Минцифры запустило в России государственную единую биометрическую систему Статьи редакции
Система начала работу с сегодняшнего дня.
Закон о создании единой биометрической системы (ЕБС) подписал президент России Владимир Путин. Нововведение позволит гражданам размещать биометрию в системе без посещения специальных организаций и обязывает госорганы, использующие собственные биометрические системы, проводить их аккредитацию. Об этом сказано на сайте правовой информации.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг более удобном и оперативном формате.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также добавил, что введение ЕБС — это пример удобных и доступных информационных систем, которые могут быть государственными, а их безопасность выше.
ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минкомсвязи (сейчас Минцифры») и Банка России. Сейчас система применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА.
29 декабря 2021 года стало известно, что Минцифры перенесёт биометрические данные россиян от банков в Единую систему, а сами банки не смогут оставить себе копии.
Он погромист?
Хм... А как он тогда стал:
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Его же сотрудники даже в алгоритмах наебать смогут, а уж в коде - так и подавно.
Ну тогда ок. :)
Он же был советником Золотова а до этого был в совете при МВД, вроде
А кому воевать, все уже умерли, коронавирус
Спасибо большое, но... Нет.
Я как-то сдавал биометрию ростелекомовской шарашке, но так ни разу и не смог воспользоваться ей, так как система тупо не определяет моё ебало. Хз.
А я ради этой хуйни час в очереди прождал, пока оператор освободится.
Считаю нужно было "БЕС", хотя антиваксеры бы с ума сошли
За ЕБС!
Ну, видимо, надо сказать заЕБС (шутка ради игры слов, не более, не минусуем!)