В список СМИ-иноагентов включили участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Нику Никульшину, а также главреда «Холода» Статьи редакции
Теперь в списке 111 человек и организаций, из них 94 попали в реестр в 2021 году.
Минюст РФ обновил реестр СМИ-«иностранных агентов». В него включили ещё восемь человек:
- Марат Гельман — галерист
- Виктор Шендерович — журналист, колумнист The New Times
- Иван Беляев — журналист «Радио Свобода»
- Елена Владыкина — журналист «Север.Реалий»
- Таисия Бекбулатова — главред «Холода»
- Надежда Толоконникова — участница Pussy Riot
- Вероника Никульшина — участница Pussy Riot
- Андрей Алексеев — возможно, директор киноклуба «Нефть» из Ярославля
Минюст уточнил, что людей внесли в список «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти».
Как физлицо может стать СМИ-иноагентом? Этж глупость какая-та. Ну то есть, официально называть гражданина РФ иностранным агентом
Наверное надо получать зарплату от, например, Микрософта и что-то писать в соцсетях. По логике.
Все еще проще. Заказываешь на алике какой-нибудь чехол для телефона. Почта России его благополучно теряет. Далее открываешь спор и получаешь возврат денег. Поздравляю — теперь ты иноагент, т.к. получил деньги из-за рубежа.
Кстати да. Тогда надо всех MFA-шников в этот список.
Это получается, что Хованский...
А куда ему ехать? Украина закрыта, на Батьку он наезжал, Казахстан закрыт из-за ковида (туда сложно попасть даже сейчас), Европа если бы у него был шенген, но опять же, 90/180, а политическое ему вряд ли дадут.
Спокойно. Журналист который получает деньги из за рубежа. Он может иметь на каком-нибудь телеканале свою авторскую программу за которую платят инвесторы.
настораживает, что все приличные уже агенты, а ТЖ нет
Они там и так к батареям прикованы. Под присмотром, так сказать
заебали
не очень
Она оказалась валютной. Такие дела
@Артур Бернс вот тебе мастер-класс.
Бля, я манал такие набросы)
Не дорос)
Тоже не её фанат, но иноагентом то за что??
Скоро во всех реестрах страны
да ты шутишь
чтоб дополнили
@Артём Мазанов срочно пиши, а то уволю
Да написали конечно, нет времени на таких штуках переносить материал из поста в пост
@Сол Нце Пёк видишь какое у меня большое влияние на этом сайте
спасибо
прости что в твой не перенес, правда надо было максимально срочно давать и пушить
Толоконникову, конечно, за получение денег от британской компании OnlyFans
ору
Да щас у всех тянок почти есть онлик. Листаешь Тиндер и видишь. И это на востоке Европы уже считай. А в Англии , говорят, стандарт уже года два
О Шендеровиче хоть кто-то вспомнил
Теперь не только матрас, но и иноагент
У всех вопрос что там делает Шендерович. Но по факту он журналист. Ведь у него на телеканале RTVI собственная программа с Ольгой Бычковой под названием "Шендерович в своём репертуаре".
В целом система идет на максимум и война в январе неизбежна. 2022 год будет самым запоминающим годом за последние лет 10 в жизни дарагих рассиян.
В Украине.
Народ к этому так же готовят. Сейчас всех заткнуть должны, особенно тех кто будет против войнушки в нужное время.
Спроси у Зеленского, зачем ему война (в предвыборных обещаниях клялся покончить с войной в Украине, но ничего для этого не сделал)
Затем что на границе уже стоят войска, так как офиц. Кремль не устраивают позиции в Украине и не устраивают позиции в отношении к НАТО и решить чисто хозяйственные вещи чтобы обезопасить Крым и выйти к Приднестровью к своим солдатам через Одессу.
и выйти к Приднестровью к своим солдатам
А чего сразу не к Армении? У РФ там тоже войска есть
Приднестровье это страна (точнее кусок) которая зажата между двух вражеских стран по отношению к Кремлю и нужен коридор к миротворцам. К Армении коридор не нужен совсем.
Хз. От этих людей всего можно ожидать. Они даже шумиху с Хованским устроили чтобы переключить внимание с уничтожение Мемориалов
В плане войнушки тут все понятно. Проблему с Приднестровьем + Крымом надо решить в плане безопасности.
В Крыму наступает серьезный недостаток с водой и ее можно решить сейчас только военным путем. Кремль к этому готов полностью.
Ситуация как есть. А с Арменией все путем пока что.
Это тут при чем? Путинским солдафонам на это наплевать сейчас. Они уходят на Восток стремительно.
Активы на Западе не помешали провести историю с Крымом, Сирией, Арменией
Вот чёт сомневаюсь, что они решатся там хоть на что-то кроме как погромыхать танчиками и поистерить на тему "НАТА на пороге"
А, ладно, беру свои слова обратно
А чего с поехавшими говорить?)
Год запоминающийся для россиян, а движняки в (на) Украине - что-то не сходится. Происки Т9, да? :)
Он ещё и на Эхе раньше вел. Интересно, интересно. То есть он работает на канале из одного странного неформального пула, но близкого к власти и на радио, которое вообще принадлежит государству (преимущественно). Но при этом он иноагент
кто не в списке тот лох
А Андрей Алексеев кто ?
Беляев Иван Михайлович
Владыкина Елена Сергеевна
Алексеев Андрей Викторович
было бы круто написать кто это, журналисты/активисты там
слишком уж в разброс минюст пустился, уже трудновато гуглится
В список СМИ-иноагентов включили участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Нику Никульшину, а также главреда «Холода»
Серьёзно? Шендерович не подходит для заголовка?
Если уже даже Шендеровича признали иноагентом, то походу Шульман приготовиться
Она уважаемый доктор профессор из РАНХиГС