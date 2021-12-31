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Новости
Максим Друковский

Американка сдала положительный ковид-тест в середине полёта в Европу — ей пришлось изолироваться в туалете на пять часов Статьи редакции

Девушка решила не покидать уборную после положительного теста, чтобы не заразить пассажиров — еду и напитки ей приносили прямо в кабинку.

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Фото Марисы Фатиео

Школьная учительница из Мичигана обнаружила у себя коронавирус посреди трансатлантического перелёта. Она сделала положительный экспресс-тест и добровольно изолировалась в туалете самолёта на пять часов, сообщает NBC News.

20 декабря Мариса Фотиео вылетела из Чикаго в Рейкьявик, чтобы провести там рождественские каникулы. Примерно на полпути девушка почувствовала боль в горле и решила сделать тест на коронавирус — она взяла несколько с собой в Исландию на всякий случай. «Я ушла в уборную и сделала тест, за пару секунд на нём появилось две линии — положительный», — рассказала Фотиео.

Девушка решила не покидать тесную кабинку, чтобы не заразить остальных пассажиров — на борту было около 150 человек. По словам Фотиео, в таких условиях она провела около пяти часов, и выдержала оставшуюся часть перелёта только благодаря бортпроводнице IcelandAir по имени Рокки.

Она следила за тем, чтобы у меня было всё необходимое на протяжении всех пяти часов, от еды до напитков, постоянно навещала меня и успокаивала, что всё будет хорошо.

Мариса Фотиео
«Передаю благодарности сотрудникам IcelandAir за мой карантинный VIP-номер» Тикток Фатиео, набравший более трёх миллионов просмотров

После прибытия в столицу Исландии девушку поместили на карантин в отеле Красного Креста. Перед выходом из самолёта Рокки дала Марисе свой номер, а позже помогла устроить праздник в не самых комфортных обстоятельствах: прислала девушке букет и небольшую ёлку с гирляндой, чтобы та могла украсить её к Рождеству. «Это было так искренне, она просто ангел», — позже поделилась Фатиео.

«Дорогая Мариса! Желаем тебе счастливого Рождества. С любовью, команда IcelandAir» Фото Марисы Фатиео

#новости #коронавирус

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Борис Уткин

Уважение, не то что наши пидорахи которые заведомо больными идут вакцинироваться и заражают всю толпу там.

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13
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Футбольный торшер

Люди во всем мире +- одинаковые, это - случай-исключение, потому и попало в новость

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33
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Футбольный торшер

Русский пытается оправдаться

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4
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Футбольный торшер

Х0хL4 забыли спросить

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10
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Футбольный торшер

Икснольикслчетыре забыли спросить

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1
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Футбольный торшер

сын илона маска в браке с украинкой

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1
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Dmitry Pasyutin

люди одинаковые, а культуры разные
в азии маски носят все поголовно, а руссияне устраивают антимасочные митинги

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–2
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Футбольный торшер

а европейцы не устраивают митинги

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6
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Dmitry Pasyutin

может и устраивают, причём тут они?
я привёл пример разницы в культурах

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–2
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Футбольный торшер

вот именно, причем тут блять китайцы))

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2
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Dmitry Pasyutin

аа, ты слабенький, понятно )

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–1
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Футбольный торшер

ясно

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0
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Рыжий

Пздц ты русофоб

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2
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Борис Уткин

Дай побыть в плену когнитивных искажений

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3
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Андрей Охапкин

Либеральная и украинская пропаганды считают иначе

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rustyrazor

Для того, чтобы убедиться в том, что люди не одинаковые, достаточно просто посмотреть на статистику по вакцинации. Среднестатистический немец или француз > среднестатистический русский или украинец. Собственно, это и неудивительно - у них ведь не было семидесяти лет отрицательного отбора.

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Андрей Охапкин

Нацизм, осуждаю

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rustyrazor

Хватит везде видеть нацизм.

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Андрей Охапкин

А где я ещё вижу нацизм?

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rustyrazor

Это не к тебе конкретно. Меня просто почему-то часто обвиняют в нацизме, хоть я пишу совершенно не нацистские посты ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
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VladimirV

Ну там вроде процент вакцинированных побольше будет.
Так что не одинаковые

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Футбольный торшер

типичный комменатрий либерала

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2
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Футбольный торшер

ты что себе позволяешь?

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0
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Футбольный торшер

я просто сворачиваю ветку и не отвечаю тебе.

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5
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Борис Уткин

Я самый правый пользователь ТЖ

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0
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Футбольный торшер

Может русская выйти за негра?

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0
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Борис Уткин

Юридически - может

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0
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Футбольный торшер

Рвзрешишь дочери?

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0
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Борис Уткин

Нет

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0
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Футбольный торшер

Действительно правый

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0
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Борис Уткин
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1
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Футбольный торшер

Надеюсь твой ребёнок будет нетрадиционной ориентации и выйдет за представителя другой нации. С наступающим!

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4
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Борис Уткин

Надеюсь твой ребёнок вырастет правым гетеросексуалом и мигрантофобом. Тебя тоже!

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0
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Борис Уткин

Я сейчас не шучу

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0
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Андрей Охапкин

Какие ваши пидорахи?

