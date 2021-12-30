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Артём Мазанов

В список СМИ-иноагентов включили участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Нику Никульшину, а также главреда «Холода» Статьи редакции

Теперь в списке 111 человек и организаций, из них 94 попали в реестр в 2021 году.

Минюст РФ обновил реестр СМИ-«иностранных агентов». В него включили ещё восемь человек:

  • Марат Гельман — галерист
  • Виктор Шендерович — журналист, колумнист The New Times
  • Иван Беляев — журналист «Радио Свобода»
  • Елена Владыкина — журналист «Север.Реалий»
  • Таисия Бекбулатова — главред «Холода»
  • Надежда Толоконникова — участница Pussy Riot
  • Вероника Никульшина — участница Pussy Riot
  • Андрей Алексеев — возможно, директор киноклуба «Нефть» из Ярославля

Минюст уточнил, что людей внесли в список «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти».

В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование.

Минюст РФ

#новости #смииноагенты

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Спасибо за наводку Сол Нце Пёк
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Страстной микрофон

Уже не стесняются, чисто список "врагов народа". СМИ-не СМИ, уже похеру

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Даулет Тургалиев

Как физлицо может стать СМИ-иноагентом? Этж глупость какая-та. Ну то есть, официально называть гражданина РФ иностранным агентом

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22
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Chikk

Наверное надо получать зарплату от, например, Микрософта и что-то писать в соцсетях. По логике.

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13
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Страстной микрофон

Получать доход от гугл-рекламы. Новые схемы уже освоены.

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13
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Артем Ляховец

Все еще проще. Заказываешь на алике какой-нибудь чехол для телефона. Почта России его благополучно теряет. Далее открываешь спор и получаешь возврат денег. Поздравляю — теперь ты иноагент, т.к. получил деньги из-за рубежа.

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5
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Chikk

Кстати да. Тогда надо всех MFA-шников в этот список.

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1
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АТВ

Это получается, что Хованский...

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0
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Страстной микрофон

уже должен был найти способ уехать.

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0
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АТВ

А куда ему ехать? Украина закрыта, на Батьку он наезжал, Казахстан закрыт из-за ковида (туда сложно попасть даже сейчас), Европа если бы у него был шенген, но опять же, 90/180, а политическое ему вряд ли дадут.

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0
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Ertha

Спокойно. Журналист который получает деньги из за рубежа. Он может иметь на каком-нибудь телеканале свою авторскую программу за которую платят инвесторы.

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0
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Страстной микрофон

ИЧСХ, таких наверняка половина на госканалах. Думаете, попов какой-нибудь брезгует деньгами от ютуба?

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0
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Страстной микрофон

В список СМИ-иноагентов включили всех Россиян

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14
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Страстной микрофон

Список дополняется

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Андрей Рядькин

настораживает, что все приличные уже агенты, а ТЖ нет

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9
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АТВ

Они там и так к батареям прикованы. Под присмотром, так сказать

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0
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Екатерина Кузнецова

заебали

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5
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Страстной микрофон

привет, ты в список хочешь, что ли?

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6
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Екатерина Кузнецова

не очень

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4
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Страстной микрофон

Катенька начала о чём то догадываться

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3
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Страстной микрофон

Шлюха толоконникова и сюда влезла...

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–16
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Vladimir Vorobyev

Она оказалась валютной. Такие дела

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7
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Страстной микрофон

понеслась душа листочка в пляс

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2
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Страстной микрофон

И это он ещё не пьёт.

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2
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Страстной микрофон

трезвые мужчины - это прекрасно

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–1
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Страстной микрофон

@Артур Бернс вот тебе мастер-класс.

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1
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Артур Бернс

Бля, я манал такие набросы)
Не дорос)

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1
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Андрей Охапкин

Тоже не её фанат, но иноагентом то за что??

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0
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Страстной микрофон
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2
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Страстной микрофон

Список дополняется.

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3
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Максим Соколовский

Скоро во всех реестрах страны

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2
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Сол Нце Пёк

да ты шутишь

Минюст признал Виктора Шендеровича и Надежду…
Всего в список добавили 8 человек. Соответствующая запись появилась на сайте Министерства юстиций.
tjournal.ru
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2
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Страстной микрофон

Так ты сам тегал чтобы написали

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Сол Нце Пёк

чтоб дополнили

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Страстной микрофон

Тебе напишут спасибо за наводку в конце поста

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Страстной микрофон

или не напишут

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9
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Страстной микрофон

что то из двух этих вариантов

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Страстной микрофон

@Артём Мазанов срочно пиши, а то уволю

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1
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Артём Мазанов

Да написали конечно, нет времени на таких штуках переносить материал из поста в пост

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Страстной микрофон

@Сол Нце Пёк видишь какое у меня большое влияние на этом сайте

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3
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Сол Нце Пёк

спасибо

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Страстной микрофон

номер карты знаешь

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Артём Мазанов

прости что в твой не перенес, правда надо было максимально срочно давать и пушить

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Евгений Зеленов

Толоконникову, конечно, за получение денег от британской компании OnlyFans

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1
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Страстной микрофон

она там есть?

