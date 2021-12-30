Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщика Fan ID Статьи редакции
Документ потребуется для покупки билетов и посещения спортивных мероприятий, перечень которых определит правительство.
Закон о введении паспорта болельщика Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
В законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника или организаторов турниров в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на «Госуслугах».
Кабмин определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков и участников. Продажа билета будет осуществляться только при наличии действующего Fan ID. Документ также нужно предъявлять на входе на стадион.
Организаторы турниров будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. Решение о том, на каких именно турнирах введут обязательную идентификацию, примет правительство России «с учётом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования».
Также в законе указано, на каких основаниях могут запретить оформление Fan ID или заморозить действующий документ. Среди них: наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии (в том числе за пределами России), и наличие данных о намерении совершить подобные противоправные действия.
Обжаловать решение об отказе выдачи паспорта болельщика или приостановке его действия можно будет только в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.
Fan ID впервые ввели во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы. Также их обладателям предоставлялись различные льготы — например, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча или бесплатный въезд в Россию для иностранцев.
24 декабря 2021 года движение фанатов футбольного клуба «Зенит» первым из болельщиков российских клубов заявило об отказе оформлять Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Они назвали нововведение «непрозрачным, репрессивным и избыточным».
Шахматисты будут в ярости
Можно коммент от адекватов? почему этот закон плохой и какую угрозу несет для рандомного болельщика или участника спортивного мероприятия?
закон - обкатка системы соцрейтинга. любой донос от соседа и ты в низшей касте диванных кузьмичей. отказать в праве посещать стадион пожизненно можно будет на основании чего угодно благодаря таким формулировкам.
наличие данных о намерении совершить подобные противоправные действия
Понял-принял, с этой стороны не подумал
Чтобы сходить на матч местной команды мне нужно будет получать какая-то неведомую ебалу. Государство разрешило тебе посмотреть хоккей, спасибо ебать. И так никто не ходила теперь и подавно не будет
Чтобы сходить на матч местной команды мне нужно будет получать какая-то неведомую ебалу
Не факт. В новости же указано, что необходимость документа будет устанавливаться для каждого мероприятия отдельно, в зависимости от масштаба. Ну т.е (как я понял) на боксерские соревнования городского масштаба не нужен будет, если это соревнования масштаба области - уже нужен будет (примерно)
Т.е все дело в неудобстве из-за необходимости получать еще один документ?
Да скоро и чтобы в магазин зайти надо будет покупатель id оформить. Картошка по паспорту, это уже ни в какие рамки не лезет
Да скоро и чтобы в магазин зайти надо будет покупатель id оформить
QR коды у нас уже сколько, месяца 3 работают? Всем норм. Часть продуктовых магазинов недоступна без QR кода (магазины, которые находятся в ТЦ и ТРЦ)
Чо? Какие QR, где у нас?
где у нас?
Ростовская область, Краснодарский край. Если у тебя нет QR кода и маски - ты не человек, тебе нельзя ни кино сходить, ни одежду купить. В Казани вообще вон даже в автобус не пустят
Капец. Это пиздец реальный. Труселя не купить даже, получается. Хорошо, что у нас - не у вас. :)
а откуда ник?
Типа чика?
1) Типа нет.
2) Не твоё дело.
Пункты можешь менять местами без ограничений.
уверен что я тебя раскрыл. Ты та чика с дилдо с вчерашнего видео
Не осуждаю фантазии. Видео не смотрю. И ещё интересный момент: стараюсь ограничивать своё общение с явными шизами. :)
И ещё интересный момент: стараюсь ограничивать своё общение с явными шизами. :)
Для этого тебе нужно удалить аккаунты с сайтов комитета
и как же соблюдая это правило ты оказался в лахтоцентре? Мне кажется ты сильно заблуждаешься
Тебя снова понесло. Посмотри в рецепт, нет ли пропуска?
ты же из Новосиба вроде?
Или уже понаехал на йух?
Не, я с йуха никуда не девался. И с Новосиба никогда себя не идентифицировал. Хотя может когда-то как рофел написал
мне казалось по велотемам вроде, что ты оттуда.