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0
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Футбольный торшер

Я, конечно, всё понимаю, но почему не 4??

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16
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Нехороший Человек

dont talk to me unless u gigamasked

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8
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Футбольный торшер

верхняя для красоты

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6
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Футбольный торшер

А нижняя?

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1
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Футбольный торшер

для обороны

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8
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Футбольный торшер

Осталось со средней разобраться.

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1
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Футбольный торшер

для наступления

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5
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Футбольный торшер

Отправилась на парашу

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16
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испанский смех

сама отнесла матрас

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1
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Евгений Трифонов

POV: когда устал от орущих детей вокруг и захотел личное изолированное пространство

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13
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испанский смех

а ссать и срать остальные куда ходили

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7
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Футбольный торшер

в окно видимо, как в маршрутке открывали

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4
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Футбольный торшер
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3
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Секта свидетелей повесточки

охуенно наверное в кайф падать в обморок от разгерметизации и гипоксии

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2
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Anton NS

наверное не один туалет на весь самолет все же

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5
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Dizzy Dizz

На транатланике летают большие борты, там по 4 сортира минимум

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1
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Футбольный торшер

вопрос на засыпку

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0
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Футбольный торшер

на ответ дается 30 секунд

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1
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Секта свидетелей повесточки

засыпку говна и мочи адсорбентом

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0
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Футбольный торшер

там вроде специальные встроенные контейнеры в самолете под это дело, которые при посадке ассенизаторами откачиваются

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0
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Секта свидетелей повесточки

хочу встроенные сральники в кресле ✅

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0
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Футбольный торшер

В пакеты

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0
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Emile Zäkiev

Что блять? Что за тупое говно

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Chikk

Две полоски, блять! :)

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1
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Рыжий

Как говорили в детском саду - две полоски это жопа

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3
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Chikk

Это беременность, балбес. :)

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–1
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Рыжий

Вообще это же глупо, нет? Она начала заражать других раньше, чем почувствовала симптомы, разве не так работает?

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3
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Alex

надо было продолжить заражать до талого - такая логика?

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4
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Рыжий

Не, я про то, за что её хвалить вообще, если она и так заразила кого смогла

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1
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Alex

за сознательность. как узнала, так отреагировала. минимизировала ущерб.

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6
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Рыжий

Хвалим за то, что должно быть данностью, принято

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1
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Alex

данностью? ты часто для самопроверки сдаешь ПЦР?
в России норм сертификаты о прививке покупать - тоже данность.

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3
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Рыжий

Если бы я почувствовал в путешествии симптомы - сдал бы экспресс тест. Но я хикка, так что ни путешествий, ни тестов

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1
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Alex

да ну. и как бы ты его сдал в самолете? она вот с собой возит ПЦРки. сдается мне, что такого уровня сознательности у нас пока не завезли.

или ты реально купил например на 10к тестеров просто для уверенности?

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5
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Mikhail Dragunov

Нахуй они вообще эти пцр тесты нужны, чувствуешь что заболел- сиди дома!
Чувствуешь ся здоровым, не нужно мракобесить!
Пцр это как кинуть монетку, орел или решка.

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0
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Борис Уткин

Если ты посидишь 10 минут с больным ковидом в маске - далеко не факт что заразишься, вирусная нагрузка все дела. Но чем дольше вы рядом - тем выше шансы

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2
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Chikk

Да. Но это не важно.

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0
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Футбольный торшер

Добрая новогодняя история

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4
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Футбольный торшер

а я вот никогда не бывал в туалете самолёта. Как там вообще?

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1
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TJaba

Тесно

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2
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Секта свидетелей повесточки

Там только исправляют нужду, а не присовывают, так что, думаю, тебя не заинтересует

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–3
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гчк

я думал тиктокеры только так и летают

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1
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Anton NS
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1
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Рыжий

Осторожно, там чёрный! (с)

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0
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Секта свидетелей повесточки

Я знаю, одно лесби-порно так же начиналось…

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0
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Lofoten Forsake

Я бы сидел и чилил дальше, иммунитет повысят хоть.

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Alex

не покидать уборную / еду и напитки прямо в кабинку
типичный день ТЖшника из подсайта Мемы

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0
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Борис Уткин

слыш

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Борис Уткин

извинис

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Дон Бот

извинис ДОН

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Имя Фамилия

Дома узнал, что у меня ковид. Взял больничный и ходил на работу, все знали, что у меня коронавирус. За месяц заразился почти весь офис, в основном у всех лёгкие симптомы, почти никто не ушёл на больничный. Кто-то им болел второй или третий раз. Всем похуй.

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Alexander Kopeikin

При посадке обычно всех заставляют пристегнуться на своем месте. Она там просидела и вышла заражать пассажиров?
Потом она пошла в аэропорт как-то.

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Футбольный торшер

Я ушла в уборную и сделала тест, за пару секунд на нём появилось две линии — положительный
 А по инструкции надо было подождать 15 минут. У меня в период еженедельного тестирования антигенками тоже пару раз такое было, что две полоски через секунды, потом минуты через две нижняя исчезала

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SadDamnWhoSaid

Какой же это все дебилизм

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Mikhail Dragunov

Я бы в принципе вместе с ней изолировался бы )))

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–1
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