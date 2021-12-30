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Сергей Исенеков

«Коммерсантъ» выпустил первый мультимедийный номер газеты — с QR-кодами вместо статей и фотографий Статьи редакции

«Не стареем с кодами», — гласит слоган номера.

Фото телеграм-канала Breaking Trends

30 декабря «Коммерсантъ» выпустил итоговый номер газеты, где все материалы заменили кодами со ссылками на материалы. По словам авторов, «это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате». Номер можно найти на сайте издания.

На первой странице размещён QR-код со ссылкой на ролик с архивными кадрами из кабаре, с танцами, печатными машинками и телеграфами. Так издание решило показать, как пресса менялась на протяжении всего 20-го столетия и что стало возможно с помощью развития технологий.

Видео «Коммерсантъ»

Телеграм-каналы «Планёрка» и Breaking Trends отметили, что это «крутой шаг для газеты» и что «скоро большинство газет будут с такими обложками».

#микро #медиа #новости

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Страстной микрофон

Дедушка с кнопочной нокией:

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Страстной микрофон

В какую ссылку? Я не понял. В какую ссылку нужно отправиться?

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Страстной микрофон
Международный Мемориал
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество
www.memo.ru
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Федя Прозоров

Путину все распечатают и в папочке принесут

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Zeynal Verdiyev

.

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Страстной микрофон

Дедушка с кнопочной Нокией, читает Коммерсант

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Страстной микрофон

Отличное решение для тех кто не любит диджитал, и покупает газету.

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Страстной микрофон

Ну, это же перфоманс. Плюс, куаркод как главный символ срача года.

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Страстной микрофон

Коммерсантъ: Хватит читать!

Читатели: Хорошо

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Страстной микрофон
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Страстной микрофон

В праиндоевропейском языке было два слова:
perdeti - громко пукать
pesdeti - тихо пукать

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Страстной микрофон

Так вот что имеют ввиду, когда говорят, что наша власть любит попесдеть.

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Страстной микрофон

Возбуждено уголовное дело

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Страстной микрофон

Так возбуждено?

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Люц Шнайдер

Мне кажется , что таким образом до долбоёбов пытаются донести что такое QR-код.

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Слава Инженеров

поздно, у них уже случился инфактный инсульт, когда они увидели обложку

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Страстной микрофон

долбоёбов
Вы жестоки к подписчикам Коммерсантъа

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Chikk

Профанация и бредни маркетологов.

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aliftin

Отличная тема. Мой дед выписывал газеты до последнего дня, так как ему было проще усваивать информацию в таком виде. В телевизоре можно прослушать или просмотреть, радио уже нет, а вот газеты это для таких людей самое то. Вот бы он охуел от этих квадратиков.

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Саша

радио есть , трёхпрограммник трындит на кухне из розетки

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Максим Шпилёв

Кстати радио только Комерсант.фм из новостных норм

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Aleksandr Papushev

Ну решили в последнем номере года сделать что то необычное, выделиться, работает же! Даже тут написали об этом. Хотя сама идея глупая, так же как и её слоган - Хватит читать. В смысле? Для чего газета нужна? Чтобы коды сканировать и в смартфоне смотреть? Идиоты. Кстати про телеграмм каналы. В планерки просто факт висит о выпуске, ничего они не отметили, во втором таки отметили. К чему это я... а, да, новости врут

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Страстной микрофон

А коды ведут на страницы, которые все равно нужно читать

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Андрей Рядькин

Раскручивают сайт и приложение потому что читатель мрет в силу естественных причин

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Словесный Интервент

Ещё одно доказательство, что антиваксеры из тик-токов были правы! Заговор западных иллюминатов, через газеты чипировать начали!!!

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The Sandman

Я конечно понимаю что щас модно критиковать Коммерсант
Но у них все равно до сих пор остается много крутых вещей

Спецпроекты, лонгриды исторические, отдел культура, рецензии Трофименкова и Плахова, и самое главное мощный архив самой газеты который не оказался утрачен

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Aleksandr Papushev

Не знаю у кого что модно, я не по моде живу. Просто идея глупая

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Неудобно же, до AR не доросли типа?

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Floppy Telex

GTBAE - Great Taste But Awful Execution

Дизайн обложки выглядит слишком голо и пусто, могли бы хоть чем-то красиво обрамить. А так лентяево.

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Максим Шпилёв

«Не стареем с кодами»
Новое шоу пельменей?

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Максим Шпилёв

По словам авторов, «это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате». Номер можно найти на сайте издания.
суперметапостирония

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Страстной микрофон

метаирония была бы, если половина кодов вела на вакцинацию

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Страстной микрофон

@qq когда отчалишься, тут девайс один сделать нужно..

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