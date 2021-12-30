«Не стареем с кодами», — гласит слоган номера.

Фото телеграм-канала Breaking Trends



30 декабря «Коммерсантъ» выпустил итоговый номер газеты, где все материалы заменили кодами со ссылками на материалы. По словам авторов, «это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате». Номер можно найти на сайте издания.

На первой странице размещён QR-код со ссылкой на ролик с архивными кадрами из кабаре, с танцами, печатными машинками и телеграфами. Так издание решило показать, как пресса менялась на протяжении всего 20-го столетия и что стало возможно с помощью развития технологий.

Видео «Коммерсантъ»



Телеграм-каналы «Планёрка» и Breaking Trends отметили, что это «крутой шаг для газеты» и что «скоро большинство газет будут с такими обложками».