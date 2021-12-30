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Tesla отзовёт около 475 тысяч электрокаров в США из-за неисправности. Примерно столько же компания продала в 2020 году Статьи редакции

Все дефекты не слишком опасные, компания устранит их бесплатно.

  • Tesla отзовёт автомобили из-за технических дефектов, пишет Bloomberg. Все неполадки компания исправит бесплатно.
  • В электрокарах Model 3, произведённых в период с 2017 по 2020 год, при открывании и закрывании багажника могут повредиться провода камеры заднего вида, и она перестанет работать.
  • В автомобилях Model S, выпускаемых с 2014 года, заменят замок на капоте — из-за дефекта он может внезапно открыться.
  • В июне 2021 года компания отозвала 285 тысяч автомобилей в Китае из-за проблем в системе безопасности, отмечает издание.
  • В декабре 2021 года регулятор в США начал расследование из-за игр на центральном экране в Tesla, после чего компания отключила функцию во время движения.

#новости #tesla #сша #электромобили

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Chikk

при открывании и закрывании багажника могут повредиться провода
 Автоваз: провода какие-то, с жиру бесятся.

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8
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Ze Katze

Автоваз: При открывании багажника могут отказать тормоза. Навсегда

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3
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умный человек

Багажник есть
Кучеряво живут

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0
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Страстной микрофон

Исправят дефект, засунув нормальный ДВС

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4
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Страстной микрофон

Просто обменяют на приусы

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0
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Paladin 404992

поскорее бы всех миллиардеров раскулачить и деньги бедным раздать

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–1
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Madegghead

выйдет типа по 50 баксов. Сильно поможет?

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0
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rustyrazor

Ну чуть больше так-то. Совокупное состояние миллиардеров (если сложить стоимость всех активов, хоть это и тупо) в районе 10 триллионов баксов. По 1200 баксов на человека. Каждый житель планеты сможет купить айфон (ну, если не считать того, что эпла не будет и айфоны будет некому производить).

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2
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Madegghead

ну это последнее время когда начали печатать. И это же стоимость активов.
В эти 10 триллионов входит и переоцененная в сотню раз Тесла.
Если их все отобрать, то кому их можно продать и за сколько?
Или каждому раздать по чеку как при приватизации в 1992? А активы продать с торгов?
Так люди этот чек на 1000 баксов на ящик пива сменяют, а ушлые бюрократы все скупят. И будут снова миллиардеры, но уже с партбилетом.

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3
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Marselin

13 можно взять за 700 долларов, так что 500 еще будет в кармане

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Максим Соколовский

800*

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Paladin 404992

Математик из тебя так себе

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Madegghead

это твое не умное оценочное суждение.
По факту выйдет ровно столько. Потом придется начать грабить остальных, т.к. бюрократов/бандитов уже не остановить потом.

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Виктор Огай

У Маска оценивается в 203 млрд, Безоса 197, Арно 175. Даже если их поделить на 7,8 лярдов, уже по 70+ выйдет

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Виктор Огай

А по факту, если у всех будет одинаково денег, то они тупо обесценятся тогда

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Madegghead

уже писал выше.
Это стоимость активов, и завышенная пузырем.
Чтобы их раздать их надо продать, а это сложно в условиях экспроприации...

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Страстной микрофон

Атлант заправил плечи.

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Андрей Чураев

Открывание капота на ходу не сказать что безопасно

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Andrew Sychev

Незначительный дефект

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Страстной микрофон

покатались и хватит

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Страстной микрофон

главное, чтобы в игры можно было играть, пока едешь

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Madao

Маск — гений!

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