не похож ты на кубаноида
Странно. Может просто ссылки на сайты кидал с поддоменом Новосибирска
ну я тоже кидаю обычно с поддоменом Барнаул, но это не значит что я Барнаула да
На Кубани вообще жесть. Мне вчера приятель жаловался, что не пустили в Старбакс на вынос без кода (!). Типа стойте у выхода, ждите. Офигели совсем! Причём местные сети, как я понял, на вынос дают и так. Про Ростов тоже говорили... Удивляет даже. Там же везде вечное южное раздолбайство
Можно по левому Куар коду, как и делает большинство, а на футбик по левому Фан ВойДи не пойдешь.
Ну такое. На междугородний транспорт по левому qr уже не сядешь.
Да и на мелком уровне иногда гайки закручивают, когда патруль заходит проверять людей
В любом случае, что то, что другое явно не для удобства людей сделано.
Гораздо сложнее ситуация для болельщиков, которые получат отказ по линии ФСБ/ФСО. Это может произойти, если гражданин, по мнению спецслужб, «представляет угрозу обороноспособности или безопасности государства». И в отношении которого имеется информация о фактах нарушения общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных или иных массовых мероприятий (в том числе за пределами территории России) или (внимание!) о «намерении совершить соответствующие противоправные деяния».
Логичный вопрос: а кто попадает в черные списки спецслужб?. «Это люди, замеченные, например, в участии в несанкционированных политических акциях или допустивших определенного рода высказывания в социальных сетях. Даже если эти граждане не привлекались к какой-либо ответственности за эти действия. Можно сказать, что это список неблагонадежных, который постоянно обновляется», – рассказал Sports.ru источник, взаимодействовавший со спецслужбами по вопросам безопасности и оформления Fan ID во время ЧМ-2018.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/2987258.html
На Евро-2020, матчи которого принимал Петербург, ограничения коснулись уже не только представителей фан-движений. В выдаче Fan ID отказали, например, депутату Максиму Гонгальскому, журналисту «Чемпионата» Максиму Пахомову, продюсеру Sports.ru Соне Шевелевой, адвокатам Андрею Федоркову и Алексею Барановскому.
Официального объяснения причин не было, попытки обжаловать отказ не увенчались успехом. Гонгальского, Пахомова и Шевелеву в разное время арестовывали на протестных акциях — отказ они связывают именно с этим. Барановский и Федорков связывают бан с профессиональной деятельностью и политическими делами, которые они вели.
https://paperpaper.ru/pochemu-fan-id-tak-razozlil-bolelshikov-gla/
Аналогично
Если ты не ходишь на митинги и сидишь смирно - fan Id не доставит проблем
Для росфутбола же это повлечёт огромный отток посещаемости да и просто интересующейся аудитории
Лол, убили и без того убогий рос. футбол.
и заебись
Вспоминаю, как в этом году шли разговоры об отмене лимита на легионеров. Множество знаменитых тренеров, руководителей с этим соглашались.
Потом ВВП сказал, что из-за отмены мы на Олимпиаду по футболу не попадем, якобы это не поможет результатам.
Все резко переобулись.
В итоге об отмене лимита больше не мечтаем.
И когда этот хоккеистодзюдоист стал экспертом в футболе?
ну экспертом в ОФ он точно является и стал им после Манежной. это факт.
Точно, болельщиков разгонять он умеет
Среди них: наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии (в том числе за пределами России), и наличие данных о намерении совершить подобные противоправные действия.
наличие данных
Вот это вызывает вопросы. Что за данные? Которые произвольно могут возникнуть в голове?
Намёк на ББ, на то, что всё уже в камерах уличных, в твоих псто в соцсетях и псто "друзей". Надо лишь нажать баттон и...
Можно подумать, за последние 30 лет были законы, которыми люди довольны
запрет курения в общественных местах
монетизация льгот
Единственный нормальный закон! Потому что как не приходил на футбол с семьей, какие-то беспредельщики неадекватные ходят туда из неблагополучных семей и без мозгов. Ведут себя, как обезьяны, становится страшно при виде такой толпы. Теперь хотя бы вести себя будут нормально и бояться
Согласен! Теперь можно спокойно посидеть, футбол посмотреть.
До этого приходили. Думали, устроим пикник! А места заняты. Вообще невозможно. Щас хоть будет ощущение, что для тебя одного играют.
Откуда минусы?
Кто-то готов заявить, что околофутбола пропало?
У кого есть уверенность, что болельщики не начнут флаерами закидывать поле?
У кого есть уверенность, что болельщики не начнут флаерами закидывать поле?
Флаерами на скидку в суши бар?
