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Новости
Яна Ломакина

В системе управления придомовыми шлагбаумами в Москве нашли уязвимость. Их можно блокировать или скачать личные данные Статьи редакции

Под угрозой оказались около трети шлагбаумов, установленных в городе. Оператор систем въезда устранил ошибку и поблагодарил за её обнаружение.

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Компания Postuf, специализирующаяся на информационной безопасности, нашла уязвимость в системе управления придомовыми шлагбаумами от компании «АМ Видео». Ошибка могла стать причиной утечки персональных данных, следует из поста на «Хабре».

Уязвимость позволяла пользователям, заходящим на сайт «АМ Видео» через тестовый аккаунт, получить доступ к любым объектам системы компании. Для этого можно было подставлять ID камер или шлагбаумов, просто подбирая числовой идентификатор. Кроме того, система открывала доступ ко всем данным пользователей: именам, адресам, телефонам, маркам автомобилей. Уязвимость давала возможность блокировать придомовые шлагбаумы, рассылать пользователям системы уведомления или использовать их личные данные.

Адреса и телефонные номера шлагбаумов для их открытия Изображение с «Хабра»

Как уточнил в разговоре с РБК сооснователь Postuf Бекхан Гендаргеноевский, основная часть шлагбаумов «АМ Видео» — около 85% — установлена в Москве. Компания управляет почти третью шлагбаумов города, более 1500 штук.

Списки жильцов на объектах и их персональная информация Изображение с «Хабра»

По мнению Гендаргеноевского, уязвимость могла возникнуть из-за того, что «АМ Видео» разрабатывала систему своими силами. «Возможно, компания не потянула: код написали, а множество этапов его жизненного цикла, в том числе тестирование и безопасность, — не смогли», — сказал он.

Когда компании передали информацию об уязвимости, она сразу же её устранила, написал Гендаргеноевский. «Мы оперативно организовали работу, своевременно устранили найденную уязвимость. Благодарим компанию, которая её обнаружила. Не ошибается тот, кто не работает. Без ошибок и проблем никакая компания существовать не может», — сказал РБК учредитель «АМ Видео» Антон Уткин.

#новости #хабр #уязвимости

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Трансгендолет

В системе управления придомовыми шлагбаумами нашли уязвимость. Через неё их можно блокировать или скачать личные данные
Личные данные в системе управления шлакбаумами)))000

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24
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Страстной микрофон

Ну, там есть такое.

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7
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Трансгендолет

Мы слишком беспечно относимся к персданным

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15
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Роман Олегович

БДшнику жалко заплатить

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0
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Закомплексованная Душа

Там проблема во фронте, а не в беке

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0
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Сталин спас Россию

А может наоборот слишком трепетно?

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0
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Влад Кудинов

Вот только зачем оно там в этой системе?

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2
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Страстной микрофон

Номера машин не знаю - может там есть его определенние через камеру. А вот номера телефонов чтобы открывал только тем кто звонит с этих номеров

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2
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Трансгендолет

Номер можно было бы хешировать и сравнивать хэши!

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5
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Роман Олегович

Хорошая идея, но номеров слишком мало, за пару часов весь диапазон российских мобильных можно забрутфорсить, даже если bcrypt защищает.

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3
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Трансгендолет

Соль)) Правда при взломе к ней доступ тоже получат))

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0
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Роман Олегович

Ну да, она же явно указана в bcrypt

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1
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Влад Кудинов

Ну вот уже есть максимум - номер машины и телефона. Зачем туда просят вбивать ФИО и адрес мне не понятно

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1
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rayslava

Потому что это самое простое место, чтобы собрать всех автовладельцев, имеющих доступ во двор. Когда кто-то заблокировал машиной доступ для мусоровоза или там ещё как-нибудь припарковался на детской площадке, то понятно, кого нужно искать.

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Роман Олегович

Эти данные должны быть только диспетчеру доступны, а не всем подряд

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1
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rayslava

Само собой. По-хорошему эти данные вообще должны храниться где-то в специализированном месте с нормальной защитой.
Но делают так, как получается и как возможно физически.

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Роман Олегович

Место можно быть и одно, лишь бы авторизация была настроена

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0
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rayslava

Какая авторизация у админки шлагбаума, о чём речь вообще? У нас сертификаты для сайта госуслуг в открытом доступе лежат, а security by obscurity всё ещё лучшее средство защиты.

