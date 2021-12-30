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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» через год после запуска закроет сервис по продаже и обмену товаров «Объявления» — аналог Avito и «Юлы» Статьи редакции

Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.

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1581 просмотров

«Яндекс.Объявления» станут недоступны с 17 января 2022 года. Объявления нельзя публиковать и редактировать с 30 декабря. Об этом говорится в письме, которое пришло пользователям сервиса.

В разговоре с TJ представители компании не назвали других причин, по которым сервис решили закрыть.

«Яндекс» запустил «Объявления» 1 декабря 2020 года. Одной из особенностей сервиса был показатель активности продавцов и покупателей, который отображался в профиле.

#новости #яндекс

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46 комментариев
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Ху Эмай

Впервые слышу про этот сервис

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12
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Страстной микрофон

Ты мог бы стать его спасением.
Но не стал.
Спасибо тебе от всей души

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9
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Страстной микрофон

АРТЕМ, СНОВА ПРОПЛАЧЕННЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ПОСТ! ЧТО Ж ТАКОЕ?

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5
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Артём Мазанов

ПРО ХОРОШЕЕ ПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРО ПЛОХОЕ ТОЖЕ ВЫ ЧЕ БЛЯТЬ

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20
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Страстной микрофон

ТЕРПИ СОЛДАТ — У ТЕПЛОЙ БАТАРЕИ БУДЕШЬ

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12
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Лига порвах 2.0

Когда будет +30

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2
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Артём Мазанов

https://www.youtube.com/watch?v=SEZ6qGWz90Q

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1
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Русский Кексик

Написали бы про Яндекс.Премию?

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1
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Артём Мазанов

Только если бы ее получил Путин

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3
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Страстной микрофон

А это про плохое или про хорошее??

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0
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Страстной микрофон

АВИТО ПРОПЛАТИЛ

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2
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Руденко Сергей

«Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов»

Яндекс.Донос писать начали?

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7
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Страстной микрофон

Будут писать Яндекс.Оперу
Опер просил про всех писать...

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1
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BigRichardRichardson

Яндекс.Донос писать начали?
 Уже больше двадцати лет пишут

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0
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Страстной микрофон
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7
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Страстной микрофон

аналог «Юлы»
 «Никто не смеет стоять у меня на пути»

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6
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Alexey Terentyev

Просто перебирает сервисы - выстрелит или нет, как и гугл

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5
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John Smith

чего хорошего бы выстрелил.

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0
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Konstantin Ivanov

Картами и навигатором не пользуешься? С Алисой не болтал? На маркете товары не сравнивал? На такси не ездишь? Может каршеринг пробовал или кино смотрел, музыку слушал?

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bor_vn

Еще и браузер защищен от нового вируса.

СМИ обнаружили вредоносное ПО RedLine, которое…
Программу написали русскоговорящие хакеры: её, а также украденные данные, продают в даркнете и…
tjournal.ru
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0
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Konstantin Ivanov

Может быть, но это не точно ))

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0
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Страстной микрофон
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4
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Страстной микрофон

АХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХХАХХАХАХХАХАХАХАХ

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2
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Страстной микрофон

А чо, был такой сервис?

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3
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Русский Кексик

Жаль. Видел объявления похлеще чем на Авито

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1
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Дмитрий Коннов

Следующий яндекс маркет.

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John Smith

там тоже чудеса маркетинга.

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Konstantin Ivanov

Маркет был уникальной площадкой лет 15 благодаря которой мы все имели адекватные цены и описания на электронику. Но сейчас модель маркетплейсов убила такую модель продаж и под тем же названием Маркет уже другой продукт, который Яндекс вынужден делать по модели Amazon'а под давлением локальных конкурентов. Вам нравится когда один и тот же товар имеет пару десятков разных описаний, отзывы размазаны по десятку продавцов, которые ещё и заинтересованы в их накрутке?

Очень жаль что опять глючеый и не дружелюбный Avito остаётся безальтернативной площадкой. Такими темпами скоро уже надо будет слюну и мочу сдавать что бы подтвердить свой аккаунт.

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Федя Прозоров

Так ясно же, почему провалились

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Arthur Sergeev

Почему?

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Страстной микрофон

Ясно же

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Дмитрий Коннов

Потому что не такси 🚖 единственное что им приносит деньги

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Макс Глушков

Контекстная реклама им приносит деньги. Такси на втором месте в структуре доходов. Откройте Годовой отчет: он в открытом доступе прямо на сайте Яндекса.

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Страстной микрофон

Самые прибыльные нищи Авито- недвижимость, авто и услуги. Все остальные объявления просто жрут ресурсы сервиса. Миллионы объявлении о продаже ненужного халма, они не монетизируются никак.

У Яндекса есть отдельные успешные проекты под авто, недвижимость и услуги. Зачем им другие низкомаржинальные нищи?

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Александр Фадеев

Ненужный хлам покупают через Авито доставку довольно активно. С которой компания нормально зарабатывает я так понимаю

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Страстной микрофон

Там операторы доставки с неё зарабатывают. Это Почта России, Боксбери, прочие логистические.

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Александр Фадеев

Ну и Авито процент падает с этого приятный

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Страстной микрофон

Не знаю. Кажется там стоимость доставки не сильно отличается от стандартных тарифов почты.

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Люц Шнайдер

Там не было клиентов совсем. Я коляску детскую продавал и мне за неделю позвонили только один раз, да и то это были мошенники.

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Люц Шнайдер

При этом они активно ставили тематические объявления в выдачу, но не помогло.

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Страстной микрофон

К нам вернётся бывший?

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Федя Прозоров

Нет. Бывшие - это пройденный этап

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artemykairyak

Вот это поворот

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Страстной микрофон
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Al

Перданули своим сервисом и обосрали свои квартальные отчеты нахуй.

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Ilya Grigöryev

это что за блять такое

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