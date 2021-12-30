«Яндекс» через год после запуска закроет сервис по продаже и обмену товаров «Объявления» — аналог Avito и «Юлы» Статьи редакции
Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.
«Яндекс.Объявления» станут недоступны с 17 января 2022 года. Объявления нельзя публиковать и редактировать с 30 декабря. Об этом говорится в письме, которое пришло пользователям сервиса.
В разговоре с TJ представители компании не назвали других причин, по которым сервис решили закрыть.
«Яндекс» запустил «Объявления» 1 декабря 2020 года. Одной из особенностей сервиса был показатель активности продавцов и покупателей, который отображался в профиле.
Впервые слышу про этот сервис
ПРО ХОРОШЕЕ ПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРО ПЛОХОЕ ТОЖЕ ВЫ ЧЕ БЛЯТЬ
Когда будет +30
Написали бы про Яндекс.Премию?
Только если бы ее получил Путин
«Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов»
Яндекс.Донос писать начали?
Яндекс.Донос писать начали?
Уже больше двадцати лет пишут
Просто перебирает сервисы - выстрелит или нет, как и гугл
чего хорошего бы выстрелил.
Картами и навигатором не пользуешься? С Алисой не болтал? На маркете товары не сравнивал? На такси не ездишь? Может каршеринг пробовал или кино смотрел, музыку слушал?
Еще и браузер защищен от нового вируса.
Может быть, но это не точно ))
Жаль. Видел объявления похлеще чем на Авито
Следующий яндекс маркет.
там тоже чудеса маркетинга.
Маркет был уникальной площадкой лет 15 благодаря которой мы все имели адекватные цены и описания на электронику. Но сейчас модель маркетплейсов убила такую модель продаж и под тем же названием Маркет уже другой продукт, который Яндекс вынужден делать по модели Amazon'а под давлением локальных конкурентов. Вам нравится когда один и тот же товар имеет пару десятков разных описаний, отзывы размазаны по десятку продавцов, которые ещё и заинтересованы в их накрутке?
Очень жаль что опять глючеый и не дружелюбный Avito остаётся безальтернативной площадкой. Такими темпами скоро уже надо будет слюну и мочу сдавать что бы подтвердить свой аккаунт.
Так ясно же, почему провалились
Почему?
Потому что не такси 🚖 единственное что им приносит деньги
Контекстная реклама им приносит деньги. Такси на втором месте в структуре доходов. Откройте Годовой отчет: он в открытом доступе прямо на сайте Яндекса.
Самые прибыльные нищи Авито- недвижимость, авто и услуги. Все остальные объявления просто жрут ресурсы сервиса. Миллионы объявлении о продаже ненужного халма, они не монетизируются никак.
У Яндекса есть отдельные успешные проекты под авто, недвижимость и услуги. Зачем им другие низкомаржинальные нищи?
Ненужный хлам покупают через Авито доставку довольно активно. С которой компания нормально зарабатывает я так понимаю
Ну и Авито процент падает с этого приятный
Там не было клиентов совсем. Я коляску детскую продавал и мне за неделю позвонили только один раз, да и то это были мошенники.
При этом они активно ставили тематические объявления в выдачу, но не помогло.
Нет. Бывшие - это пройденный этап
Вот это поворот
Перданули своим сервисом и обосрали свои квартальные отчеты нахуй.
это что за блять такое