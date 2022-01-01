{"id":1011,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u044d\u0448\u0431\u0435\u043a \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430. \u00ab\u041f\u0430\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d","url":"\/redirect?component=advertising&id=1011&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/493659-paket&placeBit=1&hash=d3f9727f4f0604718f35222a68e1aa1444e50a2e02128b908e90da06031b7398","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Анатолий Чиквин

«Винни-Пух» и десятки других известных произведений перешли в общественное достояние Статьи редакции

По закону в США истёк срок охраны исключительных авторских прав на них.

8
244 просмотров

С 1 января 2022 года десятки известных произведений, в том числе популярные детские повести Алана Милна о Винни-Пухе перешли в общественное достояние. Это значит, что теперь любой может свободно использовать их без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

В СССР в 1969-1972 годах студия «Союзмультфильм» выпустила три мультфильма про Винни-Пуха, не запрашивая принадлежащих студии Уолта Диснея исключительных прав на экранизацию. Это сделало невозможным показ версии Хитрука за рубежом.

По действующему в США закону истёк срок охраны исключительных прав, то есть прав распоряжаться произведением по собственному усмотрению. В их число входит, например, право на экранизацию. При этом по-прежнему сохраняются авторство, имя автора и неприкосновенность самого произведения.

В число произведений, перешедших в общественное достояние, попали также роман «И восходит солнце» (The Sun Also Rises) Эрнеста Хемингуэя, немые фильмы с Гретой Гарбо и Бастером Китоном в главных ролях, оперные записи Энрико Карузо, сделанные до 1923 года.

Директор Центра изучения общественного достояния университета Дьюка Дженнифер Дженкинс с сожалением отметила, что разрешением законодателя можно будет воспользоваться далеко не всегда. Многие физические носители уникальных аудио и видеозаписей за время хранения у правообладателей пришли в негодное состояние и не факт, что их можно будет восстановить.

#новости #винни_пух

8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
KukOLD Kukoldovich

Син зе пин рад думаю

Ответить
2
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

+10 к социальному рейтингу

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Это значит, что наркоманский советский винни пух уйдет за границу?

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Арт-хаусный

Ответить
3
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Сова, открывай, медведь пришел!

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

Ебать, зеленый слоник какой-то

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

Новость прям на похмельное 1 января

Ответить
1
Развернуть ветку
Хрупкий кофе

За столом мне все время казалось, что кто-то слишком много ест! И я твердо знал, что этот "кто-то" — не я!
 Только ночью вспоминал эту цитату из Винни-Пуха.

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null