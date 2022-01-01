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Новости
Даша Лейзаренко

Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела в первые 20 минут Нового года Статьи редакции

Искусственное дерево упало набок, пока его тушили.

59
2884 просмотров

Искусственная ель на площади Арбат загорелась 1 января в 00:06 минут по местному времени. Об этом говорится в официальном инстаграме Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбыльской области.

Что стало причиной пожара – поджог или неисправность гирлянды, – не уточняется. Пламя быстро поднялось до макушки ёлки. Когда пожарные приступили к тушению, дерево завалилось на бок. К 00:20 по местному времени пожар потушили. Жертв и пострадавших нет.

Пользователи соцсетей снимали горящую ёлку на видео и делали селфи на её фоне.

#новости #казахстан #происшествия #соцсети

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Хрупкий кофе

Дмитрий Орлов взорвался, потому что его не разбанили в 2022 году

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Нейроорлов

Да как этот птушник постоянно у меня в чс оказывается

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17
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Хрупкий кофе

Подбрасывают.

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6
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Нейроорлов

Очень жаль

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5
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Очень Cерьёзный Валера

Он изобрел машину времени?

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2
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Хрупкий кофе

Нет, огнемет в подвале собрал

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1
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Секта свидетелей повесточки

т.е. свою жопу

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3
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Секта свидетелей повесточки

почему мы сегодня говорим про говно, жопы и хуи?

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1
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Хрупкий кофе

И молчу

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1
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Секта свидетелей повесточки

наверное это потому что мы руssкие 🇷🇺 патриоты 🤜🏻

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Хрупкий кофе

Я просто хочу немножко любви

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Stanley H. Tweedle

Ферман бомбанул видать

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Секта свидетелей повесточки

или Асем 😏

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7
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Хрупкий кофе

Берсерк

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1
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Секта свидетелей повесточки
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5
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Хрупкий кофе

Лови

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2
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Секта свидетелей повесточки

говно?

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2
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Хрупкий кофе

🥰

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2
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Лига порвах 2.0

Жаль

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Нейроорлов

Я ухожу с TJ

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Веб Инструменты

До завтра

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Нейроорлов

Что произошло бы с ТЖ, если бы пользователи перестали терпеть мой бан????

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2
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Хрупкий кофе

Он бы порвался. Снова.

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Нейроорлов

Извинись передо мной за свои плохие слова

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Хрупкий кофе

Извинился тебе за щеку

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Нейроорлов

При общении с пользователями ТЖ синдром вахтёра встречается?

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3
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Хрупкий кофе

Не жаль

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1
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Хрупкий кофе

Гореть будет, пока Орлова не разбанят.

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Секта свидетелей повесточки

веселящиеся девушки фоткаются на фоне горящей елки

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5
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Веб Инструменты

Почему нет девушек с таким же коварным взглядом?

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Funny Kaplan

Zoe Roth

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Хрупкий кофе

Ёлочка гори!

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R K

в аду

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Neketa Fo

Охуенно выглядит! Я бы на месте таразовцев превратил это в ежегодную традицию

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4
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Хрупкий кофе

Она, наверное, пластиковая. Дым супертоксичный. Это не козел из соломы.

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Кир Кос

Ну если традиция, то конечно сделать поэкологичнее

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Rusty Nail

делали селфи

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4
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Evgeny Kovalyov

Во славу Астаны, конечно.

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0
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Paladin 404992

Мамбеты че с них взять

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3
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KukOLD Kukoldovich

А сосиска не упала??

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1
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Хрупкий кофе

У меня она пока не поднималась

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1
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KukOLD Kukoldovich

Пора бы

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1
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Хрупкий кофе

Повода не было

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1
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KukOLD Kukoldovich

Кинуть дикпик?

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0
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Имя Фамилия

Раз два три ёлочка гори

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1
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Qq

Ха, фоткаються на фоне огня)))

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имя и фамилия

безмозглые животные, думают что фотки в профиле, спасут от осознания бессмысленности их существования, хе хе

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Alex Macher

Убирать легче теперь

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Борец с умом

Ни золота, ни брюликов на игрушках, от стыда сгорела из-за того что ее так беспонтово нарядили.

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1
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Ivan Boldyrev

Заодно и Масленицу отметили.

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Ануар tape

Кек, про елку в Казахстане от редакции и даже не в Казахстан? Подсайты не нужны!

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Сталин спас Россию

Казахстана больше нет

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Хрупкий кофе

@Казахстан йыбт твыю зы ныгу кык тык

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Mike Notimportant

Эх, Джамбул...
- ну как же такт-то?

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имя и фамилия

так его, идола этого ёбаного, поклоняться нужно только золотому верблюду

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Funny Kaplan

Нормально зажгли

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Андрей Малинин
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Хрупкий кофе

Прям блять знак свыше 😁

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Хрупкий кофе

@Сталин спас Россию

Ёлочка нравится?

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