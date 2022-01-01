С 1 января полис ОМС можно получить в виде штрих-кода, а больничный лист — только в электронном виде Статьи редакции
Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу.
С 2022 года граждане России могут оформить полис обязательного медицинского страхования в цифровом виде. Для этого достаточно заполнить заявление на портале «Госуслуг». Полис в этом случае выдаётся в день обращения.
Чтобы получить медицинскую помощь по цифровому полису необходимо будет предъявить штрих-код. Закодированную в нём информацию больницы и поликлиники будут получать из Единого реестра застрахованных лиц, а отвечать за её актуальность и своевременную передачу данных будут территориальные фонды ОМС.
Поправки в законодательство не исключают других форм полисов. Гражданин по своему желанию может получить как бумажный, так и пластиковый вариант документа.
Полностью в цифровой формат переведены листки временной нетрудоспособности («больничные листы»). Теперь организация здравоохранения обязана сразу сформировать лист в электронном виде и передать его в фонд социального страхования. Отдельного согласия от работника на это не требуется.
Работодатель обязан принять электронный лист, достаточно сообщить его номер по телефону, электронной почте или лично. Дополнительно распечатывать такой листок нетрудоспособности не требуется. Поправки не коснутся граждан, сведения о которых составляют государственную тайну ,а также лиц, находящихся под госзащитой.
А как быть с "мало ли что вам там сказали"
Жаловаться. В 99% это просто ленивые жопы , которым нужен пинок от другой ленивой жопы, но рангом повыше.
Не нашел на госуслугах чтобы выпустили в электронном виде. Есть только бумажный вид и пластиковая карта.
Конечно. Статья в этой части - чушь.
Пункты про электронный полис вступают в силу 1 июля 2022
И то перенесут
Да многие бы работали и за текущие деньги врачи, если бы не было бумажной волокиты и ублюдочных начальников. Но это по всей бюджетке так.
Навальный в тюрьме 360 дней