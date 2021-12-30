Документ потребуется для покупки билетов и посещения спортивных мероприятий, перечень которых определит правительство.

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Закон о введении паспорта болельщика Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника или организаторов турниров в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на «Госуслугах».

Кабмин определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков и участников. Продажа билета будет осуществляться только при наличии действующего Fan ID. Документ также нужно предъявлять на входе на стадион.

Организаторы турниров будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. Решение о том, на каких именно турнирах введут обязательную идентификацию, примет правительство России «с учётом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования».

Также в законе указано, на каких основаниях могут запретить оформление Fan ID или заморозить действующий документ. Среди них: наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии (в том числе за пределами России), и наличие данных о намерении совершить подобные противоправные действия.

Обжаловать решение об отказе выдачи паспорта болельщика или приостановке его действия можно будет только в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.

Fan ID впервые ввели во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы. Также их обладателям предоставлялись различные льготы — например, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча или бесплатный въезд в Россию для иностранцев.