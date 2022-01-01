Новости
Анатолий Чиквин

С 1 января полис ОМС можно получить в виде штрих-кода, а больничный лист — только в электронном виде Статьи редакции

Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу.

С 2022 года граждане России могут оформить полис обязательного медицинского страхования в цифровом виде. Для этого достаточно заполнить заявление на портале «Госуслуг». Полис в этом случае выдаётся в день обращения.

Чтобы получить медицинскую помощь по цифровому полису необходимо будет предъявить штрих-код. Закодированную в нём информацию больницы и поликлиники будут получать из Единого реестра застрахованных лиц, а отвечать за её актуальность и своевременную передачу данных будут территориальные фонды ОМС.

Поправки в законодательство не исключают других форм полисов. Гражданин по своему желанию может получить как бумажный, так и пластиковый вариант документа.

Полностью в цифровой формат переведены листки временной нетрудоспособности («больничные листы»). Теперь организация здравоохранения обязана сразу сформировать лист в электронном виде и передать его в фонд социального страхования. Отдельного согласия от работника на это не требуется.

Работодатель обязан принять электронный лист, достаточно сообщить его номер по телефону, электронной почте или лично. Дополнительно распечатывать такой листок нетрудоспособности не требуется. Поправки не коснутся граждан, сведения о которых составляют государственную тайну ,а также лиц, находящихся под госзащитой.

#новости #здравоохранение

1456 просмотров
13
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Amkazan Amkazan

А как быть с "мало ли что вам там сказали"

Ответить
7
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Жаловаться. В 99% это просто ленивые жопы , которым нужен пинок от другой ленивой жопы, но рангом повыше.

Ответить
5
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Ставь дислайк.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Антон Лисин

Не нашел на госуслугах чтобы выпустили в электронном виде. Есть только бумажный вид и пластиковая карта.

Ответить
1
Развернуть ветку
Григорий Иоффе

Конечно. Статья в этой части - чушь.
Пункты про электронный полис вступают в силу 1 июля 2022

Ответить
1
Развернуть ветку
Соколов Андрей

И то перенесут

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

как обычно работа с бумажками, а не улучшение качества самой медицины

Ответить
–3
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Перевод этих бумажек в цифру всё же дело благое.
Ну а с улучшением качества медицины всё понятно. Если продолжать существующую систему, то её надо накачивать деньгами, сейчас нормальному специалисту нет особого смысла идти работать в государственную поликлинику.

Ответить
2
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

то её надо накачивать деньгами
дворцы важнее

Ответить
1
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Я вот ходил к одному врачу платно, потом он перешёл в другую клинику, где приём к нему уже стоил в 2 раза дороже. Понятно же, что он тута за деньгами пошёл, а не потому что к дому ближе. Вот и остальным врачам кушать хочется.

Ответить
0
Развернуть ветку
Никитин Алексей

Да многие бы работали и за текущие деньги врачи, если бы не было бумажной волокиты и ублюдочных начальников. Но это по всей бюджетке так.

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Удобно. Эту бумажку переводить в цифру не страшно, а постоянно искать её, когда вдруг понадобится, надоело.

Ответить
0
Развернуть ветку
KukOLD Kukoldovich

Навальный в тюрьме 360 дней

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null