«Коммерсантъ» выпустил первый мультимедийный номер газеты — с QR-кодами вместо статей и фотографий Статьи редакции
«Не стареем с кодами», — гласит слоган номера.
30 декабря «Коммерсантъ» выпустил итоговый номер газеты, где все материалы заменили кодами со ссылками на материалы. По словам авторов, «это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате». Номер можно найти на сайте издания.
На первой странице размещён QR-код со ссылкой на ролик с архивными кадрами из кабаре, с танцами, печатными машинками и телеграфами. Так издание решило показать, как пресса менялась на протяжении всего 20-го столетия и что стало возможно с помощью развития технологий.
Телеграм-каналы «Планёрка» и Breaking Trends отметили, что это «крутой шаг для газеты» и что «скоро большинство газет будут с такими обложками».
Путину все распечатают и в папочке принесут
.
Мне кажется , что таким образом до долбоёбов пытаются донести что такое QR-код.
поздно, у них уже случился инфактный инсульт, когда они увидели обложку
Профанация и бредни маркетологов.
Отличная тема. Мой дед выписывал газеты до последнего дня, так как ему было проще усваивать информацию в таком виде. В телевизоре можно прослушать или просмотреть, радио уже нет, а вот газеты это для таких людей самое то. Вот бы он охуел от этих квадратиков.
радио есть , трёхпрограммник трындит на кухне из розетки
Кстати радио только Комерсант.фм из новостных норм
Ну решили в последнем номере года сделать что то необычное, выделиться, работает же! Даже тут написали об этом. Хотя сама идея глупая, так же как и её слоган - Хватит читать. В смысле? Для чего газета нужна? Чтобы коды сканировать и в смартфоне смотреть? Идиоты. Кстати про телеграмм каналы. В планерки просто факт висит о выпуске, ничего они не отметили, во втором таки отметили. К чему это я... а, да, новости врут
Раскручивают сайт и приложение потому что читатель мрет в силу естественных причин
Ещё одно доказательство, что антиваксеры из тик-токов были правы! Заговор западных иллюминатов, через газеты чипировать начали!!!
Я конечно понимаю что щас модно критиковать Коммерсант
Но у них все равно до сих пор остается много крутых вещей
Спецпроекты, лонгриды исторические, отдел культура, рецензии Трофименкова и Плахова, и самое главное мощный архив самой газеты который не оказался утрачен
Не знаю у кого что модно, я не по моде живу. Просто идея глупая
Неудобно же, до AR не доросли типа?
GTBAE - Great Taste But Awful Execution
Дизайн обложки выглядит слишком голо и пусто, могли бы хоть чем-то красиво обрамить. А так лентяево.
«Не стареем с кодами»
Новое шоу пельменей?
По словам авторов, «это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате». Номер можно найти на сайте издания.
суперметапостирония