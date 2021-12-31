«Всех нас объединяют надежды на добрые перемены»: новогоднее обращение Путина к 2022 году Статьи редакции
Традиционной фразы про «трудный год» на этот раз не прозвучало. По словам президента, Россия прошла год достойно, несмотря на «тяжелейшие вызовы».
Жители Дальнего Востока уже встретили Новый год и посмотрели ежегодное обращение Владимира Путина. Десятиминутную запись опубликовал на ютубе пользователь под ником Kitsune.
Глава государства начал с рассуждения о ходе времени и назвал праздничную дату «важным жизненным рубежом». Вспоминая 2021 год, Путин упомянул «жёсткие условия и колоссальные вызовы», которые удалось преодолеть благодаря общей солидарности граждан России. Президент отдельно отметил продолжающуюся эпидемию коронавируса и выразил поддержку всем, кто потерял родных и близких.
Из положительных моментов Путин упомянул восстановившуюся в короткие сроки экономику и реализацию стратегических задач страны. «Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», — отметил он.
Главная цель на 2022 год, по словам президента — повышение благосостояния и качества жизни граждан, а решение этих задач «сделает Россию ещё более сильной» за счёт развития и процветания страны.
Во второй половине обращения Путин упомянул и более личные ценности: семью и друзей, с которыми граждане встречают праздник. Отдельно глава государства поздравил тех, кто прямо сейчас выполняет профессиональный долг — врачей, военных, работников транспорта и производств.
РОССИЯ! ПУТИН! ПОБЕДА!
Хера себе уже лайки пошли. 15 рублёвый. Детектед
Блять. Щас тут всех порвёт .
КАПСАЁБСТВО КАКОЕ-то.
ДА ДА ДА Д ДАД ДАД АД АД АД АД АД АД АД А!
НАХОВУ
Попался, террорист
НЕПРИСТОЙНОЕ ВРЕМЯ! БЛМ, ЛГБТ И КЛИМОВ УГРОЖАЮТ НАШЕЙ РОДИНЕ!
Всех, кто поставит лайки - амнестируют!
Посмертно.
желаю сдохнуть ему в нового году
Слова настоящего патриота!
"дорогой 2022! этот народ был непростым"
Дякую за підтримку. Щастя тобі в новому році.
Слава Украине!
Не смотрел, плтому вопрос — опять ремейк прошлых/позапрошлых обращений?
Голливуд совсем обленился
Так каждый последующий год труднее предыдущего
2х2
первый украинский
Присоединяюсь к вопросу. Может какие-нибудь ютуб онлайн трансляции?
Lo-fi hip-hop radio от lo-fi girl
Плюсы: можно включить один раз и никогда не вырубать
Минусы: можно включить один раз и никогда не вырубать
Его повтор трудного года. Всех заебал.
он беременный чтоли
На всю голову
с каждым годом глаза уже
Мне кажется, Путину уже пора ставить записи прошлогодних обращений. Все равно разницы никакой, один речекряк, который отбывается как повинность.
Когда нибудь мы дождемся что президент скажет "бля ребят такой год крутейший прошел, а следующий будет есчо пищще". Нет бл вечно тяжелый год тяжелые времена колососальные трудности 🤦♂️🤦♂️
«Всех нас объединяют надежды на добрые перемены»
Да иди ты нахуй
вряд ли он превратится в тыкву
Поскорее бы хохлов разбомбил
Сегодня праздник, давайте без этого
А завтра можно? 😜
После праздников
Ну вот. Сначала ждёшь праздников, потом ждёшь "после праздников". Так вся жизнь в ожидании проходит.
Хорошо. Принято. Готовим перфокарту.
Завтра?
Оно смотрит на меня
защитили тех, кто оказался в сложной ситуации,
Навальный сидит. Тут только психопата-усатого защитили.
в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России.
Маленькая девочка умерла, т.к. государство не предоставило ей лекарство. А ветеран сама себе живот прооперировала, т.к. не могла дождаться врачей.
Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан.
Я больше не чувствую себя в безопасности. У меня в городе людей убивают больше, чем в Москве. Заключенных насилуют и это считается нормальным. Могут депортировать граждадина РФ в Беларусь и посадить в тюрьму. Какая защита?
Да как можно всерьёз воспринимать слова этой плеши?
Железный Димон приди
А зачем ему подрисовали пар из рта?
опять всех переиграл...
https://tjournal.ru/ask/500746-novogodnee-pozdravlenie-prezidenta
Ну про Запад и забугорные недоценности можно было бы что-нибудь ляпнуть уже наконец
Кто то это говно ещё слушает?
Аааааа, спойлеры
И пусть подохнут все!!!!
что это за чмо плешивое?
РОССИЯ ДА ВПЕРЁД
ХОХЛЫ СОСАТЬ