Сейчас-то прям обкидываются. На некоторых стадионах вообще сетка висит на заворотке. На центральных трибунах как много жгут?
Кто-то готов заявить, что околофутбола пропало?
На стадионах хз, а на улицах офников уже лет 5 не видел
Согласен, тоже не понимаю почему закидали
Ведь реально туда ходят очень неадекватные люди, точнее животные
Как раньше ходил на футбол:
Собираемся с друзьями пару раз за лето. Смотрим вместе на стадионе матчи Урала.
Как сейчас я буду ходить на футбол:
Никак.
Мне кажется 20-30% на стадионе это такие же как я - случайные люди, которые решили интересно провести время.
Я на футбол не ходил, на хоккей тоже да и баскетбол нахуй идёт. А теперь причин ходить на такие мероприятия ещё меньше. Ну и нахуй вашу индустрию и ваш спорт. Путин молодец как всегда постарался для экономики)) сразу видно экономист со стажем, опытный юрист, образованный человек. Эх
Нужен электронный реестр куколдов
KukoldID
Можно мне с айди 1? Хоть где-то буду первым
Да
тем самым наш футбол окончательно похоронили. Была ещё тихая надежда на светлое будущее, но теперь росфутбол ждёт дальнейший спад по ходу до самого днища.
Не понял, это для всех или только для футбольных болельщиков? Например, если я на фигурное катание решил сходить, нужна эта шняга?
ты не понял самого главного - скоро это будет для любой фигни, на которую ты решишь сходить: фигурное катание, спектакль, елка городская.
сейчас для проверки гипотезы щупают некогда самую большую пассионарную среду, будет необходимость запретить либералам/националистам/тжшникам ходить куда угодно - запретят.
жду в ближайшее время в СМИ предложений учесть правки к закону, но в целом смириться с его принятием.
Так и так на ёлку без кукода не сходить
Елка-это стереотип навязанный западом.
Вот удивительно, я на том самом Западе ни разу не видел чего-то подобного, как наши детские представления в театрах. Нет, конечно, есть разные постановки к Рождеству, Но это всё же немного не то
У меня всё детство испорчено этими постановками. Я тогда подавал надежды как АКТЁР, и в любом заведении считали своим долгом включить меня в какую-либо постановку.
Яяяяяя аааааахтёррррр
Простите )))
но в целом смириться с его принятием
будто бы есть выбор
у фанатов есть. могут забойкотировать сезон 2022. делать так конечно никто не будет имхо
Ну бойкот хз. Мирный протест может будет какой-то. Конфликтовать с полицией (типа митинги) фирмы не будут 100%, ИМХО
бойкот - это отказ посещать матчи и оформлять фан-айди. ни о каких конфликтах даже речи быть не может.
Вроде как речь о спортивных мероприятиях. Т.е бокс, борьба и фигурное катание тоже входят в этот перечень. Но
Решение о том, на каких именно турнирах введут обязательную идентификацию, примет правительство России «с учётом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования»
Отличный закон, не понимаю почему все против. Все равно паспорт показывают, теперь На стадионах будет безопасно
Чувак представь, что тебе, чтобы написать комментарий в интернете, надо оформить документ на госуслугах, в котором тебе могут отказать по неведомым причинам, и можно только через российский суд оспорить это, вот также себя чувствуют футбольные болельщики.
Нахуя этот закон должен подписывать лысый, и нахуя вообще он?
Мало того, что теперь будет бюрократический гемор, так еще и отказать могут по любой причине, при этом не обязательно даже быть адептом Навального.
Все тут вроде не против кармы на TJ и запретов для тех, у кого она низкая. Тот же Fan ID только понарошку в интернете.
вероятно от инициативной группы ближе к лету поступит запрос, чтобы процедура получения Фан-айди была упрощена. кабинки для снятия биометрии поставят прямо в кассах на стадионах, носить карточку будет необязательно - сделают как с проездом в московском метро.
в СМИ будет разгонятся тема, что футбол станет безопаснее, 80% кузьмичей с подросшими детьми отметят улучшения - никаких фаеров и шизы, шансов получить за шарф в дыню. оф уйдет в леса.
оф уйдет в леса
Восстанавливать лагеря скинхедов будет =)
Везде только Путин все подписывает , решает. Вышел бы лучше гулять, на метро покататься без охраны. С народом бы пообщался. А то судя по рейтингам, народ его любит.
Будто кто-то сомневался
Feduk, мы все проебали...