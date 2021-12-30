Юрию Хованскому продлили запрет определённых действий до 8 февраля 2022 года Статьи редакции
Об этом попросило следствие. 29 декабря блогера выпустили из СИЗО.
По решению Куйбышевского районного суда Петербурга Юрий Хованский не сможет выходить из дома ночью и пользоваться интернетом. Ему разрешили звонить родителям, живущим в Пензенской области, и связываться с адвокатами. До этого общаться с ними можно было только без телефона. Об этом сообщает «Медиазона».
Блогер также не сможет приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия и общаться со свидетелями по делу (за исключением девушки Марии Нелюбовой и родителей) и средствами массовой информации.
Как сообщает Mash со ссылкой на слова Нелюбовой, у блогера начались проблемы с кровообращением, он не чувствует мизинца на руке. В первую ночь дома Хованскому удалось поспать шесть часов.
Блогер Юрия Хованского обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении. Хованского отпустили из-под ареста 29 декабря — блогер провёл с СИЗО семь месяцев.
Блогер также не сможет приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров
Действительно место преступления, такого тяжкого
Переезжал. Тот стрим был еще когда Хованский жил в коммуналке. Но следствие то говорит, что его преступление совершенно в 2018-м, когда он уже жил в этой квартире.
Нет оснований не доверять следователям
Мне кажется место преступления, это та зассаная коммуналка, в которой это фото было сделано
О, спасибо. А то я уже начал волноваться что целый час никаких новостей о хованском
Молчи, а то пуши делать начнут
Хуета какая-то. Ограничения должны преследовать какую-то цель. Что такого Хован может сделать в своей квартире? Споет песню? Приберется? Почему ему нельзя ходить ночью? Зачем ему общаться с пиздабо... кхм.. свидетелями? Эти ограничения.. Просто чтобы были ограничения.
Бля, если бы он её еще раз спел, то был бы самый неожиданный поворот в этой истории
Почему так мало новостей о Хованском. Можно хотя бы до 10 в день увеличить, пожалуйста.
представляете, сколько людей занято в этом процессе, и с той, и с другой стороны. какие-то адвокаты, следователь, куча мусоров, пишутся официальные приказы и тому подобное.
я напоминаю что речь о песне идет
им-то самим как, норм-то блядь? они за этим свои шараги заканчивали?
потом всех причастных наградят медальками
а потом они станут почетными ветеранами в борьбе с терроризмом
Да
Речь идет не о Хованском и его фольклоре, все гораздо обширнее.
Ах*еть как смешно.
Оборжаться прямо
Ок
Шути дальше над этой ситуацией)
А сейчас этим занимаешься ты. Хочешь на 7 месяцев за решетку залететь?
Но ведь ты сейчас занимаешься тем же, а, значит, по своей же логике являешься дурачком
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Беги, Хованский. Беги. Лучше в Грузию
Следствие проведет лингвистическую экспертизу вашего сообщения на предмет высказываний порочащих честь Российской Федерации
Бедный @Artem Z, я знал его.
Если бы такое место и было, ему бы туда запретили въезд
На Хованское
А иностранным агентом еще не признали? Он же получал и получает деньги от Google-рекламы.
Очень сильно похудел
А разве он был толстым? Понимаю, сидячий образ жизни
Он не похудел же вообще
Надо было его обратно в СИЗО, чтобы не сбежал к педоСветову в Мексику.