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Новости
Анатолий Чиквин

Хакеры атаковали сайты ФСБ и Минюста России из-за пыток в колониях Статьи редакции

В ночь с 31 декабря на 1 января сайты ведомств были частично недоступны и восстановили работу только к утру.

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Правозащитный проект Gulagu.net сообщил в своём телеграм-канале, что группа Universal в новогоднюю ночь совершила DDoS-атаку на сайты ФСБ и министерства юстиции. Хакеры потребовали прекратить пытки в колониях подконтрольной этим двум ведомствам ФСИН.

Сайты Минюста и ФСБ работали с перебоями, в 2 часа ночи на сайте министерства появилась временная «заглушка» о проведении технических работ. По состоянию на 7 утра по московскому времени оба сайта открывались в обычном режиме. Комментария по поводу работы сайтов ведомства не давали.

В своём телеграм-канале Universal назвали это «последним предупреждением» федеральной службе безопасности.

Мы UNIVERSAL.
ФСБ России, призываем Вас к очищению Ваших рядов от нечести и содомитов. Мы напоминаем Вам, что Ваша структура должна обеспечивать безопасность наших близких, а не пытать их. Проверка не пройдена.

Сообщение в телеграм-канале Universal

25 декабря хакеры Universal предприняли атаку на сайт ФСИН. Сайт службы некоторое время был недоступен и возобновил свою работу после того, как основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить атаку.

#новости #пыткивколониях

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6 комментариев
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Selfish Ledger

Минюст содрогнулся ведь это было самое активное время посещения сайтов

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aliftin

Первая новость в этом году. Забавно.

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Хрупкий кофе

Какой новостью год встретишь, с такими новостями его и проведёшь.

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коренной нарниец

выхлоп от таких акций как от молебна, но в любом случае это довольно важное проявление солидарности, и пожалуй из-за этого плевать насколько это "эффективно"

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Хрупкий кофе

их же Осечкин попросил не заниматься таким

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Alexey Kochetkov

мусора в тюрьмах вообще знают что такое сайт?

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