В ночь с 31 декабря на 1 января сайты ведомств были частично недоступны и восстановили работу только к утру.

{"id":504088} 325 просмотров

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил в своём телеграм-канале, что группа Universal в новогоднюю ночь совершила DDoS-атаку на сайты ФСБ и министерства юстиции. Хакеры потребовали прекратить пытки в колониях подконтрольной этим двум ведомствам ФСИН.

Сайты Минюста и ФСБ работали с перебоями, в 2 часа ночи на сайте министерства появилась временная «заглушка» о проведении технических работ. По состоянию на 7 утра по московскому времени оба сайта открывались в обычном режиме. Комментария по поводу работы сайтов ведомства не давали.

В своём телеграм-канале Universal назвали это «последним предупреждением» федеральной службе безопасности.

Мы UNIVERSAL.

ФСБ России, призываем Вас к очищению Ваших рядов от нечести и содомитов. Мы напоминаем Вам, что Ваша структура должна обеспечивать безопасность наших близких, а не пытать их. Проверка не пройдена. Сообщение в телеграм-канале Universal