Сейчас вот я с особенно дрожью наблюдаю за потугами сделать единую базу биометрии. Это будет прямо страшно: морда - не пароль и не паспорт, её просто так не поменяешь :(

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1
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Роман Олегович

Не вижу вообще никакого смысла пользоваться биометрией. Есть упрощённая ЭЦП для примитивных процедур типа покупки сим-карты, есть подтверждённая для операций в банке или с недвижимостью. Ощущение, что биометрию делают для каких-то недоразвитых людей, чтобы кредиты было проще им выдавать.

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Aleksandr Papushev

По сути так и есть, раньше платили пластиком и пароль на телефоне в случае необходимости, сейчас всем NFС подавай, и сканер отпечатков пальцев. Плавная деградация. Простые вещи делать всё сложнее из за их постоянного упрощения

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0
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Al

Ахуеть какие данные. Любой банк сливает за три копейки ВСЕ.

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0
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Жабка

Некоторые люди не задумываются зачем тетрису на их телефоне доступ к смс, файлам и nfc, просто разрешают и все.

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1
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Aleksandr Papushev

Я даже банковскому приложению доступ к контактам не даю, а тут какая то игрушка..улетит в бан такой тетрис. Хотя многие действительно на автомате прожимают разрешения не читая

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0
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Михаил Павлович

с недавних пор сбер без доступа к звонкам не работает. потому теперь у меня нет сбера в телефоне

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0
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Страстной микрофон

Ну типо да

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Максим Шпилёв

Зачем нужны шлагбаумы, заборы.. Все как в клетках..

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3
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Роман Олегович

Уголовники выходят и с хорошими знакомствами (чиновников, мэров и кто вместо них сидит) начинают бизнес, кроме решёток, которые видели последние года, ничего в голову больше не приходит

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1
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Al

Ну от части норм мера. Вот есть дом. у него есть парковочные места. И рядом еще такие же дома. Естественно не хватает парковочных мест всем.

Конечно кому не хватает парковочных мест подгорают с того факта, что парковочные места в его доме занимают люди, которые тут вообще не живут.

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1
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Михаил Павлович

вот тоже хз, мои соседи в шоке, что я забор убрал

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1
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Aleksandr Papushev

Ну так...мне например не нравится что кто то мимо ходит и глазеет чем я там занимаюсь, на своём участке чувствую себя как в гостях. Так что тут кому как, мне пожалуйста забор. Глухой

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Михаил Павлович

у тебя менталитет холуя потому что. Мне ваще поебать, я могу голый ходить. Если они смотрят это их проблемы, а не мои.
На самом деле перестают смотреть через неделю.

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0
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Страстной микрофон

Последствие «всего общего».

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Aleksandr Papushev

Затем, что приезжает Вася на работу, и ставит свою машину в чужой двор, потому что парковка городская стоит денег. Или тот же Вася просто живёт через несколько домов от твоего, но у него мест нет, а у тебя нашлось.

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0
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Страстной микрофон

скачать личные данные шлагбаума без регистрации и смс

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3
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Антон Лисин

Ломакина хакнула шлагбаумы

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–2
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Иван Грозный

поломала

фьють-ха

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3
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New

Смешно же
Чо тебя минусят?

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0
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Chikk

Это отвратительно. Погромистов к ответу!

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1
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Руслан Астратов

Я погромист. Это фотошоп

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1
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Дмитрий Якименко

Я фотошопер. Это кривой код!

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1
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Руслан Астратов

:(

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0
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Иван Грозный

устранили - молодцы.

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New

Спасибо

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Ильнур Султанов

Капец, как такое только пустили в прод

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Роман Олегович

Так заказчик некомпетентен, надзора нет, о 152-ФЗ все ноги вытирают, никто за его исполнением не следит

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Simon Rusin

Адекватный ответ компании

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Страстной микрофон

Сообщение удалено

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Страстной микрофон

Сцуко, жаль я не пограмист ибо благодаря одному застройщику второй выезд из района закрыт шлагбаумом и каждое утро столпотворение у единственного выезда

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Роман Олегович

Он только через мобильную связь открывается? Если есть брелок, то можно его скопировать. Наборы для этого на алишке продаются

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Страстной микрофон

Через телефон открывается

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гчк

дудос через шлагбаумы

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гчк

пишу с шлагбаумной прокси

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Aleksandr Papushev

"По мнению Гендаргеноевского, уязвимость могла возникнуть из-за того, что «АМ Видео» разрабатывала систему своими силами"
Да он гений!
М.Видео при произношении - ЭМ Видео, тут компания АМ видео...чё за троллинг

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Damir ReDevil

Какой-то новый вид хакерства

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Damir ReDevil

Хакнуть шлагбаум. Бля 🤦‍♂️

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