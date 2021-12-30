Система начала работу с сегодняшнего дня.

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Закон о создании единой биометрической системы (ЕБС) подписал президент России Владимир Путин. Нововведение позволит гражданам размещать биометрию в системе без посещения специальных организаций и обязывает госорганы, использующие собственные биометрические системы, проводить их аккредитацию. Об этом сказано на сайте правовой информации.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг более удобном и оперативном формате.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также добавил, что введение ЕБС — это пример удобных и доступных информационных систем, которые могут быть государственными, а их безопасность выше.

Запуск государственной единой биометрической системы — это важный этап. Все изменения направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические и персональные данные граждан Российской Федерации. Эта задача является приоритетной как для комитета Госдумы по информполитике, так и для государства в целом.

Александр Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи



ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минкомсвязи (сейчас Минцифры») и Банка России. Сейчас система применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА.