Американка сдала положительный ковид-тест в середине полёта в Европу — ей пришлось изолироваться в туалете на пять часов Статьи редакции
Девушка решила не покидать уборную после положительного теста, чтобы не заразить пассажиров — еду и напитки ей приносили прямо в кабинку.
Школьная учительница из Мичигана обнаружила у себя коронавирус посреди трансатлантического перелёта. Она сделала положительный экспресс-тест и добровольно изолировалась в туалете самолёта на пять часов, сообщает NBC News.
20 декабря Мариса Фотиео вылетела из Чикаго в Рейкьявик, чтобы провести там рождественские каникулы. Примерно на полпути девушка почувствовала боль в горле и решила сделать тест на коронавирус — она взяла несколько с собой в Исландию на всякий случай. «Я ушла в уборную и сделала тест, за пару секунд на нём появилось две линии — положительный», — рассказала Фотиео.
Девушка решила не покидать тесную кабинку, чтобы не заразить остальных пассажиров — на борту было около 150 человек. По словам Фотиео, в таких условиях она провела около пяти часов, и выдержала оставшуюся часть перелёта только благодаря бортпроводнице IcelandAir по имени Рокки.
После прибытия в столицу Исландии девушку поместили на карантин в отеле Красного Креста. Перед выходом из самолёта Рокки дала Марисе свой номер, а позже помогла устроить праздник в не самых комфортных обстоятельствах: прислала девушке букет и небольшую ёлку с гирляндой, чтобы та могла украсить её к Рождеству. «Это было так искренне, она просто ангел», — позже поделилась Фатиео.
Уважение, не то что наши пидорахи которые заведомо больными идут вакцинироваться и заражают всю толпу там.
люди одинаковые, а культуры разные
в азии маски носят все поголовно, а руссияне устраивают антимасочные митинги
может и устраивают, причём тут они?
я привёл пример разницы в культурах
аа, ты слабенький, понятно )
Пздц ты русофоб
Дай побыть в плену когнитивных искажений
Либеральная и украинская пропаганды считают иначе
Для того, чтобы убедиться в том, что люди не одинаковые, достаточно просто посмотреть на статистику по вакцинации. Среднестатистический немец или француз > среднестатистический русский или украинец. Собственно, это и неудивительно - у них ведь не было семидесяти лет отрицательного отбора.
Нацизм, осуждаю
Хватит везде видеть нацизм.
А где я ещё вижу нацизм?
Это не к тебе конкретно. Меня просто почему-то часто обвиняют в нацизме, хоть я пишу совершенно не нацистские посты ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ну там вроде процент вакцинированных побольше будет.
Так что не одинаковые
Я самый правый пользователь ТЖ
Юридически - может
Нет
Надеюсь твой ребёнок вырастет правым гетеросексуалом и мигрантофобом. Тебя тоже!
Я сейчас не шучу
Какие ваши пидорахи?
dont talk to me unless u gigamasked
сама отнесла матрас
POV: когда устал от орущих детей вокруг и захотел личное изолированное пространство
а ссать и срать остальные куда ходили
охуенно наверное в кайф падать в обморок от разгерметизации и гипоксии
наверное не один туалет на весь самолет все же
На транатланике летают большие борты, там по 4 сортира минимум
засыпку говна и мочи адсорбентом
хочу встроенные сральники в кресле ✅
Что блять? Что за тупое говно
Две полоски, блять! :)
Как говорили в детском саду - две полоски это жопа
Это беременность, балбес. :)
Вообще это же глупо, нет? Она начала заражать других раньше, чем почувствовала симптомы, разве не так работает?
надо было продолжить заражать до талого - такая логика?
Не, я про то, за что её хвалить вообще, если она и так заразила кого смогла
за сознательность. как узнала, так отреагировала. минимизировала ущерб.
Хвалим за то, что должно быть данностью, принято
данностью? ты часто для самопроверки сдаешь ПЦР?
в России норм сертификаты о прививке покупать - тоже данность.
Если бы я почувствовал в путешествии симптомы - сдал бы экспресс тест. Но я хикка, так что ни путешествий, ни тестов
да ну. и как бы ты его сдал в самолете? она вот с собой возит ПЦРки. сдается мне, что такого уровня сознательности у нас пока не завезли.
или ты реально купил например на 10к тестеров просто для уверенности?
Нахуй они вообще эти пцр тесты нужны, чувствуешь что заболел- сиди дома!
Чувствуешь ся здоровым, не нужно мракобесить!
Пцр это как кинуть монетку, орел или решка.
Если ты посидишь 10 минут с больным ковидом в маске - далеко не факт что заразишься, вирусная нагрузка все дела. Но чем дольше вы рядом - тем выше шансы
Да. Но это не важно.
Тесно
Там только исправляют нужду, а не присовывают, так что, думаю, тебя не заинтересует
я думал тиктокеры только так и летают
Осторожно, там чёрный! (с)
Я знаю, одно лесби-порно так же начиналось…
Я бы сидел и чилил дальше, иммунитет повысят хоть.
не покидать уборную / еду и напитки прямо в кабинку
типичный день ТЖшника из подсайта Мемы
слыш
извинис
извинис ДОН
Дома узнал, что у меня ковид. Взял больничный и ходил на работу, все знали, что у меня коронавирус. За месяц заразился почти весь офис, в основном у всех лёгкие симптомы, почти никто не ушёл на больничный. Кто-то им болел второй или третий раз. Всем похуй.
При посадке обычно всех заставляют пристегнуться на своем месте. Она там просидела и вышла заражать пассажиров?
Потом она пошла в аэропорт как-то.
Я ушла в уборную и сделала тест, за пару секунд на нём появилось две линии — положительный
А по инструкции надо было подождать 15 минут. У меня в период еженедельного тестирования антигенками тоже пару раз такое было, что две полоски через секунды, потом минуты через две нижняя исчезала
Какой же это все дебилизм
Я бы в принципе вместе с ней изолировался бы )))