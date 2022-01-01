Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела в первые 20 минут Нового года Статьи редакции
Искусственное дерево упало набок, пока его тушили.
Искусственная ель на площади Арбат загорелась 1 января в 00:06 минут по местному времени. Об этом говорится в официальном инстаграме Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбыльской области.
Что стало причиной пожара – поджог или неисправность гирлянды, – не уточняется. Пламя быстро поднялось до макушки ёлки. Когда пожарные приступили к тушению, дерево завалилось на бок. К 00:20 по местному времени пожар потушили. Жертв и пострадавших нет.
Пользователи соцсетей снимали горящую ёлку на видео и делали селфи на её фоне.
Да как этот птушник постоянно у меня в чс оказывается
Очень жаль
Он изобрел машину времени?
т.е. свою жопу
почему мы сегодня говорим про говно, жопы и хуи?
наверное это потому что мы руssкие 🇷🇺 патриоты 🤜🏻
Ферман бомбанул видать
или Асем 😏
говно?
Жаль
Я ухожу с TJ
До завтра
Что произошло бы с ТЖ, если бы пользователи перестали терпеть мой бан????
Извинись передо мной за свои плохие слова
При общении с пользователями ТЖ синдром вахтёра встречается?
веселящиеся девушки фоткаются на фоне горящей елки
Почему нет девушек с таким же коварным взглядом?
Zoe Roth
в аду
Охуенно выглядит! Я бы на месте таразовцев превратил это в ежегодную традицию
Ну если традиция, то конечно сделать поэкологичнее
делали селфи
Во славу Астаны, конечно.
Мамбеты че с них взять
А сосиска не упала??
Пора бы
Кинуть дикпик?
Раз два три ёлочка гори
Ха, фоткаються на фоне огня)))
безмозглые животные, думают что фотки в профиле, спасут от осознания бессмысленности их существования, хе хе
Убирать легче теперь
Ни золота, ни брюликов на игрушках, от стыда сгорела из-за того что ее так беспонтово нарядили.
Заодно и Масленицу отметили.
Кек, про елку в Казахстане от редакции и даже не в Казахстан? Подсайты не нужны!
Казахстана больше нет
@Казахстан йыбт твыю зы ныгу кык тык
Эх, Джамбул...
- ну как же такт-то?
так его, идола этого ёбаного, поклоняться нужно только золотому верблюду
Нормально зажгли
Ёлочка нравится?