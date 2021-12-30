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Новости
Sasha Shambilova

Юрию Хованскому продлили запрет определённых действий до 8 февраля 2022 года Статьи редакции

Об этом попросило следствие. 29 декабря блогера выпустили из СИЗО.

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Фото «Медиазоны»

По решению Куйбышевского районного суда Петербурга Юрий Хованский не сможет выходить из дома ночью и пользоваться интернетом. Ему разрешили звонить родителям, живущим в Пензенской области, и связываться с адвокатами. До этого общаться с ними можно было только без телефона. Об этом сообщает «Медиазона».

Блогер также не сможет приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия и общаться со свидетелями по делу (за исключением девушки Марии Нелюбовой и родителей) и средствами массовой информации.

Как сообщает Mash со ссылкой на слова Нелюбовой, у блогера начались проблемы с кровообращением, он не чувствует мизинца на руке. В первую ночь дома Хованскому удалось поспать шесть часов.

Видео Mash

Блогер Юрия Хованского обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении. Хованского отпустили из-под ареста 29 декабря — блогер провёл с СИЗО семь месяцев.

Разборы
Максим Друковский
«Раз, два, три — Хова выходи!»: как освобождали Юрия Хованского из СИЗО — репортаж TJ Статьи редакции

Четыре часа на морозе, политические споры «леваков» и «праваков», а также быстрый отъезд блогера, которому нельзя общаться со СМИ.

Фото TJ

#новости #терроризм #хованский

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48 комментариев
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Bibba La Bibba

Блогер также не сможет приходить на место преступления (квартира, в которой он прописан) и приближаться к нему ближе, чем на 300 метров
 Действительно место преступления, такого тяжкого

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Страстной микрофон

Но ведь преступление совершено в интернете...

Кстати, Хованский реально за 9 лет не переезжал?

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0
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Захар Женов

Переезжал. Тот стрим был еще когда Хованский жил в коммуналке. Но следствие то говорит, что его преступление совершенно в 2018-м, когда он уже жил в этой квартире.

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3
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Страстной микрофон

Я фрагментно слежу за расследованием
А сам стрим где-то есть? Приобщен к делу? Просто он же с вебкой наверное был, тогда можно указать на явные различия мест действа

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2
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Ze Katze

Нет оснований не доверять следователям

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1
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Andy

Мне кажется место преступления, это та зассаная коммуналка, в которой это фото было сделано

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1
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

О, спасибо. А то я уже начал волноваться что целый час никаких новостей о хованском

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12
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Miku Hatsune

Молчи, а то пуши делать начнут

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0
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Жабка

Хуета какая-то. Ограничения должны преследовать какую-то цель. Что такого Хован может сделать в своей квартире? Споет песню? Приберется? Почему ему нельзя ходить ночью? Зачем ему общаться с пиздабо... кхм.. свидетелями? Эти ограничения.. Просто чтобы были ограничения.

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6
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Bibba La Bibba

Бля, если бы он её еще раз спел, то был бы самый неожиданный поворот в этой истории

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10
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Anton NS

Почему так мало новостей о Хованском. Можно хотя бы до 10 в день увеличить, пожалуйста.

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8
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гчк

представляете, сколько людей занято в этом процессе, и с той, и с другой стороны. какие-то адвокаты, следователь, куча мусоров, пишутся официальные приказы и тому подобное.

я напоминаю что речь о песне идет

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4
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гчк

им-то самим как, норм-то блядь? они за этим свои шараги заканчивали?

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2
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Страстной микрофон

Дело крутится, бабло мутится

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0
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гчк

потом всех причастных наградят медальками
а потом они станут почетными ветеранами в борьбе с терроризмом

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1
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Страстной микрофон

Кого-то может даже посадят

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1
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Владимир Старик

Да

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Иван Дмитриев

Речь идет не о Хованском и его фольклоре, все гораздо обширнее.

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Страстной микрофон

Пес теперь с ошейником? Фить-ха.

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New

Ах*еть как смешно.
Оборжаться прямо

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2
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Страстной микрофон
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New

Ок
Шути дальше над этой ситуацией)

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0
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Страстной микрофон

«Смеюсь» не над ситуацией, а над одним долбоебом, который выпрыгивает всю жизнь из своих штанов чтобы быть на хайпе. Вспонмни, как он открывал свой гнилой рот когда Соколовского посадили.

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–2
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Жабка

А сейчас этим занимаешься ты. Хочешь на 7 месяцев за решетку залететь?

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Страстной микрофон

Ожидаемый комментарий. Еще раз, не над ситуацией, а над дурачком.

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Oleg Rusakov

Но ведь ты сейчас занимаешься тем же, а, значит, по своей же логике являешься дурачком

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2
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Страстной микрофон
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Страстной микрофон

рил смешно

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Marhal_New _Arleana

Беги, Хованский. Беги. Лучше в Грузию

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Страстной микрофон

На Хованщину

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1
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Страстной микрофон

Ты бы ещё про хованское кладбище пошутил.

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3
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Страстной микрофон

Это опера Мусоргского. Я человек культуры!

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0
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Страстной микрофон

Культурное место, какие вопросы.

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Страстной микрофон

Что благородней духом: покоряться пращам и стрелам яростной судьбы? Иль, ополчась на море смут, сразить их противоборством?

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Bibba La Bibba

Следствие проведет лингвистическую экспертизу вашего сообщения на предмет высказываний порочащих честь Российской Федерации

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Страстной микрофон

Бедный @Artem Z, я знал его.

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1
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Страстной микрофон
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Страстной микрофон

А сейчас дирижируют опера́ и мусора

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Marhal_New _Arleana

Если бы такое место и было, ему бы туда запретили въезд

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Иван Демченко

На Хованское

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Егор Ниглов

А иностранным агентом еще не признали? Он же получал и получает деньги от Google-рекламы.

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Закомплексованная Душа

Очень сильно похудел

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Marhal_New _Arleana

А разве он был толстым? Понимаю, сидячий образ жизни

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Paladin 404992

Он не похудел же вообще

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Страстной микрофон

Я/Мы Хова

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Страстной микрофон

Бедняга, всего 6 часов поспал. Возможно, стоит вызвать скорую?

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Кто-то

Надо было его обратно в СИЗО, чтобы не сбежал к педоСветову в Мексику.

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Страстной микрофон

Откуда они эту херню вообще высрали? В законе есть положение, что можно запрещать, что нельзя? Или как левое полужопие захочет?

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