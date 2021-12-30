Теперь тех, кто не выполняет предписания судьи, могут отключить от заседания.

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Новые положения внесут в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Для подключения к веб-конференции участникам процесса нужно будет заявить ходатайство. Если заседание нельзя провести онлайн по техническим причинам или оно проходит в закрытом режиме — в просьбе могут отказать. Личности участников будут устанавливать с помощью технологий, идентифицирующих лицо без их личного присутствия.

Закон разрешает подавать иски и любые другие документы по процессу через «Госуслуги», платформу, которую определит Верховный суд, или через систему электронного документооборота участника процесса. В таком случае для них нужна простая электронная подпись. Суду также разрешили при наличии технической возможности предоставлять материалы дела в электронном виде.

Участника процесса могут отключить от онлайн-конференции, если тот нарушит порядок судебного заседания или откажется выполнять «законные распоряжения председательствующего».

Закон будет способствовать обеспечению реализации прав граждан и юридических лиц на доступ к правосудию. И важно, что порядок подачи документов в электронном виде, размещение материалов дела и судебных актов в интернете будет определяться Верховным судом РФ и судебным департаментом при Верховном суде. Ирина Рукавишников первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству