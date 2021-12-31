Девушка решила не покидать уборную после положительного теста, чтобы не заразить пассажиров — еду и напитки ей приносили прямо в кабинку.

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Фото Марисы Фатиео

Школьная учительница из Мичигана обнаружила у себя коронавирус посреди трансатлантического перелёта. Она сделала положительный экспресс-тест и добровольно изолировалась в туалете самолёта на пять часов, сообщает NBC News.

20 декабря Мариса Фотиео вылетела из Чикаго в Рейкьявик, чтобы провести там рождественские каникулы. Примерно на полпути девушка почувствовала боль в горле и решила сделать тест на коронавирус — она взяла несколько с собой в Исландию на всякий случай. «Я ушла в уборную и сделала тест, за пару секунд на нём появилось две линии — положительный», — рассказала Фотиео.

Девушка решила не покидать тесную кабинку, чтобы не заразить остальных пассажиров — на борту было около 150 человек. По словам Фотиео, в таких условиях она провела около пяти часов, и выдержала оставшуюся часть перелёта только благодаря бортпроводнице IcelandAir по имени Рокки.

Она следила за тем, чтобы у меня было всё необходимое на протяжении всех пяти часов, от еды до напитков, постоянно навещала меня и успокаивала, что всё будет хорошо. Мариса Фотиео

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После прибытия в столицу Исландии девушку поместили на карантин в отеле Красного Креста. Перед выходом из самолёта Рокки дала Марисе свой номер, а позже помогла устроить праздник в не самых комфортных обстоятельствах: прислала девушке букет и небольшую ёлку с гирляндой, чтобы та могла украсить её к Рождеству. «Это было так искренне, она просто ангел», — позже поделилась Фатиео.