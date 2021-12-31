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Новости
Максим Друковский

«Всех нас объединяют надежды на добрые перемены»: новогоднее обращение Путина к 2022 году Статьи редакции

Традиционной фразы про «трудный год» на этот раз не прозвучало. По словам президента, Россия прошла год достойно, несмотря на «тяжелейшие вызовы».

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Жители Дальнего Востока уже встретили Новый год и посмотрели ежегодное обращение Владимира Путина. Десятиминутную запись опубликовал на ютубе пользователь под ником Kitsune.

Глава государства начал с рассуждения о ходе времени и назвал праздничную дату «важным жизненным рубежом». Вспоминая 2021 год, Путин упомянул «жёсткие условия и колоссальные вызовы», которые удалось преодолеть благодаря общей солидарности граждан России. Президент отдельно отметил продолжающуюся эпидемию коронавируса и выразил поддержку всем, кто потерял родных и близких.

Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан.

Владимир Путин

Из положительных моментов Путин упомянул восстановившуюся в короткие сроки экономику и реализацию стратегических задач страны. «Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», — отметил он.

Главная цель на 2022 год, по словам президента — повышение благосостояния и качества жизни граждан, а решение этих задач «сделает Россию ещё более сильной» за счёт развития и процветания страны.

Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов.

Владимир Путин

Во второй половине обращения Путин упомянул и более личные ценности: семью и друзей, с которыми граждане встречают праздник. Отдельно глава государства поздравил тех, кто прямо сейчас выполняет профессиональный долг — врачей, военных, работников транспорта и производств.

#новыйгод #путин #новости

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Футбольный торшер

Путин красава 💪🏻 здоровья тебе и ждём новых побед в 2022 году 🇷🇺❤️ с Новым годом всех!!!

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60
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Андрей Охапкин

РОССИЯ! ПУТИН! ПОБЕДА!

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37
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Футбольный торшер

JIY4IIIuU IIpE3uDEHT!!!

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34
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Футбольный торшер

поднимает в топ!

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24
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Парвиз Мадаминов

Хера себе уже лайки пошли. 15 рублёвый. Детектед

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–13
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Футбольный торшер

ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРА, Я НАЗОВУ СЫНА И ДОЧЬ ТАКИМИ ЖЕ ИМЕНАМИ, ЗА РОССИЮ🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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34
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Люц Шнайдер

Блять. Щас тут всех порвёт .

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17
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Футбольный торшер

РВУТСЯ ТОЛЬКО ЛИБЕРАЛЫ, А ГОРДЫМ РОССИЯНАМ НЕ ЗА ЧЕМ РВАТЬСЯ, МЫ ЕЩЕ ПОКАЖЕМ ЕТИМ ПИНДОСАМ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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17
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Chikk

КАПСАЁБСТВО КАКОЕ-то.

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5
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Dmitry Pasyutin

ДА ДА ДА Д ДАД ДАД АД АД АД АД АД АД АД А!

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5
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Последний выдох миллениала

НАХОВУ
 Попался, террорист

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3
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Футбольный торшер

Типичный либерал. По твоему можно любить только за деньги??? Ставь свой жалкий дизлайк и уматывай отсюда

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26
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Футбольный торшер

цепями не получал с утра, либерал

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18
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Футбольный торшер
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13
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Футбольный торшер

👍

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0
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Футбольный торшер

НЕ МОГУ НЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА В ЭТО НЕПРСТОЕ ВРЕМЯ!!!
РА-СИ-Я!!!!РА-СИ-Я!!!

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5
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Stanley H. Tweedle

НЕПРИСТОЙНОЕ ВРЕМЯ! БЛМ, ЛГБТ И КЛИМОВ УГРОЖАЮТ НАШЕЙ РОДИНЕ!

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0
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Ху Эмай

Всех, кто поставит лайки - амнестируют!

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4
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Футбольный торшер

Ты че думаешь мы тут с зоны сидим?

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2
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Ху Эмай
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1
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Люц Шнайдер

Посмертно.

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2
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Футбольный торшер

С НОВЫМ ГОДОМ ВАС ВСЕХ, РОССИЯНЕ 🎄🇷🇺!!

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1
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cat's dad

желаю сдохнуть ему в нового году

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Андрей Охапкин
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2
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andorus

Слова настоящего патриота!

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0
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Футбольный торшер

новогоднее обращение Путина к 2022 году
то есть на людей ему совсем насрать стало

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11
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Dmitry Pasyutin

"дорогой 2022! этот народ был непростым"

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18
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Футбольный торшер

Путін красава! здоров'я тобі та чекаємо нових перемог у 2022 році 🇷🇺❤️ з Новим роком усіх!

