Tesla отзовёт около 475 тысяч электрокаров в США из-за неисправности. Примерно столько же компания продала в 2020 году Статьи редакции
Все дефекты не слишком опасные, компания устранит их бесплатно.
- Tesla отзовёт автомобили из-за технических дефектов, пишет Bloomberg. Все неполадки компания исправит бесплатно.
- В электрокарах Model 3, произведённых в период с 2017 по 2020 год, при открывании и закрывании багажника могут повредиться провода камеры заднего вида, и она перестанет работать.
- В автомобилях Model S, выпускаемых с 2014 года, заменят замок на капоте — из-за дефекта он может внезапно открыться.
- В июне 2021 года компания отозвала 285 тысяч автомобилей в Китае из-за проблем в системе безопасности, отмечает издание.
- В декабре 2021 года регулятор в США начал расследование из-за игр на центральном экране в Tesla, после чего компания отключила функцию во время движения.
при открывании и закрывании багажника могут повредиться провода
Автоваз: провода какие-то, с жиру бесятся.
Автоваз: При открывании багажника могут отказать тормоза. Навсегда
Багажник есть
Кучеряво живут
поскорее бы всех миллиардеров раскулачить и деньги бедным раздать
выйдет типа по 50 баксов. Сильно поможет?
Ну чуть больше так-то. Совокупное состояние миллиардеров (если сложить стоимость всех активов, хоть это и тупо) в районе 10 триллионов баксов. По 1200 баксов на человека. Каждый житель планеты сможет купить айфон (ну, если не считать того, что эпла не будет и айфоны будет некому производить).
ну это последнее время когда начали печатать. И это же стоимость активов.
В эти 10 триллионов входит и переоцененная в сотню раз Тесла.
Если их все отобрать, то кому их можно продать и за сколько?
Или каждому раздать по чеку как при приватизации в 1992? А активы продать с торгов?
Так люди этот чек на 1000 баксов на ящик пива сменяют, а ушлые бюрократы все скупят. И будут снова миллиардеры, но уже с партбилетом.
13 можно взять за 700 долларов, так что 500 еще будет в кармане
800*
Математик из тебя так себе
это твое не умное оценочное суждение.
По факту выйдет ровно столько. Потом придется начать грабить остальных, т.к. бюрократов/бандитов уже не остановить потом.
У Маска оценивается в 203 млрд, Безоса 197, Арно 175. Даже если их поделить на 7,8 лярдов, уже по 70+ выйдет
А по факту, если у всех будет одинаково денег, то они тупо обесценятся тогда
уже писал выше.
Это стоимость активов, и завышенная пузырем.
Чтобы их раздать их надо продать, а это сложно в условиях экспроприации...
Открывание капота на ходу не сказать что безопасно
Незначительный дефект
Маск — гений!