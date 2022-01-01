Искусственное дерево упало набок, пока его тушили.

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Искусственная ель на площади Арбат загорелась 1 января в 00:06 минут по местному времени. Об этом говорится в официальном инстаграме Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбыльской области.

Что стало причиной пожара – поджог или неисправность гирлянды, – не уточняется. Пламя быстро поднялось до макушки ёлки. Когда пожарные приступили к тушению, дерево завалилось на бок. К 00:20 по местному времени пожар потушили. Жертв и пострадавших нет.