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Евгений Зеленов

https://onlyfans.com/xxpussyriotxx

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Рыжий

ору

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Страстной микрофон

да не ори ты я оглох

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АТВ

Да щас у всех тянок почти есть онлик. Листаешь Тиндер и видишь. И это на востоке Европы уже считай. А в Англии , говорят, стандарт уже года два

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Страстной микрофон

Дык они ж не должны ноги раздвигать там, да?
Станет интересней ,когда можно будет жаловаться на условную Пугачёву ,которая постит только Галкина и цветочки....

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Страстной микрофон

Скоро будет так: родился —-> иногент ….теперь доказывай обратное …

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Страстной микрофон

презумпция иноагентства

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Страстной микрофон

с рождения все будут без гражданства и только доказав что ты любишь родину тебе его дадут

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Страстной микрофон

Какой бред🤯
Внесите уже всех россиян в иноагенты😅
Мы все получаем возвраты с алика за не дошедший до нашей почты товар 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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АТВ

О Шендеровиче хоть кто-то вспомнил

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Федя Прозоров

Теперь не только матрас, но и иноагент

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Ertha

У всех вопрос что там делает Шендерович. Но по факту он журналист. Ведь у него на телеканале RTVI собственная программа с Ольгой Бычковой под названием "Шендерович в своём репертуаре".

В целом система идет на максимум и война в январе неизбежна. 2022 год будет самым запоминающим годом за последние лет 10 в жизни дарагих рассиян.

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Страстной микрофон

Какая война? Зачем?

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Ertha

В Украине.
Народ к этому так же готовят. Сейчас всех заткнуть должны, особенно тех кто будет против войнушки в нужное время.

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Страстной микрофон

Зачем в Украине война?

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Рыжий

Спроси у Зеленского, зачем ему война (в предвыборных обещаниях клялся покончить с войной в Украине, но ничего для этого не сделал)

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Ertha

Затем что на границе уже стоят войска, так как офиц. Кремль не устраивают позиции в Украине и не устраивают позиции в отношении к НАТО и решить чисто хозяйственные вещи чтобы обезопасить Крым и выйти к Приднестровью к своим солдатам через Одессу.

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Рыжий

и выйти к Приднестровью к своим солдатам
 А чего сразу не к Армении? У РФ там тоже войска есть

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1
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Ertha

Приднестровье это страна (точнее кусок) которая зажата между двух вражеских стран по отношению к Кремлю и нужен коридор к миротворцам. К Армении коридор не нужен совсем.

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Рыжий

Хз. От этих людей всего можно ожидать. Они даже шумиху с Хованским устроили чтобы переключить внимание с уничтожение Мемориалов

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Ertha

В плане войнушки тут все понятно. Проблему с Приднестровьем + Крымом надо решить в плане безопасности.

В Крыму наступает серьезный недостаток с водой и ее можно решить сейчас только военным путем. Кремль к этому готов полностью.

Ситуация как есть. А с Арменией все путем пока что.

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Страстной микрофон

Кремль к этому готов полностью.
Активы с Запада уже вывел обратно?

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Ertha

Это тут при чем? Путинским солдафонам на это наплевать сейчас. Они уходят на Восток стремительно.

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Рыжий

Активы на Западе не помешали провести историю с Крымом, Сирией, Арменией

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Владимир Старик

Вот чёт сомневаюсь, что они решатся там хоть на что-то кроме как погромыхать танчиками и поистерить на тему "НАТА на пороге"

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АТВ

А, ладно, беру свои слова обратно

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АТВ

А чего с поехавшими говорить?)

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Chikk

Год запоминающийся для россиян, а движняки в (на) Украине - что-то не сходится. Происки Т9, да? :)

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Страстной микрофон

журналист но не СМИ
но этим пофиг

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АТВ

Он ещё и на Эхе раньше вел. Интересно, интересно. То есть он работает на канале из одного странного неформального пула, но близкого к власти и на радио, которое вообще принадлежит государству (преимущественно). Но при этом он иноагент

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Страстной микрофон

И как всегда перед выходными. [2]

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гчк

кто не в списке тот лох

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Страстной микрофон

Какого государства то? Воображляндии?

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Саша

А Андрей Алексеев кто ?

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коренной нарниец

Беляев Иван Михайлович
Владыкина Елена Сергеевна
Алексеев Андрей Викторович
было бы круто написать кто это, журналисты/активисты там
слишком уж в разброс минюст пустился, уже трудновато гуглится

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Максим Шпилёв

В список СМИ-иноагентов включили участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Нику Никульшину, а также главреда «Холода»
Серьёзно? Шендерович не подходит для заголовка?

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Vladislav Tsarev

Если уже даже Шендеровича признали иноагентом, то походу Шульман приготовиться

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АТВ

Она уважаемый доктор профессор из РАНХиГС

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Страстной микрофон

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