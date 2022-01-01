Хакеры атаковали сайты ФСБ и Минюста России из-за пыток в колониях Статьи редакции
В ночь с 31 декабря на 1 января сайты ведомств были частично недоступны и восстановили работу только к утру.
Правозащитный проект Gulagu.net сообщил в своём телеграм-канале, что группа Universal в новогоднюю ночь совершила DDoS-атаку на сайты ФСБ и министерства юстиции. Хакеры потребовали прекратить пытки в колониях подконтрольной этим двум ведомствам ФСИН.
Сайты Минюста и ФСБ работали с перебоями, в 2 часа ночи на сайте министерства появилась временная «заглушка» о проведении технических работ. По состоянию на 7 утра по московскому времени оба сайта открывались в обычном режиме. Комментария по поводу работы сайтов ведомства не давали.
В своём телеграм-канале Universal назвали это «последним предупреждением» федеральной службе безопасности.
25 декабря хакеры Universal предприняли атаку на сайт ФСИН. Сайт службы некоторое время был недоступен и возобновил свою работу после того, как основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить атаку.
Минюст содрогнулся ведь это было самое активное время посещения сайтов
Первая новость в этом году. Забавно.
выхлоп от таких акций как от молебна, но в любом случае это довольно важное проявление солидарности, и пожалуй из-за этого плевать насколько это "эффективно"
мусора в тюрьмах вообще знают что такое сайт?