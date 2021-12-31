В России отменили обязательный техосмотр для личных машин и мотоциклов Статьи редакции
Его не нужно будет проходить владельцам 50 миллионов транспортных средств.
Закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра личных легковых машин и мотоциклов опубликовали на официальном портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин. Техосмотр всё ещё можно провести, если владелец посчитает нужным.
В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:
- при первичной постановке машины на учёт;
- при смене владельца (например, при продаже) и при изменении конструкции машины, если она «старше» четырёх лет;
- для такси и другого транспорта, где перевозят пассажиров;
- Для личного транспорта, используемого в служебных целях.
Изначально отменить обязательный техосмотр предложило МВД, сочтя, что «в ряде российских регионов не выполняется нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра», а «тарифная политика при формировании стоимости оказывает негативную ситуацию с развитием рынка данных услуг». По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, техосмотр перестанет быть обязательным для 50 миллионов транспортных средств.
system has you
owns you
хз как другие, а я верю тебе просто так, пупсик
фиксируем убыль населения
Я пальцем в небо тыкнул) хз как у вас. Вот пример из Польши: техосмотр обязателен для всех, делаешь раз в год и платишь 2000 рублей. Но хуй ты его пройдёшь если у тебя корч Е36 какой то, ну вообщем не сток. Тогда платишь 4000 рублей и даже не приезжаешь на машине, просто забираешь бумажку с пройденным ТО. Вообщем цирк. Уж лучше вообще не проходить обязательное ТО чем так
Е36
Красивое.
Уверен? 1.5к рублей, делался удаленно. Скидывал просто фотки СТС и ПТС и оплату и тебе через день привозили бланк ТО
Владельцы некрояпонии и вообще некроавто и так это делают ежеквартально, хехе
Хуе..с
500 р. стоила услуга занесения в ЕАИСТО и получения номера талона.
Бизнес стал очень популярен и поэтому его решили прикрыть.
Скажем дружно: нахуй нужно!