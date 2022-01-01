По закону в США истёк срок охраны исключительных авторских прав на них.

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С 1 января 2022 года десятки известных произведений, в том числе популярные детские повести Алана Милна о Винни-Пухе перешли в общественное достояние. Это значит, что теперь любой может свободно использовать их без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

В СССР в 1969-1972 годах студия «Союзмультфильм» выпустила три мультфильма про Винни-Пуха, не запрашивая принадлежащих студии Уолта Диснея исключительных прав на экранизацию. Это сделало невозможным показ версии Хитрука за рубежом.

По действующему в США закону истёк срок охраны исключительных прав, то есть прав распоряжаться произведением по собственному усмотрению. В их число входит, например, право на экранизацию. При этом по-прежнему сохраняются авторство, имя автора и неприкосновенность самого произведения.

В число произведений, перешедших в общественное достояние, попали также роман «И восходит солнце» (The Sun Also Rises) Эрнеста Хемингуэя, немые фильмы с Гретой Гарбо и Бастером Китоном в главных ролях, оперные записи Энрико Карузо, сделанные до 1923 года.