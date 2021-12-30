Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.

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«Яндекс.Объявления» станут недоступны с 17 января 2022 года. Объявления нельзя публиковать и редактировать с 30 декабря. Об этом говорится в письме, которое пришло пользователям сервиса.

В разговоре с TJ представители компании не назвали других причин, по которым сервис решили закрыть.