Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу.

С 2022 года граждане России могут оформить полис обязательного медицинского страхования в цифровом виде. Для этого достаточно заполнить заявление на портале «Госуслуг». Полис в этом случае выдаётся в день обращения.

Чтобы получить медицинскую помощь по цифровому полису необходимо будет предъявить штрих-код. Закодированную в нём информацию больницы и поликлиники будут получать из Единого реестра застрахованных лиц, а отвечать за её актуальность и своевременную передачу данных будут территориальные фонды ОМС.

Поправки в законодательство не исключают других форм полисов. Гражданин по своему желанию может получить как бумажный, так и пластиковый вариант документа.

Полностью в цифровой формат переведены листки временной нетрудоспособности («больничные листы»). Теперь организация здравоохранения обязана сразу сформировать лист в электронном виде и передать его в фонд социального страхования. Отдельного согласия от работника на это не требуется.

Работодатель обязан принять электронный лист, достаточно сообщить его номер по телефону, электронной почте или лично. Дополнительно распечатывать такой листок нетрудоспособности не требуется. Поправки не коснутся граждан, сведения о которых составляют государственную тайну ,а также лиц, находящихся под госзащитой.