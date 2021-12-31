Его не нужно будет проходить владельцам 50 миллионов транспортных средств.

Закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра личных легковых машин и мотоциклов опубликовали на официальном портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин. Техосмотр всё ещё можно провести, если владелец посчитает нужным.

В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:

при первичной постановке машины на учёт;

при смене владельца (например, при продаже) и при изменении конструкции машины, если она «старше» четырёх лет;

для такси и другого транспорта, где перевозят пассажиров;

Для личного транспорта, используемого в служебных целях.

Изначально отменить обязательный техосмотр предложило МВД, сочтя, что «в ряде российских регионов не выполняется нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра», а «тарифная политика при формировании стоимости оказывает негативную ситуацию с развитием рынка данных услуг». По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, техосмотр перестанет быть обязательным для 50 миллионов транспортных средств.