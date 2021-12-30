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Новости
Sasha Shambilova

Путин подписал закон, позволяющий участвовать в заседаниях судов онлайн Статьи редакции

Теперь тех, кто не выполняет предписания судьи, могут отключить от заседания.

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Новые положения внесут в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Для подключения к веб-конференции участникам процесса нужно будет заявить ходатайство. Если заседание нельзя провести онлайн по техническим причинам или оно проходит в закрытом режиме — в просьбе могут отказать. Личности участников будут устанавливать с помощью технологий, идентифицирующих лицо без их личного присутствия.

Закон разрешает подавать иски и любые другие документы по процессу через «Госуслуги», платформу, которую определит Верховный суд, или через систему электронного документооборота участника процесса. В таком случае для них нужна простая электронная подпись. Суду также разрешили при наличии технической возможности предоставлять материалы дела в электронном виде.

Участника процесса могут отключить от онлайн-конференции, если тот нарушит порядок судебного заседания или откажется выполнять «законные распоряжения председательствующего».

Закон будет способствовать обеспечению реализации прав граждан и юридических лиц на доступ к правосудию. И важно, что порядок подачи документов в электронном виде, размещение материалов дела и судебных актов в интернете будет определяться Верховным судом РФ и судебным департаментом при Верховном суде.

Ирина Рукавишников
первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

Подавать документы в суд онлайн разрешили с 1 января 2017 года. Для судов общею юрисдикции в таком случае используют платформу ГАС «Правосудие», для арбитражных — систему «Мой арбитр».

#новости #право

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Tim Hansen
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Страстной микрофон
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Страстной микрофон

Хотя сдается мне русская версия будет выглядеть так:

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Руслан Астратов

Качество видеосвязи - "10 ебучих шакалов из 10"

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Страстной микрофон

- Слово стороне защиты (👉🔴)
- уважаемый суд, уважаемы.........
- 🙄🙄🙄
- .......................................................
- (👉🟢) слово стороне обвинения

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2
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Страстной микрофон

На что это вы намекаете, подсудимый

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2
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Страстной микрофон

У нас так обычно на зуме делали во время пар на дистанте, группа студентов договаривалась между собой, кто будет сидеть с включенным звуком, пока остальные чилят
Часто они неоперативно реагировали, однажды даже прогорели
На суде с креном суда в сторону позиции прокурора можно так сделать с уверенностью

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Petr

Еще подозрева………

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Chikk

Картинки какие-то, колобки... Хакер, наверное.

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Страстной микрофон

И одна кнопочка "Посадить"

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2
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Трансгендолет

Жопа подгорела от онлайн заседаний "суда" над Навальным?

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Антон Лисин

Прикольно наверное, загорая на Кипре смотреть, как проходит суд

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Страстной микрофон

Вот секретари судебных заседаний ахуеют. От качества видео и голосовой связи.

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nonsense

Но СМИ на такие заседания все равно пускать не будут, а то вдруг новым штаммом короны можно и через интернет заразиться.

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Paladin 404992

Автор поста очень красивая,

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Страстной микрофон

Она авторка.

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Русский Кексик

Shla Sasha po shosse

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Дима Анонимный

simp

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KukOLD Kukoldovich

Гузель отшила уже?

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Paladin 404992

Гузель мой враг и враг России

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Chikk

Личности участников будут устанавливать с помощью технологий, идентифицирующих лицо без их личного присутствия
 Не сдал биометрию - не допустят на заседание. Ну и ладно.

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pls help

А чат будет?

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Страстной микрофон

С прошлого года можно было онлайн учавствовать, а в арбитражах так вообще с 2011 наверное

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Страстной микрофон

Кстати, достаточно удобно, если процесс не важен
Но если что-то важное смотрится лучше конечно очно.

А ещё можно начать учавствовать онлайн и чувствуешь, что все идёт не так как задумано, то начинаешь говорить «уважаемый суд вас плохо слышно, и не видно» и потом резко отключаешься, а суд такой «бля придётся отложить заседание из-за технических причин.

Два раза уже так прокатывало.

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Страстной микрофон

@Сергей Звезда там ещё fan id подписал

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