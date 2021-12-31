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Сергей Звезда

В России отменили обязательный техосмотр для личных машин и мотоциклов Статьи редакции

Его не нужно будет проходить владельцам 50 миллионов транспортных средств.

Закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра личных легковых машин и мотоциклов опубликовали на официальном портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин. Техосмотр всё ещё можно провести, если владелец посчитает нужным.

В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:

  • при первичной постановке машины на учёт;
  • при смене владельца (например, при продаже) и при изменении конструкции машины, если она «старше» четырёх лет;
  • для такси и другого транспорта, где перевозят пассажиров;
  • Для личного транспорта, используемого в служебных целях.

Изначально отменить обязательный техосмотр предложило МВД, сочтя, что «в ряде российских регионов не выполняется нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра», а «тарифная политика при формировании стоимости оказывает негативную ситуацию с развитием рынка данных услуг». По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, техосмотр перестанет быть обязательным для 50 миллионов транспортных средств.

#новости #законы #авто

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Футбольный торшер

количество дтп стонкс

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3
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Футбольный торшер

Техосмотры это формальный бланк за несколько тысяч, который тебе в любом подвале напечатают, и который никто не проверят

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7
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Футбольный торшер

давай просто представим на минуточку
что есть люди
которые проходят его по чесноку

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6
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Футбольный торшер

я понимаю в это сложно поверить , да я и сам был в шоке, но оказывается, его можно пройти и не покупая

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1
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Футбольный торшер

Можно, и есть полтора человека, которые их действительно проходят, как положенно.
Но когда остальные 99% эти полисы покупает - вся система техосмотров становится бессмысленной

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2
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Футбольный торшер

о так получается проблема не в процедуре а в исполнении процедуры, точнее в самих людях?

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0
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Футбольный торшер

Да, проблема в людях которые создают неработающую, коррумпированную систему

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4
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пепси

system has you

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пепси

owns you

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Секта свидетелей повесточки

хз как другие, а я верю тебе просто так, пупсик

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Секта свидетелей повесточки

фиксируем убыль населения

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4
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Футбольный торшер

на хаях

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0
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Футбольный торшер

На хендаях

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3
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Футбольный торшер

Те кто на ржавом корыте ездили, просто покупали техосмотр

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3
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Футбольный торшер

Его все покупали

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4
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Футбольный торшер

Я пальцем в небо тыкнул) хз как у вас. Вот пример из Польши: техосмотр обязателен для всех, делаешь раз в год и платишь 2000 рублей. Но хуй ты его пройдёшь если у тебя корч Е36 какой то, ну вообщем не сток. Тогда платишь 4000 рублей и даже не приезжаешь на машине, просто забираешь бумажку с пройденным ТО. Вообщем цирк. Уж лучше вообще не проходить обязательное ТО чем так

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Chikk

Е36
 Красивое.

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Футбольный торшер

Братья получается

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Футбольный торшер

по закону природного баланса, если где то убыло значит где то прибыло. правильно ли я понимаю что те филки которые раньше тратились на прохождение ТО теперь добавятся плюсом к страховке?
не оставлять же дорогих россиян с лишними деньгами, а то разбогатеют еще

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Футбольный торшер

Уверен, что помимо страховых компаний есть уважаемые люди, которым деньги дорогих россиян нужнее

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Рыжий

Уверен? 1.5к рублей, делался удаленно. Скидывал просто фотки СТС и ПТС и оплату и тебе через день привозили бланк ТО

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Футбольный торшер

в прекрасной россии будущего таких умников мы будем заставлять вручную разбирать и собирать свой автомобиль

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Рыжий

Владельцы некрояпонии и вообще некроавто и так это делают ежеквартально, хехе

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Футбольный торшер

ахаха кстати да, недавно присуствовал на сем мероприятии, помогал другу заменить проводку для приборной панели

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пепси

Хуе..с

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Иван

500 р. стоила услуга занесения в ЕАИСТО и получения номера талона.
Бизнес стал очень популярен и поэтому его решили прикрыть.

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пепси

Скажем дружно: нахуй нужно!

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