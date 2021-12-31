Традиционной фразы про «трудный год» на этот раз не прозвучало. По словам президента, Россия прошла год достойно, несмотря на «тяжелейшие вызовы».

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Жители Дальнего Востока уже встретили Новый год и посмотрели ежегодное обращение Владимира Путина. Десятиминутную запись опубликовал на ютубе пользователь под ником Kitsune.

Глава государства начал с рассуждения о ходе времени и назвал праздничную дату «важным жизненным рубежом». Вспоминая 2021 год, Путин упомянул «жёсткие условия и колоссальные вызовы», которые удалось преодолеть благодаря общей солидарности граждан России. Президент отдельно отметил продолжающуюся эпидемию коронавируса и выразил поддержку всем, кто потерял родных и близких.

Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. Владимир Путин

Из положительных моментов Путин упомянул восстановившуюся в короткие сроки экономику и реализацию стратегических задач страны. «Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», — отметил он.

Главная цель на 2022 год, по словам президента — повышение благосостояния и качества жизни граждан, а решение этих задач «сделает Россию ещё более сильной» за счёт развития и процветания страны.

Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Владимир Путин