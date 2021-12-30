Об этом попросило следствие. 29 декабря блогера выпустили из СИЗО.

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Фото «Медиазоны»

По решению Куйбышевского районного суда Петербурга Юрий Хованский не сможет выходить из дома ночью и пользоваться интернетом. Ему разрешили звонить родителям, живущим в Пензенской области, и связываться с адвокатами. До этого общаться с ними можно было только без телефона. Об этом сообщает «Медиазона».

Блогер также не сможет приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия и общаться со свидетелями по делу (за исключением девушки Марии Нелюбовой и родителей) и средствами массовой информации.

Как сообщает Mash со ссылкой на слова Нелюбовой, у блогера начались проблемы с кровообращением, он не чувствует мизинца на руке. В первую ночь дома Хованскому удалось поспать шесть часов.

Видео Mash

Блогер Юрия Хованского обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении. Хованского отпустили из-под ареста 29 декабря — блогер провёл с СИЗО семь месяцев.