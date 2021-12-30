Путин подписал закон, позволяющий участвовать в заседаниях судов онлайн Статьи редакции
Теперь тех, кто не выполняет предписания судьи, могут отключить от заседания.
Новые положения внесут в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Для подключения к веб-конференции участникам процесса нужно будет заявить ходатайство. Если заседание нельзя провести онлайн по техническим причинам или оно проходит в закрытом режиме — в просьбе могут отказать. Личности участников будут устанавливать с помощью технологий, идентифицирующих лицо без их личного присутствия.
Закон разрешает подавать иски и любые другие документы по процессу через «Госуслуги», платформу, которую определит Верховный суд, или через систему электронного документооборота участника процесса. В таком случае для них нужна простая электронная подпись. Суду также разрешили при наличии технической возможности предоставлять материалы дела в электронном виде.
Участника процесса могут отключить от онлайн-конференции, если тот нарушит порядок судебного заседания или откажется выполнять «законные распоряжения председательствующего».
Подавать документы в суд онлайн разрешили с 1 января 2017 года. Для судов общею юрисдикции в таком случае используют платформу ГАС «Правосудие», для арбитражных — систему «Мой арбитр».
Качество видеосвязи - "10 ебучих шакалов из 10"
У нас так обычно на зуме делали во время пар на дистанте, группа студентов договаривалась между собой, кто будет сидеть с включенным звуком, пока остальные чилят
Часто они неоперативно реагировали, однажды даже прогорели
На суде с креном суда в сторону позиции прокурора можно так сделать с уверенностью
Еще подозрева………
Картинки какие-то, колобки... Хакер, наверное.
Жопа подгорела от онлайн заседаний "суда" над Навальным?
Прикольно наверное, загорая на Кипре смотреть, как проходит суд
Но СМИ на такие заседания все равно пускать не будут, а то вдруг новым штаммом короны можно и через интернет заразиться.
Автор поста очень красивая,
Shla Sasha po shosse
simp
Гузель отшила уже?
Гузель мой враг и враг России
Личности участников будут устанавливать с помощью технологий, идентифицирующих лицо без их личного присутствия
Не сдал биометрию - не допустят на заседание. Ну и ладно.
А чат будет?
Кстати, достаточно удобно, если процесс не важен
Но если что-то важное смотрится лучше конечно очно.
А ещё можно начать учавствовать онлайн и чувствуешь, что все идёт не так как задумано, то начинаешь говорить «уважаемый суд вас плохо слышно, и не видно» и потом резко отключаешься, а суд такой «бля придётся отложить заседание из-за технических причин.
Два раза уже так прокатывало.
@Сергей Звезда там ещё fan id подписал