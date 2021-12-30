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Новости
Сергей Исенеков

Минцифры запустило в России государственную единую биометрическую систему Статьи редакции

Система начала работу с сегодняшнего дня.

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Закон о создании единой биометрической системы (ЕБС) подписал президент России Владимир Путин. Нововведение позволит гражданам размещать биометрию в системе без посещения специальных организаций и обязывает госорганы, использующие собственные биометрические системы, проводить их аккредитацию. Об этом сказано на сайте правовой информации.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг более удобном и оперативном формате.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также добавил, что введение ЕБС — это пример удобных и доступных информационных систем, которые могут быть государственными, а их безопасность выше.

Запуск государственной единой биометрической системы — это важный этап. Все изменения направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические и персональные данные граждан Российской Федерации. Эта задача является приоритетной как для комитета Госдумы по информполитике, так и для государства в целом.

Александр Хинштейн
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минкомсвязи (сейчас Минцифры») и Банка России. Сейчас система применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА.

29 декабря 2021 года стало известно, что Минцифры перенесёт биометрические данные россиян от банков в Единую систему, а сами банки не смогут оставить себе копии.

#новости #биометрия

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20 комментариев
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Страстной микрофон

В принципе если что-то прокомментировал Хинштейн то уже можно дальше не читать и делать выводы

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Chikk

Он погромист?

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Страстной микрофон

Хуже, "журналист"

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Chikk

Хм... А как он тогда стал:
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
 Его же сотрудники даже в алгоритмах наебать смогут, а уж в коде - так и подавно.

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Страстной микрофон

благодаря властным силовым структурам, чьи интересы и лоббирует в госдуме

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Chikk

Ну тогда ок. :)

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АТВ

Он же был советником Золотова а до этого был в совете при МВД, вроде

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Страстной микрофон

Система позволит быстрее идентифицировать трупы граждан в период войны для начисления родственникам нолога на захоронение

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Рыжий

А кому воевать, все уже умерли, коронавирус

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Страстной микрофон

Прививали по-твоему массово и принудительно зачем?

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Chikk

Спасибо большое, но... Нет.

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Люц Шнайдер

Я как-то сдавал биометрию ростелекомовской шарашке, но так ни разу и не смог воспользоваться ей, так как система тупо не определяет моё ебало. Хз.

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Люц Шнайдер

А я ради этой хуйни час в очереди прождал, пока оператор освободится.

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KukOLD Kukoldovich
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Страстной микрофон

Хорошую систему "ЕБС" не назовут.

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Mi Sui

Считаю нужно было "БЕС", хотя антиваксеры бы с ума сошли

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Страстной микрофон

С ума бы сошли не антиваксеры, а религиозные фанатики

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Vladimir Vorobyev

За ЕБС!

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Страстной микрофон

Не сдавал и не буду гуляйте лесом со своим ебс

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АТВ

Ну, видимо, надо сказать заЕБС (шутка ради игры слов, не более, не минусуем!)

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