1
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Страстной микрофон

скачать личные данные шлагбаума без регистрации и смс

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2
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Chikk

Это отвратительно. Погромистов к ответу!

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1
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Руслан Астратов

Я погромист. Это фотошоп

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1
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Иван Грозный

устранили - молодцы.

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Ильнур Султанов

Капец, как такое только пустили в прод

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1
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Simon Rusin

Адекватный ответ компании

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1
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Антон Лисин

Ломакина хакнула шлагбаумы

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–3
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Иван Грозный

поломала

фьють-ха

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2
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Страстной микрофон

Сообщение удалено

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0
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Страстной микрофон

Сцуко, жаль я не пограмист ибо благодаря одному застройщику второй выезд из района закрыт шлагбаумом и каждое утро столпотворение у единственного выезда

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Роман Олегович

Он только через мобильную связь открывается? Если есть брелок, то можно его скопировать. Наборы для этого на алишке продаются

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