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11
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Люц Шнайдер

Дякую за підтримку. Щастя тобі в новому році.

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1
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Ипполит Воробьянинов

Слава Украине!

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1
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Трансгендолет

Не смотрел, плтому вопрос — опять ремейк прошлых/позапрошлых обращений?

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6
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Футбольный торшер

Опять пиздит, как обычно

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9
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Орзэмэс Мирзов

Голливуд совсем обленился

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0
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Футбольный торшер

Опять спойлеры

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5
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Футбольный торшер

Тоби Магуайр появится?

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7
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Футбольный торшер

И Тринити с Морфиусом

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5
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Футбольный торшер

Какой уродливый дед

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5
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Андрей Охапкин

Так каждый последующий год труднее предыдущего

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1
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Футбольный торшер

Тяжело из бункера не выходить

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0
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Футбольный торшер

Кто в курсе какой канал на телеке или в ютубе можно включить в полночь, чтобы без вот этой пароноидальной хуйни про врагов вокруг, тяжелые вызовы и будущие великие победы?

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4
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Последний выдох миллениала

2х2

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1
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Paladin 404992

первый украинский

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1
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Arsen Karimov

Присоединяюсь к вопросу. Может какие-нибудь ютуб онлайн трансляции?

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0
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Максоний

Lo-fi hip-hop radio от lo-fi girl
Плюсы: можно включить один раз и никогда не вырубать
Минусы: можно включить один раз и никогда не вырубать

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0
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Парвиз Мадаминов

Его повтор трудного года. Всех заебал.

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Dmitry Pasyutin

он беременный чтоли

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4
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Damir ReDevil

На всю голову

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Андрей Рядькин

с каждым годом глаза уже

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3
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Semyon Bochkaryov

Мне кажется, Путину уже пора ставить записи прошлогодних обращений. Все равно разницы никакой, один речекряк, который отбывается как повинность.

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3
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Damir ReDevil

Когда нибудь мы дождемся что президент скажет "бля ребят такой год крутейший прошел, а следующий будет есчо пищще". Нет бл вечно тяжелый год тяжелые времена колососальные трудности 🤦‍♂️🤦‍♂️

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3
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Руслан Астратов

«Всех нас объединяют надежды на добрые перемены»

Да иди ты нахуй

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3
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Футбольный торшер

в полночь посмотрю

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Dmitry Pasyutin

вряд ли он превратится в тыкву

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Paladin 404992

Поскорее бы хохлов разбомбил

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–10
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Андрей Охапкин

Сегодня праздник, давайте без этого

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Трансгендолет

А завтра можно? 😜

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9
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Андрей Охапкин

После праздников

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7
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Люц Шнайдер

Ну вот. Сначала ждёшь праздников, потом ждёшь "после праздников". Так вся жизнь в ожидании проходит.

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1
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Chikk

Хорошо. Принято. Готовим перфокарту.

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0
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Люц Шнайдер

Завтра?

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1
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Roman Sapon
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Футбольный торшер

Это логотип телекомпании ВИD?

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4
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Roman Sapon

Оно смотрит на меня

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2
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Marhal_New _Arleana
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1
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bor_vn

защитили тех, кто оказался в сложной ситуации,
Навальный сидит. Тут только психопата-усатого защитили.

в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России.
Маленькая девочка умерла, т.к. государство не предоставило ей лекарство. А ветеран сама себе живот прооперировала, т.к. не могла дождаться врачей.

Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан.
 Я больше не чувствую себя в безопасности. У меня в городе людей убивают больше, чем в Москве. Заключенных насилуют и это считается нормальным. Могут депортировать граждадина РФ в Беларусь и посадить в тюрьму. Какая защита?

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1
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Alexandr Symbiotov

Да как можно всерьёз воспринимать слова этой плеши?

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0
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Футбольный торшер

Он же стебется

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Dima Spiridonov

Железный Димон приди

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Денис Ваймс

А зачем ему подрисовали пар из рта?

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Alex

опять всех переиграл...

https://tjournal.ru/ask/500746-novogodnee-pozdravlenie-prezidenta

Новогоднее поздравление Президента — Вопросы на TJ
Новогоднее поздравление Президента — Вопросы на TJ
tjournal.ru
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Ivar Ragnarsson

Ну про Запад и забугорные недоценности можно было бы что-нибудь ляпнуть уже наконец

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Джон Кроули

Кто то это говно ещё слушает?

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Артём Ведула

Аааааа, спойлеры

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Евгений Кочин

И пусть подохнут все!!!!

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cat's dad

что это за чмо плешивое?

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Unknown

РОССИЯ ДА ВПЕРЁД
ХОХЛЫ СОСАТЬ

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–5
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